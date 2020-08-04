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【豬肉脂肪】豬肉脂肪含量大比拼　豬頸肉比五花腩更肥

健康 15:00 2020/08/04

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

豬肉脂肪含量大比拼。

豬肉部位眾多，到底什麼部位較肥、什麼部位較瘦？TOPick請教了健營物理治療及營養中心資深營養師April，了解豬肉不同部位的脂肪含量，當中讓人意外的是，豬頸肉比五花腩更高脂。

不同部位豬肉的脂肪含量：

豬頸肉比五花腩肥

豬頸肉看似無白色脂肪，但其實比五花腩肥。April解釋，其實豬頸肉是豬面頰至下巴附近連帶脂肪層的肉，並非真的是豬「頸」肉。由於該部位肉和脂肪分佈均勻，所以相對其他部位較難移除脂肪。而且很多餐廳以炭燒烹調豬頸肉，再切成薄片，而炭燒的過程，令肉內水分蒸發，才會感覺吃下去乾身又不油膩。

美國農業部的營養數據庫顯示，每100克豬頸肉，就已經有近70克的脂肪，即是14茶匙油；而100克的五花腩只有53克脂肪，可見豬頸肉的脂肪量比五花腩足足多出1.3倍。

脂肪量少的豬肉部位

眾豬肉部位中，以下三個部位含較少脂肪：

  • 豬柳（3.53克脂肪/100克）

豬柳為脊骨下面一條與大排骨相連的瘦肉，肉中無筋，是豬肉中最柔嫩的部位。切片、切絲或切丁後用作燙灼、煎、炭燒、鐵板燒和烘烤都十分適宜。

  • 豬西冷（4.05克脂肪/100克）

豬西冷是豬背上的肉，肉質有咬口，燒烤、煙燻、慢煮都很適合。

  • 赤肉（豬後脾肉） （5.4克脂肪/100克）

即豬的大腿肉，運動量大，肉質全瘦，但較韌及鞋口，較適宜切片滾湯。

其次則有：

  • 梅頭
  • 豬腱

這兩個部位含較多肌肉和較少脂肪。

April提醒，豬肉含有豐富的蛋白質，故進食時要留意勿過量攝取蛋白質，適可而止。

記者：楊宛茜

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