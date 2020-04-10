【隱形富豪】林盛斌一家六口豪住3層獨立屋　Bob拒為子女置業︰自己的路自己行

▲ Bob林盛斌密密工作賺錢養家，屋企愈搬愈大，但Bob強調不會為子女置業，只會鼓勵他們走出自己的人生。

「如果我有80歲命，人生已走了一半。」身兼多職的Bob林盛斌踏入40歲里程碑，收入豐厚搬入3層獨立屋，被C君形容其面積「大過地球」，Bob坦言，辛苦工作只盼一家六口能住得舒適，但他斷言不會為子女置業，只會供養至大學畢業，因子女的道路終歸要自己走下去。

身兼主持、司儀、演員及娛樂公司老闆的Bob林盛斌，入行初期捱過不少苦頭，從新城電台營業部推銷員做起，後來獲賞識轉做DJ，雖然收入下跌，但Bob憑著出色口才漸漸發圍，加入TVB後再廣為人熟悉，頻頻接廣告、司儀，再開舖、開公司成為老闆，撈得風生水起。

10多年前，Bob開始接洽各大公司晚宴及婚宴司儀工作，憑風趣幽默的風格帶擘他成為金牌司儀。Bob自言很享受做司儀的過程，因每個宴會皆是開心慶祝，尤以婚宴最為貼地，幾乎每人都去過飲宴。

▲ Bob相當重視品德教育，時刻教孩子要有禮貌，並希望他們成為勇敢的人，如刻服上台的勇氣、勇於發表意見，盡力做好自己。（相片來源︰Bob’s fb）

金牌司儀Bob難忘婚宴感動致辭

Bob每次上台，都希望為主人家和賓客帶來歡樂的一夜，但Bob漸漸發現自己獲益更多，當中每對新人的真誠致辭，最打動這位金牌司儀的心。

8年前某夜，一位新娘的爸爸在新娘籌備婚禮過程中離世，Bob為新娘讀出一封「給爸爸的信」，她在背後彈琴，大螢幕展現一張張的父女照。Bob讀出一字一句，撼動全場人心。

我都好感動……我身負重任，反覆閱讀信件及練習，真誠為她讀出來。在場的家人和賓客無一不動容，好多謝新娘給我機會。

▲ Bob認為婚宴最重要是致辭環節，身為司儀不宜搞氣氛，他每次都會事前叫新人好好準備致辭，在眾人面前多謝一生中最重要的人。（相片來源︰Bob’s fb）

單親新郎哥哭謝媽媽︰來生再做母子

另一位在單親家庭長大的新郎哥，上台哭謝媽媽多年來獨力撫養他，他說︰「媽媽多年來含辛茹苦、打幾份工去湊大我，多謝媽媽的無私付出。如果來生再有機會，我都希望繼續成為你的兒子。」那份真摰的致辭令Bob忍不住落淚。

▲ Bob與太太黃乙頤甚少鬧交，當談論令雙方開始激動時，就會適時走開讓大家冷靜下來，「因為嗌交輸了個家，不值得。」（陳智良攝）

參考外父致辭 幻想女兒出嫁

家有3女的Bob，在婚宴中亦特別留意外父們的致辭。曾有一位外父上台先笑談與女兒間的趣事，後來外父一臉認真，眼泛淚光對女婿說︰

你要好好對她，如果將來你們兩人的關係轉差，請你告訴我，我會帶女兒回家。

Bob望著外父們上台，都會幻想自己3個女兒將來結婚時，自己心裏會否萬分不捨，又會說甚麼肺腑之言。婚宴中無數的家庭故事，啟發了他要對子女開通，不要強迫子女門當戶對。

我寧願女兒嫁一個出身普通家庭，但愛錫她們、願意負責任的男人，都好過嫁入豪門受人白眼，丈夫有錢在外花天酒地。

▲ Bob負責供書教學及康樂組大隊長，孩子一放假就要Bob陪玩。（相片來源︰Bob’s fb）

開明爸爸︰子女要盡學生責任

開明爸爸Bob沒有刻意為子女鋪路將來，只培養他們按興趣發展，惟他對孩子有一個要求，必須盡力應付功課和測驗考試，做好學生的基本責任，「沒有盡力而考得差，爸爸會好介意。」

現時4子女皆入讀本地學校，大女和二女正就讀一間天主教學校，成績中等，他讚揚學校的校風純樸，課外活動多，師生關係好，教出有禮貌的好學生。

▲ Bob對2歲細仔林道申有較高要求，希望兒子將來能找到一份對自己和社會有貢獻的工作，將來照顧好妻兒，做個好丈夫、好爸爸。（相片來源︰Bob’s fb）

11歲大女霏霏明言，將來想做一位時裝設計師，或入讀演藝學院；8歲二女熹熹想做化妝師；而5歲細女機機渴望跟媽咪做家庭主婦，生兒育女。Bob笑說︰

女兒想做家庭主婦無所謂，無論小朋友或年青人，最重要有夢想追求。

隱形富豪搬大屋︰想妻兒生活舒適

瓣數多多的Bob收入可觀，可謂圈中隱形富豪，但他沒有花費太多在自己身上，一切全付予家人，因為家庭才是Bob的第一位，所以Bob近年不斷細屋換大屋，愈搬愈豪。

▲ Bob於今年初搬入九龍塘新居，邀請一班圈中好友為黃翠如慶生，相中位置是寬敞的飯廳。（相片來源︰黃天頤IG）

近日Bob邀請圈中好友到訪其九龍塘新居，為黃翠如慶生，在飯廳影近20人的大合照，可見單是飯廳已非常寬敞。在場的C君更開玩笑稱，Bob屋企大過地球；而C君的未婚妻黃天頤則形容︰「屋企大到開演唱會！」

Bob原本以月租逾10萬元，租住加多利山一個3,000呎單位，但去年10月收到業主通知，需於3個月後遷出，令Bob感到好「頭痕」。幸好太太及時覓得新居，一家六口於今年初遷入，花了一大筆搬遷費及添置新家具。

有一個空間廣闊的家，可讓妻兒生活舒適一點。

▲ Bob因工作經常食無定時，最愛即食麵，令他心臟出現問題，去年需進行「通波仔」手術。（陳智良攝）

Bob白手興家 拒為子女買樓

不過，Bob揚言只會供養孩子至大學畢業，孩子一踏足社會，就應由他們自己掌控，更不會為他們買樓置業，如果孩子將來有需要借錢買樓，才會計息借錢給他們。

我們兩夫妻都是靠自己才有今天，我不會為子女的前路清除障礙物和雜草，我只會提醒他們，前路有個窿。條路荊棘滿途？我們會鼓勵你，扶你一把。

▲ 4姊弟經常在自修室一起溫習和做手工。（相片來源︰Bob’s fb）

現就讀小六的大女霏霏，已主動要求自己乘車返學放學，還帶著妹妹早大半小時起床一起上學。雖然霏霏讀書中等，數學較差，但她像爸爸具領導才能，口才亦佳，在校內經常擔任司儀，並參與英語戲劇表演。

二女熹熹的數學如家姐一樣差，但她在跳舞、體操方面有出色表現，身體柔軟度高，或許有不錯的事業發展。與其催谷女兒的分數，Bob寧花心機培養她們發展興趣。

既然她們已找到長處發展，我何必介意她們今次分數加減錯幾多題？這只是一個學習過程，牢記不住的，就由它吧。

記者︰林綺玲