【正能量】80後年輕人成立社企關顧長者晚年尊嚴　走訪世界各地引入護老用品

▲ Queenie的團隊都是80後、90後，他們主動接觸不少護理人員和長者，更到日本、芬蘭等地作考察，為的就是尋覓長者合用的各種工具。

曾為不同企業負責品牌設計、形象定位近10年，Queenie發現自己的工作沒太大意義，在朋友介紹下毅然於兩年前加入護老行業，並成立社企「Project Futurus」，關顧長者的衣、食、住、行各種需要。不但到世界各地搜羅便利生活的輔助產品，也為照顧者提供多項實用資訊。

▲ Project Futurus由一班8、90後的年輕人組隊，Queenie（左）及Willa（右）均指香港正面對人口老化問題，而年輕人正是社會的一部分，護老資源及照顧方式上應從現在入手，好為未來準備。（陳國峰攝）

一聽到長者照顧服務，不少人會聯想起厭惡性工作，或帶有刻板負面印象，常被形容成「牢籠」般的老人院。

其實從事這個行業的人，正在做很有意義的事，值得大家去表揚。我們很想改變大眾對安老業的看法，或減少這些生理過程的恐懼。

一般人接觸到護老，往往都是當身邊人有事，要入醫院或老人院的時候。「大家那刻在想，應該要做甚麼、要買甚麼？輪椅、拐杖怎樣用？老人家是否一定會失禁？甚麼是吞嚥困難？好多人未必嘗試了解。別待碰上問題時，才認識這個行業。」Queenie說。

居家養老也要upgrade

長者很多時是社會上被忽視的一群，缺乏支援，也缺乏關心。Queenie的團隊都是80後、90後，他們主動接觸不少護理人員和長者，更到日本、芬蘭等地作考察，為的就是尋覓長者合用的各種工具。

▲ 她們曾到日本考察，了解當地長者的生活方式和需要，從而引入當地便利生活的產品。（被訪者提供）

現在談長者，不少人會想起80、90歲，身體較弱的老人家。經濟能力不太好，也需要人照顧。但其實試想像20年後，當我們這代人的父母都變成銀髮族，以現在一貫院舍的營運模式，或產品上，又是否能迎合他們的需要？這群人的經濟能力、身體健康狀況都比較好，也會追求生活質素。

即使80歲也可能想出去飲茶、跟朋友High Tea，想法較自主。再加上香港的院舍床位數目不足，若大部分人都需要居家養老，怎樣的家居環境和用品，能提升他們的生活質素之餘，更能讓他們健健康康地過晚年生活？

除此之外，面對人口老化問題愈來愈嚴重，其實前線護理人員的負擔也不斷增加。人手不足，但服務使用者愈來愈多，資源問題又是一大隱憂。

換尿片、洗澡、餵飯，一個人要照興10多個長者，其實很吃力。透過產品輔助安老服務，其實可以做得更好。

引入新潮輪椅及軟餐

Queenie指出，對長者來說，最基本的3項要求就是︰吃得好，睡得好、屙得到。惟機能退化，不少長者都會面臨咀嚼、吞嚥困難，一不小心可能導致吸入性肺炎，嚴重更有機會窒息致死。故他們在院舍需轉吃碎餐，甚至糊餐。

菜糊、肉糊，一聞也受不了。而糊餐多為綠、啡或橙三色混合，有時真的好不吸引。有些長者不想吃，或選擇不吃。久而久之，就愈來愈瘦。

▲ 軟餐（右）很軟滑，口感像杏仁豆腐般，易於進食。（陳國峰攝）

Queenie的團隊於是從日本引入軟餐，鼓勵將食材去骨後加入酵素後攪成糊，再用模具使其凝固成形，製成近乎食材的原狀，同時易於進食。

看上去，起碼你知道雞是雞、菜是菜，吃得有尊嚴。香港是一個美食之都，到晚年時無啖好食，其實是一件很諷刺的事。

除此之外，不少長者行動稍有不便，會選擇足不出戶，不敢外出。又或是因活動能力不佳，但家中缺乏防滑扶手等裝備，而引起不少家居意外。Queenie在日本找來步行車、電動輪椅、三用輪椅等設備。這些工具的外形都較時髦，款式多、色彩鮮艷，即使要坐輪椅、用拐杖，也可以很有型。

如六輪輪椅可360度旋轉，左右走都可以，進出電梯都方便。也有可走草地、雪地、泥地等的電動輪椅，輕鬆可拆成三件帶上飛機，打破了輪椅人士不能出行的概念。

▲ 從日本引入的電動輪椅，全黑設計相當型格。不但可用App遙控輪椅，更可拆成3件攜帶，方便出遊。（陳國峰攝）

變老不用怕 有尊嚴地過晚年

「Project Futurus」不只是一個協助長者的社企，更會走入社區當中。核心成員之一的Willa，會走入學校舉辦軟餐工作坊，讓年輕人親身了解長者的需要。「我會讓他們試食，他們能受啟發，知道製作長者膳食的方法有很多種，我們都可以幫長者做。」

▲ 團隊曾於社區內舉辦軟餐堂，教導照顧者、學生或不同機構製作軟餐。（被訪者提供）

有機構會主動來學做軟餐，而對照顧者和長者來說，各種新奇、有趣的產品，打破了他們對照顧長者、晚年生活的想像，更輕鬆面對這個階段。

他們常說這裏很棒，因為沒想過能活得有質素，使用的物品都不老套，也認識到更多方法幫助照顧家裏的長者。 我們不想讓人覺得，變老就等於That's it，生活是很有希望的，只要我們肯去改變、嘗試。變老是必經階段，每一個人都會經歷，不需要恐懼。

▲ 鐵製食具可能會弄傷長者的口腔，矽膠製的彎曲叉可因應需要調整進食角度，方便長者。（陳國峰攝）

▲ 日本有不少長者都會推住步行車，即使年紀老邁都會外出。車上可放拐杖，前面的購物袋能置物又能化身為座椅，能承重86公斤。（陳國峰攝）

記者：吳霆俊