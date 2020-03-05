【春天抗濕】浸大四診儀半小時分析病人體質助診治　中醫：大便稀軟屬濕重

▲ 浸會大學去年引入電腦「中醫四診儀」為病人診症。（陳靜儀攝）

每次看中醫，經常都會聽到「寒濕」、「濕熱」，總不離開「濕」這個字眼，究竟是甚麼原因？浸大中醫藥學院高級講師楊君軍接受TOPick專訪時表示，由於香港氣候炎熱潮濕，加上飲食不節，喜愛吃生冷食物，所以大多港人屬於痰濕質及濕熱質；他又指體質亦會隨著生活及飲食習慣而改變，只要跟隨服用中醫師建議的用藥及配方，也可以令身體調整過來。

一人可有1至3種體質

▲ 楊醫師表示，大多港人屬於痰濕質及濕熱質。（陳靜儀攝）

楊醫師說，每個人的體質不同，可以擁有一種體質，亦可以同時出現2至3種體質重疊情況，而在香港，大多人屬於痰濕質及濕熱質，因為香港氣候屬於亞熱帶季風氣候，炎熱潮濕，容易受到濕與熱的影響，加上港人喜歡飲食不節，喜愛吃生冷食物及肥膩食物，傷害脾胃，影響水濕的代謝及排出，令水濕在體內聚少成多。

他續指，要了解自己是否濕氣重的人，最簡單就是觀察大便是否稀軟不成形，經常黏著馬桶難以清潔，而濕氣重的人亦會表現為舌苔白厚。他又提到，本港常見的濕疹皮膚病，其成因亦是人體濕氣太重所造成。

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傳統中醫會利過「望、聞、問、切」分析病人的體質，為配合中醫現代化發展，浸會大學在2018年引入電腦「中醫四診儀」，可於半小時內採集使用者的脈象、舌象、面像等診症資訊，分析病人的體質和診治方案。

四診儀令診斷更客觀

▲ 浸大中醫利用電腦「中醫四診儀」，半小時內就可分析病人的體質。（陳靜儀攝）

楊醫師表示，四診儀融合大量現代科技成果及眾多中醫專家的臨床經驗，可為診症醫師提供可靠、客觀的診斷信息、健康狀態的分辨識別，令診斷更客觀他、規範化和科學化。有興趣的市民，可致電3793 3428查詢。

他又指，如果要改善自己的體質，最好先向中醫了解體質，再根據中醫建議在生活或飲食習慣上作出改變，例如濕氣重的人士可減少喝凍飲的次數等，就可以慢慢令體質漸趨平和。

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記者：陳子謙