【通便蔬果】長期戴口罩少飲水易便秘　果欄專家推介5款熱賣蕃薯幫助排毒

▲ 大家常戴口罩，減少飲水，易便秘，不妨試試吃蕃薯排毒？

蕃薯有助通便排毒，楊卓娜都推介吃蕃薯，可滿足對澱粉質的需求，有助消化及減低脂肪積聚。現時正值疫症，市民經常戴上口罩，減少飲水，遇上便秘問題。TOPick訪問果欄專家介紹幾款受歡迎的蕃薯及教大家如何挑選靚蕃薯！

▲ 果欄游炎記負責人琪琪教大家揀靚蕃薯！（湛斯雅攝）

果欄游炎記負責人琪琪分享了5款近年受歡迎的蕃薯，價錢和甜度都各有不同，特色如下：

▲ 澳洲紫心蕃薯（左上）、中國蕃薯（右上）、日本金時蕃薯（左下）、日本安納芋蕃薯（中下）、印尼蕃薯（右下）（湛斯雅攝）

蕃薯的售價由便宜至貴為中國蕃薯、印尼蕃薯、日本安納芋蕃薯、日本金時紫心蕃薯及澳洲紫心蕃薯。而甜度由最甜排序為日本安納芋蕃薯、印尼蕃薯、日本金時紫心蕃薯、澳洲紫心蕃薯及中國蕃薯。

澳洲紫心蕃薯（約$28／磅）

白色皮，紫色帶一點白色肉，呈長條狀及連根部，肉質感軟綿。由於空運到港，價錢較貴，售每磅28元。

日本金時蕃薯（約$25／包／磅）

這些金時蕃薯來自日本德島，較長身，也有幼和粗身，肉呈黃色。它有時會以包裝出售，並限定克數。它們比澳洲紫心蕃薯便宜幾元，大約售$25／包，每包500克，約1磅。

日本安納芋蕃薯（約$25-$28／包／磅）

來自鹿兒島的安納芋較硬，型狀比較小和偏圓，肉呈黃色。它的糖度較高，如果烤熟，能達至36至40度的甜度。大約售$25至$28／包，每包500克，約1磅。

印尼蕃薯（約$20／包／磅）

印尼蕃薯近年大熱，價錢便宜之外，也吸引不少外傭購買。它的蕃薯皮和肉呈淺黃色，較長和幼身，食用前要去皮，否則或會有苦味。它的糖度高，肉質較軟、削和濕笠。

中國蕃薯（約$6／磅）

中國蕃薯的皮和肉呈黃色，較長和粗身，味道清甜，肉質較軟。一般每磅幾元，十分便宜。

琪琪更公開挑選蕃薯的秘訣，她表示靚和健康的蕃薯不會聞到臭味、質感硬和蕃薯頭尾的顏色一致。如果聞到臭味或質感軟或出現兩節色，代表蕃薯開始變壞。

琪琪指通常人們會把蕃薯蒸、燒烤和焗來吃，媽媽會弄蕃薯蓉給小孩吃，也有人會用蕃薯來做甜品。

她建議燒烤時可購買粗身蕃薯，減少燒焦的機會，而燒烤和焗蕃薯會較蒸蕃薯甜，因為燒烤和焗會令蕃薯的糖份增加。如想做甜品例如湯圓和蛋糕，可考慮用日本紫心蕃薯。

註冊營養師楊盈希Hayley（Nutri Life 營養顧問中心）曾接受訪問指，番薯含有豐富纖維，刺激腸道蠕動，亦有助保持腸道細胞健康。番薯亦能提供抗氧化營養素，例如胡蘿蔔素或花菁素（紫番薯），有助保持細胞正常生長，減低變異機會，從而減低患癌風險。

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記者：王芷瑩