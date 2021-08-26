【致癌風險】美國研究揭女性定期染髮　罹患乳癌風險增加9%

▲ 美國研究發現，女性定期染髮，患乳癌風險增加9%。

不少人習慣定期染髮和直髮，但原來或許潛在風險，有美國研究發現，定期使用永久染髮劑，會提高女性患乳癌風險達9%，而每5至8星期使用一次直髮劑的女性，患乳癌風險則會提高30%。

美國國立環境健康科學研究院（National Institute of Environmental Health Sciences, NIEHS）曾公佈一項歷時8年的研究，共追踪逾4.6萬名年齡介乎35到74歲的婦女，發現女性定期使用永久染髮劑（permanent hair dye，氧化染髮劑，染髮效果較持久），比沒有使用染髮劑的女性，罹患乳癌風險增加9%。

而黑人女性如每隔5至8星期就染髮，患乳癌風險更激增60%。

每5至8星期用直髮劑患乳癌風險增30%

研究顯示，女性如每5至8星期使用直髮劑（hair straightener），患乳癌風險會提高至30%。而不染髮、使用暫時性染髮劑（temporary hair dye，染料分子較大，只留在頭髮表層，洗一次頭就能將染劑洗掉）或半永久染髮劑（semi-permanent hair dye，染料分子較小，染後約洗5至10次頭就會褪色）的女性，患乳癌風險則沒有差異。相關研究已在《國際癌症雜誌》上發表。

英國倫敦癌症研究院的流行病學科學家瓊斯稱，這次研究是來自「姊妹研究」（Sisters Study），即參與研究人士家中有姊妹患乳癌，故此結論未必適用於全部女性。而國家環境衛生科學研究所流行病學部門桑德勒博士則表示，乳癌成因眾多，不能單一因素解釋患癌風險，認為應再多做研究確認。

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責任編輯：羅嘉欣

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