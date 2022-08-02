【機不離手】男子長期熄燈玩手機確診「眼中風」　醫生：嚴重可致永久失明

▲ 男子長期熄燈玩手機後確診「眼中風」。

不少人機不離手，陝西西安一名王姓男子，經常晚上關燈玩手機，加上糖尿病影響，造成眼疲勞，突然短暫失明，求醫確診「眼中風」。有眼科醫生直言，患者延醫，嚴重可致永久失明。

據內地媒體報道，據王姓男子稱，平時妻子不讓他看手機，他只好選擇晚上家中關燈後玩手機，坦言「那個光就顯得特別刺激」。他又稱，自己的血糖及血壓偏高，亦沒有按醫生指示吃降脂藥。事後很後悔，「現在打算戒掉手機」。

據王男主診醫生稱，眼中風學名為「視網膜動脈阻塞」，該病是一種發病急、會令視力突然喪失的致盲性眼病；該病常見於老年人，尤其是有高血壓、糖尿病、高脂血症的患者，屬高危一族。患者會出現突發的無痛性視力減退，嚴重者甚至會失明。

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眼中風有年輕化趨勢

他又指，每月接收約20宗病例，眼中風患者有年輕化趨勢，「年輕人經常使用手機、電子產品容易造成眼睛疲勞」。他提醒要規律作息、避免熬夜及長時間使用手機、電腦、電視，或能預防眼中風。

香港眼科醫學院前院長周伯展早前接受TOPick訪問時表示，「眼中風」的主要成因是本來患者眼部的血管受傷，或血液中有血塊、過稀等情況，甚至部分患者本身患有心臟病或糖尿病等長期病患，令血管薄弱、收窄或發炎，結果導致其視網膜或視覺神經的血管栓塞或「爆血管」，形成「眼中風」，一些會增加眼內壓力的活動如倒頭瑜珈、便秘時大力憋氣排便，都會增加患病風險。

延誤診治嚴重會永久失明

他續指，眼中風在香港並不常見，但在眼科中被視為急症，醫生在確診病人為眼中風後，會第一時間替病人檢查成因及進行相應的治療。患上眼中風的患者視力會受損，導致視線模糊或局部失明，若延誤診治，患者甚至在幾個小時內就會永久失明。不過即使及時治療，患者仍有可能出現黃斑水腫，或引發性青光眼等等的後遺症。

他補充指，眼中風的症狀會突然出現，患者不會感到疼痛或痕癢，但部分患者在眼中風前或會出現一些預兆，其中最常見為「黑矇症」，即短暫性視力模糊或失明，但視力會在半小時內恢復，「黑矇症」更有可能為腦中風的預兆，所以他提醒市民，若出現黑矇症或類似症狀，應及早求醫。

責任編輯：羅嘉欣