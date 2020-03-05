年輕人心臟病發率年飆一成 三分一年輕患者用藥後仍復發

可誘發心臟病死亡的急性冠狀動脈症（ACS）有年輕化趨勢！自2000年起的10年間，15至24歲人士的冠心病發率顯著升一成；有研究更顯示，年輕患者的死亡率高達三成！有醫生指出，年輕患者的典型症狀如胸痛未必明顯，以致病人可能延遲就醫，更引述研究指，三分一年輕患者即使正接受藥物治療，仍會復發。最新國際指引建議高風險患者可考慮延長雙抗血小板藥物治療3年，可降低心血管死亡風險21%。

心臟科專科陳良貴醫生表示，ACS為冠心病的一種，患者的冠狀動脈內壁變窄，加上積聚其中的粥樣斑塊表面破裂，令血小板在其表面形成血塊堵塞血管，血塊更可脫落流至其他血管，造成栓塞，嚴重可致猝死。常見症狀包括胸悶、胸口痛、下顎痛、左肩痛、冒冷汗、氣促、呼吸困難、胃痛，甚至昏迷。

年輕患者症狀不明顯 復發機會高

年僅39歲、沒有慢性病但有吸煙習慣的陳先生（化名），心臟病發前走路稍急便胸口悶，坐下稍作休息症狀又減退，故未有理會，豈料一星期後，突然在打網球期間暈倒，幸獲旁人即時施行急救，自行甦醒，送院後經心電圖檢查確診ACS，更發現其中一條心臟血管完全堵塞，要馬上「通波仔」！

▲ 「通波仔」雖可解除心肌梗塞患者的即時危險，但術後仍有機會復發。

陳良貴醫生引述研究解釋，近七成45歲以下的心肌梗塞患者病發前，均未曾出現典型胸痛，症狀維持不足一星期，容易忽略。一項跟進20年的研究更指出，近三分一的年輕冠心病患者即使正接受藥物治療，仍會復發，出現非致命性心肌梗塞等嚴重不良心血管事件。

▲ 心臟科專科陳良貴醫生提醒，急性冠狀動脈綜症（ACS）病發來得急且快，治療需要分秒必爭！

雙抗血小板藥幫助降低復發機會為降低復發機會，美國心臟病學會及歐洲心臟病學會的指引均建議，ACS患者應接受最少12個月的雙抗血小板藥物治療，即阿士匹靈結合另一種抗血小板藥物。

近年，愈來愈多研究亦顯示，心肌梗塞患者即使完成1年雙抗血小板藥物治療，但隨後3年，每5人中，仍有1人出現綜合心血管事件。研究證實，延長服藥時間可減再次心肌梗塞風險16%，減中風機會25%。

▲ 圖左起：急性冠狀動脈綜合症患者歐先生、關心您的心主席梅卓能先生、心臟科專科陳良貴醫生。陳醫生建議ACS患者可向醫生查詢，是否需要延長雙抗血小板藥物療程。

國際治療指引 ACS糖尿病患者可以考慮延長藥物療程

正因如此，歐洲心臟學會的最新指引建議，同時患有糖尿病的急性冠狀動脈綜合症患者，如沒有嚴重出血併發症、出血風險低，以及對雙抗血小板藥物耐受性良好，在12個月療程後，可應考慮延長最多3年雙抗血小板藥物治療。

陳良貴醫生提醒，所有藥物均有其成效及副作用，患者應向醫生查詢有關指引，了解是否適合延長雙抗血小板藥物治療。患者亦應均衡飲食、適量運動，並戒煙酒，避免增加心血管負擔。

本文由阿斯利康(香港)支持

HK-3260 17/02/2020