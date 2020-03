普羅大眾一般都會擔心膽固醇過高的問題,到底膽固醇是好是壞?其實,膽固醇是人體構成細胞膜、合成性荷爾蒙、形成膽酸和吸收營養必要的脂狀物質。然而,膽固醇也有分好與壞,如何為正邪定分界呢?心臟科專科李健棠醫生指出,膽固醇必須結合脂蛋白成為脂蛋白膽固醇(以下簡單稱為膽固醇)才可在血液中流動,而膽固醇根據其密度大致分為兩類:高密度膽固醇可以清除血管內的脂肪,預防脂肪堆積在血管壁中,故高密度膽固醇(HDL-C)俗稱「好膽固醇」;至於低密度膽固醇容易積聚於血管內壁,隨著年月便會形成動脈粥樣硬化,故低密度膽固醇 (LDL-C)俗稱「壞膽固醇」。

壞膽固醇目標水平因人而異 原則上「愈低愈好」

李醫生表示,家族遺傳、飲食及生活習慣、是否患有糖尿病等都會影響身體血脂的分佈與平衡。至於膽固醇理想目標水平因人而異,主要根據個人所屬的風險組別來決定(見下表1)。

風險組別 人群 壞膽固醇目標水平 低 健康正常人士 3.0mmol/L或以下 中 未來十年患上心血管疾病風險稍高、患有糖尿病但未影響其他器官 2.6mmol/L或以下 高 未來十年患上心血管疾病風險較高、患有糖尿病超過十年、中度慢性腎病、家族性高膽固醇血症 1.8mmol/L或以下及50%降幅 極高 患上心血管疾病,如曾經中風、心臟病發及接受冠狀動脈介入手術(通波仔)、患有糖尿病並已影響其他器官,例如視網膜病變和腎臟病變、嚴重慢性腎病 1.4mmol/L或以下及50%降幅

臨床研究發現,壞膽固醇水平愈高,發生心血管疾病的風險便愈高,因此,壞膽固醇水平降得愈低愈好,特別是極高風險患者。「即使壞膽固醇非常低,對人體健康並無明顯不良影響。」李醫生說。

如何選擇降膽固醇藥物?

那麼,如何降低壞膽固醇水平呢?「人體中的膽固醇八成由肝臟自行製造,僅兩成是從飲食攝取2。不過,節制飲食仍然是保持健康的不二法門,降膽固醇也應該先由生活做起-恆常運動,避免攝取過量飽和脂肪和反式脂肪。如果控制飲食仍未能有效降低壞膽固醇,或本身屬高風險一族,例如患有家族性高膽固醇血症,便應考慮藥物治療。」

第一線降膽固醇藥物是已被沿用多年的「他汀」,它能抑制肝臟某種酵素,令肝臟無法製造過量的壞膽固醇,從而有效地降低壞膽固醇水平和心血管併發症的風險。然而,部分患者或會對他汀類藥物出現無法耐受的副作用,例如肌肉疼痛、肌肉發炎和肝酵素上升;或有些患者即使服用他汀類藥物仍無法將壞膽固醇控制至理想目標水平,這時便需要考慮使用第二線藥物「膽固醇吸收抑制劑」,其作用為在腸道抑制脂肪的吸收,同樣可降低心血管併發症的風險。

PCSK9抑制劑帶來突破

除口服他汀和膽固醇吸收抑制劑外,近年被研發並推出市場的一種生物製劑為患者帶來新的治療選擇。李醫生稱:「這種生物製劑稱為PCSK9抑制劑,患者只需每隔兩星期或一個月注射一次,它的作用是抑制PCSK9蛋白,降壞膽固醇的效能非常強,即使單用已能降低60%的壞膽固醇1,臨床研究亦證實它有效減低心血管併發症的風險。」

一般情況下,醫生會先為患者處方他汀,如果他汀的療效未如理想,便會配合膽固醇吸收抑制劑或PCSK9抑制劑。「對於家族性高膽固醇血症患者而言,PCSK9抑制劑的角色尤為重要。這類患者的壞膽固醇極高,臨床上甚至見過高於10.0mmol/L,他們的心血管併發症風險非常高,我會建議及早開始使用PCSK9抑制劑。」此外,李醫生曾遇過一位患者因無法耐受他汀而轉用PCSK9抑制劑。「一名中年男士,有吸煙習慣,壞膽固醇水平介乎4.0mmol/L至5.0mmol/L,已接受『通波仔』手術。為了保養血管及預防復發,我先為他處方過幾種不同的他汀類藥物,惟他因出現肌肉發炎的副作用而需停藥,於是我建議他使用PCSK9抑制劑,結果有效將壞膽固醇降至目標水平,而且並無出現副作用。」

