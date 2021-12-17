【豬肉脂肪】豬肉脂肪含量大比拼 豬頸肉含70克脂肪比五花腩更肥
健康 12:16 2021/12/17
豬肉部位眾多，到底什麼部位較肥、什麼部位較瘦？TOPick請教了健營物理治療及營養中心資深營養師April，了解豬肉不同部位的脂肪含量，當中讓人意外的是，豬頸肉比五花腩更高脂。
不同部位豬肉的脂肪含量：
豬頸肉比五花腩肥
豬頸肉看似無白色脂肪，但其實比五花腩肥。April解釋，其實豬頸肉是豬面頰至下巴附近連帶脂肪層的肉，並非真的是豬「頸」肉。由於該部位肉和脂肪分佈均勻，所以相對其他部位較難移除脂肪。而且很多餐廳以炭燒烹調豬頸肉，再切成薄片，而炭燒的過程，令肉內水分蒸發，才會感覺吃下去乾身又不油膩。
根據美國農業部的營養數據庫顯示，每100克豬頸肉，有近70克的脂肪，即是14茶匙油；而100克的五花腩有53克脂肪，可見豬頸肉的脂肪量比五花腩足足多出1.3倍。
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脂肪量少的豬肉部位
眾豬肉部位中，以下三個部位含較少脂肪：
- 豬柳（3.53克脂肪/100克）
豬柳為脊骨下面一條與大排骨相連的瘦肉，肉中無筋，是豬肉中最柔嫩的部位。切片、切絲或切丁後用作燙灼、煎、炭燒、鐵板燒和烘烤都十分適宜。
- 豬西冷（4.05克脂肪/100克）
豬西冷是豬背上的肉，肉質有咬口，燒烤、煙燻、慢煮都很適合。
- 赤肉（豬後脾肉） （5.4克脂肪/100克）
即豬的大腿肉，運動量大，肉質全瘦，但較韌及鞋口，較適宜切片滾湯。
其次則有：
- 梅頭
- 豬腱
這兩個部位含較多肌肉和較少脂肪。
April提醒，豬肉含有豐富的蛋白質，故進食時要留意勿過量攝取蛋白質，適可而止。
記者：楊宛茜