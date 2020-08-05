【蕁麻疹】護士被慢性自發性蕁麻疹困擾3年多 痕癢無比夜不難眠靠安眠藥入睡

▲ 慢性自發性蕁麻疹患者，若出現血管性水腫，發生在喉嚨、舌頭或肺部時，或會影響呼吸，危及性命。

俗稱風癩、風疹的「蕁麻疹」是常見的皮膚問題，患者會出現疹塊，並痕癢難耐，大部分會於24小時內消退。不過，有部分患者卻會出現慢性自發性蕁麻疹，若出現血管性水腫，發生在喉嚨、舌頭或肺部時，或會影響呼吸，危及性命。

現年39歲的許小姐，2012年手部開始出現蕁麻疹，當初不以為意，以為只是普通「風癩」。但蕁麻疹隨後數天更有蔓延至腳、頸、額頭、面部，而且十分痕癢。直至有一天早上醒來時，出現血管性水腫，面部十分浮腫，更紅得發橙，而且隔天出現一次，令她十分困擾。而本身任職護士的她，亦擔心因病情影響工作，甚至危及病人安全。

▲ 蕁麻疹會許小姐皮膚腫脹，被環狀紅斑包圍，疹塊痕癢及有灼熱感。（被訪者提供）

由於病情愈發嚴重，許小姐求診後，醫生替她注射皮質醇，以減輕面部腫脹問題，但血管性水腫問題仍隔天出現、全身出現蕁麻疹。

抓至流血以痛轉移痛楚

她表示，當時每晚也會抓至流血，以圖用痛楚蓋過痕癢，後來更需要醫生處方安眠藥，才能稍為「安睡」數小時。

在尋找治療方法期間，她每天需服用十多粒抗敏感藥、口服類固醇，醫生直指此藥份已超出正常用量，但病情仍沒有改善。

▲ 許小姐曾須服食大量抗敏感藥、口服類固醇，仍無法解決問題，最終轉用新型藥物。（被訪者提供）

直至2015年，新型藥物獲准於香港使用，許小姐於當年12月注射首針後，當晚已見非常明顯改善，痕癢感覺大減，能安穩入睡，翌日醒來時，大部分蕁麻疹已退去，只餘下兩、三粒蕁麻疹，面部再沒出現血管性水腫，進行6次療程可停藥，目前病情穩定。

皮膚科專科醫生陳湧表示，蕁麻疹的主要成因包括接觸到蛋、花生或昆蟲等致敏原、壓力或情緒等環境因素、免疫系統和藥物，並可分為急性及慢性，如屬急性蕁麻疹，徵狀會於24小時內消退，消退後可以連印都沒有。至而至於慢性蕁麻疹，徵狀可每天或經常出現，而且持續6星期或以上。

陳醫生稱，慢性蕁麻疹分自發性和誘發性，其中誘發性是有特定誘發因素引發，但自發性蕁麻疹並無任何特定外在誘發因素，多發於20至40歲人士。當體內免疫球蛋白IgE濃度高，黏上肥大細胞後受刺激，細胞會釋放組織胺及炎症因子，可引致風疹塊和痕癢。

▲ 許小姐出現的蕁麻疹，曾蔓延至面、頸、手，甚至出現血管性水腫。（被訪者提供）

誘發血管性水腫可致命

嚴重慢性自發性蕁麻疹更會出現血管性水腫，在黏膜下層、真皮底層和皮下組織出現突發性紅腫，患者的嘴唇、耳朵和眼睛或出現嚴重腫脹。若血管性水腫發生在喉嚨、舌頭或肺部時，更會影響呼吸，危及性命。

患者可以利用藥物處理及控制蕁麻疹，惟不少患者會嘗試「民間偏方」，希望控制病情，但隨時弄巧反拙。陳醫生舉例，有患者會用白酒加醋或薑汁塗抹身體，除期望可收止痕之效，亦有網上流言指長期塗抹可根治，但這些物質有機會令過敏反應更大，只會令情況更難控制；亦有患者大量使用類固醇藥膏，希望加強藥效。但陳醫生提醒，以上方法只是針對表皮層，並未從源頭解決經常復發的問題。

▲ 皮膚科專科醫生陳湧表示，嚴重的慢性自發性蕁麻疹可誘發血管性水腫，有機會危及性命。（曾有為攝）

蕁麻疹的藥物治療

目前治療蕁麻疹的目標是「完全控制」，使用第二代H1型抗組織胺是治療骨幹，但單一使用卻沒法完全控制病情，惟有42.2%患者使用抗組織胺後1年病情並無改善。在這情況下，根據多項國際指引建議，最多可增加第二代H1型抗組織胺4倍劑量，但研究發現 ，只有3%患者按指引加大劑量。

陳醫生指出，如單一使用抗組織胺無效，需要配合環孢菌素、口服皮質類固醇藥物等藥物，以提升治療效果，但這些傳統藥物的副作用較多，近年有新型藥物「奧馬珠單抗(Omalizumab)」，能完全改善病情，有研究指出新型藥物，能令蕁麻疹活躍程度減少，有66%患者病情達至受控，而且生活質素改善超過七成。

不過，新型藥物有機會出現鼻竇炎、頭痛、上呼吸道感染、關節痛和注射部位不良反應等。因此，陳醫生建議患者諮詢醫生意見，尋求最合適的治療方案。

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記者：簡淑敏