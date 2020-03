骨質疏鬆先導計劃 篩查確診 及早治療

骨折隨時殺到埋身!骨質疏鬆基層醫療大聯盟早前於葵盛社區會堂舉辦的「骨折隨時殺到埋身」公眾講座,宣揚關注骨質疏鬆及預防骨折的訊息。



活動邀得香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄醫生、骨科專科醫生林楚賢醫生、港大李嘉誠醫學院藥理藥劑學系助理教授張正龍博士,以及香港醫院藥劑師學會會長崔俊明教授等講解骨質疏鬆及分享護骨貼士,同場更有羅蘭分享護骨經驗,和由她主演的「跌能賭嗎?」微電影首播。

▲ 會場更提供免費骨質疏鬆簡易篩查,並由社區健康護士為參加者量度骨質密度,評估其骨折風險。

基層醫療先導計劃 由葵青出發

由一群關注本港骨質疏鬆情況的醫護專業人員、非政府組織及社會企業所組成的「骨質疏鬆基層醫療大聯盟」,推出為期3年的骨質疏鬆基層醫療先導計劃,並於葵青區開展。

▲ 工作人員細心聆聽長者的身體狀況,評估其患骨質疏鬆的風險。

計劃採用港大設計的問卷作為快速篩查,高風險參加者將獲全費資助接受雙能量 X 光吸收測量儀(DXA)檢查,而相關數據將交予香港大學研究團隊,以分析高危個案的數據,當中包括住院率、急症室使用率及骨折比率,從而預測及計算影響。大聯盟其後會將分析結果提交至政府,冀當局將骨質疏鬆篩查納入地區康健中心的常規服務範圍,並以醫療券等形式資助長者接受 DXA 檢查。主辦機構之一「醫護行者」項目經理杜曦林指:「大聯盟希望透過一連串活動,喚醒社會關注『三高一鬆」問題,『一鬆』正是指骨質疏鬆。』

年齡體重病史篩查 尋找高危族

香港骨質疏鬆學會會長兼骨科專科醫生黃仕雄指,每年有近2萬名市民因骨折入院 2 。數據顯示,骨折後即使完成手術1年後,仍有7成人活動能力較之前差 3 。

骨科專科醫生林楚賢補充,「在站立或坐着的高度跌倒本是低能量的碰撞,但對骨質疏鬆患者而言,足以引致手腕、脊椎,甚至是髖關節等『脆性骨折』。」

▲ 骨科專科醫生林楚賢提醒,一旦出現第一次骨折,「二次骨折」的風險更高4 。

大聯盟為香港人度身訂造骨質疏鬆風險的快速篩查,港大李嘉誠醫學院藥理藥劑學系助理教授張正龍指,參加者只需回答年齡、體重及曾否因非意外而導致骨折,便可評估其罹患骨質疏鬆的風險,從而找出高危族群,進而接受DXA檢查。

▲ 港大李嘉誠醫學院藥理藥劑學系助理教授張正龍建議,65歲或以上的女性、70歲或以上的男性應積極參與有關篩查5 。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明教授解釋,「單靠鈣片和維他命D不能治療骨質疏鬆,須同時配合口服或針劑西藥,三管齊下,以助在『破骨」與『造骨』之間取得平衡,而吸收陽光、進行訓練平衡的運動、保持高鈣的均衡飲食原則等,均有助減緩骨質疏鬆。」

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒,三管齊下,接受藥物治療同時要補充鈣質和維他命D,才能有效治療骨質疏鬆。

大聯盟將於葵青區開展,舉辦多場免費驗骨及公眾講座,詳情請留意醫護行者的Facebook :https://www.facebook.com/HIAHK/

(資料由安進香港提供)