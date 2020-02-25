【武漢肺炎 ● 持續更新】全國確診病例突破7.7萬宗　新型冠狀病毒疫情每日進展

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未遏止，國內新型冠狀病毒肺炎確診病例累計77,658宗，死亡人數2,663人。本港有81宗確診個案，澳門亦確診第10宗個案。泰國、日本、韓國、越南、新加坡、美國也有確診個案，TOPick持續跟進最新疫情。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

【2月24日】

【20:25】 港府晚上宣布，將派出包機分批接載湖北省港人返港，並優先撤離滯留武漢港人。即睇:【新冠肺炎】政府接450滯留武漢港人救助 計劃先派首班包機到武漢接回港人

【20:19】港府於晚上召開記者會，宣布將會向韓國發出紅色旅遊警示，提醒計劃前往當地的市民要留意，避免前往當地。即睇:【新冠肺炎】港府向韓國發紅色旅遊警示 明早6時起禁止非港居民由韓國入境

【19:56】受疫情影響，港鐵公司將由2月29日（六）起，暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務，候車時間平均會延長半分鐘至約兩分鐘。即睇:【新冠肺炎】港鐵2月首2星期客量按年跌5成 29日起將削減班次

【18:37】香港友好協進會會長唐英年早前收集10萬個口罩等防疫物資，分發全港，並再次呼籲市民要鎮定和堅定。即睇:唐英年派10萬個口罩 促預算案紓解民困

【18:12】身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒今日就宣布，指獲捐贈100萬個口罩，將日內派發給有需要人士。即睇:開口罩廠又獲捐百萬口罩 林健鋒：部分將轉贈醫管局

【17:56】衞生署衞生防護中心表示，北角佛堂每逢農曆初一、十五會派食物給信眾，或因為佛堂信眾一同用膳時傳播病毒。即睇:衞生防護中心：北角佛堂信眾或因一同用膳而傳播病毒

【17:53】九巴及龍運巴士開始於巴士車廂陸續放置消毒潔手啫喱，供乘客和前線員工使用。即睇:【新冠肺炎】九巴車廂加設消毒潔手啫喱 乘客可取用

【17:36】香港寬頻豁免所有客戶一個月月費，每戶上限200至500元，超過90萬香港家庭及公司受惠，涉款逾1億元。即睇:【新冠肺炎】香港寬頻免月費1個月90萬客戶受惠 住宅客上限200元商業客500元【附登記連結】

【17:30】香港寬頻宣布，豁免所有住宅固網服務及企業方案客戶一個月月費。即睇:【齊心抗疫】香港寬頻派糖逾一億元 豁免寬頻電話及IDD月費

【17:27】醫管局向高風險職務員工發放特別津貼，津貼為薪金的20%或500元，以較高者為準。即睇:【新冠肺炎】醫管局向高風險職務員工發放特別薪金津貼 料2.5萬人受惠

【17:03】政府今日推出特別計劃，透過工聯會為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物。即睇:【新冠肺炎】政府將透過工聯會為身在廣東省和福建省港人送遞處方藥物

【17:15】戶外服裝品牌Patagonia有員工自發組隊上山執垃圾，拾到不少口罩。即睇:【齊心抗疫】Patagonia員工自發組隊行山執垃圾 執垃圾速度跟不上垃圾出現速度感無力

【17:01】本港今日新增5宗個案，當中2宗與北角「福慧精舍」佛堂有關。即睇:【新冠肺炎】新增5宗確診個案累計79宗 2人曾多次到訪北角佛堂

【16:55】江蘇省疾病預防控制中心近日發文解釋，要透過放屁傳播新型冠狀病毒，先要符合兩個條件。即睇:【新冠肺炎】在電梯及地鐵裡放屁會傳染？江蘇疾控中心：要先符合2個條件

【15:47】「Mask factory口罩工廠」表示，香港製的口罩即將面世，而官網亦即將上線，將於明日下午3時開始會員登記。即睇:【香港口罩】香港口罩工廠即將面世 Mask Factory：明日3時開始會員登記

【14:41】政府正利用「組裝合成」建築法，於鯉魚門公園度假村興建檢疫用的隔離屋。即睇:【新冠肺炎】鯉魚門度假村120個獨立檢疫單位將完工 警隊派200人抗疫專隊駐守

【14:27】韓國確診病例增加至763宗，61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕。即睇:【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗 61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕

【13:50】永安旅遊宣布取消即日至3月31日期間出發的所有南韓線旅行團，受影響顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。即睇:【新冠肺炎】永安旅遊取消即日起至3月底南韓旅行團

【13:48】 澳門政府提早至4月派錢，每名永久性居民可獲1萬元。即睇:【新冠肺炎】受疫情影響經濟 澳門提早至4月派錢每人1萬

【13:46】有護士主動申請加入Dirty team，只為幫同事，直言「同事有仔女，我無呢個負擔。」即睇:【新冠肺炎】主動申請加入Dirty team幫同事 本港護士：同事有仔女我無呢個負擔

【13:28】日本女子發燒照去旅行，以為感冒無戴口罩經羽田機場再到白川鄉。即睇:【新冠肺炎】日本女子發燒照去旅行 以為感冒無戴口罩經羽田機場再到白川鄉

【13:21】內地企業近日陸續復工。位於上海的大型超市Costco（開市客）連日來水洩不通，不少人排隊買蛋糕和肉類。即睇:【新冠肺炎】近2000人擠滿上海Costco搶購 市民：外面世界好恐怖

【13:15】有商會調查顯示，86%中小企及初創業務受新冠肺炎嚴重影響，六成半企業更打算精減公司架構和裁員。即睇:【新冠肺炎】調查指逾8成青年企業生意受嚴重影響 6成半企業打算裁員

【13:07】工黨上周進行網上問卷調查，結果顯示，近2成受訪者一周用12小時以上購買口罩，且少於一半的受訪者獲公司提供口罩。即睇:【口罩供應】工黨指近2成人一周花逾12小時撲口罩 近半人不獲公司提供

【12:48】恒地旗下「抗疫基金」宣布，本周內優先為全港4300多部小巴，噴塗可長效消毒抑菌的「納米光觸媒」保護膜。即睇:【新冠肺炎】恒地抗疫基金助全港小巴噴納米光觸媒抑菌保護膜

【12:44】港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，「鑽石公主號」郵輪的港人有可能在船上隔離14天時已受感染，不排除會有更多港人在檢疫期間發病，或確診的數字會增加。即睇:【新冠肺炎】何栢良：鑽石公主號返港人士或有更多人確診

【12:41】武漢市疫情防控指揮部發通告，容許5類人分批出城。不過，防控指揮部下午突然改口，指進出城通告無效。即睇:【新冠肺炎】武漢市局部解封容許5類人分批出城 防控指揮部下午改口：通告無效

【12:28】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，衞生署正考慮對日韓旅客 採取檢疫措施 ，包括 申報、醫學監察，甚至強制檢疫等。 即睇:【新冠肺炎】南韓確診人數逾700宗 袁國勇：衞生署正考慮對日韓旅客採取檢疫措施

【12:27】東瀛遊宣布取消明日（25日）至3月31日期間所有南韓旅行團。即睇:【新冠肺炎】東瀛遊取消3月31日前所有南韓旅行團

【12:09】建造業議會收集各方捐贈的約55萬個口罩，並分發予約1000個工地，希望確保工人有口罩開工。即睇:【口罩供應】建造業議會派55萬口罩 料工料不足致部分工程延誤

【11:21】康泰宣布取消3月15日之前出發的南韓首爾旅行團，涉及約30團，570名團友。即睇:【新冠肺炎】康泰取消3月15日前出發南韓首爾旅行團 涉30團共570人

【11:18】意大利確診病例上升到152宗，成為新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。當局宣佈11個城市封城，奧地利一度暫停來回意大利的火車服務。即睇:【新冠肺炎】意大利確診個案激增至152宗 11個城鎮緊急封城超市出現搶糧情況

【11:14】本港確診新型冠狀病毒感染個案增至74宗，當中有4名確診患者曾到 北角「福慧精舍」佛堂。 即睇:【新冠肺炎】至少4確診患者曾到北角佛堂 感染及傳染病專科醫生：同一大廈居民不必過分擔心

【11:08】行政會議成員林正財表示，「鑽石公主號」郵輪上的感染率高，現時仍要緊密監察已返港的港人，不排除相關確診個案仍有機會上升。即睇:【新冠肺炎】林正財料鑽石公主號確診個案有機會上升 籲港人遊韓前要三思

【10:52】香港中科工程表示，與土耳其夥伴達成協議，將在土耳其開設口罩生產線，料30日內日產量可提升到12.5萬個。即睇:【口罩供應】中科工程土耳其設口罩生產線 料日產量提升至12.5萬個口罩

【10:33】近日到郊外行山的人愈來愈多，不少山友在網上聲討，有人沒公德心，把垃圾、甚至用過的口罩隨處亂丟，增加播毒風險，令抗疫隨時變成犯險。即睇:【抗疫變播毒】行山避疫口罩紙巾隨處棄置 魏綺珊：太多自私精

【10:20】加入Dirty team 近3星期的黃任匡醫生表示，急症室、普通科門診的同事，消防及家庭醫生都是抗疫英雄。即睇:【新冠肺炎】隱形病人防不勝防 Dirty team黃任匡：消防家庭醫生都是英雄

【08:00】紡織及製衣界立法會議員鍾國斌率先推出可重用60次的環保口罩，定價每個100元，料3月推出30萬個。即睇:【新冠肺炎】解構港產可重用防菌殺菌口罩 鍾國斌︰最快本周可獲認證

【00:01】銅鑼灣新開幕的中醫所天大館，今天起一連五日義診，免費派發共500份專為新冠肺炎（武漢肺炎）研發的藥方。即睇:【齊心抗疫】銅鑼灣中醫館今起義診 贈500劑湯飲加強抵抗力

【2月23日】

【16:37】工聯會稱截至今日已收到逾600宗滯留湖北港人求助，包括長期病患者、孕婦、嬰兒及兒童等。即睇:【新冠肺炎】逾600港人滯留湖北 工聯會促設高鐵專列或包機回港

【15:29】本港多間旅行社相繼推出「抗疫價」旅行團吸客，韓國團、曼谷團等團費更創下近年新低。即睇:【疫情重挫】本港旅行社推超抵價團吸客 首爾5日遊團費最低只需399元起

【14:03】民建聯收到超過140宗滯留內地的港人求助，過半來自湖北省，有孕婦因滯留湖北省而錯過產檢。即睇:【新冠肺炎】民建聯接逾140宗滯留內地港人求助 滯留湖北孕婦錯過產檢盼盡快回港

【13:57】社區組織協會指本月訪問近400個基層家庭，發現逾7成因沒有口罩而未能外出。即睇:七旬婆婆果皮墊口罩用足多天 社協指劏房戶環境較學校差促政府復課派錢

【13:06】屯門醫院一名35歲男子的深喉唾液樣本，對新冠肺炎病毒呈陽性，初步確診感染新冠肺炎。即睇:【新冠肺炎】消息：屯門醫院35歲男患者唾液樣本化驗後初步確診感染

【11:43】南韓當局宣布確診人數再增123宗，累計確診數字達556宗，出現4宗死亡個案。即睇:【新冠肺炎】南韓確診人數急增至556宗 大邱市民恐慌一日掃光超市食物

【11:11】由香港府安排接載「鑽石公主號」郵輪上的香港居民的第三班包機已於今晨6時10分抵達香港。即睇:【鑽石公主號】港府第三班包機今早抵港

【10:25】政務司長張建宗表示，政府將成立防疫抗疫基金督導委員會，由他擔任主席。即睇:【抗疫基金】張建宗擔任督導委員會主席 監察防疫抗疫基金運作

【2月22日】

【19:37】工聯會與領展代表會面，要求為商戶提供租金減免，惟領展未有回應。即睇：【新冠肺炎】零售業寒冬 工聯會促領展減租

【17:46】政務司司長張建宗今到訪北角健康村，向長者及住戶派發口罩等防疫物資。即睇:【新冠肺炎】高官再落區 張建宗到北角派口罩

【17:03】衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（22日）表示，今日有一宗初步確診個案，患者為沒有外遊史的96歲女性，期間曾赴佛堂，疑有關佛堂為第65宗患者曾到的同一佛堂。即睇:【新冠肺炎】新增1宗初步確診個案 疑曾赴第65個案同一佛堂

【16:13】保安局局長李家超今日（22日）宣布，會為郵輪「鑽石公主號」上的港人安排第3班包機，料於明晨1時45分起飛。即睇:【鑽石公主號】港府安排第3班包機 明晨啟程返港

【12:14】中大前校長沈祖堯今日（22日）於電台節目向前線醫護打氣致敬，雖然醫護目前裝備不足，病毒比沙士更具傳染性，感染規模亦比沙士大，但醫護依然勇敢面對挑戰，沈祖堯對此感到自豪，勉勵醫護要互相支持。即睇:【齊心抗疫】沙士英雄致Dirty Team香港家書 沈祖堯：香港每個人為你們感自豪

【11:45】勞工及福利局局長羅致光今日（22日）接受電台訪問時指，受到疫情影響，香港失業率短期內難以避免升至5%。即睇:【新冠肺炎】疫情嚴重打擊 羅致光料失業率短期達5%

【01:56】接載「鑽石公主號」的第二批港人，昨日早上 (21日)開始準備落船，期間因為登船名單有誤，比原定計劃延誤了3個多時後，直至今日（22日）凌晨大約1時30分終於抵達香港國際機場，總共84人之後被安排送到火炭駿洋邨接受隔離14天。即睇: 【鑽石公主號】84人凌晨抵港後入住駿洋邨 滯留港人：好驚趕不上包機

【2月21日】

【23:24】香港賽馬會今日（21日）宣布再捐出35萬個成人外科口罩，協助防止新型冠狀病毒的傳播，將會派發予外展服務的前線員工和院舍照顧者，以及劏房居民、有需要的少數族裔人士、兒童住宿照顧服務下的青少年、獨居及雙老家庭、嚴重病患者及智障人士、有經濟困難的家庭，以及露宿者等弱勢社群。即睇：【齊心抗疫】馬會再捐出35萬個口罩 助院舍照顧者及劏房居民等抗疫

【23:22】特首林鄭月娥今午（21日）到土瓜灣一所私營安老院，將一批懲教署生產的口罩送到院舍的護理人員手中。即睇:【新冠肺炎】林鄭月娥到訪土瓜灣安老院 親手送上懲教署口罩

【22:07】港府推出名為「香港抗疫資訊頻道」的Telegram頻道，內容包括感染個案數字、受影響的公共服務以及抗疫須知等，公眾可在電腦或手機透過Telegram應用程式訂閲該頻道。即睇:【齊心抗疫】港府多個網上頻道 發放抗疫資訊

【19:36】港大感染及傳染病中心總監指本地個案中有12宗與飲食聚會有關，已涉兩個超級傳播群組，更憂警員西環飯聚成第3個超級傳播群組，認為超級電腦可追蹤確診警員。即睇：【新冠肺炎】何栢良憂確診警員聚餐成超級傳播群組 超級電腦可追蹤接觸者堵源頭

【18:04】香港大學化學系博士、前香港中文大學講師鄺士山（Dr K Kwong）今日（21日）宣布，成功設計「香港製造」的可重用、隔病毒的口罩，市民只需下載設計圖並購買濾芯，便可在家中DIY自製口罩。即睇：【口罩供應】本地生產可重用口罩3月中面世 化學博士Dr Kwong：換濾芯及布口罩可清洗重用

【17:33】司法機構今（21日）宣布將暫停正常運作延長至3月1日，期間所有案件均押後至另行通知，僅處理緊急和必要聆訊。即睇：【新冠肺炎】法庭停擺近1個月 研書面處理民事案申請

【16:53】醫管局表示會繼續採購防疫裝備，截至今天，中央庫存的外科口罩有18000萬個、N95呼吸器有119萬個、保護衣230萬套、面罩45萬個。即睇：【新冠肺炎】醫管局繼續採購防疫裝備 籲病人盡快交回樣本瓶

【16:42】昨日確診的48歲男警員，曾經出席晚宴涉及59人，當中4人有不同程度的徵狀，分別送院檢測。即睇：【新冠肺炎】衞生署尋求警方協助啟動「超級電腦」追蹤個案 與確診警員聚餐有4人出現徵狀

【16:37】「土瓜灣不是垃圾站」發現有清潔將口罩清洗晾曬後重用，義工向其送上10個口罩應急。即睇：【齊心抗疫】清潔工叔叔缺口罩清洗重用 暖心義工送上10個口罩應急

【14:29】香港社會服務聯會（社聯）表示，部分機構有可能因為財政困難而結束營運，建議政府向合資格的非資助機構，派發緊急支援金20萬元，協助機構渡過難關。即睇：【新冠肺炎】NGO現財困或結束營運 社聯促政府提供20萬元緊急支援金

【13:50】近日一群熱心環保人士，連日來在西貢、大嶼山沙灘旁發現大量用過口罩。即睇：【齊心抗疫】西貢大嶼山湧現大量用過口罩 環保人士奮戰多個沙灘清出27袋垃圾

【13:33】本港餐飲業界形容，最壞情況下將有逾1,000家食肆因疫情打擊而倒閉，料餐飲業失業率或升至6.5%。即睇：【新冠肺炎】業界指食肆生意下跌至少3成 餐飲業失業率或升至7%

【12:39】「鑽石公主號」郵輪其中一名確診港人引述醫生指，將會做2次病毒測試，若結果全屬陰性估計一至兩星期內可出院。即睇：【鑽石公主號】確診港人引述醫生指最快一兩星期內可出院 家屬冀能接父母回港就醫

【12:06】日本「鑽石公主號」郵輪第二批船上港人陸續下船，最快傍晚6時可乘包機返港。即睇：【鑽石公主號】第二批船上港人早上開始陸續落船 最快今晚6時乘包機返港

【11:05】世衞總幹事譚德塞昨（20日）在記者會上表示，目前已有2項藥物正進行臨床試驗，預計3周內會有結果。即睇：【新冠肺炎】2款藥物正進行臨床試驗 世衞：料3周內有初步結果

【10:51】食物及衞生局局長陳肇始表示，昨日共有106位「鑽石公主號」滯留港人返港並已入住火炭駿洋邨，由昨日起進行14天檢疫觀察。即睇：【鑽石公主號】陳肇始稱將盡快安排郵輪確診港人密切接觸者返港

【10:41】政務司司長張建宗回應自己星期三（19日）在立法會指現時本港武漢肺炎疫情受控，指有關說法引起誤解感到「唔好意思」。即睇：【新冠肺炎】張建宗：對疫情受控的說法引起誤解感到「唔好意思」

【10:30】政府於今日（21）在立法會財委會申請撥款約300億，成立防疫抗疫基金。政務司司長張建宗表示，將成立基金督導委員會，負責監察基金運作及使用實際情況。即睇：【抗疫基金】政府向會財委會申請撥款300億 張建宗：督導委員會監察運作及使用情況

【08:47】「鑽石公主號」郵輪滯留港人今早接獲入境處通知，傍晚可乘包機返港。即睇：【鑽石公主號】入境處通知滯留船上港人 日方將完成檢測今晚6時乘包機返港

【02:01】警方證實20日確診的48歲男性警務人員，與太太居於油塘紀律部隊宿舍油美苑潤美閣，駐守北角分區，現時負責東區警區防暴隊工作。即睇：【新冠肺炎】警方證實確診48歲男警為東區防暴隊員 聚餐59警等候檢疫

【2月20日】

【23:22】確診48歲男警員的妻子及外母均出現病徵，而他在18日發病，當日曾到西營盤明星海鮮燒鵝專門店出席聚會。即睇：【新冠肺炎】確診48歲男警妻子及外母均出現病徵 病發當日曾到西環明星酒家聚會

【23:12】截至晚上8時，本港新增3宗確診個案，58歲確診的士司機發病後曾駕車逾1周，車牌號碼為JW9897。【新冠肺炎】58歲確診的士司機發病後曾駕車逾1周 車牌JW9897 本月16日最後上班

【21:34】消息指，觀塘普通科門診一名48歲男病人初步確診，患者為居於油塘油美苑的紀律部隊宿舍警員，駐守北角警署。即睇：【新冠肺炎】消息指油塘油美苑一名48歲警員初步確診 駐守北角警署

【18:02】衞生防護中心中心獲澳門方面通報後，發現第62宗及25宗個案曾乘坐同一班澳門巴士及港珠澳大橋金巴回港，中心呼籲曾在2月6日約下午5時乘坐金巴的市民聯絡中心。即睇：【新冠肺炎】兩宗確診個案曾乘同一金巴回港 衞生防護中心正追蹤其餘乘客

【17:47】衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，目前疫情未符合「受控」的準則，但認同政務司司長辦公室今日（20日）表示，整體情況正在受嚴密監控。即睇：【新冠肺炎】衞生署指疫情未受控 要視乎最後個案入院後2個潛伏期無新例

【17:41】深水埗區議員袁海文透露，近日接過超過250人求助，指早前於網上購買口罩及付款後，賣家突然失聯及刪除通訊紀錄，懷疑墮入騙案，涉及金額逾4萬元。即睇：逾250人網購口罩受騙 區議員促警方加強執法

【17:30】有親人滯留船上的家屬發聲明表示，促請港府安排檢疫結果呈陰性的緊密接觸者乘包機回港。即睇：【鑽石公主號】滯留港人家屬批政府不作為 倡包機接回所有檢測陰性人士包括緊密接觸者

【17:00】港鐵宣布推出特別支援措施，與市民共度時艱，包括今年全年港鐵車費不會有實際調整，以及港鐵全綫車站及13個商場中小型租戶，可獲減免2020年2月及3月一半租金。即睇：【新冠肺炎】港鐵宣布今年凍結車費 車站及商場租戶兩個月可半租

【16:57】政務司司長辦公室發言人今（20日）稱，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情整體情況正在受嚴密監控，政府會繼續密切監察疫情進展。即睇：【新冠肺炎】政務司司長辦公室：疫情整體情況正受嚴密監控

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，一宗確診個案是一名38歲聯合醫院女患者，在油糖大本營商場的一粥麵工作，另一宗是一名58歲的士司機。即睇：【新冠肺炎】確診38歲患者在油糖「一粥麵」工作 58歲的士司機初步確診曾發燒2星期

【16:24】鑽石公主號郵輪有超過300名香港市民，當中55人確診感染新冠肺炎。今日TVB發言人證實，其中一名確診女患者為TVB化妝師。即睇：【鑽石公主號】TVB女化粧師被困船上多日 証實確診已於日本接受治療

【16:20】盾牌口罩於2月16日在粉嶺開倉開賣口罩，市民冒雨通宵排隊，從粉嶺排到上水。當時開倉出售口罩漲價3倍，亦有網民指盾牌疑囤積居奇，對此盾牌在facebook專頁再次澄清。即睇：【盾牌風波】被質疑囤積居奇$50口罩漲至$150 盾牌口罩澄清：這是最低成本價

【16:20】瑪麗醫院微生物學科部門主管及感染控制主任鄭智聰，2月18日在東區醫院向醫護人員分享防疫經驗，揭示2003年的沙士如何令醫護人員受感染。即睇：【齊心抗疫】袁國勇徒弟瑪麗醫院鄭智聰醫生分享抗疫經驗 揭沙士時醫護脫下防護衣時受感染 (2片即時睇)

【16:06】日前有一名湖北籍男子因為掛念女友，偷偷翻牆到女友的家中，結果被發現，最終連累全棟大廈的人要接受強制隔離。即睇：【新冠肺炎】湖北男為私會女友度一夜春宵 連累整棟住戶強制隔離

【16:01】位於土瓜灣的海藥堂中西大藥行，在農曆新年前就已經以良心價10元10個售賣口罩，昨日（19日）藥房又免費派發酒精。即睇：【齊心抗疫】良心藥房堅拒坐地起價 逆市免費派口罩酒精：派到供應正常為止

【16:01】牛池灣嘉峰臺保安員獲發物業管理公司自製的口罩，由廚房紙、書釘及橡筋製成。富誠物業管理有限公司回覆表示，因1月下旬口罩儲備短缺，前線員工及外判保安人員為解燃眉之急，自行製作口罩以備不時之需。即睇：【新冠肺炎】牛池灣嘉峰臺保安員獲發廚房紙口罩 物業管理公司：前線員工自製口罩解燃眉之急

【16:00】全港多區藥房等售賣的口罩有開始減價迹象，北角藥房一盒50元的外科口罩180元至200元可買到。即睇： 【口罩供應】口罩供應有增加迹象 有藥房開始降價速銷

【15:36】中聯辦主任駱惠寧上任以來首次向港區人大代表和政協委員的電子信件，認為如果少數人現時還為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，就如「一種政治上的新冠病毒」。即睇：駱惠寧去信港區人大政協 批醫護「罷工救港」是政治操弄

【14:58】創科局建議4月起為科學園、數碼港及工業邨租戶免租半年，涉及3.8億元。即睇：【新冠肺炎】創科局建議科學園數碼港及工業邨免租半年 涉3.8億元

【14:31】郵輪鑽石公主號約500名經檢測後對新型冠狀病毒呈陰性的乘客，可於昨日（19日）下船後自行回家，不受隔離及外出限制。一名剛下船的日本女乘客立即與友人會合，直奔壽司店吃壽司。即睇：【鑽石公主號】鑽石公主號下船後不受隔離外出限制 女乘客即和友人會合食壽司

【14:09】民建聯副主席周浩鼎今日（20日）表示，飲食業減低成本要由人工及租金兩方面着手，政府須率先就政府產業減租；另設其他失業援助的支援，包括開工不足津貼，保障基層前線員工。即睇：【新冠肺炎】民建聯：倡政府產業帶頭減租 增設開工不足津貼支援飲食業

【13:47】日本神戶大學傳染病學教授岩田健太郎日前登船視察，他拍片講述船上情況指船上情況一片混亂，比非洲伊波拉病毒，或是2003年SARS疫情嚴峻，不過他今日指已刪除有關影片，並向受影響的人士致歉。即睇：【鑽石公主號】日本專家岩田健太郎批評船上疫情比沙士嚴峻 突然刪除影片並發文道歉

【13:32】工聯會立法會議員麥美娟認為港府防疫基金措施僅支援公司，但未針對被停薪、減薪或裁員的從業員，盼港府向每人派萬元紓困。即睇：麥美娟批防疫基金遺漏打工仔 盼港府每人派1萬元直接支援市民

【13:29】香港喉管從業員總會近日檢查屯門山景邨100伙公共屋邨單位，發現約一半住戶排氣管出現不同問題，如排氣管老化、接駁口破裂、錯誤接駁等問題，導致臭氣入屋傳菌。即睇：【新冠肺炎】屯門山景邨約50伙疑排氣管有問題 喉匠：曾改裝廁所易播毒

【13:28】滯留鑽石公主號郵輪的港人，首批包機載著106名港人抵港，入住火炭駿洋邨接受14日檢疫。政府早前已在單位內放置床、摺枱、摺椅等傢俱，亦會提供電水煲、暖風機、床上用品、洗澡用品等，讓接受隔離的人士使用。即睇：【鑽石公主號】滯留港人入住駿洋邨接受14天檢疫 單位提供多種日常用品

【13:14】教育局局長楊潤雄表示，為減輕家長負擔，即將成立的「防疫抗疫基金」將撥出約9億元， 把2019/20學年的每名學生津貼增加1,000元，由2,500元增加至3,500元。即睇：【新冠肺炎】學生津貼加碼至3500元 首批料抗疫基金成立後一星期內發放

【12:50】工聯會昨舉行記者會，宣佈於大埔工業邨設立本港首個民間口罩生產線，首階段可以半自動生產方式月產10萬個，將作為慈善用途，免費優先派發給長者及基層市民等。即睇：工聯會大埔設工場月產10萬口罩 免費派長者基層

【12:47】盈科拓展集團（「盈科拓展」）今日（20日）宣布，將捐贈合共20萬個外科口罩予醫院管理局和社會有需要人士，與市民攜手抗疫。即睇：【齊心抗疫】李澤楷旗下盈科拓展集團捐贈抗疫物資 20萬口罩予醫護及社區人士

【12:16】「鑽石公主號」郵輪中一度滯留的香港居民，首批106人已乘坐包機抵港，入住火炭駿洋邨的檢疫中心。檢疫中心的人士均無病徵，更非確診或懷疑感染病人。即睇：【新冠肺炎】包機106位乘客已赴檢疫中心均無病徵

【12:07】澳門停運賭場的措施已結束，全澳41間娛樂場之中，29間已於午夜（20日）重開。即睇：【新冠肺炎】澳門29間賭場已重開 賭客戴口罩及申報健康才准入內

【12:07】政府會繼續實施部門的特別上班安排至3月1日，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險，屆時會再檢視情況。即睇：【新冠肺炎】政府再延長部門特別上班安排至3月1日

【12:00】港大內科及肝臟科講座教授黎青龍，聯同民間組織「民間防疫小隊」的義工，及聖雅各福群會社工，日前走訪灣仔、銅鑼灣及跑馬地各區，為露宿者、獨居老人派發口罩。即睇：【齊心抗疫】心痛露宿者長者一罩難求 肝臟權威黎青龍偕義工走訪各區派口罩

【11:29】「鑽石公主號」郵輪一對80多歲、本身有長期病患的日本籍男女，感染新型肺炎後分別於2月11日及12日下船送往醫院接受治療，並於今日（20日）證實不治。即睇：【鑽石公主號】日媒稱鑽石公主號一對男女死亡 滯留船上港人：預料是最後一批乘包機返港

【11:27】消息指聯合醫院一名38歲女人初步確診，據了解女患者並沒有外遊紀錄，居於油塘，現正進行進一步的檢測。即睇：【新冠肺炎】消息：聯合醫院一名沒有外遊紀錄的患者初步確診

【11:15】近日百佳超級市場（百佳）在門市快閃開賣日本及韓國口罩。即睇：【口罩供應】百佳各區快閃開賣平價口罩 KF94口罩平均$6一個

【10:46】港府安排免費包機接載滯留在鑽石公主號的港人，首班包機有106名乘客，今早（20日）約8時50分抵達機場，並於早上10時20分，分別乘坐3輛旅遊巴，抵達位於沙田火炭的駿洋邨隔離檢疫14日。即睇：【鑽石公主號】首批106名滯留港人乘包機回港 今早乘旅遊巴抵火炭駿洋邨接受隔離

【10:16】盾牌口罩香港代理商2月16日在粉嶺開倉開賣口罩，售價比平時高兩倍，因而被網民斥其漲價是「發國難財」。盾牌昨晚在facebook專頁就事件道歉。即睇：【盾牌風波】盾牌為漲價言論道歉 曾fb直播教重用口罩：避免與醫護「爭用口罩」

【10:02】有熱心港人在港自設廠房，改名「Mask factory口罩工廠」再以良心價出售，期望助港人渡過難關，昨晚(19日)表示，香港製的口罩已完成90%測試，即將試產。即睇：【香港口罩】香港自家製口罩完成90%測試 口罩工廠：即將試產港人優先

【09:00】協康會設計apps及小冊子，協助家長可以在家中教SEN學童防疫知識。即睇：【口罩防疫措施】特殊教育需要（SEN）學童抗拒口罩 協康會設計apps可家居訓練加強防疫意識

【08:56】「鑽石公主號」郵輪首批106人終抵港，全部是香港居民。上午大約8時50分抵達機場，入住位於火炭、未入伙的公屋駿洋邨，接受檢疫隔離14天。即睇：【鑽石公主號】首批106名滯留港人乘坐包機早上抵港 抵港後入住火炭駿洋邨隔離14天

【04:32】港府表示，希望接載更多「鑽石公主號」郵輪上的香港居民回港，原定今日(20日)上午6時抵達香港國際機場的專機，將會延遲。即睇：【鑽石公主號】102港人坐包機返港 專機將延遲

【00:05】瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華提醒家長不要輕視疫情，因小朋友從衣、食、住、行四方面都可以接觸到細菌病毒。即睇：【口罩防疫措施】小朋友衣食住行暗藏細菌病毒 兒科醫生解構兒童防疫常犯錯誤

【2月19日】

【23:26】防疫基金的金額再度加碼，增加至300億元。即睇：防疫基金細節曝光 政府兩度加碼至300億元

【22:29】在日本時間(19日)晚上11時(香港時間晚上10時)，獲准離開「鑽石公主」號郵輪的香港乘客開始陸續下船。即睇：【鑽石公主號】中國駐日大使館協調下船港人撤離 準備登機

【22:29】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（19日）晚上8時，本港新增3宗新冠肺炎（武漢肺炎CＯVID-19）確診個案，本港整體累計65宗確診個案。即睇:【新冠肺炎】本港新增3確診個案累計65宗 新確診者曾到屯門三聖用膳

【22:17】太古城54歲男患者（第57宗確診個案）的46歲妻子（第60宗確診個案）早前確診，她任職的牛津大學出版社宣布，主動暫停開放所有辦公室至2月21日，並要求員工在家工作。即睇:【新冠肺炎】太古城患者妻任職牛津出版社 公司：暫關所有辦公室

【22:16】特首林鄭月娥下午到訪了駿洋邨，視察檢疫中心為接回「鑽石公主號」上港人返港的籌備工作。即睇:【新冠肺炎】特首林鄭月娥視察駿洋邨檢疫中心準備工作

【19:48】鑽石公主號船上逾230名港人願乘包機返港。即睇：【鑽石公主號】船上逾230名港人願乘包機返港 今晚首班包機先載45港人

【19:21】昨日公布一名居觀塘的58歲確診男患者，曾於2月5日經港珠澳大橋往澳門即日往返，其間曾與本港第25宗個案坐同一巴士及金巴，不排除因而受感染。即睇:【新冠肺炎】聯合醫院58歲患漢曾赴澳門 與第25宗患者同車經港珠澳大橋返港

【18:24】香港航空月初預告將裁員400人，今日（19日）正式開始裁員行動，消息指約150名機艙服務員已陸續收到解僱通知。即睇:香港航空解僱400人 今日起通知受影響員工

【18:18】美心集團捐贈20萬個口罩及4萬張MX套餐券免費換領套餐，透過四間社福機構，向予長者及視障人士派發，料惠及2萬名長者。即睇:【口罩供應】美心集團捐20萬個口罩及4萬張餐券 透過4間社福機構派予長者視障人士

【18:16】富臨集團今日（19日）公布，為顧客及員工的健康及安全著想，決定旗下約20 間餐館短暫休業，進行徹底清潔和消毒。富臨約20間餐館短暫休業 2,000員工安排放3天無薪假

【18:02】澳門連續15日已無錄得新增確診個案，至今共維持十宗確診，今日再多1名澳門確診病人出院。澳門連續15日無新確診 多1名患者康復出院

【17:47】南韓今日（19日）激增15宗確診病例，新增的15宗個案中，有多達11宗是與昨日（18日）確診的61歲婦人接觸後感染，當局憂慮該婦人為「超級傳播者」。南韓61歲確診婦人成「超級傳播者」 發燒參加婚禮教會崇拜傳染11人

【17:30】首架包機將於明日（20日）凌晨1時45分從東京羽田機場起飛。【鑽石公主號】中國駐日大使館：特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港

【17:23】本港2宗初步確診個案涉及一對居於小西灣邨瑞滿樓的夫婦，分別為68及70歲，二人無外遊紀錄，2月12日起出現咳嗽及有痰的徵狀。即睇：小西灣邨一對夫婦初步確診 男方有晨運女方初一曾往佛堂

【17:00】涉第60宗確診女患者的母親及第57宗男患者的外母；於2月15日因跌傷經屯門醫院急症入住骨科病房，進行髖關節手術，曾同房6名病人已獲安排隔離治療，曾接受患嫗的15位醫護，當中9人經檢測後對新冠病毒呈陰性反應。即睇：太古城男患者83歲外母確診 6名同留醫屯門醫院骨科病房患者需隔離

【16:30】樂善堂社區藥房以成本價出售200個抗疫包，每個$20，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出200個購買名額。即睇：【口罩供應】樂善堂社區藥房200份抗疫包開售 對象為九龍城及土瓜灣居民兼長期病患者【附登記連結】

【16:27】面對疫情，市民難免容易感到不安、憂慮、緊張、沮喪及無助，聖公會聖基道兒童院臨床心理學家教你4招抗疫定心法。即睇：【疫境自強】社會焦慮恐懼漫延 臨床心理學家教你抗疫定心法

【15:47】有日本節目指出，男性站立小便一日可飛濺出多達2600滴尿液，尿液更會飛濺至地板、牆壁，容易滋生細菌，有專家分享用一種物品，就可以將飛濺出來的尿液大大降低。即睇：站立小便一日飛濺2600滴尿液 日本專家教用1種物品減少尿液飛濺

【13:21】印尼駐港總領事館近日宣佈將把口罩以郵寄方式寄給在港的印尼公民。即睇：印尼駐港總領事館免費派口罩 新界區印尼女傭網上填表可獲郵寄5個口罩【內附連結】

【13:18】香港航空宣佈從今日（19日）起，暫停派發飛機餐，直至另行通知。即睇：香港航空防疫升級暫停飛機餐 乘客不獲發枕頭毛氈只派水

【13:15】行政長官林鄭月娥前日（17日）就去信船上港人，指政府內部已就接回他們的安排做好行動部署，又稱明白他們身心疲累，但希望他們理解強制檢疫需要。即睇：去信船上港人 林鄭：希望大家理解強制檢疫需要

【12:56】新冠肺炎疫情進一步重挫本港旅遊業，郵輪旅遊業務今年內或會冰封，冀港鐵等大業主免兩個月租金；酒店業亦言，部分酒店入住率跌至個位數，中小型酒店及賓館或面臨結業，籲政府免酒店差餉地租年。即睇：旅遊業界料郵輪業務今年內或冰封 酒店業籲政府豁免酒店差餉地租一年

【12:20】務司司長張建宗表示，截至昨日上午9時，4個檢疫中心150個單位的使用率已經超過8成；而截至昨日中午，隔離病床的使用率已達3成，醫管局正在瑪嘉烈醫院傳染病中心進行內部改建，希望提供更多隔離病房。【新冠肺炎】張建宗：目前情況受控但不能掉以輕心 4檢疫中心使用率逾8成

【12:20】台灣觀光局今日（19日）宣布，延長禁止當地旅行團前往香港、澳門地區旅遊，直至4月30日，並將禁令擴闊至經港澳轉機前往其他地方。【新冠肺炎】台灣延長禁止旅行團赴港澳至4月底

【12:20】不少人訂購印尼、越南等地的口罩，近日有網民發現由越南送到的口罩上有大量小蟲蠕動。即睇：全城口罩荒轉戰東南亞訂購 開箱越南口罩驚見大量小蟲蠕動

【12:04】近日有一名市民在網上分享，媽媽在荃灣領取免費口罩，回家後發現口罩顏色、質量令人疑惑，奉勸各位有心人派口罩時，可多加留意口罩質素，以免有長者配戴後出入高危地方會增加感染風險。荃灣街坊領取免費口罩透薄如紙 事主：用手指拮得爛

【11:49】政府宣布由今日（19日）起，醫管局普通科門診及急症室的成年病人，如有發燒、呼吸道及輕微肺炎病徵，並經醫生臨床診斷無需入院，會獲發樣本瓶收集唾液樣本，進行新型冠狀病毒測試，以助及早識別患者，減低社區傳播風險。即睇：醫管局今起擴闊檢測至急症室及普通科門診 有發燒及呼吸道病徵需做病毒測試

【11:07】入境處已聯絡超過200位香港居民會乘坐免費包機回機，已要求日本當局優先處理，希望將所有港人，一次過以及第一時間，在今日將所有港人撤離日本。即睇：港府預料鑽石公主號20多名港人可落船 考慮安排第三架包機赴日本

【10:32】為確保病床充足，日本當局決定，縮短檢測到陽性的無症狀感染者入院隔離期，無症狀感染者由之前的隔離12.5天，變為有機會縮短至2天就可出院。即睇：日本確保病床充足縮短入院隔離期 無症狀感染「12.5天變成2天」

【10:25】一名70歲確診感染新型冠狀病毒的男病人因病情惡化，今早（19日）在瑪嘉烈醫院離世，該名病人為第55宗確診個案，中心早前指出患者可能屬於本地感染個案。本港再增一宗死亡個案 70歲患者今早離世

【10:20】當局為內地首宗死亡個案進行屍體解剖，發現這次新冠肺炎患者的表現與沙士不同，沒有嚴重纖維化，但炎症厲害，有大量黏液令病人通氣不順。即睇：內地首宗死亡個案遺體解剖 鍾南山：肺部大量黏液令病人通氣不順

【2月18日】

【21:27】律政司司長鄭若驊及教育局局長楊潤雄，今日分別到元朗朗善邨及荃灣福來邨進行探訪，當中鄭若驊向基層派發包括口罩。即睇:高官連續2日落區 鄭若驊楊潤雄接力派口罩

【21:33】消息指，屯門醫院今增一宗初步確診個案，涉及一名83歲女患者，她為早前太古城第57宗確診個案的外母，或有醫護需要隔離。即睇：【新冠肺炎】消息：太古城男患者外母初步確診 曾到屯門醫院做手術

【20:14】政府已安排兩架包機免費接載滯留日本鑽石公主號郵輪的港人返港，政府派遣隊代表指，暫不清楚有多少港人已經接受病毒檢測。即睇:【鑽石公主號】港府派包機接載鑽石公主號滯留港人 保安局：未確定多少人明晚可以離開

【19:10】本港確診首宗菲傭感染新冠肺炎個案，僱主協會表示，僱主要提醒外傭假日減少外出聚會。即睇:【新冠肺炎】本港首宗菲傭確診武漢肺炎 僱主協會：提醒外傭假日減少外出聚會

【18:06】南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等研究人員，近日在預印本平台medRxiv上傳的一篇論文（未正式在期刊發表）提及，病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損害患者的腎臟和睾丸，可致男患者不孕或患上睾丸腫瘤。即睇：【新冠肺炎】內地研究指病毒或損害腎臟睾丸 專家建議康復男患者檢查生殖系統

【17:59】本地海味店「樓上」日前宣布已搜羅了20萬個成人口罩予「樓上」會員及其他市民換購。「樓上」今日再公布4步曲換購詳情，籲會員及其他市民周四（20日）早上起完成有關程序後可到門市換購口罩。即睇：【口罩供應】4個步驟登記換購口罩教學 「樓上」2月20日早上10點接受登記

【17:07】食物及衞生局及衞生防護中心下午公布最新疫情，以及擴大檢測化驗至醫管局普通科門診及急症室。即睇：【新冠肺炎】政府擴大檢測化驗至普通科門診及急症室 病人採口腔唾液化驗再交急症室

【16:47】一名32歲外傭確診，是本港首宗外傭感染病例。衞生防護中心指出，患者在2月9日曾經到大會堂附近地方與朋友相見。即睇：【新冠肺炎】北角聚餐確診患者的32歲菲傭感染 患者曾到中環大會堂參與聚會

【16:20】日本神戶市中央區的神戶紅十字醫院，近日發生口罩失竊事件，120盒口罩總共6,000個口罩被盜，院方已報警。即睇：【口罩供應】日本新冠肺炎確診宗數上升 神戶有醫院被盜去6000個口罩

【14:19】中大醫學院今日（18日）公布最新研究發現，近九成個案在病發後出現堵截延誤的情況，即是由首次發病至接受隔離的時間，平均遲了大約6日，最嚴重的個案更遲了14日。即睇：【新冠肺炎】中大發現有患者由發病至接受隔離遲了14天 若有更多感染源頭不明病例應進一步關閉商場

【13:12】有僱員透露近日工作量大減，甚至被裁員，又批評政府沒有提供酒店業上的防疫指引，促請政府立即採取措施。即睇：【新冠肺炎】基層員工因疫情影響生計 有酒樓點心部員工被裁盼政府支援

【13:02】受疫情影響，有本港新娘果斷延後婚禮，寧願改期至農曆七月擺酒，更獲未婚夫及親友支持。即睇：【新冠肺炎】愛在新冠肺炎蔓延時 港女果斷延遲婚宴改農曆7月擺酒：不想變擺酒家族

【12:45】德國一項研究就指，有3種物質可在1分鐘內降冠狀病毒的感染力。即睇：【齊心防疫】冠狀病毒物件存活時間長達9日 德國研究：3種物質1分鐘內降病毒感染力

【12:39】澳門政府新聞局指，5名澳門居民同意委託港府協助安排接載，其中3人會由港府專車送返澳門後將於澳門皇庭海景酒店進行14天醫學觀察及隔離。即睇：【鑽石公主號】鑽石公主號5名澳門居民經港府包機離開 返澳後於皇庭海景酒店14天隔離

【11:37】港大感染及傳染病中心總監何栢良直言擔心鑽石公主號郵輪情況，形容完全是03年淘大花園E座的翻版。即睇：【新冠肺炎】何栢良指鑽石公主號屬2003年淘大翻版 爆發情況甚至更嚴重

【11:18】國家中醫藥管理局聯合發文，推薦民眾使用清肺排毒湯，稱該藥方對新冠肺炎具有良好臨床療效。即睇：【新冠肺炎】「清肺排毒湯」藥方曝光 官方：對新冠肺炎有良好臨床療效

【10:16】醫管局表示，曾與確診患者開會的員工早前報稱喉部不適，今經檢測後證對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。即睇：【新冠肺炎】醫管局員工新型冠狀病毒測試呈陰性反應

【10:11】行政長官林鄭月娥今早行會前表示，早前提出的280億元防疫抗疫基金涉21個項目，將於本周五（21日）向立法會申請撥款。即睇：林鄭月娥：抗疫基金280億元 21日向立法會申請撥款

【2月17日】

【22:38】消息指一名外傭初步確診，其僱主涉及北角酒樓聚餐群組。即睇： 【新冠肺炎】消息：一名外傭初步確診 僱主涉及北角酒樓聚餐群組

【21:31】國泰航空將安排兩架各設有438座位的波音777 型號客機，接載滯留「鑽石公主號」郵輪的港人回港。即睇：【新冠肺炎】國泰2包機接鑽石公主號港人 機組人員回港無需隔離

【20:45】衞生防護中心今日（17日）公布，截至晚上8時，本港增3宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，整體個案增至60宗。即睇：【新冠肺炎】截至晚8時本港新增3確診個案 累計達60宗

【20:02】自由黨黨魁、紡織及製衣界鍾國斌今日（17日）帶上自家生產、可重用60次的布口罩，指預計下月會有30萬個口罩推出市場。即睇:鍾國斌實測自家製口罩 30萬個料下月面世歡迎訂購

【19:48】香港大學化學系博士 KKwong（鄺士山博士）自設廠房，研發Made in HK可替換。即睇:【口罩供應】化學博士K Kwong研製香港製造可替換口罩 區議員張可森：濾芯售價可低至2元

【18:02】政務司司長張建宗今日視察香港郵政運作，了解前線人員處理大量口罩郵件。香港郵政稱，過去一周已處理並派遞逾4萬箱有關郵件。即睇：【新冠肺炎】張建宗視察郵局運作 上周已派口罩郵件4萬箱

【17:37】運輸署署長陳美寶稱，政府跟港鐵合作，已於高鐵西九龍站停車場物色泊位，供的士業界短期月泊，料本星期啟用。即睇：【新冠肺炎】運輸署：高鐵西九站停車場本周內借出予的士短泊

【17:36】香港眾志秘書長黃之鋒表示，繼訂購第一批10萬個口罩後，第二批120萬個口罩今午送抵香港。即睇：【口罩供應】黃之鋒再買到120萬個口罩今午抵港 將透過區議員交給市民

【17:10】本地海味店「樓上」宣布，已搜羅了20萬個成人口罩予「樓上」會員及其他市民換購。即睇：【口罩供應】樓上搜羅20萬個成人口罩供換購 經fb成功登記1元換購5個

【17:01】政府今日派出保安局、入境事務處及衞生署人員組成的特遣隊伍前往日本東京，在當地為郵輪上的香港居民安排返港事宜。即睇：【新冠肺炎】鑽石公主號累積454宗確診個案 港府最快星期三包機接滯留港人返港

【16:42】太古城確診男患者與同事，在2月6日及2月7日均於醫管局大樓開會。即睇：【新冠肺炎】太古城確診個案與同事曾到醫管局開會 涉事同事及妻子都初步確診感染武漢肺炎

【16:01】香港中華廠商聯合會今日宣布，撥出約50萬元以有營食品表達對醫護關懷及謝意。即睇：【新冠肺炎】廠商會撥約50萬元 向醫護表達謝意

【15:43】工聯會認為建議向接受強制檢疫人士發放生活補貼，並將新冠肺炎列為職業病。即睇：【新冠肺炎】港府實施強制檢疫 工聯會促發放14天津貼

【15:18】李嘉誠基金會在全球搜購口罩和防護物資，第一批物資已到港，今日起向13個社福機構及6間長者院舍派送共25萬口罩。即睇：【新冠肺炎】李嘉誠基金會首批派25萬口罩 13個社福機構及6間長者院舍受惠

【13:50】有市民在Facebook群組上發文指，他在大埔廣場一間藥房發現20毫升的威露士酒精搓手液，竟賣到78元。即睇：【新冠肺炎】大埔藥房20毫升搓手液賣78元 網民感驚訝：明明之前是贈品

【13:45】35歲印傭涉於情人節取去共有5,500個口罩包裹，今日於屯門裁判法院承認2項欺詐罪。即睇：假扮收件人領取5500個口罩包裹 印傭囚4周官斥艱難時期「非去偷去搶」

【13:36】住在太古患者曾4次向私家醫生求診，以及2次到公立醫院求醫才確診。即睇：【新冠肺炎】太古城武漢肺炎患者9天6次求醫才確診 許樹昌：驗血可盡快篩查懷疑個案

【13:30】湖北武漢當局對全國第一宗及第二宗肺炎患者遺體進行解剖，預計10天以內可以得出結論。即睇：【新冠肺炎】内地首宗確診死亡個案遺體完成解剖 法醫：病理解剖可找出病毒弱點

【13:25】旺角持刀搶劫廁紙賊，警方中午前在旺角洗衣街一間賓館拘捕2名男子，現仍追緝另一在逃男子。據悉，被搶劫走的廁紙已尋回。即睇：旺角超市被3持刀賊搶走50條廁紙推回賓館 2賊落網

【12:38】港府宣布成立涉及250億元的「抗疫防疫基金」，民主黨立法會議員尹兆堅批評，政府每次都以「擠牙膏」推出措施。即睇：【新冠肺炎】港府推「抗疫防疫基金」 議員批評以「擠牙膏」推出措施

【12:33】律政司司長鄭若驊於網誌呼籲，接受強制檢疫14天的人士需嚴格遵守檢疫令，否則會面臨被刑事起訴。即睇：【新冠肺炎】鄭若驊：倘違反強制檢疫可面臨刑事起訴

【12:31】消委會總幹事黃鳳嫺表示，本港大型的廁紙供應商約有4至5間，現時貨源充足，可供應本地市場，因此本港廁紙供應沒有問題。即睇：【新冠肺炎】消委會指本港廁紙貨源充足 籲市民勿囤積

【11:59】建造業議會宣布與建造業界聯合推動「建造業抗疫關愛行動」，初步籌款目標為港幣2,000萬元。即睇：【新冠肺炎】建造業議會發起籌募捐款 向感染新型肺炎工人提供現金津貼

【11:54】「鑽石公主號」郵輪上港人開始接受化驗。即睇：【新冠肺炎】鑽石公主號港人接受化驗等候結果 許樹昌：郵輪已被污染乘客返港應到檢疫中心14天

【11:48】河南省2月16日新增15宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗確診個案超出常規，具較強傳染性。即睇：【新冠肺炎】内地出現兩宗不尋常確診個案 男子接觸武漢人後94日才發病確診

【11:26】消息指一名伊利沙伯醫院患者初步確診，是16日公布住在太古城男患者的同事。即睇：【新冠肺炎】消息：太古城感染個案男同事初步確診武漢肺炎 入住伊利沙伯醫院

【10:15】旺角一間超級市場清晨發生一宗劫案，3名賊人持刀行劫，指嚇超市職員後劫走600卷廁紙，超市未有現金損失。即睇：送貨工人清晨將廁紙放旺角超市門口 3名口罩男持刀劫走600卷厠紙

【2月16日】

【23:06】澳門在過去24小時內，沒有新增新型冠狀病毒感染確診病例，已是連續12天沒有出現新增確診病例，而今天再有兩名確診患者康復出院。即睇：【新冠肺炎】澳門再有2名患者康復出院 連續12日無新增確診病例

【21:35】保安局表示，「鑽石公主號」船上有21名香港居民確診感染新型冠狀病毒。即睇：【新冠肺炎】保安局：鑽石公主號上增至21名港人確診感染

【20:33】太古城物業有限公司接獲衛生署通知，太古城明宮閣高層有住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎。即睇：【新冠肺炎】太古城物管接衞生署通知明宮閣有住戶確診 需加強清潔

【17:59】消委會總幹事黃鳳嫺呼籲市民毋須囤積廁紙，並指本港天氣潮濕，容易令廁紙發霉成為細菌滋生溫床。即睇：【囤積廁紙】屋苑露台驚現「廁紙山」 消委會黃鳳嫺：廁紙受潮或滋生細菌

【17:03】「打邊爐家族」其中一名24歲患者出院，即睇：【新冠肺炎】打邊爐家族24歲患者出院 首位成員康復

【16:39】「新增個案是54歲男患者，病發前後都去過筲箕灣一間小型教堂聚會。即睇：【新冠肺炎】新增本地確診54歲男患者住太古城 潛伏期曾偕太太往筲箕灣教會

【13:17】LOG-ON在觀塘apm發售6,150包日本口罩，每人一籌限購3包，吸引大批市民到場排隊購買。即睇：【口罩供應】LOG-ON觀塘apm發售日本口罩 排隊市民讚安排貼心：仲有嘢飲派

【12:48】盾牌口罩香港代理商在粉嶺開倉開賣口罩，人龍從粉嶺排到上水。盾牌宣布現時已經截龍，更指持籌號6538號預計要到今晚8時才買到口罩。即睇：【盾牌開倉】市民冒雨通宵排隊粉嶺排到上水 盾牌已截龍：籌號6538料今晚8時才買到

【11:18】羅致光分享自己過22天沒有去人多的地方，一片口罩都沒有用過，間接是慳了給有需要用口罩的人。即睇：【新冠肺炎】羅致光指自己過去22天無用過口罩 冀盡快為低收入家庭發放抗疫津貼

【02:39】保安局發言人表示，政府正安排包機免費接載在「鑽石公主號」上接受檢疫的香港居民，在獲准離船登岸後盡快返港。即睇：【新冠肺炎】港府正安排包機免費接載「鑽石公主號」上330名接受檢疫港人返港

【02:16】本地口罩供應商盾牌口罩宣布剛剛有貨到香港，以開倉形式開賣口罩，派籌1萬張。即睇：【口罩供應】盾牌口罩今日(16日)開倉 派籌1萬張 限香港人購買

【2月15日】

【15:50】政府宣布，青衣長康邨康美樓 A07住戶今早陸續離開四個檢疫中心，乘坐政府安排的巴士返回居所。即睇：【新冠肺炎】青衣康美樓住戶檢疫完成返家

【14:55】早前3名港人入境台灣後，疑填報不實住址和電話，於家居隔離期間失去聯絡。當地警方昨日在西門町一間日租套房尋獲3人，今決定對3人各重罰7萬元新台幣。即睇：【新冠肺炎】3港人在台隔離失聯 共罰逾5萬港元

【12:40】日本厚生勞動省昨（14日）晚再公布一宗確診病例，患者是30多歲的橫濱市消防隊救護員，曾參與運送鑽石公主號的確診患者。即睇：【武漢肺炎】曾助運送「鑽石公主號」患者40分鐘 日本救護員全程戴口罩及護目鏡不幸確診感染

【11:45】醫管局早前建議員工可延續使用N95呼吸器，香港物理治療師總工會批評重用N95潛在風險極高，違反世界衛生組織的指引。即睇：【武漢肺炎】醫管局建議員工重用N95口罩 香港物理治療師總工會：放紙袋重用變病毒隨意門

【11:42】政制及內地事務局局長聶德權表示，現時有逾2200名港人滯留湖北，有10名港人在湖北確診武漢肺炎，但未確實時間表何時接湖北港人回港。即睇：【新冠肺炎】聶德權：未有確實時間表 何時接湖北港人回港

【11:22】內地呼吸疾病國家重點實驗室日前公布，在鍾南山指導下，成功研製出新型冠狀病毒快速檢測試劑盒，僅需採取一滴血，15分鐘內就有結果。即睇：【武漢肺炎】鍾南山指導研發快速檢測試劑盒出爐 一滴血15分鐘內有結果

【11:02】廣州一名大媽近日沒戴口罩出門，試圖強衝3個防疫關卡，被工作人員阻止後，竟翻越橋欄，爬到橋底的橫樑上，大喊「擋我者死」即睇：【武漢肺炎】不戴口罩強衝3個防疫關卡 大媽翻越橋欄爬到橋底大喊：擋我者死

【2月14日】

【23:43】衞生防護中心公布，為青衣長康邨康美樓A07單位沒有出現病徵的住戶所作的新型冠狀病毒測試已完成，全部101個樣本對該病毒呈陰性反應。即睇：【新冠肺炎】康美樓A07單位其餘全部住戶無染新冠肺炎 明可出檢疫中心返回居所

【22:52】香港遊艇會宣佈將原定在今年4月8日開賽的「勞力士中國海帆船賽」順延至下年舉行。即睇：【新冠肺炎】香港遊艇會宣佈「勞力士中國海帆船賽」順延至2021年舉行

【19:34】食物及衞生局局長陳肇始表示，過去有3名接受家居檢疫的香港居民企圖離開香港，被入境處及衞生署人員截獲，律政司正研究提出檢控。即睇：【新冠肺炎】截至昨午夜有5362人接受檢疫令 3名港人企圖離港律政司擬檢控

【18:33】民政事務局局長劉江華、民政事務總署署長謝小華及食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）與18區區議會代表會面。民主派區議員表示，會議主要討論新冠肺炎（武漢肺炎）疫情、口罩採購及區議會會議安排等，但當局未有提供新的資訊。即睇：【武漢肺炎】區會正副主席與劉江華陳肇始會面 促彈性處理口罩採購程序及各區增對口官員

【18:32】台北市副市長黃珊珊今天（14日）表示，從香港入境台灣的3名遊客需居家檢疫，3人自2月8日入境後失聯至今，居家檢疫聯絡地點、電話也是假資料，詢問中央後決定公布姓名等資訊，盼民眾協尋。即睇：【武漢肺炎】3名經香港赴台旅客隔離「失蹤」 台北市政府公開名字「通緝」尋人

【18:05】澳門政府決定，由下周一（17日）起，恢復公共部門對外的基本服務。即睇：【武漢肺炎】澳門下周一恢復公共部門對外基本服務

【15:28】衞生防護中心公布今日（14日）新增3宗個案，累計個案56宗。即睇：【武漢肺炎】康美樓確診家庭北角酒樓聚餐感染增加 一名住石澳的親友確診

【14:00】有私營教育中心指停課期間只靠積蓄度日，冀當局給予支援。即睇：【武漢肺炎】逾9成私營教育中心2月「零收入」 冀當局提供支援

【14:00】新民黨約見特首辦主任陳國基，提出10項防疫抗疫基金建議。即睇： 【武漢肺炎】新民黨提10項防疫基金支援措施 建議遠離民居地建隔離診所

【14:00】屯門富泰區議員何國豪日前接獲屯門醫院前線護士反映，院方安他們入住的護士宿舍環境惡劣，廁所內的水龍頭湧出惡臭黑色污水。即睇：【武漢肺炎】屯門醫院安排抗疫前線護士入住宿舍 床褥黑色滿布灰塵水喉出銹水

【13:28】香港教育工作者聯會今（14日）宣布推出第一批口罩供會員購買，售價為100元一盒(50個裝)。即睇：【武漢肺炎】教聯會供口罩予會員購買 100元一盒名額200個

【12:56】教聯會反對延後或取消暑假，前線教師和校長秉持專業，堅守崗位，用心製作大量網上教材，讓學生在家學習，做到「停課不停學」。即睇：【武漢肺炎】教聯會反對延後或取消暑假 強調學生未有停止學習

【11:26】北京市疾控中心昨（13日）介紹一宗聚集性疫情案例，指有一家人在聚餐後8日，收到親戚來電指自己感染了新型冠狀病毒肺炎，但該家人懶理感染風險，沒有自我在家隔離，最終一家7口全部中招。即睇：【武漢肺炎】親戚聚餐後確診武漢肺炎 一家7口懶理發病仍死忍不求醫終全家中招

【10:05】內地日前完成對部分康復者的血漿採集工作，成功製備用於臨床治療的特免血漿，投入臨床救治重症患者。結果發現，逾10名危重患者接受治療 12至24小時後狀況明顯好轉。即睇：【武漢肺炎】康復者血漿含抗體有效對抗武漢肺炎 逾10名危重患者24小時內明顯好轉

【09:41】屈臣氏今日（14日）公布，將推出實名制網上口罩輪候系統，今日中午12時起可以在網站內登記，當口罩有貨時，會即時通知已登記人士。即睇：【口罩供應】屈臣氏推實名制口罩輪候系統 中午12時開放登記【內附連結】

【2月13日】

【22:43】衞生署衞生防護中心公布，截至今晚(13日)8時，正調查3宗新增新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案累計53宗。即睇：【武漢肺炎】本港新增3宗新型肺炎個案 一人為社署職員

【18:57】教育局宣布全港學校延長停課，不早於3月16日復課；現時共收到10間幼稚園提出下調學費或提供學費減免的申請。即睇：【武漢肺炎】已有10間幼稚園申減學費 教育局承諾盡快處理申請

【18:43】香港眾志秘書長黃之鋒收到一名住在美國西岸的港人訂購的5,000個口罩，將轉贈弱勢社群。即睇：【口罩供應】黃之鋒再收到5000個口罩 轉贈給長者清潔工友等有需要人士

【18:27】社聯已聯絡供應商採購口罩及消毒搓手液，預計於3月初陸續送達。即睇：【武漢肺炎】社聯正採購口罩及消毒搓手液 料3月初送達惠及20萬個弱勢家庭

【17:36】香港欖球總會和國際欖球理事會宣佈「國泰航空/滙豐香港國際七人欖球賽2020」將延期至本年10月16日至18日舉行。即睇：【武漢肺炎】香港國際七人欖球賽宣布延期半年 至10月16日至18日舉行

【17:22】澳門經濟財政司司長李偉農宣布，疫情後向每名居民發放電子消費券3000元。即睇：【武漢肺炎】澳門宣布：疫情過後向每名居民派電子消費券3千元

【17:15】衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今再有與康美樓確診個案相關人士初步確診，涉及一對母子初步確診。即睇：【武漢肺炎】再有一對母子初步確診 曾與康美樓確診個案聚餐

【17:08】消委會提醒囤積廁紙的市民注意，廁紙容易吸濕受潮，甚至發霉，滋生微生物，影響衛生同品質。即睇：【武漢肺炎】廁紙包裝破損容易吸濕受潮 消委會籲市民「咪囤積廁紙」

【16:55】食物環境衞生署職工權益工會批評署方未有相關統一的防疫措引，各區前線工人保障不足，亦增加病毒於社區的傳播風險。即睇：【武漢肺炎】食環工會指家居檢疫收垃圾欠清晰指引 憂增病毒傳播風險

【16:50】衞生防護中心公布，鑽石公主號船上有８名港人確診。即睇：【武漢肺炎】鑽石公主號有8位港人確診 衞生防護中心： 未掌握詳情

【16:38】衞生防護中心表示，新增個案患者住在屯門紫田邨。即睇：【武漢肺炎】屯門43歲男患者感染武漢肺炎 4位留醫患者情況危殆

【16:29】司法機構出於衞生考慮，自1月28日起開始暫停各法院及其辦事處營運，僅處理緊急聆訊。即睇：【武漢肺炎】案件累積開庭遙遙無期 有被告限期內警署報到後毋須再報到

【16:13】日本厚生勞動省宣布，由2月14日起，新型冠狀病毒肺炎患者及疑似感染者，將計劃採取隔離、停留等措施。即睇：【武漢肺炎】日本宣布2月14日起收緊入境政策 機上有明顯感染者同機乘客不得入境

【15:51】社署宣布資助福利服務及其轄下服務在2月17日至3月1日期間的特別安排。即睇：【武漢肺炎】為免社交接觸 社署部分資助福利服務停止

【15:19】立法會議員陳凱欣約見財政司司長陳茂波，建議向年滿18歲合資格港人發放8千元「防疫現金津貼」，及盡快推出100億元抗疫基金。即睇：陳凱欣約見陳茂波 建議向18歲或以上港人派8千元「防疫現金津貼」

【14:51】香港郵政宣布，接獲加拿大郵政通知派遞服務現已恢復正常。即睇：本港寄往加拿大的郵遞服務恢復正常

【14:43】醫管局員工陣線指，未能發現CDC指引有任何支持重用即棄N95口罩的說法。即睇：【武漢肺炎】醫管局建議員工重用N95口罩 員工陣線引美指引稱不適用於武漢肺炎

【14:07】天主教香港教區宗座署理湯漢樞機頒布抗疫特殊牧民措施，生效期由2月15日至28日。即睇：【武漢肺炎】天主教香港教區叫停公開彌撒至本月28日 (附湯漢樞機呼籲信眾短片)

【13:42】屈臣氏公司在社交網站發表澄清，指網上現流傳屈臣氏口罩輪侯登記系統網站， 解釋是公司正在進行內部測試，登記並未開始，網頁亦已無效。即睇：【口罩防疫措施】屈臣氏澄清：網上流傳口罩輪侯登記網站屬內部測試 市民已填寫資料被自動刪除

【13:23】香港城市大學工學院建築學及土木工程學系副系主任賴志強及其團體發研究指，沖廁產生的水珠最高可濺起至離廁板版一米的位置，呼籲市民必須定期刷洗廁缸。即睇：【糞便播毒】每次沖廁水珠可濺起1米高 專科醫生：沖廁時蓋上廁板並不足夠

【13:10】嶺南大學向師生發內部電郵，因應現時新型冠狀病毒疫情，校方將延長特殊工作安排至另行通知。即睇：【武漢肺炎】嶺南大學延長特殊工作安排至另行通知

【13:10】政府計劃徵用火炭駿洋邨作檢疫中心，公屋聯會去信申訴專員公署，要求公署調查有關計劃。即睇：【武漢肺炎】駿洋邨作檢疫中心 公屋聯會促申訴署調查

【13:08】香港華仁與九龍華仁書院於1月底發起募捐口罩行動，24小時開放學校接待處收集獨立包裝口罩轉贈弱勢人士，至今已收集逾千個。即睇：【齊心抗疫】九華及港華24小時開放接待處 收集逾千口罩轉贈弱勢社群

【12:49】衞生署公布進一步調整服務，5間母嬰健康院由下周一開始暫停服務。即睇：【武漢肺炎】衞生署進一步調整服務 五所母嬰健康院周一起暫停服務

【12:49】教聯會表示，幼童退學直接對整體學校財政造成困局，呼籲政府加強支援。即睇：【武漢肺炎】教聯會稱退學潮造成幼稚園財政困難 促政府加強支援

【12:35】中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，疫情致食肆生意已跌3至5成，邊爐家族感染事件後更普遍下跌8、9成。即睇：【武漢肺炎】疫情影響食肆生意急跌9成 業界料3個月內現倒閉高峰期

【12:14】司法機構今日開始實施防疫措施，包括安排保安於法庭大樓外，為法庭使用者量度體溫。即睇：【武漢肺炎】進入法院大樓前須量體溫 職員上班前自行量度獲豁免

【12:12】OK便利店於今日 (13 日) 中午12時發售酒精消毒搓手液，每人限購2支，每支 $15。即睇：【酒精消毒搓手液】全線OK便利店12時發售美國酒精消毒搓手液 每人每日限購2支

【12:12】消息稱屯門醫院再多一名43歲男子確診感染新型冠狀病毒，據悉屬前日(11日)確診第47宗居屯門良田村6旬患翁的親友。即睇：【武漢肺炎】消息：屯院新增一男子確診 屬良田村確診患者親友

【11:59】多名立法會議員認為，港府應盡力協助滯留湖北港人回港，可以考慮徵用軍營及租用郵輪作檢疫隔離。即睇：【武漢肺炎】立法會議員促政府安排滯留湖北港人來港 建議使用軍營或郵輪作檢疫中心

【11:51】日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪再多44人確診武漢肺炎，令到累計的感染人數達218人。有滯留在船上港人指，對管治無能的港府沒有期望。即睇：【武漢肺炎】鑽石公主號再增44宗確診 滯留船上港人不期望政府派包機：對管治無能的港府沒有期望

【11:24】湖北省公布最新的新型冠狀病毒個案數字，增加「臨床診斷」分類。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，有關做法更清楚反映事實。即睇：【武漢肺炎】內地首公布臨床診斷病例數字 何栢良：更清楚反映事實

【11:14】港府今日（23日）公布政府部門特別上班安排至2月23日。即睇：【武漢肺炎】政府：政府部門特別上班安排延長至2月23日

【11:14】 警方接獲報案，一架泊於上水新成路的汽車被打爆車窗，車內8盒共160個N95口罩全被偷走。即睇：【口罩供應】兩男子上水破車窗偷160個N95口罩 一「口罩賊」落網一人在逃

【11:06】教育局表示，文憑試開考日期2月底再決定。即睇：【武漢肺炎】教育局：文憑試開考日期2月底再決定

【11:04】敍福樓主席兼行政總裁黃傑龍宣佈，旗下12家牛涮鍋及4家溫野菜即日起短暫休業，自己及副主席會減一半薪金。即睇：【武漢肺炎】黃傑龍宣布：全線12家牛涮鍋及4家溫野菜即日起短暫休業 自已及副主席減一半薪金以共渡時艱

【10:32】教育局局長楊潤雄今日（13日）宣布全港中小幼學校繼續停課，不早於3月16日復課。即睇：【武漢肺炎】教育局宣布全港學校繼續停課：不早於3月16日復課

【10:13】越南出現首宗嬰兒感染個案，當局推測，女嬰感染源頭或是早前媽媽帶她探望確診武漢肺炎的婆婆有關。即睇：【武漢肺炎】媽媽帶3個月大女兒住確診婆婆家4日 回家即咳嗽流鼻涕成越南首宗嬰兒感染個案

【2月12日】

【22:07】HKTV mall今日在官方facebook宣布，大批口罩內層的Filter已經到貨，數量足夠製造超過100萬個口罩。即睇：【口罩供應】HKTV mall口罩filter到貨 足夠製造港產百萬個口罩

【20:09】口罩供應商「Ultra Ready 理的」在Facebook專頁宣布，在此期間把口罩貨量集中供應醫管局。即睇:【口罩供應】疫情高峰將至醫護口罩告急 「理的」宣布集中向醫管局供應口罩

【16:53】樂桃航空宣布暫停多班來往沖繩及大阪航班至3月底。詳情：【武漢肺炎】樂桃航空宣布暫停多班來往沖繩及大阪航班至3月底

【16:50】台灣疫情指揮中心指揮官陳時中警告，現時坐飛機是高風險的事，如真的要搭飛機必須要戴口罩。【武漢肺炎】空間密閉具「傳染高風險」 台疫情指揮官：沒必要不要乘飛機

【16:38】本港確診個案增加至50宗，其中25歲男患者可以出院。即睇：【武漢肺炎】新增一宗武漢肺炎個案是北京樓員工 一名25男病人康復即日出院

【15:28】中電今日（12日）表示，即日起暫停例行抄讀大部分客戶電錶，並會根據客戶過往的實際用電量作估算，然後發出電費單，待日後恢復抄讀電錶時，會再按客戶實際用電量作出相應調整。即睇：【武漢肺炎】中電即日起暫停例行抄錶 4間客服中心服務停開

【15:07】港鐵今日（12日）表示，下周一（17日）起，為已購買往來香港西九龍站及內地站點高鐵車票的乘客辦理退票手續，乘客可獲全數退款，有關安排適用於今年1月24日及其後往來香港西九龍站及內地站點而未經使用的高鐵車票。即睇：【武漢肺炎】高鐵香港段暫停服務 港鐵2月17日起向受影響乘客全數退款

【14:50】中大專家許樹昌分析新型冠狀病毒疫情。即睇【武漢肺炎】中大專家許樹昌分析疫情 患者98%發燒、70-80%會有咳嗽，約3%會肚瀉

【14:13】政制及內地事務局表示，得悉目前有10名香港人，涉及3個家庭，於湖北確診感染新型冠狀病毒。即睇：【武漢肺炎】港府確認湖北有10名港人確診 已於當地醫院治療情況穩定

【14:08】東京慈惠會醫科大學教授浦島充佳接受《日本經濟新聞》訪問，預計2月17日過後再無新患者出現的話，日本國內傳染或將結束。即睇：【武漢肺炎】日本大學教授解構疫情 預測2月17日將是日本疫症爆發期

【14:01】國家衞健委高級別專家組組長鍾南山接受路透社訪問透露，預料新型冠狀病毒肺炎疫情於2月中下旬出現高峰，並期望於4月結束。即睇：【武漢肺炎】專家預測新型冠狀病毒疫情 鍾南山：期望4月前结束

【13:53】青衣長康邨康美樓爆出上下層感染武漢肺炎病例，觸發該樓所有07單位住戶都需要接受隔離。即睇：【武漢肺炎】康美樓住戶揭隔離營生活 每日3餐可選美國有機雞胸肉但限制活動範圍【內附餐單】

【13:30】多名油尖旺區議員早前巡查區內逾百幢大廈及屋苑，發現不少樓齡較高或屬「三無」的大廈，促請政府協助大廈法團改善防疫措施。即睇：【武漢肺炎】區議員巡查油尖旺逾百大廈 揭舊式設計欠佳增傳播風險

【13:27】民建聯與財政司司長陳茂波會面，建議向全港成年市民派發1萬元抗疫津貼，讓市民購買抗疫物資。即睇：民建聯見陳茂波 倡全民派1萬元抗疫津貼

【12:29】香港郵政表示，農曆新年後一直以「口罩先派」為原則，優先處理內載口罩的特快專遞郵件，至今已處理並派遞逾30,000件此類郵件。即睇：【口罩供應】香港郵政實施「口罩先派」 料本周內派一萬件口罩郵件

【11:41】內地專家提醒，新型冠狀病毒總體來說傳染性強，與患者接觸時若無防護，2秒即可感染。即睇：【武漢肺炎】新型冠狀病毒肺炎傳染性強 專家：沒防護2秒即可感染

【11:28】由明天（13日）起由所有人進入法院大樓前均需接受體溫檢測，體溫高於攝氏 37.5 度或拒絕接受體溫檢測的人士將不獲准進入法院大樓。【武漢肺炎】疫情持續法庭再有新安排 入庭前量體溫旁聽保持距離

【11:25】衞生署衞生防護中心建議，為審慎起見，長康邨的住戶現階段在使用浴室時不應將窗戶打開或啟動抽氣扇：【武漢肺炎】青衣康美樓暫未發現新增個案 衞生防護中心籲使用浴室時不應開窗或抽氣扇

【11:04】江蘇省一名17歲少女在超市購物時，為了搶一支漂白水，而動刀割傷一名女童及婆婆，現場大量鮮血。即睇：【武漢肺炎】為一枝漂白水動殺機 17歲少女持刀刺傷小孩老婆婆滿地鮮血

【10:23】旺角有藥房把生理鹽水標示為「消毒鹽水」出售，標註用於來洗手、清潔、拖地、消毒。即睇：【黑心藥房】旺角藥房生理鹽水當消毒鹽水賣 獸醫診所不恥：不能殺滅任何細菌病毒

【10:18】停泊於日本橫濱港碼頭外的郵輪「鑽石公主號」，再有多39人對武漢肺炎病毒測試陽性反應，確診人數增至174人。【武漢肺炎】鑽石公主號確診人數增至174人 郵輪儼如「迷你武漢」檢疫官也感染

【10:03】世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正式宣布，世衞將新冠狀病毒命名為「COVID-19」，預計疫苗最快在18個月內面世。即睇：【武漢肺炎】世衞宣布新型冠狀病毒正名COVID-19 疫苗預計最快18個月內面世

【2月11日】

【22:01】香港護士協會今日召開緊急會員大會，通過本周四（13日）起發動接力早前另一工會罷工的第二波工業行動。即睇:護協發起第二波「保護你」工業行動 要求醫管局醒覺需提供足夠裝備

【21:51】急症室醫生「急症狂人 Dr Kwong」今日（11日）也在facebook上發帖，指屯門醫院向內科醫生每日只派發一個口罩。即睇:【武漢肺炎】屯門醫院向內科醫生每日派1個口罩 急症室醫生：到底可以有幾荒謬？

【20:02】香港民意研究所本月初調查顯示，特首林鄭月娥評分是20.3分，較兩周前下跌0.5分，58%受訪者給她0分。即睇：香港民研：林鄭月娥民望20.3分 支持率13%

【18：10】除了做好個人衞生和防禦工作，勤洗手、戴口罩之外，其實也可學習中醫的強身健體法，以湯水食療進補，建設內在防禦網防疫。即睇：【防疫手冊】中醫推介2款湯水預防肺炎 提升自身免疫抵抗力【內附食療】

【18：01】南韓宣布將港澳劃為疫區，明天（12日）起會對港澳入境旅客加強檢疫，港澳旅客入境南韓時亦需即場驗證手機號碼及地址等。即睇：【武漢肺炎】南韓列港為疫區入境須驗證手機及地址 本地旅行社指不影響赴韓旅行團出發

【17：55】小西灣衛理中學內的教會「循道衞理聯合教會禧恩堂」在Facebook群組發表聲明，確認有教會同工初步確診新型冠狀病毒。即睇：【武漢肺炎】小西灣衞理中學教會同工確診 教會禧恩堂關閉至2月19日

【17：27】袁國勇指出現時最重要是避免人多的聚會，包括打邊爐、打麻雀以及教會的聚會，注意家中的衞生措施，即使有感染個案入境，本身不會在社區出現傳染鏈。即睇：【武漢肺炎】袁國勇：抗疫要樂觀 注重衞生可切斷病毒傳播鏈

【16：54】本港今日（11日）再多7宗新型冠狀病毒確診個案，令累積個案增加至49宗。即睇：【武漢肺炎】本港新增7宗確診個案 康美樓低層患者同住的兒子及媳婦也感染

【16：29】TOPick找來香港專業驗樓學會會長詹濟南（詹Sir）拆解甚麼是排氣喉，以及家居3大高危位置。即睇：【口罩防疫措施】解構住宅排氣喉引病毒入屋風險 詹Sir教1種物品測試排氣喉漏氣

【16：24】不少人嘗試自行調配消毒酒精，然而萬一用了錯誤材質的瓶子去裝酒精，瓶身隨時會釋出有毒物質污染酒精。即睇：【口罩防疫措施】用錯膠樽分裝酒精或釋出有害物質 認清兩個環保標籤保障安全

【16：04】消息指本港再錄得多宗新冠肺炎確診個案，其中2宗確診個案，據悉患者居於青衣。即睇：【武漢肺炎】消息：本港再錄得多宗新冠病毒確診個案 瑪嘉烈2宗涉住青衣

【15：17】台灣當局昨（10日）下午公布由今（11日）零時起實施暫緩港澳居民到台的措施，有在台灣就學的香港學生未能及時返回台灣。特區政府發言人今日表示，政府十分關注事件，並已立刻採取一系列措施，協助受影響的同學。即睇：【武漢肺炎】政府指已與台方聯繫 協助未能回台就學的學生

【14：18】南韓宣布將港澳劃為疫區，明天（12日）起會對港澳入境旅客加強檢疫。南韓政府亦會於今晚（11日）派遺第三架包機，從武漢撤回170名國民。即睇：【武漢肺炎】香港累計42宗確診個案出現社區感染 南韓2月12日起將港澳劃為疫區

【13：29】測量師學會建築測量組副主席張文滔相信，舊式公屋或將污水渠建於屋內，倘確診患者住所曾違例改動屋內排污系統，或氣喉日久失修，都有機會導致污水渠的空氣倒流入單位，令病毒從污水渠帶入住所。解決方法之一是定期檢查氣喉，確保喉管未曾進行非法改動，就不會有漏氣情況。即睇：【武漢肺炎】測量師倡定期檢查氣喉防播毒 屋宇署指引：污渠有異味異響要維修

【12：28】青衣長康邨康美樓一個單位疑因糞渠排氣管無密封，而散播武漢肺炎。有本港劏房戶指，家中渠口亂駁，而且衞生環境惡劣，無窗戶流通空氣，擔心會成為武漢肺炎病菌的溫床。即睇：【武漢肺炎】劏房污水渠互駁 住戶憂染病

【12：27】曾經接載香港已確診新型冠狀病毒肺炎患者的郵輪「鑽石公主號」，目前停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，台灣魔術師陳日昇是郵輪的乘客之一，在隔離的第5天他開直播時表示未受感染，但聲音沙啞，自揭有咳嗽病徵，更即場量度體溫，大爆船上如無發燒不能做檢測。即睇：【武漢肺炎】台男乘客曝鑽石公主號檢疫漏洞 咳嗽不斷聲音沙啞無發燒被拒做檢疫

【12：20】武漢大學出版社出版的一本兒童圖書，內裏居然宣揚進食果子狸，讓網民質疑這種吃野味的習慣，如何從一代又一代的教育中消失。即睇：【武漢肺炎】武漢大學出版社兒童圖書宣揚食果子狸 網民：疫情源地是武漢果然有跡可循

【12：05】青衣長康邨康美樓07單位總共有34層，政府表示，當中有2個確診的樓層分別是第42宗個案及第12宗個案，其餘32個是需要疏散的單位，直至今早（11日）有20個已搬入檢疫中心。即睇：【武漢肺炎】青衣康美樓先後出現確診個案 同樓「07單位」20住戶已送去檢疫中心隔離

【12：04】如何檢測舊式樓宇的氣喉有沒有氣體滲漏？環保觸覺義務總幹事、新民主同盟荃灣區議員譚凱邦表示，以室內的氣喉為例，若市民沒有使用廁所仍聞到有臭味，有機會是氣喉內的氣體溢出，建議向渠務署求助。即睇：【口罩防疫措施】專家拆解排氣喉接駁糞渠播毒原因 1招分辨氣喉內氣體滲漏

【12：03】衞生署衞生防護中心今日（11日）更新最新「正接受14天家居檢疫者居住大廈名單」，涉事者家居檢疫最後日期由昨日至2月22日不等。即睇：【一文看清】全港21大廈家居檢疫名單+涉及航班及車船編號【不斷更新】

【11：44】到底台灣製造N95級別的MIT口罩是什麼？防菌力有幾強？就等TOPick為你一一拆解。即睇：【口罩防疫措施】拆解MIT台灣口罩 廠商：採用比醫用防塵口罩高級物料

【11：23】何栢良提醒市民應留意家居排污渠系統，因大多渠管會與排水位相通，尤其本港一些舊式屋苑，令病毒有機會透過沖廁時傳播。即睇：【武漢肺炎】何栢良籲市民應認真採取洗手間衞生預防措施 每日向洗手間所有出水位倒水

【11：12】富臨集團今日（11日）表示，一名任職灣仔菲林明道陶源酒家的員工懷疑感染新型冠狀病毒，馬上向該分店員工調查健康狀況，發現一名員工確診感染新型冠狀病毒，現正於東區醫院接受治療。據了解，該名員工於1月26日曾參家庭火鍋聚餐，而部分親友亦確診感染新型冠狀病毒。即睇：【武漢肺炎】富臨陶源酒家一名員工確診 曾參與家庭打邊爐聚會

【11：01】政府於2月8日凌晨起實施強制檢疫令，行政長官林鄭月娥表示，有關措施實施了3日，運作順暢，而香港與內地的跨境人流亦一如預期大幅減少。即睇：【武漢肺炎】武漢肺炎檢疫令生效3日共2196人需強制隔離 林鄭月娥：「檢疫人士在社區播毒」不正確

【10：48】本港其中一名武漢肺炎確診個案、現時留醫東區醫院的69歲男患者，消息指，其太太及外母亦初步確診，三人曾一起打麻雀。即睇：【武漢肺炎】69歲東區醫院確診男患者 消息：太太及外母初步確診三人曾一起打麻雀

【10：42】運輸及房屋局局長陳帆表示，初步相信是307住戶可能是曾經自行改動排氣管。即睇：【武漢肺炎】長康邨排氣管疑播毒致上下層感染 陳帆：長康邨低層確診患者曾自行改裝住所排氣管

【10：21】林鄭月娥表示，特區政府高度重視相關個案，日稍後時間將會派出專家及工程隊伍進行初步調查，將邀請他們於今日內與其會面、報告聽取他們的意見，並要求團隊盡快向公眾交代。即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥：期望今日內聽取匯報康美樓調查情況

【10：15】厚生勞動省最新消息指，鑽石公主號郵輪昨晚再增5宗確診新型冠狀病毒個案，目前全船累計確診人數達135宗。即睇：【武漢肺炎】鑽石公主號確診人數增至135人 船上台男求救：85歲父親咳出血

【02：21】政府決定緊急疏散康美樓所有樓層07室、即與患者居同一座向單位居民，料涉及百多人，他們將被安排暫住4個不同的檢疫中心。即睇：【武漢肺炎】青衣長康邨康美樓07單位疑糞渠駁排氣管播毒 居民凌晨撤離憂受感染

【01：31】當局經檢查後，發現單位廁所排氣管接駁糞渠，但發現U型去水位無問題，因為U型隔氣是接駁去廚房鋅盆，令U型去水位不會乾涸，但檢查發現樓下患者單位排氣管沒有封密，故不能排除病毒透過此途徑傳播的可能性。即睇：【武漢肺炎】袁國勇：青衣長康邨康美樓不似淘大 不排除排氣管與糞渠接駁有問題致播毒

【01：22】港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，初步調查兩名患者均居於07號單位，樓上單位較早發病，兩單位相隔約10層樓，由同一條糞渠接駁，發現有室內排氣管未有密封。即睇：【口罩防疫措施】青衣長康邨疑排氣喉播毒 醫生拆解家居隱形4個U型渠播毒位

【00：49】2月10日新增的第6宗個案涉及一名62歲女子，居於青衣長康邨康美樓，與第12宗個案病人居住同一座大廈。由於兩個案居住大廈不同樓層的同一單位，憂慮出現淘大花園翻版。即睇：【武漢肺炎】青衣長康邨下層同一單位再添新確診個案 憂淘大花園翻版 政府通宵疏散康美樓07單位所有居民

【2月10日】

【22：05】受疫情影響，馬灣大自然公園及天際100香港觀景台分別於本月11日及12日起暫停開放。即睇：【武漢肺炎】馬灣大自然公園2月11日起暫停開放

【武漢肺炎】天際100香港觀景台2月12日起暫停開放

【20：50】政府發言人晚上發稿指，政府現時並沒有計劃透過立法就口罩的供應和價格作硬性規管。即睇：【口罩供應】政府無意立法規管口罩價格 籲港人少外出

【18：06】網上流傳一張黃埔花園樓盤廣告圖，印有「業主肺炎，要錢急走」，並以「肺炎確診價」600萬出售單位。即睇：【武漢肺炎】黃埔花園樓盤奇招逆市吸客 389呎單位「肺炎確診價」600萬出售

【18：04】位於武漢的「華大家園」社區由1月20日開始已經嚴密監控，至今1,766名居民仍然是0感染、0懷疑個案，被內地網民稱為「最猛小區」。即睇：【武漢肺炎】武漢「最猛小區」1月中開始嚴密監控 1766名居民至今0感染0疑似個案

【17：33】港大醫學院公布電子顯微鏡短片，揭新型冠狀病毒真面目，發現每個受感染細胞會從表面釋放出上千計的病毒顆粒。即睇：【武漢肺炎】港大電子顯微鏡影片揭病毒真面目 受感染細胞釋放千計病毒顆粒 追擊健康細胞

【17：33】連鎖快餐店大快活、大家樂及吉野家，均宣布即日（10日）起暫停火鍋供應。即睇：【武漢肺炎】大家樂大快活吉野家即日暫停火鍋供應 減低傳播風險

【17：26】「世界夢號」郵輪昨日（9日）解封，有旅客早前經永安旅行社報團，因擔憂疫情而放棄行程，向旅行社要求更改行程或退回全數團費但不果。即睇：【星夢郵輪】憂疫情棄上世界夢號 旅客向永安索償團費遭拒

【17：24】美心集團發表聲明指旗下兩名員工確診感染新型冠狀病毒，北京樓旺角新世紀廣場分店及北京樓中環歷山大廈分店暫停營業14日。即睇：【武漢肺炎】北京樓兩名員工涉家庭打邊爐群組染武漢肺炎 旺角及中環分店暫停營業14日

【17：15】 馬會表示，接獲一名於沙田通訊及科技中心電話投注部3樓工作的同事通知，表示其家人確診新型冠狀病毒，已在醫院接受治療。即睇：【武漢肺炎】馬會指有員工家屬確診 該員工正接受隔離

【17：03】本港今日（10日）新增兩宗確診個案，兩名患者分別是55歲女子及69歲男子，前者與早前聚會打邊爐及燒烤家庭群組有關，至今已錄得38宗確診個案。即睇：【武漢肺炎】本港新增兩宗確診個案1人來自打邊爐家族 另有3人病毒測試初步呈陽性

【16：43】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，留醫的患者中仍有4名危殆以及1人嚴重。即睇：【武漢肺炎】醫管局：37名留醫患者中4危殆1嚴重

【16：43】食物及衞生局局長陳肇始指，發現有9名人士遵守檢疫令，當中7人已聯絡，另外2名人士需要通緝。即睇：【武漢肺炎】食物及衞生局：9名港人沒有遵守檢疫令 當中向2人發通緝令

【16：43】近日不少市民轉買印尼口罩，兒科免疫及傳染病科專科醫生何學工表示，選用口罩防疫時，要確保外中內三層口罩是否分別具備：防水、過濾、吸濕功能。即睇：【口罩防疫措施】市民轉攻搶購印尼口罩 醫生教選購口罩5個防疫準則

【16：08】消息指今日再多一人確診，涉及55歲女患者居沙田，與昨日確診的家庭群組有關，疑屬第27宗24歲確診男患者的二姨。即睇：【武漢肺炎】最新消息：家庭打邊爐染武漢肺炎群組 再多親友確診

【15：43】兒科專科醫生張傑建議，家長外出回家後應做好五大步驟才可接觸小朋友，減少小朋友感染的機會。即睇：【口罩防疫措施】家長免帶病毒惡菌入屋 入屋接觸小朋友前防疫五部曲

【15：42】有商務艙乘客為防武漢肺炎，飛墨爾本時全程以膠枱布包實座位。即睇：【武漢肺炎】商務艙乘客香港飛墨爾本嚴陣以待 全程笠膠枱布防感染新型冠狀病毒

【15：24】國家衞健委高級別專家組組長鍾南山領銜的最新研究發現，新型冠狀病毒肺炎的中位潛伏期為3天，最長可達24天，同時不排除「超級傳播者」的存在。即睇：【武漢肺炎】專家不排除超級傳播者存在 鍾南山最新研究：個別潛伏期達24日

【15：22】醫護組織「杏林覺醒」表示，霧化過程能將病毒帶到一米以外的範圍，一般只有進行醫療程序時會發生，奉勸市民勿過度憂慮。即睇：【口罩防疫措施】武漢肺炎可經「氣溶膠傳播」 杏林覺醒：日常生活少遇到毋須戴N95

【14：34】台灣宣佈從2月11號零時起，港澳人士除商務活動、跨國企業內部調動（含陪同人員）、已取得台灣居留證配偶及未成年子女外，其餘人士包含港澳學生均暫緩來台。即睇：【武漢肺炎】台灣宣布除商務人士 港澳人士及學生暫緩往台灣

【13：57】鑽石公主號今日（10日）再增10宗確診新型冠狀病毒個案，至今全船累計已有130人確診。即睇：【武漢肺炎】郵輪鑽石公主號確診人數增至130人 400多名港人滯留郵輪

【13：30】屈臣氏集團宣佈捐贈15萬個口罩，由慈善團體直接分派到全港10區的長者。即睇：【口罩供應】屈臣氏捐贈15萬個口罩 派長者免通宵排隊

【13：15】運輸署牌照事務處今日（10日）起提供有限度服務，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處已暫停即時申請的櫃位服務。即睇：【武漢肺炎】運輪署牌照事務處今日起提供有限度服務

【13：43】有杭州市民日前使用酒精消毒全身及衣物表面，後於電暖爐取暖時突然引燃，導致2至3級燒傷。即睇：【口罩防疫措施】男子全身噴酒精消毒 電暖爐取暖爆燃全身多處燒傷

【13：14】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，打邊爐產生的蒸氣與感染個案無關，呼籲市民做好自己，外出時要佩戴口罩、經常洗手以及做好廁所衞生。即睇：【武漢肺炎】何栢良：打邊爐產生的蒸氣與感染個案無關

【13：10】香港藝術節宣布取消2至3月進行的第48屆香港藝術節的所有演出及活動。即睇：【武漢肺炎】香港藝術節宣布取消2至3月所有演出

【12：47】北京今日（10日）發布「疫情防控通告嚴格居住小區封閉式管理」，宣告北京也進入「封城」狀態。即睇：【北京封城】北京宣布嚴格進行小區封閉管理 外來車輛及人員不得進入

【12：21】行政會議成員葉劉淑儀表示，政府應草擬法例規管口罩禁抬價及囤積，又認為香港需要本地生產口罩。即睇：【武漢肺炎 】葉劉淑儀：政府應草擬法例規管口罩禁抬價及囤積

【12：13】鐘南山表示，現時最關鍵是疾病的增加率，新增的病例若是再有下降，那就表示疫情形勢有好轉。即睇：【武漢肺炎】鐘南山：新冠肺炎病死率約2.7% 患者大多為中老年人

【12：07】酒店業工會指業界難掌握隔離人士資訊，批許評政府不負責任。即睇：【武漢肺炎】酒店工會指難辨接受隔離者 批港府推卸責任予業界

【12：02】元朗朗屏邨元朗朗屏邨有住客在網上發文，指樓上有住戶將用過的外科口罩胡亂拋出窗外，丟棄至其家中窗外的晾衫架上，怒斥對方行為是傳播細菌。即睇：【口罩防疫措施】元朗朗屏邨住戶亂拋口罩落樓 樓下住客怒斥自私：會傳播細菌【附正確棄置口罩貼士】

【11：58】武漢72歲健美冠軍一直以來身體健康，從不生病，可惜在2月初便確診感染新型冠狀病毒，最終不治病逝。即睇：【武漢肺炎】一身肌肉72歲健美冠軍感染肺炎病逝 家人：父親從不生病

【11：22】感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，吃火鍋本身是高危活動，在密閉空間聚集人群容易造成交叉感染。即睇：【武漢肺炎】傳染病專科醫生：火鍋聚集人群 易造成交叉感染

【10：56】武漢當地一小區疫情加重，有住戶檢視閉路電視畫面，發現一名女住戶深夜突然向小區門把吐口水，嚇得立刻報警。即睇：【武漢肺炎】武漢小區疫情加重逾30名住戶確診 閉路電視驚見女子向門把吐口水

【10：39】本港專家稱，病毒經霧化後感染性仍存疑，強調打邊爐本身並無問題，惟圍爐而坐成緊密接觸，若沒有做足衞生措施，或會沾到患者飛沫而受感染。即睇：【口罩防疫措施】本港專家分析聚會後確診武漢肺炎與打邊爐無關 圍爐時或吸入沾到患者飛沫受感染

【00：25】本港爆發最大宗家庭聚集而感染新型冠狀病毒的個案，涉及9宗確診個案，他們一行19人涉年初二（1月24月）於觀塘Lento Party Room吃火鍋後感染。即睇：【武漢肺炎】本港最大宗家庭聚會後感染 「打邊爐」後19人中至少9人確診

【00：08】港府指截至9日晚7時共有918名人士由內地抵港須接受強制檢疫，包括814香港居民及104名非香港居。即睇：【武漢肺炎】至今918人強制檢疫 12人入住隔離營

【2月9日】

【18：30】國家衞建委表示，至今尚未有證據顯示，新型冠狀病毒會通過氣溶膠傳播。即睇：【武漢肺炎】國家衞建委指氣溶膠傳播尚待明確 專家：每天2次開窗通風降低感染風險

【16：44】一名20多歲男病人初步確診，報稱住在灣仔，並沒有到過武漢，早前曾與多名親友聚會，期間曾經一起打邊爐及燒烤，其外婆後來亦初步確診受感染，現時留醫律敦治醫院。即睇：【武漢肺炎】律敦治初步確診年輕男子曾家庭聚會燒烤打邊爐 7人初步對病毒呈陽性

【15：28】世界夢號全部船員樣本對武漢肺炎測試結果呈陰性，1800多名旅客今午可下船，船公司亦會提供免費大巴接載旅客前往市區。即睇：【星夢郵輪】世界夢號船員樣本全部呈陰性 1800多名旅客今午可下船

【2月8日】

【23：06】晚上有消息指，律敦治醫院一名年輕患者初步確診，據了解他曾經與親友聚會，期間同桌打邊爐。即睇：【武漢肺炎】最新消息：律敦治醫院年輕男患者初步確診 報稱曾與內地親友吃飯

【22：21】上海市民政局副局長曾群引述衛生防疫專家指出，目前可以確定的病毒傳播有3大途徑，包括「直接傳播」、「氣溶膠傳播」及「接觸傳播」。即睇【武漢肺炎】官方首次揭3大傳播途徑 可透過空氣「氣溶膠」傳播感染病毒

【2月7日】

【18：40】衞生署署長陳漢儀提及新增個案，涉及一名58歲男子，於珠海及香港兩地居住，潛伏期曾赴珠海及澳門。即睇：【武漢肺炎】58歲男珠海發病後經港珠澳大橋抵港今確診 威院4旬漢亦初步確診

【18：31】食物及衞生局局長陳肇始交代強制檢疫的最新安排。即睇：【武漢肺炎】陳肇始：獲入境處協助確認病人出入境紀錄

【18：04】浙江一名65歲女士懶理自己咳嗽、咳痰等症狀，繼續與固定牌友打麻將，結果後來確診感染武漢肺炎，並致多人感染。即睇：【武漢肺炎】確診新型肺炎大媽打麻雀致多人確診 鄉政府沒收600隻「一索」阻止雀局

【18：03】衞生署向公開大學護理學院等醫學院、護理學院發信，招募醫護學生任義工，為內地返港接受家居隔離人士。公開大學回覆查詢時指，校方今早接獲署方通知，暫無需招募學生作為醫護義工。即睇：【武漢肺炎】衞生署招募醫護義助家居隔離者電話訪查 公開大學：獲署方通知暫無需要

【17：49】政務司司長張建宗公佈，最新措施就是2月8日凌晨凌起要求內地返港的人士需要強制檢疫14天，一旦違例最高罰款2萬5千元，入獄6個月。即睇：【武漢肺炎】2月8日凌晨凌時內地抵港人士強制檢疫 違例最高罰款2.5萬元及入獄6個月

【17：48】政務司司長張建宗召開記者會公布防疫措施，並宣布政府再延長政府部門員工在家工作安排一星期至2月16日。即睇：【武漢肺炎】武漢肺炎疫情擴散 政府宣布再延長公務員在家工作一星期

【17：23】TOPick收到讀者獨家報料指，政務司司長辦公室近日向公務員發出一封題為「抗疫義務工作」的內部通告，內容指出，為了應付目前緊急情況，希望各部門主管呼籲員工，包括公務員、NCSC員工以、PRSC員工，以及退休員工，參與由衞生署、民政事務局及社會福利署安排的非醫療或非專業的義務工作。即睇：【武漢肺炎】政府內部通告邀員工參與抗疫義工 包括看守隔離營及家訪隔離人士

【17：14】合肥市一名女士為了消毒，用酒精噴霧在身上好幾次，進入廚房煮飯時，突然發生爆炸導致燒傷。即睇：【口罩防疫措施】女子全身噴曬酒精消毒防武漢肺炎 2分鐘後入廚房引爆燒傷

【17：09】今日（7日）有網民在Facebook分享HKTVmall向每位員工送贈口罩及特別獎金，共渡難關。即睇：【口罩供應】HKTVmall向每位員工派口罩一盒 HKTVmall：照顧香港市民的日常生活責無旁貸

【17：06】本港至今已確診24宗新型冠狀病毒個案，消息指，在威爾斯醫院一名42歲男患者初步確診，患者報稱有外遊紀錄，曾到訪河北及澳門。即睇：【武漢肺炎】最新消息：威爾斯醫院一名男患者初步確診 曾到河北及澳門

【16：51】消息指今日（7日）有一名8歲男童在深圳灣口岸過境後不適求助，由救護車送到屯門醫院深切治療部，情況危殆。即睇：【武漢肺炎】消息：患心臟病男童返港求醫「肺花」情況危殆

【16：31】浙江杭州一名男士在診所取藥時沒有戴上口罩，與新型肺炎患者近距離共處50秒就被感染。江蘇南京一名62歲的女子，也在排隊購買烤鴨時受到感染。即睇：【武漢肺炎】男子診所取藥無戴口罩與患者共處50秒 感染武漢肺炎連累太太確診

【15：34】理的口罩表示新一輪 Ultra Ready 理的口罩 （M 中童口罩） 在HKTVmall的開售時間有變，統一改為晚上7點，零售價統一為65元一盒（30片）。即睇：【口罩供應】理的口罩改為今晚7時HKTVMall發售 每盒中童口罩售價65元【內附連結】

【15：13】司法機構檢視最新事態發展後，決定由2月6日起會開庭處理部份有關破產案件的申請。即睇：疫情未停法庭再有新安排 高院將處理部分破產申請

【14：45】123 by Ella宣布，今天下午在5間指定分店有小童及成人韓國KF94口罩發售。即睇：【口罩供應】123 by Ella指定5間分店 2月7日下午發售KF94韓國口罩

【14：27】武漢中心醫院表示，該院眼科醫生李文亮感染新型冠狀病毒今日（7日）凌晨2點58分去世。李文亮的父母趕至醫院收拾兒子的遺物，並哽咽道兒子很有才華，從不說謊。即睇：【武漢肺炎】李文亮父母收拾兒子遺物 哽咽：兒子很有才華從不說謊

【14：20】有中醫分享了5大生活陷阱，原來我們經常接觸的物品分分鐘暗藏病毒。即睇：【口罩防疫措施】病毒可殘留物件表面2至4天 中醫拆解5大生活感染陷阱位

【13：33】國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。即睇：【武漢肺炎】披露內地疫情眼科醫生李文亮染武漢肺炎死 中紀委派員調查

【13：31】曾任世衞助理總幹事的港大公共衞生學院院長及臨床教授福田敬二認為，市民乘港鐵或到人多房間，戴口罩是合理，惟散步、獨自一人在室外可考慮不用戴口罩。即睇：【專家分析】港大教授福田敬二：疫情未見頂較沙士嚴峻 獨自散步時毋須戴口罩

【13：21】民建聯早上與勞福局局長羅致光會面，提出六項措施，包括設「逆境失業援助金」，以及向長者及弱勢社群免費派口罩等；又引述羅致光回覆指，會積極考慮有關建議。即睇：【武漢肺炎】民建聯提六措施促政府派口罩予長者 引述羅致光指會積極考慮

【13：11】網上瘋傳一段短片，稱廣華醫院醫護人員要排隊買口罩，小賣部5元兩個口罩迅速售罄。據了解，有關短片是早前2至3日拍攝。即睇：【口罩供應】廣華醫院醫護人員排隊買口罩 小賣部5蚊兩個口罩迅速售罄

【12：59】近日在中產家長group瘋傳一張「海之戀」樓盤廣告圖，列明「睇樓送10個口罩，成交即送300個」。美聯物業回應指不屬公司政策，現已移除有關廣告。即睇：【口罩難求】62校網荃灣海之戀逆市吸客 睇樓送10個口罩買樓即送300個

【12：20】河北一名醫生隱瞞曾經接觸確診病人，不自行隔離，更到醫院繼續接診，其後確診染病，與他密切接觸者達100多人。即睇：【武漢肺炎】醫生與確診患者接觸後隱瞞不自我隔離 證實染病仍接診致100多人陷感染危機

【12：20】HKTVmall 2月7日售賣「理的」品牌中童口罩。即睇：【口罩供應】HKTVmall 2月7日售賣理的牌中童口罩 9000盒每人限購1盒【內附連結】

【12：19】衞生署衞生防護中心今日（7日）更新最新「正接受14天家居檢疫者居住大廈名單」，全港18區均有大廈「上榜」，涉事者家居檢疫最後日期由昨日（6日）至2月18日不等。即睇：【一文看清】全港18區過百幢大廈家居檢疫名單+涉及航班及車船編號 【不斷更新】

【12：11 】OK便利店將於今日免費派發100,000 個口罩，給年滿65歲或以上長者。即睇：【口罩供應】OK便利店30間分店免費派10萬個口罩 長者每人一籌獲5個口罩

【11：57】教育局昨（6日）宣布，3月27日前的所有中學文憑試考試押後，並已制訂2個方案，包括取消中英文科口試，待本月底作最終決定。即睇：【武漢肺炎】楊潤雄：強制檢疫影響跨境學童 將按情況需否繼續網上學習

【11：51】澳門特區政府今日（7日）表示，接獲香港特區政府通報，所有抵港前14天曾去過內地的人士，包括澳門居民，均須接受隔離14天，有關措施將於2月8日零時起生效。即睇：【武漢肺炎】澳門當局：赴港前14天曾到內地的澳門居民抵港後需隔離兩周

【11：40】「光榮飲食」公佈已斥資45萬購入30萬個印尼製口罩，將於光榮冰室派發。考慮到部分基層市民的經濟能力，公司決定自由訂價，每人限取10隻口罩，將由深井總店開始派發。即睇：【口罩供應】良心食店派30萬印尼口罩 自由訂價每人限取10隻：同步過冬

【11：05】最早披露疫情的醫生眼科醫生李文亮感染新型冠狀病毒，武漢中心醫院官方微博凌晨發文表示，搶救無效，今日（7日）凌晨2點58分去世。即睇：【武漢肺炎】最早披露疫情被指造謠 仁醫李文亮感染武漢肺炎病逝曾稱：康復後要上一線

【10：31】日本厚生勞動省今早（7日）證實，目前停泊於日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」再有41人對新型冠狀病毒肺炎檢測呈陽性，船上確診人數累計有61人。即睇：【武漢肺炎】郵輪鑽石公主號確診人數增至61人 日本乘客的海上日記：已做好染上病毒的心理準備

【2月6日】

【23：12】考評局今（6日）公布訂立多項考試規則加強防疫，包括考生須戴口罩進入試場、每日自行量度體溫及填寫申報表，有發燒等病徵不應前往試場等。即睇：【武漢肺炎】DSE考生須戴口罩 發燒要離場

【22：27】本港再多3人確診感染，累計至今已有24宗個案，包括一名55歲港婦，為早前第20宗56歲確診患者的妻子，而另2人則為63歲居筲箕灣高望大樓患婦，及65歲居沙田碩門邨患婦，二人屬本地感染個案。即睇：【武漢肺炎】居筲箕灣及沙田患者確診本地感染 專家：社區或已出現多一感染源頭

【21：25】澳門政府宣布全澳41間娛樂場暫停營業15天。太陽城集團主席，暱稱「洗米華」的周焯華向員工發信，指不會要求員工放無薪假期，更不會扣減工資。即睇：【武漢肺炎】澳門博彩業暫停半個月 太陽城集團洗米華：不會扣減員工工資

【20：03】百佳超級市場推出「限買令」，並列出有8款貨品，每名顧客每次交易只可購買2件。即睇：【武漢肺炎】百佳分店貼出限購告示 白米及消毒用品每人限買2件

【19：40】新加坡政府國家環境局（National Environment Agency）《新型冠狀病毒家居消毒用品及有效成分的臨時清單》，羅列了18款可令肺炎病菌失效的家居消毒用品。即睇：新加坡國家環境局認證 18款有效對抗冠狀毒消毒用品【內附名單】

【19：18】武漢肺炎引起本港「盲搶熱」，有部分惠康分店貼上告示，表示為了讓顧客購買到所需用品，每位顧客限購多種的日用品。惠康有分店展示限購告示 白米廁紙漂白水及消毒液等限購2件

【18：19】海關於1月27日起開始進行代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩。截至昨日（5日）為止，已就外科口罩的零售點進行超過6000間次巡查，試購超過50個樣本。即睇：【口罩供應】海關巡6000間次口罩零售點 放蛇買口罩50次

【18：16】衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由1月19日至今，曾有超過5000人上過「世界夢號」郵輪，昨日船上有33名船員報稱有身體不適，至其中3人已確認是陰性，但晚上再增1名船員因不適要送院。即睇：世界夢號同船206旅客上月在港登岸 張竹君：不排除有輕微病徵或在社區

【17：54】警方稱自1月下旬起，留意到有不法之徒利用坊間口罩供應緊張的嚴竣情況，於網上購物平台訛稱有口罩出售，在騙取受害人的預繳費後失去聯絡。即睇：【口罩供應】警方接109宗網上口罩騙案舉報 涉款58萬

【17：46】醫管局總行政經理劉家獻表示，過去一日共接獲57宗符合呈報條件的個案，現時仍有88人在醫院接受隔離治療。確診個案中有兩人危殆，分別為第7宗和第16宗患者，其中一人病情有進展，其餘19人情況穩定。即睇：【武漢肺炎】東區威院各一人初步確診 21名確診患者2人危殆

【17：45】南韓截至昨日（5日）亦錄得19宗確診個案，而部分患者在確診前行徑離譜，其中一對任職導遊的中國籍夫婦，在1月19日從日本到達韓國後，出現肺炎症狀，夫婦仍到處亂走，回國短短11日已接觸超過666人。即睇：【武漢肺炎】中國夫婦遊日後返韓出現武漢肺炎病徵 不戴口罩周圍玩11日確診曾與666人接觸

【17：25】台灣陸委會今日宣佈，於明日（7日）零時起，暫停受理香港、澳門居民申請臨時入境停留。即睇：【武漢肺炎】台灣周五起暫停港澳門居民申請入台證

【17：24】「世界夢號」郵輪目前仍然停泊在啟德郵輪碼頭，進行港口衞生檢疫。全船約3600名旅客及船員須繼續留在船上，下午2時許約多名身穿保護衣的衞生署職員上船，相信是替乘客進行檢查。即睇：【星夢郵輪肺炎】乘客船員滯留逾一天 衞生署職員登船檢查

【17：23】運輸署今午（6日）指，由本周六（8日）起，往來深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的公共交通服務會作出調整。即睇：【武漢肺炎】政府削減關口交通 取消跨境巴士服務

【17：20】星夢郵輪旗下「世界夢號」郵輪，目前仍停泊在啟德郵輪碼頭，民主黨立法會議員黃碧雲表示，昨晚起接獲7宗旅客或家屬求助，稱藥物、嬰兒食品及防疫物品不足，又擔心船上僅提供自助餐易引起感染。即睇：【星夢郵輪肺炎】民主黨接7宗求助 憂船上藥物防疫物品不足

【17：20】政府透過「添馬台 Tamar Talk」Facebook專頁，指出現時香港的食米總存貨約2500萬公斤，足夠全港市民約一個月食用，米商亦正從各地進口食米。即睇：【武漢肺炎】政府指香港食米總存貨約2500萬公斤 足夠全港市民約一個月食用 供應穩定毋需搶購

【17：10】火酒、酒精棉片等防疫產品短缺，糖尿病人組織「糖尿天使」分享替補方法，讓糖尿病人無須使用酒精棉片也可打胰島素及驗血糖「篤手指」。即睇：【武漢肺炎】疫情緊張酒精棉片短缺 糖尿病人組織教替補清潔方法

【17：00】本港新增一宗武漢肺炎確診個案，患者是瑪嘉烈醫院55歲本地女子，其丈夫是56歲男患者早前已確診，二人居於青衣灝景灣一座。即睇：【武漢肺炎】本港至今22宗確診涉及6個家庭群組 防護中心建議家庭要用公筷防交叉感染

【16：57】衞生署今日（6日）提醒市民，提防假冒衞生署發出的詐騙電郵，署方澄清從未發出電郵呼籲市民就研製疫苗捐款。即睇：【武漢肺炎】無良電郵呃錢聲稱研製疫苗 衞生署籲防詐騙

【16：58】中西區區議會今午（6日）召開特別會議，討論香港大學將安排接近民居的舍堂及區內酒店，作為非本地回港學生「自我隔離」的住所，多名區議員批評港大的隔離實施細節不公開、不透明，隔離住所太接近民居。即睇：【武漢肺炎】港大安排非本地生入住酒店隔離 區議員憂社區爆發動議反對

【16：48】醫管局會根據既定計劃，分階段啟動七個聯網下的診所，處理有輕微徵狀的患者，公立醫院急症室處理嚴重及符合呈報條件的個案，如果有需要可以在2日內啟用。即睇：【武漢肺炎】七大聯網已準備指定診所治療武漢肺炎疑似個案 醫管局會因應疫情啟動

【15：51】福建一名男患者，1月22日自武漢回來後出現發燒、流鼻水和乏力等症狀，檢測首4次結果都是陰性，到第5次才確診。即睇：【武漢肺炎】32歲男子患武漢肺炎檢測5次才確診 醫生：病毒太狡猾藏太深

【15：37】澳門首名確診、來自武漢的52歲女病人今日（6日）康復出院，下午已在警察護送下離境。即睇：【武漢肺炎】澳門首名確診女病人康復出院 下午在警察護送下離境

【15：21】消息指，本港再新增2宗武漢肺炎個案，瑪嘉烈醫院1名55歲女子初步檢測呈陽性反應，現時留醫瑪嘉烈醫院接受隔離治療。另一名患者在威爾斯醫院留院，是65歲患者，情況嚴重，報稱沒有外遊紀錄，報稱住在石門。即睇：【武漢肺炎】消息：本港至少兩名患者初步確診武漢肺炎

【14：42】香港執業藥劑師協會指已去信政府，要求為公私營醫護人員、藥劑師及長者提供足夠口罩，避免肺炎於社區大型爆發，有藥劑師強調口罩只限一日內。即睇：【口罩供應】有藥劑師指口罩重用不能多於一天 寧用紙巾代替

【14：42】星夢郵輪公布「世界夢號」船上最新情況，示現時船上物資足夠供應船上全部乘客及工作人員，公司亦已全面開放船上的免費無線上網。即睇：【武漢肺炎】星夢郵輪指船上9名2歲以下嬰兒需要支援

【14：35】兒科專科醫生張傑表示，病毒會黏附在物件表面，建議家長要為孩子做好個人衛生，特別外出後必須徹底消毒鞋子。即睇：【口罩防疫措施】武漢肺炎病毒黏附物件表面 兒科醫生：外出後要用稀釋漂白水消毒鞋子

【14：29】教育局局長楊潤雄稱，倘再押後至未能3月9日前復課，小六第三次呈分試取消。即睇：【停課安排】倘未能3月9日前復課 小六第三次呈分試取消

【14：16】星夢郵輪「世界夢號」郵輪有帶同BB上船的媽媽因嬰兒物資已耗盡向外呼救，，立法會議員譚文豪聯同觀塘區議員李軍澤隨即送上一批奶粉、尿片及開奶茶等物資。即睇：【星夢郵輪肺炎】全船被隔離BB無奶食港媽求救 譚文豪急買尿片奶粉助解燃眉之急

【14：12】有團體訪問約800名應屆考生，當中有逾6成考生憂慮應考期間會受感染，亦有近8成贊成延遲考試。團體認為，當局遲遲未有有就疫情交代考試安排，影響考生心情及心理壓力。即睇：【武漢肺炎】近8成考生贊成延遲文憑試 團體批考評局應對反應慢

【14：09】今年中六DSE的考試將有改動。教育局局長楊潤雄拋出兩個方案，料當局最快2月底「二擇其一」。方案一是押後中文科口試、 體育、音樂實習考試，但其他筆試如期舉行；方案二是押後考試四星期，中、英文科口試取消。即睇：【停課安排】教育局：學校是否3月2日復課待評估 2月底決定文憑試兩個押後方案

【13：58】食品批發業界今日（6日）表示，本港各類食品供應充足，運輸不受內地疫情影響，呼籲市民信任業界，不需搶購。即睇：【武漢肺炎】食品批發業界強調供應價格穩定 籲毋須搶購

【13：49】政府稱各類防疫物品供應十分緊張，尤其是囗罩，有些地區更實施出口管制，指採購工作十分困難，但政府物流服務署會繼續透過不同途徑盡力採購所需物品。即睇：【口罩供應】政府：採購困難 正多管齊下全球搜購防疫物品

【13：44】市民紛紛搶購滴露等清潔用品防疫，超市、藥房甚至官網都長期缺貨，有藥房定價每枝200元依然有市民心動想購買。即睇：【口罩防疫措施】全城瘋搶滴露藥房售$200一枝 滴露官方回應消滅病毒效能

【13：17】浙江寧波一名56歲男子本身無外遊及無食野味，日前無戴口罩去街市買餸，期間在一菜檔停留僅短短15秒，即被患者傳染，確診武漢肺炎。即睇：【武漢肺炎】男子街市買餸無戴口罩停留15秒 即被患者傳染確診武漢肺炎

【13：13】筲箕灣天力藥房今早（6日）免費派發口罩，吸引約600名市民排隊領取。即睇：【口罩供應】筲箕灣藥房免費派口罩 約600人排隊領取

【13：12】維珍澳洲航空宣布（Virgin Australia Airlines）今日（6日）宣布，於3月2日後永久停止香港航線。即睇：維珍澳洲航空宣布：永久終止香港航班

【13：07】西九文化區管理局宣布，戲曲中心、自由空間的所有表演藝術場地及M+展亭將延長關閉至2020年2月16日。即睇：【武漢肺炎】西九文化區設施延長關閉至2月16日

【12：54】曾在2003年沙士期間於威爾斯醫院擔任「Dirty team」的中大醫院營運總監胡志遠，分享「自救七招」方法，提到沒有口罩使用時，可以用頸巾遮掩口鼻，更加要注意減少穿著綁帶鞋。即睇：【專家抗疫】沙士醫生胡志遠教授「自救七招」 自製便攜式梘液及避免穿綁帶鞋【內文詳見方法】

【12：52】科大研究團隊研發出新型冠狀病毒肺炎檢測儀，新型檢測儀能夠在36分鐘內檢測新肺炎病毒，較現時一般檢測儀快約兩小時，現時新型檢測儀現已於內地投入服務。即睇：【武漢肺炎】科大研究團隊研發新檢測儀 最快36分鐘內即可確診

【12：48】行政會議成員林正財稱，倘内地旅客抵港後，於酒店強制檢疫屬可接受。即睇：【武漢肺炎】林正財：於酒店隔離內地抵港旅客可行

【12：32】醫護罷工踏入第4日，有手術室護士坦言認為罷工對政府和醫管局的影響有限，希望工會組織其他工業行動。即睇：【醫護罷工第四天】罷工醫護：罷工感忐忑 望有新行動

【12：25】韓國政府決定由今日（6日）起，限制外國人攜帶口罩與消毒潔手液等醫療用品離境，亦嚴厲打擊口罩囤積的現象，違法者最高可判刑兩年以下。即睇：【武漢肺炎】韓國2月6日起限制外國人攜口罩洗手液出口 數量逾300個須申報出境

【12：20】縱橫遊宣布，即日起取消3月11日前出發的越南旅行團，預計有4團、約100人受到影響。即睇：【武漢肺炎】縱橫遊取消4個越南團 百名旅客受影響

【12：06】教協向教育局局長楊潤雄發公開信，盼局方需確保疫情完全受控方可考慮復課；又認為在停課期間及復課後，當局均應協助學校統籌及提供防疫所需物品。即睇：【武漢肺炎】教協促政府為校方購口罩物資 疫情受控才復課

【12：04】中國傳染病學專家鍾南山接受內地媒體訪問時，教兩招節約使用口罩方法，直言口罩毋須每戴一次換一個，吃飯或者做其他事情之後，只要把口罩內面朝裡疊起來，就可以繼續用。即睇：【武漢肺炎】各地口罩供應短缺一罩難求 鍾南山教2招節約使用口罩方法

【11：59】港大微生物系講座教授袁國勇表示，擔心出現社區爆發，現階段最重要是斬斷傳染鏈，感染的個案會慢慢下降，亦不要再有內地個案輸入。即睇：【武漢肺炎】袁國勇憂社區爆發 促斬斷本地傳染鏈

【11：53】屯門醫院心臟科專科醫生、「杏林覺醒」成員黃任匡，在昨日（5日）起進入「dirty team」，工作後與太太相約見面，兩人隔了一張枱吃飯，他認為人沒事就好，但「只三、四米的距離，卻好遠」。即睇：【武漢肺炎】站在最前線的Dirty Team醫生 黃任匡不敢與太太同枱吃飯：人沒事就好

【11：39】星夢郵輪「世界夢號」今日（6日）仍停泊在啟德郵輪碼頭，衞生署昨日（5日）稱33名船員申報有上呼吸道感染症狀，有32人對新型冠狀病毒測試呈陰性，1人仍等候化驗結果，全船人繼續留下，不能離開。即睇：【星夢郵輪肺炎】郵輪仍停泊在啟德郵輪碼頭 船上旅客等候檢疫結果

【11：16】醫學會早前獲港府提供3萬個口罩應急，將以抽籤方式從逾千名已申請的醫生中選出600位。有私家醫生表示因缺口罩應診，需要「隔日開診所」。即睇：【口罩供應】醫學會：3萬口罩到貨僅600私家醫生受惠 口罩不足需隔日開診

【11：03】醫管局員工陣線今早（6日）宣布，如醫管局今日內不與工會談判，將會延長罷工。即睇：【醫護罷工第四天】醫護工會要求醫管局日內對話 否則延長罷工

【10：35】經營北河同行飯店，人稱「深水埗明哥」的陳灼明，而早前收到善心人士送上約1000個口罩，已安排送至獨居長者及露宿者手上。即睇：【口罩供應】深水埗明哥獲捐1000個口罩 轉贈獨居長者及露宿者並承諾如常派飯

【10：30】昨日（5日）更新的名單顯示，全港共71幢有人正接受家居隔離，遍布全港18區，其中以元朗區最多，涉及8棟大廈或村屋。即睇：【武漢肺炎】全港18區共71幢大廈有家居隔離 沙田第一城將軍澳天晉「上榜」

【10：04】日本厚生勞動省今日（6日）指出，鑽石公主號郵輪再多10人確診感染武漢肺炎，累計感染總數升至20人。即睇：【武漢肺炎】郵輪鑽石公主號確診人數增至20人 隔離乘客：食物不足目睹有人亂丟鼻涕餐巾

【03：32】本港口罩入口商「Body Shielder 盾牌」表示，口罩短決問題到4月底，才會開始慢慢回復至正常滿足香港市場需求。即睇：【口罩供應】供港口罩非常短缺4月底供應才回復正常 盾牌3招教港人應對口罩短缺

【2月5日】

【21：19】醫管局員工陣線今日（5日）發起第3日罷工，主席余慧明晚上總結時指，今日有逾7000人參與罷工，迫近醫管局員工總數1成。即睇：【武漢肺炎】逾7000名醫護參與第3日罷工 醫管局員工陣線呼籲繼續罷工

【20：20】對於市民連日搶購糧食及日用品的現象，政府指停止客運通關服務後貨物仍可如常入境，食物、日用品供應不受影響，市民毋須恐慌。即睇：【武漢肺炎】超市糧食日用品被搶購 政府呼籲市民毋須恐慌 重申食物、日用品供應不受影響

【18：52】網傳內地未來14日將會沒有廁紙供應，本港多區超市出現「狂掃廁紙」的情況，惠康發言人指，有關網上謠傳惠康部分產品缺貨的消息，惠康現特此澄清實屬流言。即睇：【武漢肺炎】瘋傳內地供應停產多區市民搶購廁紙 惠康指實屬流言【多圖】

【18：36】武漢兒童醫院今日（5日）確診兩宗初生嬰兒感染新型冠狀病毒肺炎個案，最小的確診嬰兒出生僅30小時，為全球年紀最小確診者。即睇：【武漢肺炎】出生30小時BB確診感染肺炎 專家：可能存在母嬰感染傳播途徑

【17：50】林鄭月娥回應指，目前未有計劃公佈公務員延長在家工作時間，但她指的確有需要延長的可能性。即睇：【武漢肺炎】疫情擴大口罩短缺 林鄭：政府或延長公務員在家工作安排

【17：45】林鄭月娥在記者會上就昨日（4日）的戴口罩言論道歉。即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥就「口罩言論」致歉：表達不清楚而引起公眾誤會

【17：40】林鄭月娥公布，截至今日 （5日）下午本港已確診21宗武漢肺炎病例，並要求所有來自內地的入境人士，包括香港居民及外籍人士在內，強制檢疫14天，新措施2月8日凌晨生效。即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥：疫情進入嚴峻階段 2月8日凌晨內地來港須強制檢疫14天

【17：35】早前內地確診感染武漢肺炎的患者，年紀最小的只有3個月大。香港兒科醫學院編寫指引，教家長如何預防感染新型冠狀病毒，同時解答一些常見的疑問或繆誤。即睇：【口罩防疫措施】兒童保健食品無助防疫 香港兒科醫學院：兒童多進食新鮮蔬菜生果

【17：21】微博瘋傳內地網民自製護墊口罩，有網民甚至稱，護墊防水又透氣，撕開可重用。但本港兒科免疫及傳染病科專科醫生何學工表示，口罩裡面放護墊，要不時黏上、脫下，這過程本身不太衛生。即睇：【口罩防疫措施】內地網民自製護墊口罩 網民：護墊防水又透氣撕開可重用【附醫生解釋】

【17：09】台灣醫生表示，非醫用口罩、醫用外科口罩可以搭配使用，先戴上非醫用口罩，再戴上醫用外科口罩，這樣一個醫用外科口罩就可用上兩、三天。即睇：【口罩防疫措施】台灣醫生實用教學節省口罩 非醫用口罩+醫用口罩內外搭配使用

【16：59】武漢肺炎疫情擴散迅速，多間航空公司減少及暫停香港及中國大陸的航點，部分旅客或未能到港，TOPick整合了不同酒店的特別退房措施。即睇：【武漢肺炎】多個地區封關及航點取消 一文睇清香港酒店退房安排

【16：11】韓國KF94口罩亦是近日港人瘋搶的口罩款式之一。有韓國醫生指，連韓國街上的市民，都有不少戴錯KF94，因此上戴影片教大家戴KF94口罩的5步曲。即睇：【口罩供應】韓國市民都戴錯KF94口罩 醫生教正確佩戴KF94口罩5個步驟

【15：49】國泰行政總裁鄧健榮今午（5日）向全體員工發內部影片，宣布下月起推出無薪假計劃，為期4個月，員工可選擇在此期間放3星期無薪假。即睇：【武漢肺炎】國泰宣布推行無薪假計劃 冀所有員工於3至6月間放3周無薪假

【15：38】網上近日流傳一段短片，更披露了一間黑心口罩工場趕工製作口罩的片段，現場環境雜亂，衞生情況令人憂慮。即睇：【口罩難求】網上短片揭黑心口罩工場製作過程 衞生環境惡劣口罩隨地放

【15：04】今日無綫外事部發表聲明，承認電視城內有一名男子臨時演員嘔吐，並已即時向衛生署通佈及進行清潔。即睇：【武漢肺炎】TVB驚現懷疑肺炎個案 有演員嘔吐《開心速遞》廠景急消毒

【14：52】旺角有藥房將口罩抬至天價發售，而且質量成疑。有藥房出售印尼品牌口罩，每盒380元，有口罩聲稱具BFE過濾，也賣至380元一盒50個。即睇：【口罩防疫措施】買錯口罩等於不防病毒 旺角藥房380元一盒BFE口罩被搶光

【14：34】日前衞生署首次公布接受家居檢疫人士的居住大廈名單，從名單可見需留家接受檢疫人士的人士已遍佈14區。即睇：【口罩防疫措施】衞生署電子手環追蹤在家隔離者 解構14天家居檢疫措施【附檢疫大廈名單】

【14：02】香港企業福進國際控股有限公司特別派出團隊遠赴杜拜採，購了1.2萬盒醫護用三層口罩並空運回港，2月5日已售出一半，其餘6,000盒會於明日（2月6日）以貼近成本價錢每盒80元發售。即睇：【口罩供應】九龍灣2月6日售6000盒醫用口罩 沙田免費派韓國KF94口罩【內附售賣詳情】

【14：00】有菜檔檔主有見出現搶糧潮，便決定免費贈送蔬菜予長者。即睇：【武漢肺炎】受疫情影響菜價飆升 愛心菜檔免費派菜贈長者

【14：00】本港今日（5日）新增兩宗武漢肺炎初步確診個案，患者在將軍澳醫院接受隔離治療。據了解兩名患者仍需要作進一步的化驗結果，她們是昨日確診住在藍田康田苑裕康閣60歲患者的家人，二人一旦確診後，本港累計個案會增加至20宗。即睇：【武漢肺炎】消息：本港新增兩宗武漢肺炎初步確診個案

【13：49】中國警方於1月31日在廣西百色市突撃一個準備運送的雪藏貨櫃，貨櫃內有逾330隻野生動物，屬非法販賣的野味，當中包括約250隻鳥類、3隻老鷹、2隻豹貓、48隻浣熊、30隻松鼠和3隻野雞，警方馬上聯絡負責人。即睇：【武漢肺炎】內地商人無視疫情販售野味 警方破獲老鷹及浣熊等逾330隻野生動物

【13：37】今日（5日）網傳東亞銀行位於觀塘創紀之城五期apm有員工曾接觸確診患者，需要隔離。東亞銀行回覆確認有關消息，並指25名同事需要自我隔離。即睇：【武漢肺炎】東亞銀行後勤員工與確診患者有接觸 25位員工須自我隔離

【13：28】有日本節目教大家自製番梘紙，讓大家出外用餐前，都可以徹底清潔雙手。即睇：【口罩防疫措施】酒精搓手液缺貨自製法寶 日本節目教DIY番梘紙出街隨時洗手

【13：26】廣州日前有一家六口，當中有5人確診患有武漢肺炎，需留在醫院接受隔離治療，2歲半的兒子強強（化名）被迫獨留在家中，院方知道消息後，主動徵集醫護人員擔任臨時媽媽，約半個小時已有28名白衣天使報名。即睇：【武漢肺炎】一家6口5人確診武漢肺炎遺2歲兒 28位白衣天使當臨時媽媽輪流照顧

【13：25】內地一名護士媽媽亦到前線抗疫，她的9歲女兒不捨媽媽，不過為免女兒受感染，護士媽媽只能與女兒保持距離，隔空擁抱。即睇：【武漢肺炎】護士媽媽上前線抗疫 9歲女兒想媽媽只能隔空擁抱

【13：24】部分醫護人員被編入「dirty team」，在最前線照顧確診患者，當中有醫護早已預約婚紗攝影，但擔心無法如期進行，可能要推遲婚紗攝影，幸好獲良心攝影師回覆，承諾會免費補時拍攝。即睇：【武漢肺炎】醫護被編入dirty team盼推遲婚攝 良心攝影師承諾免費加時補拍：花十陪努力拍到最好

【13：08】政府在社交網站「添馬台」表示，衞生署人員已登船，正為旅客檢疫，如有病徵會送院檢查及診治，所有乘客和船員不會登岸。【星夢郵輪肺炎】郵輪「世界夢號」所有乘客和船員不會登岸 30多位員工曾出現病徵

【13：03】網上瘋傳有兩名於創紀之城五期（apm）36樓的東亞銀行中心工作的人士，因剛過去的周日曾與一名新型冠狀病毒的確診者有接觸，因而需要入住隔離營。【武漢肺炎】網傳apm商場涉武漢肺炎病例須關閉 商場：全屬謠言

【12：59】一名已落船的廣州旅客昨日（4日）在微博發帖憶述，指當時在船上，她們一家就盡量戴好口罩，但船上其他人基本無人戴口罩，尤其是賭場和餐廳，人流密集。即睇：【星夢郵輪肺炎】星夢郵輪3名旅客確診 船上旅客憶述：船上基本無人戴口罩

【12：50】觀塘區議會及九龍城區議會民主派議員就曾接載確診武漢肺炎患者的郵輪抵港發表聯合聲明，指只是量體溫的做法並不足夠，要求港府安排隔離並密切跟進。即睇：【星夢郵輪肺炎】星夢郵輪載確診旅客抵港 觀塘及九龍城區議員聯合聲明：要求港府隔離

【12：29】外國網民稱，一款滴露產品可殺滅新型冠狀病毒，引來熱烈討論及搶購。對此，滴露母公司RB作出回應。即睇：【武漢肺炎】網傳滴露有效殺滅新型冠狀病毒 滴露官方回應抗疫消毒殺茵效能

【12：12】日前提早在廣州下世界夢號郵輪的旅客在微博講述自己落船後的遭遇，指一家三口被深夜送到廣州的酒店隔離，並進行樣本測試。【星夢郵輪肺炎】星夢郵輪旅客確診武漢肺炎 已落船廣州旅客：深夜被送到酒店隔離

【12：07】泰國政府內閣通過限制口罩出口，以免國內供應短缺。即睇：【口罩難求】泰國海外訂單急增口罩短缺 政府擬公布限買令限制口罩出口

【11：57】TOPick整合星夢郵輪的時序表，讓大家了解來龍去脈。即睇：【星夢郵輪肺炎】3旅客確診武漢肺炎 星夢遊輪今日再次泊岸香港【附時序表】

【11：53】星夢郵輪曾接載3名確診武漢肺炎病人，今日（2月5日）星夢郵輪靠岸香港，而星夢郵輪亦公佈一系列的防疫措施，並於官網持續更新最新情況。即睇：【星夢郵輪肺炎】曾接載3名確診武漢肺炎病人 星夢郵輪公佈防疫措施

【11：48】星夢郵輪旗下世界夢號郵輪曾接載3名確診武漢肺炎病人，郵輪提早啟航並於今早8時（5日）返抵達香港，原定將9時開始離船，惟船上的出口現正關閉，仍未開始辦理離船手續。受影響的旅客在離船後，將會有免費接駁巴士，由啟德郵輪碼頭至九龍灣地鐵站及藍田地鐵站。即睇：【星夢郵輪肺炎】船上3旅客確診武漢肺炎 星夢郵輪今靠岸香港爲受影響旅客提供接駁巴士

【11：48】九龍灣一間公司預告今日將以近成本價格，發售購自杜拜的6000盒口罩。據現場義工點算，截至早上7時，已吸引約4000人在九龍灣一帶通宵排隊搶購。即睇：【口罩供應】有九龍灣公司成本價出售1.1萬盒口罩 近4000名市民通宵排隊

【11：33】港大感染及傳染病總監何栢良早前就拍攝了一條印尼話的短片，上載至Youtube，教外傭「疫境自強」。即睇：【防疫手冊】拍印尼話短片教印傭「疫」境自強 何栢良：希望僱主向外傭分享短片

【11：08】中國傳染病學專家鍾南山指出，在密閉空間裡，電梯是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。他呼籲，搭電梯一定要戴口罩，電梯（升降機）特別是按鍵要頻繁消毒。即睇：【武漢肺炎】武漢肺炎最高危三大傳染場所 鍾南山：電梯最高危必須戴口罩

【11：04】一名25歲男子確診，中心呼籲曾在2月3日下午約2時從香港浸會醫院接戴病人到威爾斯醫院求醫的的士司機，請立即聯絡衞生防護中心接受檢疫。據了解，確診患者是一間電訊公司客戶服務部的員工，在葵興工作。即睇：【內附患者曾到大廈名單】居馬頭圍確診25歲患者 防護中心尋一名的士司機恐成密切接觸者

【10：51】海豐行於fb表示，有見市面上口罩供應短缺，所以聯絡了印尼廠商提供了一些外科口罩，希望能把資源和有需要的香港人分享。海豐行將於以下時間免費提供一包十個的口罩。【口罩供應】燕窩行上環海豐行免費派口罩 3萬外科口罩印尼直送贈香港人

【10：50】香港企業福進國際控股有限公司在社交網站專頁宣布，公司特別派出團隊遠赴杜拜採購了1.2萬盒醫護用三層口罩並空運回港，2月5日及2月6日以貼近成本價錢每日出售6000盒，一盒50片，售價港幣80元，每人限買2盒，購買者需出示香港身分證，與香港人齊心抗炎。即睇：【口罩供應】2月5日多區派口罩 觀塘有10萬個口罩派發 【內附售賣詳情】

【10：43】衞生署首次公布接受家居檢疫人士，其居住大廈的名單。綜合所見，需留家接受檢疫人士的人士已遍佈14區。除東區、南區、灣仔區和離島區共4區外，其餘14區均已有人需接受14天家居檢疫。即睇：【武漢肺炎】衞生署首次公布家居檢疫大廈名單 除4個區外其他地區都有市民需要14天家居檢疫

【10：29】阮民安（Tommy）昨晚（2月4日）在個人社交平台稱，一直都有託不同地方找口罩，並收到第一批來自韓國及印尼的口罩，將在明天（2月6日）下午免費派發。即睇：【口罩難求】阮民安掃入韓國印尼口罩 沙田免費派予香港人【內附詳情】

【10：15】卓悅日本口罩再度返貨，今日指定分店有3款日本口罩到貨。卓悅指口罩來貨價一加再加，但為免香港人捱炒價會繼續指「良心價格」出售口罩。即睇：【口罩供應】卓悅日本口罩再度返貨 1720個名額每人限買一盒【內附地址】

【10：06】化妝品連鎖店莎莎今日（5日）在Facebook公布，將於指定的15間分店，發售日本製unicharm 超立體透氣成人口罩（7片裝）/ 大碼成人口罩 （7片裝）。即睇：【口罩供應】莎莎15間分店再發售日本口罩 每人限買兩包共14個

【09：46】日本厚生勞動省今早（5日）證實，確診患新型冠狀病毒肺炎的香港80歲老翁曾乘坐的郵輪「鑽石公主號」，船上有10人確診感染新型冠狀病毒肺炎，逾200人更出現發燒等徵狀。而該80歲老翁為香港第14名確診患者。即睇：【武漢肺炎】載確診老翁郵輪鑽石公主號10人確診 逾200人有發燒等徵狀

【2月4日】

【22：13】馬會宣布，全港101間場外投注處將即時停止服務，直至另行通知。即睇：【武漢肺炎】馬會投注站全關 馬場設施停預訂盼減人流

【20：00】消息指威爾斯醫院再多一宗初步確診個案，患者是一名25歲男子，據了解患者報稱最近沒有外遊。即睇：【武漢肺炎】消息：威院確診一人感染 涉25歲男子無外遊記錄

【19：28】醫護罷工今日（4日）踏入第2日，發起罷工的醫管局員工陣線主席余慧明表示，今日有約7000人參與第2階段罷工。即睇：【武漢肺炎】7000名醫護參與今日罷工 醫管局員工陣線明早10時到特首辦要求對話

【18：13】澳門政府宣布，鑑於疫情發展，經評估後決定於明日（5日）凌晨零時起，全澳41間娛樂場，以及電影院、劇院、酒吧、網吧、的士高及舞廳等暫停營業15天。【武漢肺炎】澳門41間娛樂場凌晨零時停業15天 六大博企承諾不會要求員工放無薪假

【18：05】港大微生物學系講座教授袁國勇，提出3招讓沒有口罩的市民能夠「自保」，當中包括與人保持六格階磚的距離。即睇：無口罩如何自保？袁國勇3招防病毒傳染：保持6個階磚位距離

【17：58】有屯門及元朗區議員發起於屯門市廣場附近的B3X巴士站抗議，呼籲巴士司機罷駛，有數名身穿全身防護衣的區議員接乘客下車，替他們量度體溫。即睇：區議員籲巴士罷駛截深圳灣人流 議員替抵港乘客量體溫

【17：51】理工大學宣布無限期延後面對面教學，並由下周起採用網上教學模式授課。即睇：理大宣布改為無限期延後面授課堂 下周起實施網上教學

【17：49】醫管局指今日有超過4400名醫護缺勤，其中最多是護士，新生嬰兒深切治療部有一半護士缺勤。即睇：逾4400多名醫護罷工嚴重影響服務 醫管局：新生嬰兒影響大缺護士照顧

【17：30】國泰航空宣布國泰及國泰港龍航空明日（5日）起至3月28日期間，來往香港與廣洲及重慶的航班將暫停服務。即睇：國泰航空宣布明起暫停往來香港與廣州及重慶航班

【17：27】醫管局表示，截至今日中午12時，公院過去24小時接獲64名符合呈報準則的病人，介乎9個月大至81歲，【武漢肺炎】醫管局過去1日接獲64宗符合呈報個案 最細9個月大

【17：15】醫護界展開第二輪罷工，有屯門醫院內科醫生指沒有參與罷工，但支持罷工，認為醫護救急扶危是天職，但強調今日上班的醫護，不代表反對罷工。【醫護罷工】當值醫生：返工不代表反對罷工 是想互補位不想病人輪候

【16：51】本港今早亦出現首宗死亡個案，醫管局指，39歲男患者過去數天的情況穩定，至今早情況突然轉差，暫死因不明，轉介死因庭跟進。【武漢肺炎】首宗死亡個案轉介死因庭跟進 醫管局：確診患者仍有2人情況危殆

【16：38】本地確診個案增至17宗，新增2宗個案患者都沒有外遊記錄，衞生防護中心表示不排除有大型傳播。【武漢肺炎】新增兩宗本地感染個案 衞生防護中心：不排除有大型的傳播

【16：33】本港確診第16宗個案 ，患者是一名64歲女商人，2日到伊利沙伯醫院求醫，入住A5普通病房，但病情急轉直下轉去隔離病房並插喉，情況危殆，將會轉送瑪嘉烈醫院。即睇：64歲女子確診 病房6醫護現病徵初步檢測呈陰性

【15：28】新型冠狀病毒的傳播速度比2003年的沙士更快，而內地的死亡個案更超出沙士。即睇： 【新型肺炎VS沙士】本港首宗武漢肺炎死亡個案 內地死亡個案超過沙士

【15：21】醫護罷工踏入第二日，威院外有約200名醫護排隊簽到，有醫護坦言害怕醫管局秋後算帳，但「避得一時避唔得一世」。即睇：罷工醫護擔心被秋後算帳

【15：05】積金局表示，目前本港的郵政服務未完全恢復正常，建議僱主使用數碼途徑處理強積金供款。即睇：郵政服務未完全恢復 積金局呼籲僱主網上處理強積金供款

【15：02】台灣擴大入境管制，過去14天曾入境中國大陸的外籍人士，將禁止入境台灣；新措施於本周五（7日）起開始生效。即睇：台灣擴大入境管制 周五起禁14天內曾到內地外籍人士入境

【14：58】多名物業管理、清潔及保安業代表今早召開記者會，促請政府加強支援業界的防疫措施，建議撥款10億元予業界購買口罩等防護物資。即睇：物管保安清潔業欠防疫物資 促政府撥款10億支援

【14：42】口罩品牌「盾牌」表示，憂慮兩星期後再無新貨口罩供應香港，呼籲客戶馬上購買其他優質品牌口罩應急。即睇：盾牌口罩宣布新貨遙遙無期 憂慮市場2周後再無口罩可買

【14：39】香港註冊中醫學會表示，北京亦有經中藥治療後痊癒的個案，希望在疫情尚輕時，盡早制定針對香港情況的中醫方案，實行中西醫協作。即睇：北京男患者靠中藥治療痊癒出院 中醫學會：望在疫情尚輕時制定方案

【14：27】特首辦就有關官員配戴口罩查詢回應，重申有關內部指引不適用於公務員自備的口罩，政府亦沒有要求同事不可配戴口罩。即睇：【武漢肺炎】特首辦：要求部門減用政府口罩 不適用於公務員自備的口罩

【14：11】本港首宗死亡個案39歲男患者居黃埔花園，有居民擔心同座已有隱形患者，恐引致社區爆發。即睇：39歲男死者居黃埔花園 居民憂：同座有其他密切接觸者未隔離恐成隱形患者

【13：13】澳門確診第10宗武漢肺炎個案，患者是一名57歲澳門居民，特首賀一誠宣布澳門博彩及娛樂事業將暫停半個月。即睇：澳門確診第10宗武漢肺炎個案 賀一誠：博彩業暫停半個月

【12：49】立法會議員鍾國斌3日晚在fb專頁上載一張理工大學所研發的「布口罩」樣版相片，又透露正在安排生產同檢測認證，希望盡快推出。即睇：理大可重用口罩曝光 鍾國斌：正安排生產與檢測認證

【12：44】醫管局員工陣今早發起到醫管局大樓請願，有沙士期間曾任威院隔離病房的護士表示，希望政府能吸取教訓，堵塞源頭以防社區爆發。即睇：沙士隔離病房護士：不想重蹈當年淘大花園的步伐

【12：38】屯門市廣場莎莎店舖門外，有逾百市民排隊購買口罩，開賣後15分鐘內即全數售完，有巿民擔心指內地人潮經深圳關口擁到屯門。即睇：巿民莎莎排隊買口罩 有巿民憂人潮深圳關口湧屯門

【12：16】近日在網上流傳用廚房紙自製口罩，急症科專科醫生馮顯達表示，廚房紙容易因飛沫沾濕而損壞，引致細菌滋長，故不鼓勵作為替代品。即睇：網民夫婦自製廚房紙口罩應急 醫生：易致細菌滋長不鼓勵使用

【12：14】貴州一名出生僅1個月大的女嬰確診武漢肺炎，是全球迄今年紀最小的確診感染者，目前病況穩定。即睇：出生1個月大BB女確診武漢肺炎 是全球迄今年齡最小的確診感染者

【11：50】醫管局員工陣線表示，現已出現社區個案，工會要再評估事態發展，將有機會暫緩罷工。即睇：工會：現已有社區個案 將評估個案會否趨增或暫緩罷工

【11：45】港大醫學院院長梁卓偉表示，單靠自行申報未必足夠，若盡早封關，或能有效避免本地傳染。即睇：梁卓偉認為封關措施不應分階段 應加強法例監管不誠實或漏報情況

【11：44】有網民於日本城購入「Neo 50片裝防護口罩」後，投訴指口罩質量差，而且沒有防護認證及口罩規格。即睇：日本城售Neo防護口罩接大量投訴 市民：口罩好薄唔敢用

【11：33】「理的」牌口罩2月6日前供貨到314間零售商，有藥房設WhatsApp熱線供市民查詢到貨情況。即睇：理的口罩2月6日送抵314間零售商 藥房設Whatsapp熱線供市民查詢【附詳情】

【11：31】四川69歲確診男子隱瞞曾從武漢回鄉，多次在外活動，初步估計密切接觸逾100人。即睇：四川69歲確診男不斷咳嗽在餐廳吃飯 隱瞞從武漢返鄉密切接觸逾100人

【11：17】將軍澳醫院一名患者初步確診，將會轉送瑪嘉烈醫院接受隔離治療，他報稱沒有外遊紀錄。即睇：消息：將軍澳醫院一名男患者初步確診

【11：02】林鄭月娥表示，政府在內部發出指引，不符合要求不可佩戴口罩。即睇：林鄭指政府發內部指引 不符合要求不可佩戴口罩

【10：54】醫管局員工陣線今日進入第二階段罷工，預計會有近9000人全面罷工，並表示對昨日和高拔陞會面感到失望。即睇：醫管局員工陣線：今日會有近9000人全面罷工

【10：49】政府關閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭4個口岸，中旅巴士宣布，新增3條來往深圳灣口岸至港九新界的路線。即睇：政府宣布關閉4個口岸 中旅巴士新增3條來往深圳灣口岸至港九新界路線

【10：30】本港出現首宗死亡個案，39歲居黃埔確診男病人，病況突然變差，現時已心臟停頓。即睇：本港出現首宗死亡個案 39歲黃埔確診男病人死亡

【10：24】林鄭月娥表示於本周內設立電子系統，讓醫護人員可以快速知道相關病人最近有沒有離港記錄。即睇：林鄭月娥：本周內設立電子系統 讓醫護人員得知病人外遊史

【10：23】卓悅今日（2月4日）同步發售3款日本口罩，並於不同指定分店出售，價錢由50元起。即睇：卓悅同步發售3款日本口罩 1620個名額於指定分店發售【內附地址】

【09：40】東瀛遊4日上午11時開始派發3000個小童口罩。東瀛遊2月4日派3000個小童口罩

【09：20】醫管局表示由於公立醫院有大量醫護人員缺勤，部分緊急服務受到嚴重影響，呼籲病情輕微的病人，前往私家醫院或診所。即睇：醫管局：部分緊急服務受嚴重影響 呼籲病情輕微患者到私家醫院

【2月3日】

【23：21】一名深圳確診女病人曾於1月27日至2月1日，入住尖沙咀美麗都大廈萊頓賓館，衞生防護中心呼籲上述期間到訪該賓館人士，致電中心熱線。即睇：一名深圳確診女病人 曾入住尖沙咀美麗都大廈萊頓賓館

【23：11】好棧食品於4日有韓國口罩供應，每間店只能分配400包（每包11個）每人限購一包。即睇：好棧2月4日有韓國口罩供應 4間分店各派400個籌【附詳情】

【22：39】「香港愛馬女士協會」宣布，將於本周三（5日）派發約10萬個口罩予長者。即睇：香港愛馬女士協會觀塘派10萬個口罩 東瀛遊派3000個兒童口罩

【22：04】林鄭月娥宣佈增加「封關」口岸數目，不少在內地工作及生活人士趕返香港，關口一度擠滿數百人一起過關。即睇：政府宣佈增加「封關」口岸 港人午夜前急流回港

【21：28】台灣2月6日起購買口罩將採取實名制，每人7天內限購2片，一片降價為5元新台幣（約1.2港元）。即睇：台灣2月6日起實施口罩實名制 兩度降價至每片1.2元保障民眾需求

【21：04】醫管局員工陣線跟醫管局管理層對話後，宣布談判破裂，將發動第二階段罷工。即睇：醫管局員工陣線：談判破裂將啟動次階段罷工

【20：48】一名62歲女子早前向伊利沙伯醫院求診，之後初步確診新型冠狀病毒，會轉送瑪嘉烈醫院隔離。即睇：消息：本港多一宗初步確診 病人需插喉無外遊紀錄

【18：51】醫管局員工陣線發起罷工促港府全面「封關」。局方高層再次呼籲停止罷工，以免病人承受不必要風險。醫護罷工促港府全面「封關」 高拔陞指或令病人面對風險籲工會停止

【18：26】醫管局員工陣線指出，如果與醫管局的談判失敗，罷工行動會進入第二階段，即2月4日至2月7日進行第二階段的罷工行動。醫管局員工陣線：若與醫管局談判失敗 行動再升級

【17：52】噴射飛航的網站顯示，最後一班由澳門返港、可供預訂的尾班船，於今晚（3日）11時在澳門外港碼頭開出，返回上環港澳碼頭。噴射飛航澳門往上環尾班船 今晚11時開出

【17：32】醫管局員工陣線今日發起一連5日罷工，逾400名罷工醫護於醫管局總部集會。醫管局員工陣線指，將在晚上7時半與醫管局進行公開會面。即睇：醫管局員工陣線晚上與醫管局公開會面 逾400醫護聚集請願

【17：17】行政長官林鄭月娥指，明日（4日）零時零分起停止4個口岸運作，即羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗，以及港澳碼頭。即睇：政府宣布午夜起關閉羅湖落馬洲皇崗及港澳碼頭口岸

【17：16】本港至今接獲15宗確診個案中，患者大多以男性為主，有10人居於武漢或曾訪武漢。即睇：【武漢肺炎】本港確診個案至今有10宗與武漢相關 2宗屬本地感染

【17：07】香港酒店工會表示，已確認西環香港今旅酒店及觀塘如心艾朗酒店由近日起為期兩周，分別提供79間及120間房間，予香港大學隔離內地生。即睇：港大租酒店予內地生自我隔離 酒店工會指兩酒店共提供199間房間予港大

【16：20】衞生署今日證實第15宗個案為本地人傳人，該名病人是一名72歲女子，為第13宗個案病人的母親。即睇：衞生署證實本港出現本地人傳人個案 住黃埔兒子傳染72歲母親

【16：10】菲律賓宣布禁止來自中國內地、香港和澳門的旅客入境，除了有港人抵達菲律賓後未能入境外，也有不少菲傭不獲登機來港，被迫滯留當地。即睇：菲律賓限制中港澳出入境 過百名菲傭未能登機來港被迫滯留機場

【15：46】一名中年漢昨日傍晚在樂富聯合道198號樂富廣場UNY生活創庫的美食廣場內，突然暈倒，送院搶救後不治，有網民擔心與近日肆虐的武漢肺炎有關。UNY生活創庫今日阪發文指該店今天將會暫停營業一日。即睇：中年漢昏迷送院不治惹感染疑雲 樂富UNY生活創庫停業一天全面消毒

【14：51】食物及衞生局副局長徐德義表示，為了加強防疫，對確診患者有密切接觸的人士，必須進行強制檢疫，如果出現病徵必須入院接受治療。即睇：政府指確診患者密切接觸者必須強制檢疫 饒宗頤文化館或成另一個檢疫中心

【14：37】香港工會聯合會理事長黃國透露，工聯會正籌備設立口罩生產工場，由本地製衣工人製作，每月可生產10萬個口罩。即睇：工聯會研自設月產10萬口罩工場 籲罷工醫護堅守崗位

【14：11】廣州市疾控中心對新型冠狀病毒進行監測，該中心在一名確診患者家中的門柄發現新型冠狀病毒的核酸，是廣州首次在外部環境中發現病毒。即睇：首次發現門柄留新型冠狀病毒 廣州市疾控中心： 勤洗手

【14：02】防疫家居貼士，即睇：忌用熱水開稀漂白水 職安局：會失去消毒殺菌效能【內附其他貼士】

【13：06】有本身已自願加入「dirty team」的護士亦參與罷工，坦言罷工是迫於無奈，強調他們不是「逃兵」，而是賭上個人前途促使政府從源頭堵塞做好防疫工作。即睇：瑪麗「Dirty Team」護士賭上前途參與罷工 促政府封關保護市民

【12：58】身兼醫生的行政會議成員林正財認為，應進一步限制港人非必要北上，減少人流，避免北上後帶病毒返港，否則隔離人數趨增，將令醫療系統「爆煲」。即睇：【武漢肺炎】即睇：林正財：應進一步減少港人北上 否則將令醫療系統「爆煲」

【12：23】港九藥房總商會接獲代理商通知，將有30多盒約一千個口罩可供應，商會決定購買有關口罩，計劃由各區區議會在地區免費派發，預料最快要星期四、星期五才可以派發。即睇：WhatsApp瘋傳周四區議會派口罩 港九藥房總商會回應傳聞：正計劃由區議會免費派發

【12：12】港大肝病權威、內科及肝臟科講座教授黎青龍亦現身瑪麗醫院支持罷工。即睇：黎青龍：應指責政府為何不封關

【12：08】任職瑪嘉烈兒科的陳醫生指，特首林鄭月娥拒絕與醫護工會談判是不能夠接受。即睇：醫護展首階段簽到罷工 有醫生冀林鄭與工會會面

【11：49】澳門交通事務局今日宣佈，因應「武漢肺炎」疫情，由今日中午12時起，所有巴士乘客，必須戴口罩。如不戴或拒戴口罩，可被拒乘車。即睇：澳門中午12時起所有巴士乘客須戴口罩 不戴或拒戴可被拒乘車

【11：42】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，澳門昨日下午公布了確診的首7宗病例於不同樣本檢測結果，有5位糞便樣本對新型冠狀病毒呈陽性反應，即代表新型冠狀病毒可經由糞便傳播，存在風險。即睇：何栢良：不排除病毒傳播與公廁衛生不足有關 提醒市民使用公廁時應小心

【11：41】醫管局員工陣線在7間龍頭公立醫院外擺設街站，讓參與罷工的醫護人員簽到，亦有人向會員派發白絲帶和宣傳單張。即睇：醫管局員工陣線今發起罷工 多間公立醫院出現人龍簽到支持罷工

【11：34】醫院管理局員工陣線今日發起罷工行動，直至上午10時40分，7個公院聯網共有逾1000名醫護人員到街站簽到，料最終有約3000人簽到。即睇：醫管局員工陣線今發起罷工行動料3000人參與

【11：11】醫管局聯網服務總監楊諦岡表示，已啟動重大事故控制中心監察情況，目前急症室情況維持正常，會繼續與各主管聯絡。即睇：醫護今發起罷工 醫管局：急症室情況維持正常

【10：47】中大醫學院院長陳家亮發表院長醫生週記，分享自己家中沒有口罩，以致外出時沒有佩戴口罩的經驗。即睇：中大醫學院院長：買不到口罩

【10：19】卓悅今日再有日本口罩出售。卓悅於fb公佈，今日旗下6間分店會出售日本ZODIAC三層口罩 （50片裝），各分店貨量不同，每盒65元，每人限買一盒。即睇：卓悅3020盒$65日本口罩返貨 50個裝每人限買1盒【內附地址】

【10：07】莎莎香港今日再有日本口罩出售。莎莎於fb公佈，今日旗下33間分店會出售日本Unicharm口罩 （30片裝），每間分店貨量約有100盒。即睇：3300盒日本口罩到貨 莎莎：每盒30個限購1盒【內附33間分店名單】

【2月2日】

【18：48】供應商指「理的」牌口罩貨品已抵港，2月初開始陸續安排送貨至部分零售商，包括各大藥房，希望盡量在2月6日前，將貨送到各區。即睇：理的三層口罩已抵港 2月6日前藥房有得賣

【18：41】醫管局表示，截至今日中午12時共接收47名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人。即睇：本港新增47符合呈報準則病人 年齡最小僅5歲

【18：20】醫管局員工陣線就罷工召開記者會，交代未來數日罷工計劃和細節。即睇：林鄭月娥不出席與醫管局工會會議 醫管局員工陣線：工業行動正式開始

【17：42】醫院管理局行政總裁高拔陞表示，暫時並未掌握實際罷工人數，初步估計至少有數千人醫護人員參與。醫管局因應罷工情況，將於3日啟動重大事故協調中心。即睇：醫管局員工陣線將罷工 醫管局公佈公立醫院服務安排

【17：14】有區議員近日先後接獲大批市民求助，指於網上訂購口罩後懷疑受騙。截至今午1時，涉事市民已達逾千人，估計涉款將達逾100萬元。即睇：千人疑墮網購口罩騙局 失逾百萬感徬徨

【17：12】港龍空勤人員協會1月29日與管理層開會商討暫停所有來往內地航班，但不獲接納，工會將於2月8日召開會員大會，決定是否發動工業行動，包括罷飛。即睇：港龍空勤工會要求停飛所有往返內地航班 周六議決發起工業行動

【17：12】民主黨主席胡志偉稱，倘政府一直不封關，就未能堵截病毒源頭，強調封關是阻止疫情擴散的第一、必須手段。即睇：胡志偉促港府封關 助減醫護壓力

【17：05】醫管局指出本港新增47宗需要呈報的疑似個案，而14名確診患者中，一人情況危殆、兩人情況嚴重。即睇：【武漢肺炎】第7宗確診個案情況危殆需用呼吸機 防護中心：市民要有心理準備出現社區蔓延

【17：04】武漢肺炎肆虐，至今本港新型冠狀病毒確診個案已達14宗。即睇：【武漢肺炎】黃埔花園男患者母親昨發燒送院 連同另一人共新增2宗初步陽性個案

【16：54】香港護士總工會表明絕不同意以罷工手段作要脅，並於今日發起聯署，呼籲醫護人員摒棄罷工。即睇：【武漢肺炎】護士總工會反對罷工 籲醫護謹守崗位退休者提供支援

【16：41】勞福局局長羅致光在網誌表示，勞福局及社署將接觸非政府福利機構，讓其照顧的服務使用者可受惠。即睇：【武漢肺炎】羅致光：將透過非政府機構 向基層發放社會捐贈口罩

【16：15】財政司司長陳茂波發表網誌，稱未敲定今年經濟預測，而新型冠狀病毒肺炎發展及持續時間，為主要考慮因素之一，料令經濟繼續收縮風險提高，意味財政赤字可能進一步上升。即睇：【武漢肺炎】陳茂波憂經濟雙重打擊 赤字或進一步上升

【15：49】18區民主派區議員代表今日召開聯席會議表示，要求政府立即全面封關。聯席會議召集人陳樹英表明，如果香港再多一宗內地人確診輸入個案，民主派會發起相當激烈針對關口行動。即睇：【武漢肺炎】民主派區議員促全面封關 或發起堵塞關口

【14：59】醫管局行政總裁高拔陞表示，十分擔心罷工對服務的影響，已調配人手應付，可能須減少門診和非緊急手術，會提前向市民公布。即睇：【武漢肺炎】高拔陞：不同意醫護以罷工表達訴求 或減少門診非緊急手術應付

【14：58】工會「醫管局員工陣線」明日發起醫護罷工，有醫學會代表認為倘發起次階段罷工，絕不可影響手術室等緊急醫護服務。即睇：【武漢肺炎】醫學會代表：罷工不可影響醫院手術室服務

【14：22】工會獲悉林鄭不會出席後，醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，工會仍希望盡快跟林鄭會面，願意「等多一等」，但至今未見曙光，料無可避免將宣布明日要展開第一階段罷工。即睇：【武漢肺炎】林鄭不出席醫護工會談判 工會料明日勢罷工

【14：14】有剛從日本回港的港女特別在當地搜羅了約3000個口罩，計劃於今日下午5時起在香港、九龍、新界3個地點派發予街坊，地點詳情將再作公布。即睇：【口罩難求】香港人守望相助 窩心港女與家人免費送3000口罩

【14：12】今日有近千馬鞍山街坊到石門一間工廠大廈提取早前訂取的口罩。負責派發口罩的義工指，約3000盒口罩是由身在英國的馬鞍山街坊幫忙採購，再內部分享予馬鞍山街坊，不設外銷。即睇：【口罩難求】馬鞍山街坊自發分享3000盒口罩 義工：不設外銷

【13：34】菲律賓推出禁令，禁止來自中港澳的旅客入境。從中港澳抵達菲律賓的菲律賓公民則可照常入境，但需隔離14日。即睇：【武漢肺炎】菲律賓宣佈限制中港澳所有旅客入境

【13：15】政務司司長張建宗在網誌向無畏無懼、堅定不移、辛勞工作的前線醫護及緊急服務人員致以最崇高敬意。即睇：【武漢肺炎】張建宗：向前線醫護人員致以最崇高敬意 盼本著「醫者父母心」緊守崗位勿輕言罷工

【12：53】特首林鄭月娥並不會出席談判會議，原定下午3時與醫管局高層的會議將會取消。即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥不出席談判會議 醫管局員工陣線取消與醫管局高層會議

【12：47】陶傑在個人社交媒體承認與漢肺炎確診患者同船不同層，即睇：【武漢肺炎】陶傑黎芷珊與武漢肺炎患者同船 陶傑親自回應：盡量少出外

【12：41】行政會議成員林正財表示，港府會用盡辦法減少過關人流，不能再以勸喻的方式，而需以更強力的措施，不排除以法例規管。即睇：【武漢肺炎】本港疑出現首宗本地感染個案 行會成員林正財：要用較強力措施壓縮人流

【12：12】受內地武漢肺炎疫情影響，內地棺木供應大大減少，香港殯儀業商會發出的特別通告予殯儀業，指香港棺木供求緊張，只可維持到2月5日供應。即睇：【武漢肺炎】本港棺木供應緊張 殯儀業商會：只可維持至2月5日供應

【12：09】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，當有本地個案出現，病人在潛伏期內沒有外遊，即是本地已開始有傳播鏈，是非常危險的信號，需要採取非常果斷措施截斷源頭。即睇：【武漢肺炎】袁國勇促果斷截關口人流：港人北上回港可能播毒不能接受

【11：35】菲律賓政府召開記者會指出，境內一名來自中國湖北省武漢的44歲男子確診新型冠狀病毒後，昨日不治身亡，為中國以外的首宗死亡個案。即睇：【武漢肺炎】菲律賓44歲男子染武漢肺炎亡 為內地以外首宗死亡個案

【11：19】旅行社東瀛遊第3度免費派發口罩予香港人，今日下午2時起將於尖沙咀派5,000個口罩，香港人優先，而長者亦可優先領取口罩。即睇：【口罩難求】東瀛遊3度免費派口罩 今日2點2000口罩贈香港人

【10：41】日本早前派出包機接載位於武漢當地的日本人回國，而負責撤僑的內閣官房一名男職員，卻在和光市國立保健醫療科學院墮樓身亡，未有發現遺書。即睇：【武漢肺炎】日本負責武漢撤僑官員墮樓亡 有傳因包機出現武漢肺炎患者自責輕生

【02：53】衞生防護中心公布多一宗新增新型冠狀病毒感染確診個案，80歲的患者於1月10日經羅湖口岸曾到內地逗留數小時，再在1月17日乘飛機由香港前往日本東京。即睇：【武漢肺炎】80歲居葵涌老翁曾到內地數小時 再到日本乘郵輪證染武漢肺炎

【2月1日】

【21：16】醫管局員工陣線投票後決定發動罷工，醫管局指會密切留意情況，各公立醫院會透過調配人手盡力維持服務， 以確保病人醫治的影響減至最低。即睇：【武漢肺炎】醫管局回應員工陣線罷工：公立醫院會透過調配人手盡力維持服務

【20：51】醫管局員工陣線舉行第二次特別會員大會，表決下周是否發動罷工，最後有3123票贊成，10票反對，23票棄權下，通過下周罷工。即睇：【武漢肺炎】醫管局員工陣線投票後通過下周罷工 工會主席哭訴：守護香港、守護醫護

【20：47】一名曾乘坐郵輪的80歲男病人，初步化驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。據了解，患者報稱曾乘坐郵輪去日本。即睇：【武漢肺炎】消息：曾乘坐郵輪到日本的男患者初步確診武漢肺炎

【18：12】民建聯獲義工聯盟捐贈5萬個口罩，在全港多個地點免費派發。即睇：【口罩難求】民建聯5萬口罩派街坊 促政府確保有足夠口罩供應

【17：59】武漢肺炎疫情持續，不少市民也加強個人保護措施。經歷過2003年沙士一疫，不少港人均開始採取如當年一樣的防疫措施。即睇：【武漢肺炎】港人3招防疫新型冠狀病毒 中大教授：鎖匙可代替手指按電梯按鈕

【17：44】一名醫護人員家屬在網上撰文表示，太太於醫院擔任內科醫生，近日正為編排人手而苦惱。即睇：【武漢肺炎】醫院內科醫生紛主動銷假抗疫 丈夫心痛醫生太太：可能唔可以成日抱女兒

【17：28】一批深水埗區議員及美孚居民，一行共過百人，遊行到饒宗頤文化館外，反對政府在翠雅山房設隔離營。即睇：【武漢肺炎】逾百美孚居民抗議 政府徵用翠雅山房作醫療用途

【17：16】湖北黃岡一家醫院已於幾日內接收了逾千名發燒病人，有呼吸科醫生表示每日只能睡兩三小時，上班時也不敢喝水，全因不想脫掉防護服上廁所，要節省使用。即睇：【武漢肺炎】醫院連日接收逾千發燒病人 醫護日睡3小時不敢喝水節省防護衣

【15：57】有網上傳言指，多箱口罩運送至其政務司司長官邸，有公器私用之嫌，張建宗澄清絕不涉及私人用途。即睇：網傳大量口罩運往官邸 張建宗澄清：供政府僱員等使用 絕不涉及私人用途

【15：11】醫管局員工陣線在兆基創意書院舉行第二次特別會員大會，表決下周是否發動罷工，促使政府及醫管局回應「封關」等5個訴求。即睇：【武漢肺炎】醫管局工會今日投票表決下周是否罷工 袁國勇：大部分醫護並非怕死

【14：14】口罩供應短缺，化學博士K Kwong亦拍攝教學短片，建議可以用兩張紙巾取代信封暫存口罩。即睇：【口罩難求】慳住用口罩靠2張紙巾 化學博士教短時間重用口罩︰省多一個得一個

【13：49】香港大學醫學院院長梁卓偉及其研究團隊，在醫學期刊《刺針》發表報告，指透過模型估算截至1月25日，湖北省武漢市已有超過7.5萬人感染新型冠狀病毒肺炎。即睇：【武漢肺炎】港大梁卓偉團隊推算武漢逾7.5萬人感染 料疫情4月達高峰

【13：24】國家衛健委公布，截至1月31日深夜為止，全國累計新型冠狀病毒肺炎報告確診病例11791例。即睇：【武漢肺炎】全國新型冠狀病毒肺炎確診個案突破1萬宗

【12：58】中國國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，新型冠狀病毒的凶險程度比沙士低一些，相信不會出現2003年沙士那樣的情況。即睇：【武漢肺炎】鍾南山：最新確診死亡率2.5% 凶險程度低於沙士

【12：34】一對來自武漢、分別為72和73歲的夫婦確診感染新型冠狀病毒，這對夫婦的37歲女兒為海通國際投資部董事總經理鄧晞，對於父母不合作，日前在網上發文解釋致歉。即睇：【武漢肺炎】父母武漢來港確診肺炎被指播毒 37歲海通國際高層女兒： 對此很自責

【12：16】醫院管理局主席范鴻齡指，有醫護人員發起下星期罷工，迫使政府回應全面封關做法錯誤。他不認為醫護罷工，能推動政府全面封關，反而罷工一定影響病人權益，他作為醫管局代表向病人致歉。即睇：【武漢肺炎】范鴻齡：不認為醫護罷工可致全面封關

【12：03】日本城在官方facebook宣布，第二批3M Nexcare口罩26個裝今日到貨，現於指定11間分店發售。即睇：【口罩難求】日本城第二批3M口罩到貨 6500盒於指定11間分店即時發售【附地址】

【11：46】食物及衞生局局長陳肇始出席電台節目，提及有醫護工會計劃下星期發起罷工時，一度哽咽落淚，表示擔心醫護人員的情緒和公立醫院的服務。即睇：【武漢肺炎】陳肇始回應醫護罷工哽咽落淚 稱擔心醫護人員情緒

【11：25】化妝品連鎖店卓悅在Facebook公布，今日中午12點於4間指定卓悅門市，發售逾3,500盒日本ZODIAC三層口罩，每盒65元，每人限買1盒。即睇：【口罩難求】卓悅中午12點發售3500盒日本口罩 每人限買1盒指定分店發售【內附地址】

【10：57】食物及衞生局局長陳肇始表示，至今已巡查500多間酒店，找到約50名在過去14日入境香港的湖北人士，據她理解，仍留港來自湖北人士不多。即睇：【武漢肺炎】陳肇始：巡查酒店後找到約50人來自湖北 仍在港湖北旅客不會太多

【10：41】化妝品連鎖店莎莎在Facebook公布，會提供9000包韓國HUSTORM KF94專業口罩（5片裝），於指定30間分店發售。即睇：【口罩難求】莎莎今日發售9000包韓國KF94口罩 每人限購兩包【內附指定分店地址】

【02：18】武漢市長周先旺表示，專門救治患者的火神山醫院及雷神山醫院，將分別在星期日及星期四收治病人，兩間醫院合共可提供2,500張病床。即睇：【武漢肺炎】武漢火神山及雷神山醫院 下周陸續收治病人

【02：11】中國政府安排的包機，先後由泰國及馬來西亞，接載滯留的湖北旅客回國。即睇：【武漢肺炎】中國安排兩架包機 由泰國及大馬返抵武漢

【1月31日】

【23：46】本港再新增一宗新型冠狀病毒確診個案，涉及一名居於紅磡黃埔花的39歲男居民，即本港累計確診個案已達13宗。即睇：【武漢肺炎】黃埔花園39歲男居民上周訪武漢後中招 本港累計13宗確診

【23：20】本港昨日公布個案，7旬肺炎翁曾留醫瑪嘉烈醫院普通內科病房，及後才確診。醫管局解釋同病格4、5患者已追蹤作隔離，強調患者留醫時未有作任何抽痰或霧化程序，院內傳播風險低。即睇：【武漢肺炎】確診7旬翁曾留醫普通病房 醫管局：傳播風險低但有關病房已停收症

【23：09】有無良商戶疑藉此「發災難財」，在網上聲稱可代購口罩，但市民付款後疑遲遲未能取貨。即睇：【武漢肺炎】無良黑心疑發災難財 市民付款後未能取口罩被騙100萬元報警

【23：02】香港賽馬會決定擴大預防措施，包括2月1日六合彩攪珠完成後將暫停直至另行通知，而場外投注及電話投注亦只在部分日子營運，馬會將每星期檢討投注安排。即睇：【武漢肺炎】2月1日攪珠後六合彩暫停至另行通知 馬會投注站及電話投注部分日子營運

【22：51】民建聯促請政府再作加強工作，對來自嚴重確診的地區旅客作出更嚴格的入境限制，並對湖北省旅客在港期間曾接觸過的人士進行醫學追蹤、監察及記錄。即睇：【武漢肺炎】民建聯倡更嚴格的入境限制 要求公布防疫用品採購情況

【21：56】連日來有網民質疑政府囤積大量口罩。政府在社交網站專頁「添馬台」回應，稱政府物流署倉庫內有1100萬口罩，上述存量估計只夠約1至2個月使用。即睇：【武漢肺炎】回應囤積口罩質疑 政府稱倉庫1100萬個口罩 僅夠前線部門使用1至2個月

【21：56】因應教育局延長停課的安排，21條九巴路線將會由2月3日起暫停服務。即睇：【武漢肺炎】因應延長停課安排 九巴2月3日起暫停21條巴士服務【內附受影響巴士綫】

【21：38】網上流傳一張通告圖片，提及接獲港府通知，「翠雅山房」會用作醫療用途，住客需進行退房安排，並對受影響住客致歉。即睇：【武漢肺炎】翠雅山房被港府徵作醫療用途 住客需2月3日前退房

【21：27】民建聯要求政府實施限購安排，經民聯則表明，商界已在全球蒐羅口罩貨源，市面已開始恢復有限度供應，促港府加快通關程序。即睇：【武漢肺炎】全港陷入口罩荒 建制政黨獻計促政府確保更多口罩供港

【21：10】中文大學今日宣布將於2月17日復課日開始，改以在線教學，直至另行通知。職員留在家中工作的日期則延至2月9日。即睇：【武漢肺炎】中大宣布於2月17日開始在線教學 延長職員在家工作至2月9日

【19：29】世衞決定把武漢新型肺炎疫情列為國際關注公共衞生緊急事件，根據《醫管局條例》，病人患上或懷疑患上《國際衞生條例》所列疾病，入院時毋須繳付醫療及住院費用。即睇：【武漢肺炎】世衞列國際公共衞生緊急事件 醫管局：1月29日起非港人確診及懷疑個案需收費

【19：24】意大利宣佈，停止所有往來意大利和中國的航班，包括香港、澳門及台北的班機，是首個採取這項預防措施的歐盟國家。即睇：【武漢肺炎】意大利停止來往中港澳台航班至4月29日 國泰往羅馬及米蘭航班取消

【19：17】衞生防護中心提醒市民要保持個人衞生，最重要是勤洗手及戴口罩。至於有人提出「蒸口罩」消毒以重用，防護中心強調口罩不應重複使用。即睇：【武漢肺炎】衞生防護中心籲清水皂液徹底洗手 勿重用口罩

【19：00】行政長官林鄭月娥表示，了解到提出全面封關的人士，是希望全面阻止內地旅客來港，恐怕與世衞聲明中提及的原則有衝突，即各國不要採取可助長歧視的行動，因此政府要小心考慮做法。即睇：【武漢肺炎】醫護擬發動罷工促政府全面封關 特首：封關助長歧視有違世衞原則

【18：34】鑑於疫情最新發展，香港演藝學院向全體師生宣佈，關閉演藝學院本部及伯大尼古蹟校園至3月1日。即睇：【武漢肺炎】香港演藝學院宣佈關閉學院本部及伯大尼古蹟校園至3月1日

【18：33】香港民意研究所本月底調查顯示，80%受訪者支持政府全面封關，應對新型冠狀病毒疫情，應該即時禁止所有中國大陸居民入境香港。即睇：【武漢肺炎】香港民研︰8成受訪者支持全面封關 7成半不滿政府應對疫情表現

【18：29】有網民在社交媒體轉載帖文，指一名男子曾前往家福會將軍澳（南）綜合家庭服務中心要求提取口罩，期間與中心職員一度發生爭執，後者更有受傷。即睇：【口罩難求】男子取口罩不果家福會職員遇襲受傷 家福會：各中心口罩供應短缺

【18：28】台灣航空警察局表示，昨天聯同海關查獲123個郵件，沒收超過3萬多片口罩，將用作抗疫之用。即睇：【口罩難求】台灣禁止郵寄口罩到海外 沒收逾百個包裹涉3萬多個口罩

【18：07】行政長官林鄭月娥表示，創科局正研究利用電子追蹤手環及定位儀器追蹤在家隔離的人士， 至少會有200套裝置。 即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥：200套電子追蹤手環及定位儀器 監測在家隔離人士

【17：53】行政長官林鄭月娥表示，截至上午9時，本港有12宗新型冠狀病毒感染確診個案，11宗是輸入或與輸入相關，餘下一宗仍在調查。即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥：本港12宗新型肺炎確診個案 11宗屬輸入1宗仍在調查

【17：51】食衞局局長陳肇始表示，現時公立醫院已加強感染控制，隔離病床共有700張，目前使用率為4成。即睇：【武漢肺炎】陳肇始：公院700張隔離病床使用率為4成

【17：48】自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌透露，理工大學正研發一款新的「布口罩」，可以防菌、重用50至70次，理大下午澄清，暫未有數據驗證該款口罩物料可有效防病毒。即睇：【口罩難求】鍾國斌早上指理大正研發新可重用防菌口罩 理大下午澄清：未有驗證可有效防病毒

【17：31】工聯會指近日接獲投訴，指有僱主要求曾返內地的僱員自我隔離7至14天，期間需扣薪或放無薪假。即睇：【武漢肺炎】僱員內地返港後被要求隔離兼扣假 工聯會接近20宗投訴

【17：29】各大銀行今日（31日）陸續宣布有關各分行的營業安排。武漢肺炎疫情蔓延 各大銀行陸續宣布分行暫停營業【不斷更新】

【17：22】特首林鄭月娥今日下午（31日）在記者會表示，明天（2月1日）將在羅湖及深圳灣加強健康申報計畫，於香港國際機場出境人士亦要進行體溫檢測。惟至今仍未有封關措施。政府仍未封關 林鄭月娥宣布羅湖及深圳灣2月1日起落實填寫健康申報表

【17：01】政府宣布全港中小學、幼稚園，以及特殊學校將延遲至3月2日復課，而除了提供緊急和必需的公共服務，公務員可毋須到寫字樓辦公，留在家中工作，有關安排將延長一周至2月9日。政府宣布全港中小學幼稚園延至3月2日開學 公務員在家工作再延長一周至2月9日

【16：16】中國銀行宣布旗下49間分行2月1日起暫停營業，直至另行通知。【武漢肺炎】中國銀行宣布49間分店 2月1日起暫停營業直至另行通知

【15：39】滙豐宣布旗下24個服務網點將由2020年2月3日（下星期一）起暫停服務，直至另行通知。【武漢肺炎】滙豐宣布24間分行 下周起停業直至另行通知 【附受影響分行表】

【13：00】WhatsApp廣泛流傳一段聲稱是來自護士長的訊息，指如果短時間內脫下口罩，可將口罩放入乾淨、全新的信封中再重用。兒科免疫及傳染病科專科醫生何學工接受TOPick訪問時表示，要評估脫下及戴上口罩時的實際情形，不是最理想做法，但口罩短缺時也可以這樣做。即睇：WhatsApp瘋傳護士長教重用口罩 醫生：要視乎脫戴環境是否安全

【12：38】理大決定繼續暫停所有面授課堂至2020年3月1日，在2020年2月10日至3月1日期間，將改以網上教學模式（以及電子學習）授課。理大暫停所有面授課堂至3月1日 科大無限期暫停校內活動

【12：06】網上瘋傳一則影片，傳授一個簡單分辨黑心口罩的方法，除了認清包裝以及檢查口罩是否有污跡外，還可以憑口罩鼻樑位置，分清口罩是否曾用過。黑心口罩充斥本港市面 一個簡單動作分辨黑心二手口罩

【11：38】屯門區議會召開特別會議，通過區議會增撥100萬元購買口罩派予該區市民，及要求政府全面封關，阻截非香港居民經深洲灣及其他口岸進出香港。屯門區議會通過撥款100萬元購買口罩 要求政府全面封關

【11：15】立法會議員鍾國斌透露，理工大學正研發一款新的「布口罩」，可以防菌、重用50至70次，預計最快10日後能供應。即睇：鍾國斌：理大正研發新可重用「布口罩」 10日後最多可提供1萬個

【10：52】消息指，政府今天將公布公務員留家工作及停課新安排。即睇：消息指政府將公布延長公務員留家工作 考慮全港中小學幼稚園再延遲復課

【10：21】全港市民陷入搶購口罩潮，一名瑪嘉烈醫院56歲女職員涉嫌偷走病房內的口罩、外科手套，已被拘捕。即睇：56歲瑪嘉烈醫院女職員 涉偷36個口罩及外科手套被捕

【01：03】衞生防護中心凌晨公布新增兩宗新型冠狀病毒個案， 一名37歲女患者，留醫伊利沙伯醫院，是早前確診武漢夫婦的女兒。而另一名75歲男患者，在瑪嘉烈醫院留醫，他曾到過廣東順德及澳門，令本港確診個案增加至12宗。即睇：本港新增2宗確診個案 37歲居御金國峰患者是武漢夫婦女兒

【1月30日】

【22：29】海關今日根據舉報到旺角奶路臣街近「女人街」一間藥房，檢獲一批不明來歷、包裝日期為今年3月的「未來口罩」，一名藥房負責人被捕。即睇：【口罩難求】海關檢獲6.8萬不明來歷「未來口罩」 拘捕旺角一名藥房負責人

【22：05】意大利一艘載有約6000人的郵輪，船上一對香港夫婦出現發燒及呼吸困難等病徵，暫時未知兩人是否感染武漢肺炎，船上乘客暫時被禁下船。即睇：【武漢肺炎】意大利郵輪有港人疑染武漢肺炎 全船6000人禁止下船

【20：15】浸會大學宣布延長停課至3月2日。即睇：【武漢肺炎】浸會大學宣布延長停課至3月2日

【19：03】張建宗指特首林鄭月娥明日將交代關口防疫措施；並呼籲市民，如非必要，不要外出。即睇：張建宗：林鄭明日交代關口防疫措施 籲市民如非必要勿外出

【19：03】日本城官方facebook帖文指，總共約2500盒的3M Nexcare口罩26個裝已經空運到港。今日下午起在指定分店出售。即睇：日本城2,500盒3M Nexcare口罩26個裝 全港5間分店即日發售

【19：02】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時世界各地武漢肺炎傳入個案9成以上與武漢有關，惟有不少湖北武漢人入境時，可能屬於病毒潛伏期，局方應馬上協助他們離境或進行隔離。即睇：何栢良促港府安排湖北人離港或隔離：「隱形患者會變成超級播毒者」

【18：52】有家庭醫生直指診所口罩量最快3周內用盡，有醫生更餘1、2周口罩量，憂缺口罩下需暫停應診，病人轉到公院求醫，或更有感染武漢肺炎致社區擴散風險。即睇：私家醫生缺口罩或2星期後都未可應診 醫生憂病人轉到公立醫院求醫

【18：45】近日有內地網民在微博圖文並茂指，疑似位於廣州增城新塘鎮一個野味商，大量收購國家重點及非重點保護的野生動物，包括果子狸、野鹿、天鵝、長頸鹿等，在網上發布宰殺及售賣訊息，雖然多次被舉報，但依然繼續做生意。即睇：野味商人無視禁令售長頸鹿斑鳩刺猬 野鹿被囚屠宰現場屍橫遍野

【18：17】政務司司長張建宗稱，政府已聯絡內地港資的生產商，促成800萬個口罩到港，會陸續應市，供應私人市場。海關也安排了2400萬個，準備就緒。即睇：政府稱將有逾3000萬個口罩供應 惟未確定應市時間

【18：16】將軍澳一間藥房於今（30日）午中童及幼童尺寸的口罩，大批市民排隊購買，口罩於1小時內售罄。即睇：藥房1小時內沽清100盒中小童口罩 巿民倡政府增加供應

【18：11】社署已發信向私營安老院提供津貼，資助購買口罩、漂白水等防疫用品，香港安老服務協會執委李輝坦言業界擔心「有錢都買唔到」，希望政府能夠統一採購和發放物資。即睇：政府資助私營安老院購口罩 業界憂買不到冀政府統一採購

【17：57】科技大學日前安排在過去14天內曾到訪武漢的宿生暫時入住宿舍單人房「自我隔離」，但校方無在相關宿舍張貼告示，為其他宿生引起恐慌，甚至有本地宿生不敢回宿。即睇：曾赴武漢宿生單人房「自我隔離」引恐慌 科大改安排暫住獨立大樓

【17：53】醫管局主席范鴻齡在醫管局網頁撰文，指出連日來市民搶購糧油日用品，為了穩定民心，政府應採取果斷措施，進一步減少中港兩地人流，從而減少社區爆發的機會，讓市民感受到香港是一個安全城市。即睇：醫管局主席范鴻齡：政府應採取果斷措施 進一步減少中港兩地人流

【17：52】對於有3名公立醫院醫護人員接觸患者後出現病徵，醫管局表示2名威爾斯醫院醫生的化驗結果呈陰性，而瑪麗醫院的醫生今日才送院，料今晚會有化驗結果。即睇：3名公院醫護人員接觸患者後出現病徵 已知2人測試結果呈陰性

【17：41】旅遊業議會表示，截至昨日（29日）下午，至少有3,340個原定於1月24日至2月29日期間出發前往內地的旅行團被取消，涉及約30間旅行社﹑超過11.6萬名旅客。即睇：旅議會：本港至少3,340內地團取消 涉逾11萬旅客【附旅行社最新公布】

【17：39】幾間大型百貨公司相關口罩供應情況，一田百貨料待2月初方有口罩發售；永旺（香港）百貨亦回覆指，暫未知確實供貨日期。即睇：各大百貨公司口罩持續缺貨 一田百貨：最快料2月初有貨

【17：22】湖北武漢昨日（29日）有民眾疑因不滿家人感染新型冠狀病毒肺炎死亡，在醫院出手毆打兩名醫生，並扯爛醫生身上的防護衣，有醫生頸部受傷，另有醫生準備打石膏治療。即睇：武漢肺炎確診患者不治 兩名醫生慘被家屬毆打保護衣被扯爛

【17：20】浙江義烏有市民舉報，有700萬個假3M口罩即將流入市場，當地市場監管部門及警方介入調查，有5人被拘捕。即睇：黑心商人發「災難財」 低價$2.2網售冒牌3M口罩

【17：13】醫管局今日（30日）下午指出本港新增95宗需要呈報的疑似個案，而10名確診患者中，一人情況仍然嚴重。另外共有41名密切接觸者在麥理浩夫人度假村接受隔離監測，包括5名酒店職員，分別是1名四季酒店及4名W酒店職員。即睇：防護中心未掌握新增確診夫婦在港活動情況 1名四季酒店及4名W酒店職員須隔離

【17：00】澳門政府今日（30日）宣布延後復課日期，各高等院校、中、小、幼學校的開課日延遲。即睇：澳門宣布全部學校延遲開學 直至另行通知

【16：53】不少市民到韓國Gmarket購買口罩，再集運到香港。韓國郵局EMS於官網上載告示，即日起延遲香港國際郵件運送。即睇：港人赴韓國搶購口罩 韓國郵局EMS即日起延遲香港郵件運送

【16：34】中國疾控中心、湖北省疾控中心聯同港大醫學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心等昨日（29日）於《新英倫醫學雜誌》發表研究，分析截至1月22日的首425名患者流行病學資料，揭內地早於12月中已有人傳人情況，且疫情更每7.4日倍增。即睇：研究：內地疫情初期每7.4日倍增 早於12月中已有人傳人

【16：26】首批上海援武漢醫療隊在1月24日抵達武漢，有內地媒體拍到他們換班脫下口罩一刻，因帶上防護裝備太久，臉和手留下印痕。有成員為節省防護衣，連續工作9個小時。即睇：為省防護衣不吃不喝直踩9小時 武漢前線醫護脫下口罩滿臉印痕

【16：06】日本社交媒體今日（30日）瘋傳東京奧運將中止舉辦，東京奧組委回覆當地媒體查詢時則否認傳言，強調並非事實。即睇：網傳取消舉辦東京奧運 東京奧組委否認

【15：55】網上發放假消息，指各區警署會向市民免費派發口罩，警方今日（30日）澄清絕無此事。即睇：網傳各區警署派口罩 警方澄清絕無此事

【15：30】本港有從南韓入貨的網店店主曾向當地供應商入貨5,000個口罩，惟付款後有內地買家以高3倍價錢搶截，最終只能成功訂購1/5貨量。即睇：本港網店從韓入貨5000個 店主：付款後被內地買家以3倍價錢截單

【15：30】立法會財委會主席陳健波決定，取消原定明日（31日）8小時的會議，暫未知何時能復會，稱現時以全民抗疫為先。即睇：陳健波宣布取消明日財委會會議

【14：56】新民黨立法會議員葉劉淑儀認為封關不實際，指政府除了外地採購，亦應盡快恢復本地生產。即睇：葉劉批封關不切實際 促本地生產口罩

【14：42】有網民提議，在丟棄口罩前先要令口罩損毀。有醫生指出，此行為反而會增加感染傳染病的機會。即睇：網民出招損毀口罩防回收 醫生不建議破壞口罩：增加患傳染病機會

【14：32】有網民在荃灣一間藥房購買消毒酒精時，發現酒精疑似被稀釋，有米酒味，售價90元一枝。即睇：多名市民指荃灣藥房魚目混珠 消毒火酒混水似米酒報警獲退款

【14：29】新加坡政府由2月2日開始，免費向全國130萬個家庭，每戶派發4個外科口罩。即睇：新加坡政府購逾500萬個口罩 2月2日向全國家庭免費派發

【14：21】灣仔一間藥房有口罩供應，但每盒售價卻高達900元，被市民怒斥無良。即睇：灣仔藥房每盒口罩賣900蚊 市民指責商家無良：食人血饅頭

【14：14】西九龍法院今早開庭，處理共17宗警方扣押時間已滿的新案件，兩名處理案件的裁判官卻未有戴上口罩。即睇：西九龍法院處理新案提堂 兩裁判官無戴口罩

【14：13】食物及衞生局局長陳肇始指，商務發展局已成立專責小組，統籌及跟進口罩供應情況。即睇：陳肇始：新春假期令口罩供應量緊張 已成立專責小組跟進

【14：09】荃灣一間良心食店「No Boundary」宣佈明天31日將為市民派發口罩，每位香港市民限取3個。即睇：荃灣小店1月31日免費派口罩 香港永久性居民每人限取3個

【14：07】羅湖懲教所擬安排口罩工場24小時運作，並於短期內增設廠房。即睇：懲教署擬增產口罩 羅湖懲教所24小時趕工

【14：06】有父親懷疑染上武漢肺炎需要隔離，患有腦癱、不能自理的兒子，被獨留在家6日後不幸死亡。即睇：單親父疑受感染隔離發文求助無效 腦癱長子被獨留家中6日死亡

【13：52】資助小學校長會名譽主席張勇邦透露，許多學校均擔心復課後口罩供不應求，促教育局向學校統一發放防疫物品應急。即睇：全港大部分學校口罩短缺 校長會：促政府統一發放防疫物資

【13：27】韓國駐香港總領事館昨日在Facebook發帖文，指由今日起一連兩日居港韓國人派發1.5萬個口罩，當中包括N95口罩及普通口罩，每人可獲發10個。即睇：韓國總領事館免費派1.5個口罩 在港韓國人可獲發N95及普通口罩各5個

【13：12】有指順豐快遞員私自將包裹拆開，並在影片內公開叫賣口罩。順豐集團發表聲明，指拍片者其實是口罩商，絕對不存在攔截他人快件行為。即睇：微博流傳順豐員工拆口罩快遞 拍片：你覺得這一包N95能到你手上嗎？

【12：53】連鎖個人用品護理店卓悅今早（30日）於社交網站宣布，旗下4間分店限量發售每盒30個口罩。不消一小時位於旺角弼街分店的人龍，已排滿一段花園街排檔，延伸到太子站對出。即睇：旺角弼街卓悅逾千人排隊 人龍由花園街排到太子站

【12：47】 澳門政府在疫情資訊專門網頁上公布每間藥房的口罩即時存貨數目，每15分鐘更新一次，附有藥房地址及營業時間。即睇：澳門運用社交平台及即時通訊軟件 網上實時通報口罩存量

【12：37】江西市萍鄉一名49歲男子確診新型冠狀病毒，曾持續發燒6日6夜，經治療後於1月27日出院。即睇：江西男確診患武漢肺炎發燒6日6夜 日飲50斤水終痊癒出院

【12：34】昨夜（29日）一名操不純正廣東話的大媽於馬灣東灣泳灘紮營，稱「海邊大風，故紮營坐坐」，被街坊發現後離開。即睇：在馬灣泳灘紮營被街坊發現 大媽：在海邊散步紮營坐坐

【12：33】衞生防護中心表示，新增2宗確診個案的病人是一對來自武漢的夫婦，分別72和73歲，曾入住香港W酒店，並到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店。即睇：食衞局未掌握多少名湖北人在港 2名新增患者曾到訪W酒店、麗思卡爾頓酒店及四季酒店

【12：23】知名醫療產品生產商3M的行政總裁接受訪問時表示，工廠將會啟動24小時生產，應付因新型冠狀病毒肺炎引發的需求。即睇：全球口罩需求急升 3M行政總裁：工廠加快24小時生產口罩

【12：18】 一名女子1月10日從湖北武漢回家鄉河南安陽過年，19天以來一直沒有發病症狀，但5名親人相繼確診，被懷疑是「隱形病人」。即睇：女子從武漢回鄉過年19天無發病 疑為「隱形病人」5名親人全確診

【12：16】醫管局行政總裁高拔陞指，過去一周先後有病人或家屬，無如實將病歷及旅遊紀錄等重要資料告訴醫護，令診斷隔離有困難，亦增添他人受感染風險，局方會嚴肅跟進，並將有關個案呈交執法機構。即睇：高拔陞：有病人及家屬暪旅遊史 將嚴肅跟進轉交執法機構

【12：04】沙田區多間屈臣氏分店分店門外逾數百人排隊，更有市民表示早於清晨4時許已到場排隊。即睇：沙田屈臣氏大排長龍買口罩 市民：清晨4時到場排隊

【11：49】有網民在微博上傳醫護人員累癱醫院席地而睡的照片，甚至需穿上尿片工作。即睇：防護服內穿尿片為抗疫疲於奔命 武漢前線醫護累癱席地而睡

【11：48】網上及手機即時通訊軟件流傳信息，指各區民政諮詢中心及民政事務總署將向全港市民派發口罩，民政事務總署發言人今日（30日）澄清絕無其事。即睇：民政事務總署：不會向全港市民派口罩

【11：43】龍豐集團旗下藥房今日（30日）有韓國KF94口罩運抵各分店，每人限買兩包。即睇：元朗龍豐藥房韓國KF94口罩到貨 每人限買兩包

【11：40】康泰旅行社今日（30日）宣佈決定取消2月1日至2月29日期間出發的全線中國旅行團。即睇：康泰取消2月份出發內地旅行團

【11：21】港九藥房總商會副理事長兼公關主任張德榮表示，未來一星期口罩供應量較緊張，現時市面上的貨源是新春前所訂購的，強調口罩仍有存貨並不會出現「完全無貨到」。即睇：全城搶口罩 港九藥房總商會：未來一星期口罩供應量緊張

【11：19】卓悅宣佈今午（30日）12時起在4間分店有日本空運口罩售賣，總數約2000盒，每人限買1盒。即睇：4間分店今午12時有日本口罩出售 卓悅：每人限購1盒30個

【11：12 】香港電台、商業電台和新城電台宣布，本來每年新春舉行的團拜活動取消，除加強公司的消毒行動，港台及商台均准許員工於家中辦工。即睇：三大電台取消新春團拜 港台商台新城避免員工交叉感染

【11：09】商務及經濟發展局昨日（29日）已與口罩供應商開會，了解到農曆新年假期後會有幾批貨可以供應。即睇：陳肇始：當局已展開全球採購口罩工作 農曆新年假後有幾批貨可供應

【10：21】昨晚（30日）有人傳出港鐵一輛列車有肺炎患者不適的消息，並上載一條港鐵清潔人員「全副武裝」清潔車廂的影片。港鐵及後解釋，該車長報稱發燒求醫，港鐵安全起見清潔車廂，該車長其後確認不是武漢肺炎個案。即睇：網傳港鐵車長中招 港鐵澄清車長非肺炎患者

【10：14】立法會議員蔣麗芸昨（29日）在Facebook上傳一條影片，教用高溫蒸氣消毒口罩，惹來質疑及批評。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指影片內容錯誤，會「害死人」。即睇：蔣麗芸上載抖音影片教高溫蒸氣消毒口罩捱轟 何栢良：害死人

【09：50】連鎖個人用品護理店屈臣氏今（30日）將於全港約230間分店，出售少量口罩存貨，大批市民聞訊後，一早未開門就到各區分店輪候求購，多間分店門外逾數百人排隊。屈臣氏稱，每間分店僅返貨口罩20盒。即睇：全城瘋搶購口罩各區屈臣氏大排長龍 每間分店僅派貨20盒

【00：34】近日有傳言指政府向北京捐贈口罩，並指當局儲備的口罩是供港府高官使用，政府均作出否認。即睇：政府澄清無向內地捐口罩 指謠言無中生有

【00：18】不少港人減少外出，有食肆指，近日經外賣平台訂餐的顧客上升1成，但未見外賣需求變得緊張。即睇：外賣平台客量增1成 超市食品被搶購

【00：11】疫情加劇，醫護亦瀕爆煲，醫護工會正蘊釀下周罷工，東區、博愛及瑪嘉烈醫院昨共近百名護士「集體病假」。即睇：3公立醫院近百護士 「集體病假」

【00：01】由今日凌晨起香港西九龍高鐵、直通車及跨境海上航班暫停服務。即睇：高鐵今關閉封站 內地港人急返港

【1月29日】

【22：56】政府發言人今日（29日）表示，預計市面口罩供應短期內仍然緊張，近日已經接觸來自10多個國家共140多個口罩供應商，爭取訂購更多口罩應對疫情。即睇：政府料口罩供應短期內仍緊張 已接觸140多個供應商爭取訂購口罩

【22：40】今日（29日起）生產力大樓將僅維持有限度服務，職員在假期後毋須返回辦公室，可留在家中工作，有關安排暫定實行至2月2日。即睇：知創空間及生產力學院暫停服務至2月中 生產力局員工本周可在家工作

【22：17】本港再多兩宗確診感染新型冠狀病毒的個案，令本港個案總數增至10宗。2名確診病人是一對來自武漢的夫婦，分別72和73歲，今日（29日）送往瑪嘉烈醫院傳染病中心留醫。即睇：瑪麗醫院武漢夫婦確診 本港累積病例增至10宗

【21：53】屈臣氏今日中午（29日）在官方facebook宣布明日（30日）起將陸續有少量口罩及衞生用品送抵全線分店，每人限購一盒（50個），夜晚在facebook發帖文強調只有極少量抗疫產品返貨，呼籲市民不要通宵排隊。即睇：1月30日僅極少量抗疫產品出售 屈臣氏呼籲：不要通宵排隊

【21：27】有急症室醫生今日（29日）在facebook發文，披露自己在前線疲於奔命的情況，包括要減少飲水避免如廁，以免自己浪費多一件寶貴的保護衣。即睇：減少飲水如廁為節省保護衣 急症室醫生連踩8小時：情況嚴重過SARS

【20：57】海關表示，截至今日，已巡查超過180個出售外科口罩的零售點，如發現違規行為會馬上公布，並提醒市民亦應光顧信譽良好的商戶。即睇：海關巡查逾180個口罩零售點 如發現違規行為會馬上公布

【20：24】大埔那打素醫院有兩名病人，對新型冠狀病毒肺炎初步測試呈陽性，但再檢驗時卻呈陰性反應，明天將再覆檢結果。即睇：消息：大埔那打素醫院兩人初步測試呈陽性 再檢時卻呈陰性反應

【20：22】扶輪香港超級馬拉松2020原訂於2月16日舉行，考慮到公眾健康，今日（29日）宣布取消扶輪香港超級馬拉松2020，大會將全數退回報名費。即睇：扶輪香港超級馬拉松取消 大會稍後退回全數報名費

【19：57】警方表示，因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展，由今日（29日）起調整部分非緊急服務安排，直至另行通告。即睇：警方多項非緊急服務暫停 直至另行通告

【19：28】本港市面出現口罩荒，連超市蔬菜食品亦被搶購一空。食衞局稱，現時食品供應正常，供應商亦會盡快補充貨架上的食品。即睇：食衞局：現時食品供應正常 重申縮減口岸不包括貨運

【19：26】菲律賓海外勞工辦公室 （Philippine Overseas Labor Office）發公告指，鑑於新型冠狀病毒疫情持續，呼籲本港菲律賓家庭傭工盡快從內地返港。即睇：菲律賓海外勞工辦公室：呼籲傭工盡快從內地返港



【19：22】有網民上載影片到社交平台香港人連儂牆指，今日（29日）於大圍積福街發現有2名可疑人士，蹲在馬路旁疑似將口罩分類。即睇：瘋傳港人拍片揭內地婦疑「執口罩」 事主聲稱：找醫生紙

【18：59】22名民主派立法會議員今天（29日）去信立法會財務委員會主席陳健波，要求以防疫抗疫為先，即時取消本周五的財委會會議。陳健波回應指，需要考慮其他議員意見及與秘書處溝通，並在明日將會作出決定。即睇：民主派要求取消本周五財委會會議 主席陳健波明日作決定

【18：39】有藥房將自製酒精搓手液的配方貼於門外，卻連原材料都被搶購一空。即睇：酒精搓手液原材料亦缺貨 有人兜售大陸口罩無人要

【17：56】醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏今日於記者會上指，留意到個別醫院有醫護人員請病假，現時醫護人需根據特定的機制請病假，將派人了解請假原因，確保並非受感染。至於工會的訴求，她表示會聆聽及關注，並會由人力資源部同事跟進。即睇：【武漢肺炎】醫護人員請病假昐回應訴求 醫管局：會聆聽及關注

【17：52】被問到現時口罩供應不足，袁國勇稱盡量不要外出，因為每人每日數個口罩數量會很龐大，可能今年沒有暑假，現在先放假，全部在家工作都是另一個重要的安排，現在情況非常危險，香港可能成為另一個疫區，需要守14日時間。即睇：【武漢肺炎】袁國勇：香港情況非常危險 呼籲市民盡量勿外出

【17：06】香港各地區都出現搶購口罩的情況，但市面上未必每款口罩都有認證，甚至有些是中國製的翻版口罩！有熱心網民整合其他使用者報料的「黑心口罩」清單，讓市民購買口罩前看清楚！即睇：【口罩難求】買錯黑心口罩等於無戴口罩 熱心網民整合黑心口罩名單【內附完整清單】

【16：37】本港再新增兩名高度懷疑確診個案，兩名來自武漢的長者分別為73歲男及72歲女，兩人是夫婦，患者曾乘坐KA853來港。二人曾入住兩間酒店，但防護中心未可以透露酒店名稱，指出需要再向酒店核實。據了解，其中一間酒店是中環四季酒店。即睇：【武漢肺炎】本港新增兩宗高度懷疑個案 曾入住本港兩間酒店

【16：35】位處疫區中心救人的武漢肺科醫院深切治療部主任胡明，日前接受採訪時卻收到一通電話，電話內容一度讓他泣不成聲，原來他的另一名醫生好友亦已確診感染新型冠狀病毒，情況並不樂觀。即睇：【武漢肺炎】醫護好友日夜救人感染武漢肺炎 武漢ICU醫生接到噩耗後泣不成聲

【15：08】中國南方航空一架1月27日從日本名古屋飛往上海的CZ380航班，登機前有上海乘客發現同行的武漢乘客服用感冒藥，遂向機場人員舉報，並拒絕登機。即睇：【武漢肺炎】上海旅客拒與武漢人同機回國 向日本機場舉報：他們偷吃退燒藥

【14：50】有網民發現HKTVmall上的口罩每盒售$598，懷疑HKTVMALL發國難財，但亦有網民為HKTVmall平反，指平台上的價錢由供應商定價。即睇：【口罩難求】口罩每盒賣到$598 HKTVmall向商戶發電郵：已違反合約規定

【14：44】屈臣氏今日中午（29日）則在官方facebook宣布，明日（30日）起將陸續有少量口罩及衞生用品送抵全線分店，每人只限購一盒（50個）。即睇：【口罩難求】全線分店1月30日起有口罩出售 屈臣氏：每人限購一盒50個

【14：09】工聯會立法會議員麥美娟引述林鄭月娥說，政府正在全球搜羅口罩，包括印度及美國等地口罩，搜購程序將彈性處理，若確保口罩供應充足，會考慮向市民派發口罩。即睇：【武漢肺炎】工聯會引述林鄭月娥：政府正全球搜購口罩

【13：50】內地新型肺炎的疫情蔓延，連西藏也出現懷疑個案。珠海衞生健康局消息指，廣東省衞生健康委今日（29日）確認珠海市新增2例個確診病例，其中一名患者早前曾經拱北口岸過關至澳門，目前珠海市累計確診病例14例。即睇：【武漢肺炎】珠海藥房職員中招 另一人曾往返珠澳

【13：44】網上傳出一條影片，拍攝到一名語帶鄉音的婦人，在東鐵車廂內遭其他乘客指責，指她故意除下口罩狂咳。婦人面對指責，鬥氣地說：「我就係唔戴口罩咁點呀，我都無發燒」。即睇：【武漢肺炎】疑上車無位搏讓座 無公德心婦東鐵車廂內除下口罩狂咳

【13：07】中國多個省市下令禁止群體聚集聚會等活動。四川西充縣有家庭不理禁令，於年初二（26日）舉辦婚宴，筵開18席，因而被舉報。即睇：【武漢肺炎】疫情持續四川新人違規辦婚宴 官員鞠躬叫停酒席獲賓客拍手說好

【12：32】一名20歲曹姓青年早前曾到武漢，回港曾聲稱會自我隔離，後來卻在社交平台上自爆曾到旺角睇戲。事件曝光後，昨日（28日）有醫護人員到青年居住的上水天平邨天喜樓，上門帶走他和2名家人。即睇：【武漢肺炎】武漢返港青年曾到旺角睇戲 被醫護上門帶走送院檢查

【12：22】距離高鐵封關尚有一日，高鐵站今日維持運作。今日記者現場所見，部份車站出入口已被封閉，現場亦有大批警員戒備，而高鐵站職員亦有佩戴口罩，甚至有職員在與乘客講解時戴上眼罩，防止染上肺炎。即睇：【武漢肺炎】高鐵僅許乘客進出 入站需查證兼安檢

【12：12】港人除了於本地的商店搶購、到海外的網站大量「入貨」外，更有港人於外遊期間到當地購買物資回港，惟發現當地都出現「口罩荒」。即睇：【口罩難求】港人外遊買口罩當手信 遊日港人：香港人好慘甚麼都都買不到

【12：10】有武漢女護士為了節省穿防護服的時間，選擇剪去長髮，剃成光頭，並表示「剪掉的頭髮還會長，但救人的時間一秒都不能耽誤」。即睇：【武漢肺炎】節省穿防護服時間剃光頭抗疫 武漢長髮女護士：救人時間一秒都不能耽誤

【12：03】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）接受商台訪問時形容，市民現時與新型冠狀病毒是「零距離」，擔心若廣東省爆發第二波疫情、出現社區爆發的話，本港會「守不住」。即睇：【武漢肺炎】何栢良：建議警方派員到酒店找出留港武漢或湖北人

【12：03】四川25名醫護人員赴湖北，協助抗疫，當中一名女醫護在家人的送行下離開，他的丈夫哽咽淚灑叮囑愛妻一定要平安歸來，更大聲表示，「回來一年家務我包」，眼看丈夫的溫馨舉動，車上的她頻頻點頭。即睇：【武漢肺炎】醫護妻子赴湖北抗疫 暖心丈夫淚灑送別：回來一年家務我包

【11：47】今早九龍城福佬村道一間屈臣氏分店，未開始營業時已有過百名市民在店外排隊。據輪候市民稱，早前於網上流傳訊息得知屈臣氏今日恢復物流，因此來碰運氣買口罩。即睇：【武漢肺炎】網傳屈臣氏今恢復物流 職員：口罩酒精搓手液已售罄

【11：31】港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇接受港台節目《千禧年代》訪問時，認為最理想是阻截所有人流，尤其在農曆新年前已阻止內地人到港，不過明白理想與現實有距離。他指現時最大問題，是年初四起會有20、30萬香港人由內地返港，擔心會將更多新型冠狀病毒帶來港。即睇：【武漢肺炎】袁國勇憂內地返港市民帶病毒入境 團隊正研製新型冠狀病毒疫苗

【11：27】農曆新年假期剛過，部分商店口罩開始返貨，其中阿布泰生活百貨在清晨起，已有大批市民前往排隊準備搶購，另市傳屈臣氏今日有口罩返貨，亦有不少市民到場排隊。即睇：【武漢肺炎】香港口罩供應緊張「一罩難求」 阿布泰分店逾千人排隊買口罩被逼提早派籌

【11：12】市民上載相片及影片發文指出，在元朗家品店和粉嶺藥房購入有污漬的盒裝口罩，耳繩、口罩面、包裝盒皆有污漬，疑借用其他盒子改頭換面出售二手口罩。即睇：【武漢肺炎】元朗粉嶺疑售二手盒裝口罩 多處有污漬市民中伏斥：改頭換面

【1月28日】

【22：29】網傳沙田有市民購買到回收再包裝口罩，並呼籲市民購買口罩時要小心。即睇：【武漢肺炎】傳沙田有人買到回收再售口罩 網民熱議：不應賺黑心錢

【21：33】有市民疑在港鐵車站內以透明塑膠瓶套頭「防疫」，引起不少網民熱議。TOPick翻查照片發現，拍攝地點應該位於廣州地鐵，並非於本港發生。即睇：【武漢肺炎】内地地鐵規定必須戴口罩 市民「奇招」用透明塑膠瓶套頭外出

【20：21】武漢肺炎疫情未見平息，不少市民都憂慮疫情擴散，加上正值新春佳節，有部份市民擔心農曆新年後食物短缺，紛紛到超市搶購物資，當中屯門山景邨惠康超市更已出現貨架清空的情況。即睇：【武漢肺炎】本港市民憂年後食物短缺 部分超市新鮮蔬菜貨架被搶光

【19：29】有多名在微訊或微博帳號稱呼自己為「保險經紀」或者表明是某保險公司的經紀，呼籲湖北人來港醫病，並購買保險。即睇：【武漢肺炎】保險經紀微信賣保險兼呼籲來港醫肺炎 保險公司：即時終止合約

【18：37】港府多個部門相繼亦宣布轄下設施29日起暫停服務，包括北角及沙田規劃資料查詢處、九龍塘教育服務中心等。即睇：港府多個部門轄下設施明起暫停服務

【18：23】林鄭月娥表示，若政府無法找到足夠檢疫中心設施，有關人士或需進行家居隔離。即睇：林鄭月娥：若無法找到足夠檢疫設施或需進行家居隔離

【18：18】有網民拍到有人分別在天水圍天逸邨及大埔廣福邨當眾晾曬口罩，質疑有人企圖把二手口罩循環再用。即睇天逸邨廣福邨有人晾曬口罩 辦事處稱：將加強巡邏【附正確棄置口罩貼士】：

【17：44】林鄭月娥指，直至昨日為止，共收到107宗求助個案，共約200名港人滯留湖北省。即睇：林鄭月娥稱約有200名港人滯留湖北 正與中央商討安排港人返港

【17：27】城市大學公布，由本月29日至2月2日，提供非緊急服務的員工可在家工作，所有返校的教職員或學生，需透過網上系統作出健康申報。即睇：城大非緊急服務員工明起可在家工作 內地返港師生需通報大學

【17：21】醫管局新增78名須呈報的懷疑個案，截至12時，有103人病人接受隔離，8名確診病人仍留醫，7人情況穩定，1人嚴重。即睇：醫管局新增78宗需呈報懷疑個案 確診個案仍有1人情況嚴重

【17：04】林鄭月娥表示，將調整早前宣佈非本地人符合呈報機制隔離治療獲豁免收費的做法，即日起將向所有非符合資格人士收費。即睇：醫管局即日起將向所有非符合資格人士收費

【16：58】政府標書截標將延遲，直至另行公布為止。即睇：政府標書截標將延遲 至另行公布

【16：58】中文大學宣布29日起實施員工在家工作安排，暫定實行至下月2日。即睇：中大教職員明起在家工作至2月2日 宿生及員工須填健康申報表

【16：50】香港郵政宣布農曆新年假期後（1月29日至2月2日）的郵政局櫃位服務、郵件派遞服務及郵箱收信服務將會暫停。即睇：郵政局櫃位服務、郵件派遞服務 明（29日）起暫停5天

【16：49】林鄭月娥召開記者會，公布內地會暫停發出個人遊簽證，1月30日起關閉高鐵西九龍站、紅磡站、文錦渡的客運，同時縮短口岸的通關時間。即睇：政府公布內地暫停簽發自由行來港 1月30日起關閉高鐵西九龍站 【不斷更新】

【16：42】民主派發起聯署，促請政府收緊入境政策，並呼籲市民參與聯署，要求封關。即睇：民主派籲市民參與聯署 促請政府收緊封關強制檢疫等入境政策

【16：37】多個建制派政黨提出抗疫建議，包括要求湖北旅客盡快離境。即睇：建制政黨紛提抗疫措施 包括開放指定口岸予內地旅客

【16：15】港府呼籲僱主按需要安排僱員毋需返回工作地點辦公，留於家中工作。即睇：港府籲僱主按需要考慮僱員留家工作 減低疫情社區擴散風險

【16：06】港大感染及傳染病中心總監何栢良，促請政府與內地、澳門等商討封關的可行性。即睇：何栢良促請港府與內地澳門商討封關可行性

【16：00】武漢市政府興建「火神山醫院」，經4日4夜趕工，首間病房內環境曝光。即睇：武漢4日4夜趕建「火神山醫院」 首間病房曝光外觀如鐵皮屋

【15：56】漁護署宣布香港濕地公園、郊野公園遊客中心、地質公園遊客中心等17設施暫停開放。即睇：漁護署宣布香港濕地公園、郊野公園遊客中心、地質公園遊客中心等17設施暫停開放

【15：46】醫管局工會發最後通牒，促港府禁止旅客由中國入境，公開呼籲全港市民戴口罩等，否則擬於下周一（2月3日）發動罷工4天。即睇：醫管局工會發最後通牒促「封關」禁旅客經中國入境 否則動員罷工4天

【15：44】沈祖堯表示醫院病床擠迫情況比沙士時期更差，必須堵截病人以不同方法來港。即睇：病房擠迫情況嚴重過沙士 沈祖堯：必須堵截病人以不同方法來港

【15：28】北區區議會主席羅庭德引述今早政府部門指，暉明邨改裝為「隔離營」安排已不可行，未來將不會使用。即睇：北區區議會主席羅庭德：收政府通知 粉嶺暉明邨將不用作「隔離營」

【15：22】湖北一名男子發高燒求診，不滿醫院沒藥，除口罩對醫護人員咳嗽。即睇：【武漢肺炎】湖北男子發高燒不滿醫院沒藥 醫護人員：他向我們吐口水

【14：16】康泰旅行社於農曆新年假期後實施特別上班安排，除銅鑼灣、旺角及沙田門市、電話報名中心及官網作有限度服務外，其他僱員於假期後至2月2日毋須返回寫字樓辦公。即睇：康泰推特別上班安排 僱員新春假後留家工作

【14：02】教育局澄清，網上流傳學校延至2月27日開學為假消息，重申全港學校會延長農曆新年假期至2月16日止，即2月17日復課。即睇：學校延至27/2開學是假消息 教育局澄清：2月17日復課

【13：27】民建聯表示，封關是可以阻止疫情爆發的措施之一，特區政府必須考慮。即睇：民建聯：封關可以阻止疫情爆發 政府必須考慮

【13：17】不少企業採取抗疫措施，以防農曆年假後在公司爆發武漢肺炎病例，四大會計師樓之一的羅兵咸永道（PwC）建議，曾往返內地過節的員工自覺採取隔離措施。即睇：企業抗疫延長農曆年假 羅兵咸永道：內地返港員工須隔離14天

【13：02】恒基集團以家族捐款人民幣1000萬元作為「抗疫基金」，以支援全國各地及本港的抗疫工作。即睇：恒基捐人民幣1000萬設抗疫基金 助全國及本港定適切援助

【12：31】兒科免疫及傳染病科專科醫生何學工，講解口罩包裝盒上標示的BFE、PFE、VFE的分別，並指有「PFE」標示的口罩已足以抵禦沙士等病毒。即睇：認清口罩不同過濾標準 醫生：PFE足以抵禦沙士等病毒

【12：22】教協發聲明指政府應該考慮馬上「封關」，暫時禁止內地人士來港，以控制疫情擴散。即睇：香港教育專業人員協會：緊急要求政府「封關」以控制疫情擴散

【12：16】屯門區議員張可森指有醫護人員透露，一名男子由開平返港後發高燒疑患肺炎，在瑪嘉烈醫院拒絕接受隔離，並試圖逃走。即睇：男子開平返港高燒疑患肺炎拒隔離 除口罩試圖逃走大鬧瑪嘉烈醫院

【12：05】國家衞健委28日召開記者會，指新型冠狀病毒肺炎的主要是通過近距離的飛沫傳播。即睇：國家衞健委：新型冠狀病毒肺炎主要通過近距離飛沫傳播

【11：32】政府部門29日（年初五）起實施特別上班安排，除提供緊急服務外，毋須返回寫字樓日辦公。即睇：政府部門農曆年假後除提供緊急服務外 毋須返寫字樓辦公

【11：24】立法會議員胡志偉表示，若不進行封關手段，內地受影響市民或會到港求醫，以及搶購物資。即睇：胡志偉稱若不封關 憂內地受影響市民將來港求醫及搶購物資

【11：16】港大藥理及藥劑學系拍片教自製酒精搓手液，材料在一般藥房都可以買到。即睇：市面消毒用品被搶購一空 港大藥劑系拍片教DIY酒精搓手液

【02：48】康文署設施29日起暫停開放，並取消在有關場地舉行的康樂、體育及文化活動，直至另行通告。即睇：康文署設施明日（29日）起暫停開放

【01：23】醫管局呼籲病人在求診時，應如實向醫護人員提供有助診斷的資訊。即睇：醫管局呼籲病人求醫時如實提供資料

【00：32】中大醫學院促請香港政府進一步收緊入境政策，以減低跨境傳播風險。即睇：中大醫學院促請政府收緊入境措施 減低跨境傳播風險

【00：23】醫管局表示根據現行的法例，病症符合呈報機制要下隔離令，根據政策是需要豁免病人收費，立法原意是希望病人就診。即睇：香港：非本地人符合呈報機制隔離治療獲豁免收費 澳門：須按經濟狀況支付醫療費用：

【1月27日】

【16：20】在口罩供不應求下，雜貨超市「StarMart HongKong 星光市場」宣佈為市民免費派口罩。即睇：堅拒坐地起價與港人共渡時艱 良心雜貨超市免費派口罩【內附分店地址】

【14：11】一名來自武漢的女遊客在日本接受媒體訪問承認，去日本是為了自己和家族健康著想「避難」，準備先在旅館待下，要是有症狀會到日本醫院就醫。即睇：【武漢肺炎】抵大阪坦承為健康「避難」 武漢女遊客：身體不適會求醫日本醫院

【14：04】本港多間藥房被揭銷售一款劣質口罩「救救Mask」後，網民再揭有藥房轉用保鮮袋放入口罩出售，沒有包裝盒，但同樣很薄，質疑是劣質黑心口罩。即睇：【武漢肺炎】本港多區藥房驚現保鮮袋口罩 網民憂來歷不明：口罩勁薄

【13：31】日前武漢有一家人赴馬來西亞，當中2歲兒童出現武漢肺炎徵兆，送到當地醫院須隔離，但其父親竟帶走孩子赴機場準備離開。即睇：【武漢肺炎】武漢2歲童疑感染肺炎赴馬來西亞 父拒絕隔離漏夜帶離醫院至機場被截

【12：02】自由亞洲電台發放一段影片，有武漢醫護人員拍片斥責市政府派發劣質防護裝備，包括防護衣及口罩，並稱「口罩都是假的」。即睇：【武漢肺炎】投訴市政府派劣質防護裝備 武漢醫護：防護衣爆線穿窿口罩是假

【03：32】衞生防護中心27日公布多3宗新型冠狀病毒感染確診個案，兩男一女分別是47歲、64歲及68歲。即睇：【武漢肺炎】衞生防護中心凌晨公布新增3宗確診個案 一名港人患者住北角建華街

【02：06】港大醫學院院長梁卓偉27日凌晨發布題為「戰．歉」帖文，就年初一在政府記者會的言論道歉。即睇：港大醫學院院長梁卓偉就「戴口罩無法說話」言論道歉：過於輕率

【01：34】一名未滿月男嬰因發燒到聯合醫院求醫，其後男嬰父親透露自己在內地醫院工作，男嬰要接受檢測以確定有沒有感染新型肺炎。即睇：【武漢肺炎】聯合醫院23日大男嬰須接受檢測 男嬰父親一度隱瞞內地醫院工作

【00：23】武漢市長周先旺表示，因為春節和疫情影響，目前有500多萬人離開武漢。而北京一名9個月女嬰確診，是現時最年輕的患者。即睇：【武漢疫情】武漢已有500多萬人離境 北京9個月大嬰兒確診成最年輕患者

【1月26日】

【23：46】康文署公布，1月27日年初三起關閉全港所有體育館的兒童遊戲室、香港中央圖書館的玩具圖書館及兒童多媒體資料室、香港文化博物館內的兒童探知館及香港科學館的兒童天地，直至另行通知。即睇：【武漢肺炎】康文署年初三開始關閉多個兒童設施及場所

【23：07】因應粉嶺居民對暉明邨被徵用作防範新型冠狀病毒肺炎隔離措施的關注，政府26日晚上發表聲明，將暫停相關準備工作。即睇：【武漢肺炎】政府宣布暫停暉明邨改裝作隔離居所準備工作

【22：43】香港特區政府26晚上十時半宣布，限制湖北省居民以及任何過去14日到過湖北省的人士進入香港。即睇：【武漢肺炎】政府：27日凌晨起限制湖北省居民進入香港

【21：12】本港再增加一宗高度懷疑確診個案，為至今累計香港第七宗病例。據消息指，患者的妻子為早前確診的62歲內地女子。即睇：【武漢肺炎】本港再增高度懷疑確診個案 患者內地妻子早前已確診武漢肺炎

【18：08】逾百名粉嶺街坊，不滿政府將徵召未入伙的暉明邨，改為隔離用途，26日下午在附近一帶堵路，以雜物堵塞進入暉明邨的迥旋處。即睇：【武漢肺炎】逾百粉嶺居民堵路 不滿政府徵召暉明邨改作隔離居所

【17：48】香港房屋委員會會對受影響的申請者作出特別安排，並會盡快公布有關詳情。即睇：【武漢肺炎】房委會稱暉明邨受影響申請者有特別安排

【17：47】澳門新增3宗新型冠狀病毒感染病例，累積增至5宗。即睇：【武漢肺炎】澳門確診患者疑隱瞞經香港到澳門 防護中心須調查患者在港資料

【17：19】昂坪360的纜車服務、昂坪市集內的景點、東涌及昂坪的自營禮品店，以及360假期的導賞團27日起暫停開放，直至另行通知。即睇：【武漢肺炎】昂坪360纜車及市集明起（27日）暫停服開放至另行通知

【16：42】新確診的47歲男患者曾到武漢工作，並坐高鐵到深圳，再轉高鐵到西九龍站。即睇：【武漢肺炎】本港新增多一宗武漢肺炎個案 港人患者23日經高鐵深圳返港

【15：02】本港新增一宗高度懷疑武漢肺炎個案，患者來自武漢，首次的化驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。即睇：【武漢肺炎】消息指本港再新增高度懷疑個案 患者曾到訪武漢

【14：43】內地三部門發布公告，全國禁止野生動物交易。即睇：【武漢肺炎】內地禁止野生動物交易 直至全國疫情解除

【13：52】汕頭市宣布成為首個封城的廣東省城市，不過隨後當局撤回封城決定。另外，天津亦宣布「封城」。即睇：【武漢肺炎】天津宣布「封城」 汕頭突然撤回封城決定

【09：52】海洋公園及香港迪士尼樂園分別發出公佈，考慮到訪客及員工安全，海洋公園將於今天起暫停開放。即睇：【武漢肺炎】嚴防武漢肺炎蔓延 海洋公園迪士尼宣布即日起暫停開放

【03：04】醫管局宣布，因應政府就新型冠狀病毒最新情況，將本港應變級別由「嚴重」提升至「緊急」。即睇：【武漢肺炎】公立醫院啟動「緊急應變級別」 即日起謝絕探病

【00：21】院方澄清至今並無工作人員，包括香港中文大學醫學院教職員確診感染。即睇：【澄清傳聞】沙田威爾斯醫院澄清：沒有醫生確診感染武漢肺炎

【1月25日】

【22：39】央視引述中國旅行社協會表示，即日起全國旅行社及在線旅遊企業暫停經營團隊旅遊及「機票＋酒店」產品。即睇：【武漢肺炎】全國即日起暫停經營旅行團及機票產品

【20：48】中文大學宣布即時提升應變措施至「緊急」級別，並宣布延長農曆年假期，將於2月17日開課。即睇：【武漢肺炎】中大宣布延長農曆年假至2月17日 呼籲全校戴口罩

【20：18】11名病人被列為緊密接觸者，另該區域亦有一名長時間當值的男保安，已安排隔離。即睇：【武漢肺炎】屯門醫院武漢肺炎患者入住非負壓房 11病人陪診者及男保安高危須隔離

【20：02】深圳市鹽田區中英街管理局今日發公告，經研究決定1月26日起中英街暫停對遊客開放，恢復開放時間另行通知。即睇：【武漢肺炎】沙頭角中英街明天（26日）起「封關」謝絕遊客

【19：47】袁國勇稱，未來數天可能是阻截病毒由內地帶到本港的最後機會，呼籲香港全民戴口罩以及經常用酒精搓手。即睇：【武漢肺炎】袁國勇：未來數日或是阻截新型病毒最後機會 呼籲全民戴口罩

【19：29】網上流傳多則有關公立醫院醫護人員的消息，包括指有要求在隔離病房工作的醫護，要自行放假。即睇：【武漢肺炎】醫管局澄清多宗網上不實消息 呼籲市民勿轉發

【19：21】特首林鄭月娥指湖北省其他城市並無直航機和高鐵到香港，現在貿然截斷與香港的往來不切實際，因旅客仍可經由其他地方來香港。即睇：林鄭認為「封關」防疫不切實際 首要為巿民健康無考慮其他因素

【19：13】全港中小學、幼稚園及特殊學校，延長農曆年假期至下月17日復課。即睇：【停課抗疫】楊潤雄呼籲學童停課期間留在家中 科大亦宣布延遲開學

【18：41】新病毒傳播力不弱於沙士，且亦高於2009年豬流感的1人傳給1.4至1.5人。即睇：【武漢肺炎】梁卓偉指新型冠狀病毒傳播率不遜沙士 更勝豬流感

【18：14】衛生署長陳漢儀表示，會改裝未入伙的粉嶺公屋邨暉明邨，讓確診個案的緊密接觸者或有需要的醫護人員入住。即睇：【武漢肺炎】政府改裝粉嶺未入伙公屋 讓緊密接觸者入住

【18：02】梁卓偉表示，眼鏡某程度可以避免飛沬，呼籲沒有近視的人士也考慮配戴平光眼鏡，保護自己。即睇：【武漢肺炎】梁卓偉指眼鏡可避免飛沬 籲沒有近視者考慮戴平光眼鏡 保護自己

【16：56】政府宣布取消馬拉松比賽，中小學延至2月17日後復課。即睇：【武漢肺炎】政府宣布取消馬拉松比賽 中小學延至2月17日後復課

【16：44】林鄭月娥表示，武漢肺炎疫情十分嚴峻，提升本港傳染病應變級別至最高的緊急級別。即睇：【武漢肺炎】林鄭月娥：武漢肺炎疫情十分嚴峻 提升本港傳染病應變級別至最高的緊急級別

【15：29】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至今確診個案數字有上升趨勢，社區有機會傳播蔓延。即睇：【武漢肺炎】衞生防護中心：新型冠狀病毒在社區有機會傳播蔓延

【11：46】第3名確診武漢肺炎患者曾在屯門醫院非負壓房逗留3至4小時，或對醫護人員有所影響。即睇：【武漢肺炎】醫管局指屯門醫院確診病人入住非負壓房 或對醫護病人有影響

【10：31】武漢肺炎疫情持續擴散，內地確診病例破千。即睇：【武漢肺炎】內地首次有醫護人員感染新型冠狀病毒死亡 內地武漢肺炎確診病例破千宗

【1月24日】

【18：07】本港新增兩宗懷疑個案。即睇： 【武漢肺炎】本港新增兩宗懷疑個案 日本確診患者曾在香港轉機

【16：29】由沙士康復者組成的香港沙士互助會表示，香港經歷2003年的「沙士事件」，市民對慘痛教訓未敢忘記，強烈要求政府採取一切可行的措施，減低本港受武漢肺炎的影響。即睇：【武漢肺炎】沙士康復者：應禁止過去一個月曾到訪武漢的非本地人士入境

【16：23】一名泰州市人民醫院的感染科醫生，在抗武漢肺炎期間，因為過勞而猝死。即睇：【武漢肺炎】為抗武漢肺炎疲於奔命 江蘇省前線呼吸科醫生過勞猝死

【16：20】美國本月21日出現首宗新型冠狀病毒肺炎病例，年約30歲的男患者自華盛頓州西雅圖，曾到武漢旅遊，目前在華盛頓一家治療特殊病原體的醫院治療。為減低病毒傳播風險，醫院將患者隔離，並使用機械人治療。即睇：【武漢肺炎】美國首確診患者由機械人治療 減低新型冠狀病毒傳播風險

【16：09】網上近日熱傳一款名為「救救Mask」（救救マスク）口罩，其實是由中國廠用回收物料製偽劣口罩，但扮日本口罩，本港多間藥房更有銷售，市民購買口罩要小心！即睇：【武漢肺炎】中國廠用回收物料製偽劣口罩 扮日本口罩本港多間藥房有售

【15：50】醫護人員呼籲市民要戴上口罩自我防衛，學會正確佩戴口罩固然重要，但原來不當處理用過的口罩，或會增加病毒傳播的機會。TOPick就請來急症科專科醫生馮顯達，教大家正確處置口罩的步驟。即睇：【武漢肺炎】不當棄置口罩或傳播病菌 醫生教正確處置口罩方式

【15：21】全港瘋搶口罩，有藥房選擇坐地起價，炒賣至$380一盒口罩，但亦有屯門良心藥房選擇免費派發口罩，照顧街坊。即睇：【武漢肺炎】全港瘋搶口罩拒絕坐地起價 屯門良心藥房逆市免費派口罩

【14：57】武漢市不少醫護人員依然堅守崗位，甚至自願參與抗疫一線救治。武漢市第一醫院一封家書在微博流傳，感謝前線人員的付出。即睇：【武漢肺炎】給前線醫護人員的感謝信 武漢市第一醫院：請你們再堅持一下！

【14：12】台灣行政院長蘇貞昌今日（24日）在社交網站指出，因應武漢肺炎疫情，加上「武漢封城」，醫療外科口罩和N95停止出口一個月，優先供應台灣的需求。即睇：【武漢肺炎】台灣禁止口罩出口一個月

【13：34】香港人經歷2003年沙士一疫，防疫意識已提高不少，自保方法除了勤洗手，口罩在公眾場所不離身。但BBC（英國廣播公司）提出疑問：戴口罩到底有多大作用？而且該如何戴才能達到最佳效果呢？即睇：【武漢肺炎】BBC揭口罩防病毒真相 英國醫療專家建議3個抗疫貼士【內附詳情】

【13：19】根據世衞最新的分析，新型肺炎患者的死亡率有百分之4，人際之間傳播率估計是1.4至.25，數值相對比較高，與流感，或與流感大流行傳播速率相近。即睇：【武漢肺炎】衞生防護中心指新型肺炎死亡率約4% 醫管局覓酒店房讓醫護留宿

【13：10】有武漢的醫護人員主動要求調配去前線，甚至在「請戰書」上簽名，並打手印，表示願意承擔救治工作，稱聽從醫院指示，「不計生死」。即睇：【武漢肺炎】武漢多名醫護主動要求去前線 人民日報：在請戰書上打手印「不計生死」

【12：50】武漢市多間醫院的醫護人員堅守崗位，受市民尊敬，「#致敬白衣戰士#」等話題均微博熱搜。有醫護人員貼出帶上手套後，被汗水焗至滿布皺褶的手。即睇：【武漢肺炎】武漢醫護人員堅守崗位 白色天使：絕不當逃兵

【12：27】內地網上流傳一段1分多鐘短片，一名醫生打電話時情緒激動，兩度大叫：「我不想回家過年嗎？」又稱不需要醫生增援，指病人太多，而資源極度不足。相關短片其後被刪去，網上亦流傳一批醫院人滿為患的相片及影片，有病人更在醫院倒地不起，畫面震撼。即睇：【武漢肺炎】疫情失守瘋傳醫生崩潰短片 醫生淚崩邊緣：我不想回家過年嗎？

【11：59】有河北前線醫生向朋友訴苦，指醫院接收了一名發燒病人，為免怕他傳染給其他人，被勸喻戴上口罩。豈料醫生卻被病人大罵，甚至被撕下口罩吐口水。【武漢肺炎】河北省發燒病人不滿被要求戴口罩 強撕醫生口罩吐口水

【11：29】網上瘋傳內地人狂食野味的短片，有無知家長餵孩子食活蝌蚪，聲稱可以讓孩子身體更強壯；更有年輕男子生剝青蛙，然後直接咬食。即睇：【武漢肺炎】網上瘋傳内地人狂食野味 家長餵幼童食活蝌蚪男子生剝青蛙

【11：25】確診兩宗武漢肺炎病例的澳門宣布，非高等教育學校在農曆新年假期後，停課至2月10日或以後，另有10所高等院校延至2月11日開學。即睇：【武漢肺炎】澳門10所高等院校延至2月11日開學 非高等教育學校停課至2月10日或以後

【10：58】康泰旅行社表示為全面關顧員工及旅客健康，決定即時取消1月25日（年初一）至1月31（年初七）期間出發的全線中國旅行團。即睇：康泰取消年初一至年初七的全線內地團 涉及80團

【10：29】中新社報導王廣發接受接受專訪時透露，有一種對抗愛滋病病毒的藥物對他有效，令他病情好轉。即睇：【武漢肺炎】國家衞健委專家組成員王廣發確診 專訪稱抗愛滋病藥物對他有效

【10：22】「武漢封城後的市民生活」成為微博上第一名熱搜關鍵字，而陸續也有市民在網上分享封城後的生活和感受，從網上曝光照片可見，街上空無一人猶如死城，而市民瘋搶物資、糧食，畫面令人聯想到仿似災難電影。即睇：【武漢肺炎】武漢封城24小時變死城 市民瘋搶物資糧食如災難電影

【10：13】武漢在昨（23日）起封城，有市民偷偷逃離，但有港人卻選擇留下來。香港駐武漢辦主任馮浩賢，昨日在facebook發帖稱，自己決定留下來，照顧當地的港人和同事，他表示與同事情況良好。即睇：【武漢封城】拒坐最後一班機決定留守 香港駐武漢辦主任：照顧港人責無旁貸

【08：52】國家衛生健康委跟進疫情，公佈至今累計有830病例。即睇：內地武漢肺炎增至830宗 累計25人死亡

【1月23日】

【23：33】越南確診首兩宗新型冠狀病毒肺炎病例。

即睇：【武漢肺炎】越南確診新型冠狀病毒 兩名患者是武漢父子

【21：55】新加坡今日（23日）宣布確診首宗感染病例，患者為一名66歲武漢男子。

即睇：【武漢肺炎】新加坡確診首宗武漢肺炎 66歲武漢旅客從廣州出發

【21：18】城大表示，今天（23日）發現一宗懷疑感染武漢肺炎的個案，涉及一名1月10日由武漢返港的學生。該名學生已由救護車送院治理。

即睇：【武漢肺炎】城大一名武漢返港學生懷疑感染 已送院治理

【21：03】繼武漢市及黃岡市宣布「封城」後，湖北省鄂州市、枝江市、赤壁市及仙桃市亦先後宣布「封城」，大部份公共交通工具停運。

即睇：【武漢肺炎】武漢周邊5市先後宣布「封城」 公共交通工具全部停運

【19：53】署理行政長官張建宗晚上會見傳媒指，旅客健康申報表制度明日（24日）起將擴展至高鐵西九龍站，同時大年初一至初四的國泰新春匯演，及年初二在旺角場上演的賀歲盃將會取消。

即睇：【武漢肺炎】高鐵所有旅客明起健康申報 新春國際匯演及賀歲盃取消

【18：50】坊間口罩林林總總，但並非每款N95口罩能有效阻隔病毒，究竟市民應該如何挑選？TOPick為大家一一解構。即睇：【武漢肺炎】非每款N95口罩能阻隔飛沫病毒 3M防疫口罩大不同

【18：14】特區政府駐武漢辦入境事務組已設立電話專綫（86）（158 0277 5135），在武漢的港人如有需要，可直接聯繫求助。即睇：【武漢肺炎】香港駐武漢經貿辦春節假期暫停服務 特設電話專綫供在武漢港人聯繫

【18：11】醫管局現正籌備於7個醫院聯網，各自啟動一間「指定診所」。即睇：【武漢肺炎】醫管局正籌備啟動「指定診所」

【17：45】市民紛紛搶購口罩，排隊購買口罩的市民眾多，坊間不少口罩已被掃清光，也有商家趁機以高價出售口罩謀利。即睇：【武漢肺炎】疫情擴散全港瘋搶口罩 銅鑼灣藥房坐地起價每盒$380

【17：44】香港教育大學今午1時許向全校發電郵，表示一名學生出現「符合衛生防護中心呈報準則」的病徵，已被送院檢驗。即睇：【武漢肺炎】教大現懷疑個案 涉事學生已送院接受測試

【17：39】醫管局質素及安全總監鍾健禮證實，兩名高度懷疑的患者，分別是39歲武漢旅客，以及56歲本地居民，經過病毒基因測序後，證實感染新型冠狀病毒。即睇：【武漢肺炎】醫管局證實兩宗高度懷疑個案 確診武漢肺炎

【17：37】繼武漢於今日凌晨（23日）宣布封城後，距離湖北武漢僅約個多小時車程的黃岡市亦宣布明日凌晨起（24日）封城。即睇：【武漢肺炎】武漢鄰市黃岡午夜起「封城」 黃岡至少12宗確診包括5名醫護

【17：24】有內地網民表示在南京機場遇到一對「非常父母」，因其孩子發燒被拒登機，他們最終獨留孩子在機場，自行上機。即睇：小孩發燒被拒登機 非常父母發爛自行上機獨留子女在機場

【17：23】内地網絡今天流傳一條短片，網民指上海虹橋機場發現一名武漢發燒旅客，隨即被裝入箱中「打包」運往醫院治療。短片很快被澄清，其實是福州機場早前舉行的急救演習。即睇：傳上海機場將武漢發燒患者「打包」 實則福州機場120急救演練

【17：17】Twitter流傳一條影片，表示不少武漢人以大貨車偷渡到其他城市，事實上影片早於2018年在微博流傳，有指拍攝地方為廣西崇左，車上的人為越南藉人士。即睇：網傳武漢市民匿貨車偷渡逃城 實為越南勞工2018年偷渡舊片

【17：05】本港接獲兩宗高度懷疑的新型冠狀病毒肺炎的感染個案，今日（23日）證實感染新型冠狀病毒。衞生防護中心表示，已接觸3名與兩名患者的緊密接觸者，今日（23日）安排到麥理浩夫人度假村接受隔離。即睇：【武漢封城】麥理浩夫人度假村預留作隔離營 數名隔離人士乘政府專車入營

【17：06】內地網上亦流傳一段片段，指當局已派出空軍在武漢市內撒消毒粉液，內地官媒《人民日報》其後發文澄清消息屬謠言。即睇：網傳武漢出動空軍撒消毒粉 《人民日報》澄清：消息不實

【16：28】原定在武漢舉行的兩項奧運資格賽將會取消。即睇：國際奧委會取消奧運拳擊預賽

【16：20】消息指，兩名高度懷疑的患者分別是39歲武漢旅客及56歲本地居民，二人證實感染新型冠狀病毒。即睇：消息：兩宗高度懷疑個案證實感染武漢肺炎

【16：04】眼科醫生林順潮在中環中建大廈的診所，早上接獲從武漢來港的一家三口求醫，媽媽有輕微發燒，已呈報予衞生防護中心，並把三人送院檢查。即睇：林順潮中環診所通報衞生署有武漢旅客微燒 診所取消診症徹底消毒

【15：49】國泰航空表示，因應武漢最新的情況，國泰港龍將由明天（24日）開始暫停往來武漢的航班，直至2月29日止。即睇：國泰航空明日起暫停來往武漢航班 直至2月29日

【15：41】本港多間藥房出現口罩缺貨，部分藥房坐地起價，每盒口罩從50元賣到198元。即睇：市民搶購口罩藥房賣斷貨 將軍澳藥房坐地起價每盒口罩賣198元

【15：26】曾到訪武漢視察的港大新發病毒性疾病學講座教授管軼表示，「武漢封城」的時間點已經錯過了黃金防控期，保守估計此次感染規模是沙士的10倍起跳。即睇：曾到武漢視察驚訝防疫措施不足 港大教授管軼估計：感染規模是沙士10倍

【14：01】內地當局23日起對武漢封城，部分武漢市民紛紛「逃城」，有內地律師則指，惡意逃離並散播病毒最高判7年。即睇：武漢封城市民逃離 內地律師：惡意逃離散播病毒最高判7年

【13：59】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台節目訪問時稱，新型冠狀病毒肺炎確診個案上升速度較當年沙士更快，批評港府應對防疫措施不及沙士當年。即睇：何栢良：新病毒內地確診個案升幅較沙士快 內地患者赴港求醫增憂成邊境漏洞

【13：00】有內地記者揭發佛山仍有野味商家繼續售賣野生動物，例如蛇、獾、土撥鼠等，店鋪老闆不戴口罩，一邊與顧客閒聊一邊劏蛇。即睇：佛山海鮮檔毋懼疫情繼續偷賣野味 商家野生獾藏車內公開劏蛇

【12：40】廣東省昨日新增6宗新型冠狀病毒感染個案，廣州增3宗、深圳1宗、中山及肇慶各首碌得一宗確診個案；至今全省有32宗確診個案，介乎10歲至81歲，當中12宗為重症、3宗危重，無死亡個案。即睇：廣東增6宗病例累計深圳有15例 全省涉6宗家庭群組感染

【12：04】國家衛健委專家組成員王廣發赴武漢調研肺炎疫情後，幾天後發現自己感染武漢肺炎，昨日在微博上透露懷疑是因沒有戴防護鏡而感染。即睇：感染武漢肺炎專家病情好轉 微博發文：防護盲點沒有戴防護鏡

【12：00】有湖北電視台主播、記者昨日出鏡時都戴上口罩，被指是「電視史上第一次」。有主播指是為了示範如何正確戴口罩。即睇：湖北電視台主播記者戴口罩出鏡 女主播：示範如何正確戴口罩

【11：38】國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山指出，新型冠狀病毒源頭是野生動物。新浪微博上不少網民曾表示抓捕各種野鳥後打算進食，例如珠頸斑鳩、白頭翁、大麻鷺、冠魚狗等。即睇：隨街打死野鳥捉回家炖 微博網民劏鳥發現滿腹是寄生蟲

【11：31】消息指，一名在武漢讀中學的男子，返港後發燒不適，初步發現「肺部有花」，正留醫屯門醫院接受隔離治療。即睇：消息：一名武漢讀書返港患者發燒留醫屯門醫院 截止早上公立醫院接收多31名呈報個案

【11：22】一名武漢女子現發燒、咳嗽徵狀，服用退燒藥隱瞞發燒，通過體溫檢測入境法國。即睇：武漢女子食退燒藥隱瞞發燒 通過體溫檢測順利入境法國

【11：11】旅遊業議會表示，沒有接獲任何本港旅行團滯留武漢的求助個案。但有旅行團在2月原本經武漢到達蘭州，現會改經深圳出發。即睇：旅遊業議會：沒有旅行團滯留武漢 2月有旅行團改飛深圳

【11：07】港鐵表示，經與內地鐵路單位溝通後，即時停售所有往來武漢的高鐵車票。即睇：疫情擴散武漢封城 港鐵停售所有往來武漢高鐵車票

【11：07】22日由高鐵武漢站、漢口站、武昌站離開武漢的人已近接30萬人。今日凌晨「封城」消息一出，不少人連夜趕至火車站買票，包括出現發燒病徵的市民。即睇：武漢封城30萬人逃城 發燒居民食退燒藥降溫連夜撤離

【10：54】一名居於馬鞍山屋苑「天宇海」的56歲本地居民，屬高度懷疑武漢肺炎個案。即睇：居馬鞍山本地男病人屬高度懷疑武漢肺炎個案 3名緊密接觸者將入隔離營

【10：43】網上近日瘋傳武漢蝙蝠料理，實為帛琉的水果蝙蝠湯。近日有女子為吸人氣在抖音拍下食蝙蝠肉的片段。即睇：【武漢肺炎】網上瘋傳內地人進食蝙蝠料理 女子拍抖音手執原隻蝙蝠進食

【10：02】澳門再有確診武漢肺炎病例，為至今累計第二宗。患者為66歲來自武漢男子。即睇：澳門確診第2宗武漢肺炎病例 傍晚實施買口罩「實名制」

【10：01】網上瘋傳有3名港龍航空空中服務員從武漢回港後，出現發燒等徵狀，送醫院隔離。港龍澄清絕無此事。即睇：網傳港龍空中服務員發燒入院隔離 港龍澄清：已查證並無此事

【02：44】23日早上10時起武漢市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。機場、火車站離漢通道暫時關閉。即睇：武漢市公交停運 切斷病毒傳播途徑

----------------------------------

預防【武漢肺炎】知多啲：

解構「新型冠狀病毒」病徵 肥胖體弱人士患病高危

外科口罩VS N95口罩 專家解構不同口罩防疫功效

外科口罩兩面同色如何分內外 衞生署拆解正確佩戴和卸除口罩方法

----------------------------------

【1月22日】

【21：44】本港首名對新型冠狀病毒化驗呈陽性反應的患者曾入住尖沙咀金巴利道的皇悅酒店，就記者所見酒店的職員沒有戴口罩，亦有旅客得知消息後決定退房。尖沙咀皇悅酒店有旅客退房 旅客：酒店沒有明顯加強消毒措施

【21：24】據央視報道，截至今晚（22日）7時半，綜合內地各省的衞健委通報資料，國內各地新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例累計至共已有473宗。

全國累計確診病例增至473宗 福建廣西佛山等地現首宗病例

【19：45】食物及衞生局局長陳肇始晚上會見傳媒時證實，香港發現首宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，患者經初步測試呈陽性反應，初步顯示是高度相似個案，其同行家人今早（22日）已乘飛機宿霧航空5J111航班前往菲律賓馬尼拉。

【武漢肺炎】陳肇始交代最新疫情 患者搭高鐵來港家人入住皇悅酒店

【18：04】確診內地男乘客昨晚（21日）晚上約7時54分，由深圳北站乘坐由內地營運的G5607班次高鐵列車，到達香港西九龍站。

【武漢肺炎】本港首宗疑確診個案坐高鐵抵埗 港鐵：該列車未消毒已駛走

【17：08】本港今日下午錄得首宗確診個案。該名人士目前在伊利沙伯醫院留醫，該名男病人經高鐵來香港。

【武漢肺炎】香港確診首宗武漢肺炎個案 患者於伊利沙伯醫院留醫

【13：31】澳門患者入境時沒有發燒，與其他確診個案情況有異。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，沙士也有病人初時病徵較輕微。

澳門患者入境時沒有發燒 專家：沙士也有病人初時病徵較輕微

【13：08】食物及衞生局局長陳肇始表示，本港絕對有機會出現確診個案，假如香港出現確診個案，康文署已預留兩個渡個假營作隔離之用，最快數小時可啟。陳肇始：港絕有機會現確診病例 已預留兩渡假營隔離

【12：15】一段武漢醫院隔離病房內的影片流出，醫護人員全副武裝穿上保護衣，央視也直擊武漢隔離病房的情況。

武漢醫院隔離病房曝光醫護穿保護衣 隔離病房患者：大驚小怪

【10：58】消息指，澳門政府接獲一名52歲來自武漢的女人出現徵狀，確診感染新型冠狀病毒。

澳門確診首宗武漢肺炎病例 患者入住澳門新東方置地酒店

【10：20】截至昨日晚上12時，累計報告確診感染新型冠狀病例共有440宗，當中有9人死亡。

即睇：國家衞健委：內地確診感染新型冠狀病例增至440宗 9人死亡

【10：00】化學博士K Kwong推介大眾使用酒精紙巾殺菌消毒。

即睇：【武漢肺炎】便攜酒精抹紙隨時消毒殺菌 化學博士推平靚正防疫方法

【04：42】美國出現首宗確診病例，患者為30歲男子住在華盛頓州。

即睇：【武漢肺炎】美首宗確診病例 男患者曾到武漢旅行

【00：55】一名感染武漢肺炎的23歲男患者，拍片講述自己發病及治療經過。

即睇：【武漢肺炎】首位武漢肺炎重症患者康復出院 23歲男患者：嚴重時身體不能動

【1月21日】台灣官方公佈，截至今晚6時，台灣確診首宗武漢肺炎個案，患者是一名55歲女台商，自武漢返台後確診，目前已送醫。

即睇：【武漢肺炎】台灣確診首宗武漢肺炎 55歲女台商自武漢返台主動通報隔離

國家衞健委21日公布，全國合共新增77宗新型冠狀病毒感染個案，當中湖北72宗、上海2宗、北京3宗。

即睇：全國昨新增77宗確診個案 武漢在內湖北省累計270宗

武漢市衛生健康委員會21日公布，截至20日確認新型冠狀病毒感染的肺炎個案60宗，年齡最小的15歲，年齡最大的88歲。

即睇：武漢市公布再多2人死亡 新確診病例年紀最小15歲

上海21日確診多一宗感染新型冠狀病毒個案，涉及一名35歲上海男子，早前從武漢返上海後發病，屬上海第二宗確診個案。

即睇：【武漢肺炎】上海確診第二宗個案 世衞：病毒或現持續人傳人

一名35歲中國籍女子，19日從湖北武漢市乘搭中國南方航空前往南韓，抵達仁川機場時出現高燒和相關症狀被隔離，經檢驗後確診武漢肺炎，目前仍在隔離病房留醫。

即睇：【武漢肺炎】南韓確診首宗武漢肺炎病例 患者是中國籍女子

人民日報報道，武漢市實施進出人員管控，武漢市旅遊團隊不組團外出，對進出武漢的私家車輛進行抽檢，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭安裝紅外線測溫儀。

即睇：【武漢肺炎】武漢實施進出人員管控 武漢市旅遊團隊不組團外出

武漢肺炎疫情不斷，微博瘋傳懷疑是華南海鮮市場的野味價目單，當中供售賣的野味多達100種，詳情即睇：微博瘋傳華南海鮮市場野味價目單 小活鹿最貴叫價$6000一隻

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山指出，新型冠狀病毒肯定是人傳人，病毒源頭是野生動物，有可能是竹鼠、獾之類。

即睇：【武漢肺炎】鍾南山指病毒源頭可能是竹鼠 内地潮食竹鼠有養殖戶年售1萬多隻

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，目前新型冠狀病毒疫情可能已進入第三波，因為很清楚見到出現家庭傳播及醫院傳播。現時最擔心會出現社區大爆發，可能出現類似當年沙士的情況。

即睇：【武漢肺炎】袁國勇料疫情或進入第三波 家庭醫護之間或有傳播

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，目前對新型冠狀病毒並無特效藥，並擔心會出現超級傳播者。

即睇：【武漢肺炎】武漢肺炎死亡個案增至6宗 鍾南山：暫無特效藥可治

更多武漢肺炎報道，即看：http：//bit.ly/37Ddqtd

責任編輯：伍瑋瑋，林卓昕