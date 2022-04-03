Tyson Yoshi騷麒麟臂拍廣告　宣傳海報將登陸東京

▲ Tyson Yoshi任「三哥水煮湯老油條鴨血米線」代言人。

歌手Tyson Yoshi應邀任「三哥水煮湯老油條鴨血米線」代言人，並拍攝一系列宣傳照，盡展其健碩身型。

Tyson Yoshi表示這次拍廣告，勾起不少在台灣的回憶：「我想起數年前於台灣underground發展的點滴。我非常喜歡台灣鴨血，非常惹味，而浸滿水煮湯汁後的老油條的酥脆又滋味，太美味了。」

最近推出新歌《i don't smoke & i don't drink》的他，憑歌寄意表示自己不煙不酒，決心平反壞男孩形象，更推介想要戒掉壞習慣的人轉為食辣：「食辣絕對能滿足尋求刺激的人！」

大騷麒麟臂

拍攝宣傳照當日正值寒流襲港，氣溫跌破10度，但Tyson Yoshi絲毫沒退縮，上身僅穿一件極單薄的黑色緊身背心，大騷巨大手臂，相當專業。

為呈現最佳拍攝效果，他在拍攝現場又頻頻舉起近百下啞鈴，務求令手臂線條更緊緻，盡顯強勁臂彎，更開玩笑稱：「這輯代言相大概是老少咸宜的5小辣吧，而特辣是專屬於女朋友的。」

他在造型上相當盡心，拍攝前更與美甲師商量多時，決定以黑色指甲油作底色，再配以火焰圖案，再稍稍修尖，令人想起歐洲吸血鬼的型格形象，突顯這次米線的火辣主題，可謂是神來之筆：「看了不少雜誌和電影才與團隊構想出這個造型，希望大家會喜歡吧！」

齊向日本出發

譚仔三哥作在日本開店，Tyson Yoshi盡顯強勁臂彎的宣傳海報亦將會亮相東京3間分店。他表示興奮：「我很喜歡日本，這次和譚仔三哥一同登陸日本市場，令我十分期待，不但希望有機會在東京開騷，更希望可在日本譚仔三哥開一個fans meeting。」

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