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【爆谷一周】MC感謝父親陳蕾準備進軍Youtube界　Jay Fung大讚孖生弟弟舞藝

娛樂 10:58 2022/05/14

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《爆谷一周》

由谷德昭擔主持的ViuTV節目《爆谷一周》，在今晚（5月14日）播出的第14集邀請馮允謙（Jay Fung）、陳蕾及MC 張天賦擔任嘉賓。3位歌手分別獲得《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》的年度唱作歌手銀獎、年度女歌手銅獎及年度新人金獎。

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MC感謝父親陳蕾愛打機

當MC被問到出道一年以來最想感謝的人是誰時，MC表示父親從小就支持他去唱歌，所以最想感謝父親一直以來對他的支持。

陳蕾平時熱愛打機，甚至作了《屈機》這首關於打機的歌。被問到有沒有計劃進軍Youtube界直播打機時，陳蕾認為第五波疫情的爆發讓她有更多時間去嘗試新事物，因此最近開始拍片打機。 

Jay選《報復式浪漫》為代表作
 
至於Jay Fung個人發展許多年，但他在節目分享自己曾經想和他的孖生弟弟組個二人組合一同出道。後來Jay覺得他對自己的音樂很有意見，害怕會和弟弟吵架，所以決定個人發展。

他更笑言弟弟比自己靚仔和跳舞好，如果兩兄弟一同出道弟弟會比他人氣高。

最後，谷德昭叫3位歌手選擇一首能代表自己的歌，Jay選擇了《報復式浪漫》，但他希望自己20年後也能繼續在樂壇發展。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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