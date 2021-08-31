【夫婦同患癌】砧板發霉長年不洗不換夫婦患末期肝癌　醫生：攝入過量霉菌毒素可致癌【附洗砧板貼士】

▲ 砧板發霉長年不洗，夫婦同患末期肝癌，醫生指出，霉菌可產生致癌物黃麴毒素。

所謂「病從口入」，進食發霉食物和忽視廚房衛生隨時引起健康危機。早前內地一對夫婦先後確診末期肝癌，經醫生查問後才知悉，二人生活節儉，長年使用發霉砧板及進食發霉食物，疑因此引發肝癌。本港有腸胃肝臟科專科醫生表示，攝入過量霉菌毒素則易致癌。同時有砧板專家表示，不清潔、不風乾木砧板，或是不經常使用，也會令霉菌滋生。

據內地媒體報道，早於2019年已出現懷疑霉菌毒素引發癌症的個案。58歲趙姓男子經常感到腹痛、食慾不振及作嘔，突然在家中暈倒，送院檢查後確診末期肝癌。妻子得悉丈夫患癌後，大受打擊不支倒地，其後同樣被診斷患末期肝癌。

主診醫生認為夫婦同患肝癌並非巧合。經查問後發現，二人為了存錢供子女讀書，生活節儉，家中砧板甚少清洗，即使發霉也不捨得更換；生熟食物及蔬果等也用同一把菜刀，同一塊砧板處理；食物發霉也不願丟棄，切除發霉的部份後繼續食用。

醫生提醒大眾要經常清洗砧板，並分開切生熟食物的砧板。他指出，木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物剩餘的殘渣，長出霉菌，甚至產生黃麴毒素，引發癌症。

長期攝入霉菌可致肝癌

腸胃肝臟科專科醫生吳昊早前曾接受TOPick訪問表示，食物若儲存不當，很快就會長霉菌，甚至有機會產生毒素。他說，即使刮走或去除食物發霉的部分，霉菌底下一些肉眼看不到的菌絲仍會存於食物中，變質的食物除了霉菌外，通常也有其他細菌一起生長。

他指，一般而言，抵抗力較好者偶爾吃了發霉食物而攝入霉菌，未必會構成很大問題，但亦有可能引起急性腸胃炎，而長期或過量攝入霉菌毒素，則會容易致癌，如肝癌。

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澱粉質食物易發霉 食物發霉應丟棄

吳醫生續指，糕點、麵包、米飯、粥品等澱粉質食物，以及糖分高飲品，如即製新鮮飲品、開蓋後沒有放入雪櫃的可樂、檸檬茶等，也是容易發霉的食品及飲料。他提醒，要防止食物發霉，應避免將食物長期曝露於溫暖及潮濕的環境中；若發現食物發霉，就要整個丟棄，不要因為覺得浪費而吃下肚，反而危害健康。

專家教洗砧板 不應用洗潔精

砧板發霉應如何清潔？在油麻地經營逾60年的萬記砧板，其第三代負責人歐家亮提醒，使用木砧板沒有清潔及風乾，或不是經常使用，都令霉菌滋生。他提醒，有些人覺得木砧板容易藏污納垢，會用洗潔精或漂白水清潔，但其實大錯特錯，因為木質其實吸水，就像吸水海綿一樣，下次使用砧板時很可能會把這些物質吃進肚子裡。

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責任編輯：羅嘉欣