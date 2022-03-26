【緣路山旮旯】大阪亞洲電影節國際首映滿座　呈現不一樣香港觀眾感新鮮

▲ 《緣路山旮旯》

由岑珈其、余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉參演的港產片《緣路山旮旯》，日前於大阪亞洲電影節進行全球首映，首日（3月14日）場次全院爆滿。

礙於新冠疫情關係，電影的台前幕後未能親身出席。不過移民到當地的香港YouTuber「大阪Andy哥」（YouTube頻道：MinatoTV）有前往捧場，完場後更訪問日本觀眾觀後感。

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突破香港既有印象

受訪觀眾都對黃浩然導演和香港電影情有獨鍾，部份人更於數年前的大阪亞洲電影節觀賞過黃導的前作《點對點》（2015）。

日本觀眾對《緣路山旮旯》男主角岑珈其印象深刻，並指電影拍攝角度新鮮，突破他們對香港都市的固有印象。

比如表示：「能從電影中得知到林林總總的香港自然風景，我本來只知道大都市的香港，這點對我來講很新鮮，製作組拍攝了各種的自然環境，我想感謝他們」、「黃浩然導演的電影每次都能拍攝出很漂亮的香港，這次也帶給我們很好的電影作品，我非常感謝他」。

▲ 「大阪Andy哥」往大阪亞洲電影節訪問日本觀眾觀後感。（YouTube頻道：MinatoTV）

支持香港年青演員

導演黃浩然亦拍片回應日本觀眾的支持：「現場好多觀眾原來喺2015年嘅時候，已經喺大阪亞洲電影節睇過我第一套電影《點對點》，即係7年之後佢哋再嚟睇我第3套電影，我實在非常開心，非常多謝呢啲觀眾。」

對於觀眾對演員的印象，他表示：「其實過去嘅一段時間，香港有好多新一代年青演員，好似岑珈其同戲入面5位女主角，佢哋已經喺香港影壇出現，但需要多啲演出機會，先能夠令觀眾認識佢哋，包括國外觀眾，所以《緣路山旮旯》搵咗好多年輕演員。」

期望疫情能盡快結束

因此他覺得今次大阪亞洲電影節可以令日本觀眾認識以上幾演員，是很難得参機會，並代表演員多謝日本觀眾的支持。

此外，黃導演希望疫情能夠盡快結束：「可以過嚟日本大阪同大家見面，大家亦能夠再有機會來香港，去睇《緣路山旮旯》入面偏遠嘅景點。希望到時見到大家，多謝！」