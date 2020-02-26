【武漢肺炎 ● 持續更新】全國確診病例突破7.8萬宗　新型冠狀病毒疫情每日進展

▲ TOPick持續跟進新冠肺炎最新疫情。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未遏止，國內新型冠狀病毒肺炎確診病例累計78,064宗，死亡人數2,715人。本港有85宗確診個案，澳門亦確診第10宗個案。泰國、日本、韓國、越南、新加坡、美國也有確診個案，TOPick持續跟進最新疫情。

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【2月25日】

【22:35】領華旅遊社宣布將向長者免費派4萬個獨立包裝口罩，每位65歲或以上長者可致電電話中心登記，每人可獲得5個口罩，第一輪將於明天（26日）開始，派發2萬個口罩。即睇:【口罩供應】2月26日起向長者派4萬個口罩 領華旅遊社：與香港人共同進退【附登記詳情】

【22:30】教育局今日（25日）宣布全港中小學及幼稚園進一步延長停課，最快於4月20日復課，中學校長會主席鄧振強指延長停課可讓中學集中人手和物資應付文憑試。即睇:全港學校最快4月20日分階段復課 中學校長會：有助學界集中資源應付DSE開考

【22:21】特首林鄭月娥以「抗疫一月，決不言敗」為題，親自撰寫報告「做個小結」，交代過去一個月港府應對疫情的策略及成效。即睇:【新冠肺炎】林鄭就抗疫一個月親自撰寫報告 承諾做好十項工作

【21:35】特首林鄭月娥今日（25日）下午先探訪政府物流服務署位於柴灣的政府物料營運中心，其後到深水埗探訪基層長者住戶，並向他們派發口罩及其他日用品。即睇:【新冠肺炎】林鄭月娥今午探訪政府物料營運中心 又落區到深水埗派口罩

【20:40】一名60歲女子初步在養和醫院，驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應。馬會表示，今日（25日）下午接獲一名會員通知，在私家醫院經測試後初步對新冠肺炎呈陽性反應，已於今日較早時間獲轉往醫管局轄下醫院接受進一步測試。即睇:【新冠肺炎】養和醫院初步確診女子為馬會會員 曾訪山光道會所美食廣場及商店

【19:40】新華旅遊一個18人的韓釜山大邱五天團，今日下午返抵本港，17名團友及1名領隊隔即送往駿洋邨振受強制隔離14天。即睇:【新冠肺炎】新華18人南韓團曾訪慶尚北道 傍晚返港送駿洋邨強制隔離

【18:39】香港中華總商會會長蔡冠深今日在中總中環會址地下免費向市民派發1.2萬個口罩及及2,000枝隨身搓手液。即睇：中總免費派1.2萬口罩 蔡冠深稱派消費券可刺激經濟

【18:35】財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日指，由一月初至本周一（24日）已訂購並送達的口罩數量有約9百萬個，會優先分配予參與檢疫工作的前線人員。即睇：【新冠肺炎】劉怡翔：已訂購並送達的約9百萬個口罩 優先分配予參與檢疫工作前線人員

【18:27】南韓政府今日（25日）決定，明日（26日）起原則上禁止口罩的出口，生產商的出口亦限制在當天生產量的1成或以內。即睇：【新冠肺炎】南韓2月26日起限制口罩出口至4月底

【18:05】城大生物醫學系助理教授阮相宇利用數學模型，推算出確診患者平均在感染3.5天後才被隔離，由此預計本港於本月中至3月中，將最少新增約60宗個案。即睇：【新冠肺炎】城大學者料至3月中將新增最少60宗個案 取決於隔離措施成效

【17:44】一名居於大坑瑞士花園的60歲女子初步在養和醫院，驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應，衞生署及醫管局正為她進行檢測，有待化驗結果。即睇：【新冠肺炎】大坑瑞士花園60歲女子初步確診 曾訪文武廟及畫舍兼出席婚禮

【17:27】18區民主派區議員向審計署署長朱乃璋發聯署信，要求審計署徹查及審核CSI口罩去向。即睇：民主派區議員去信審計署 促徹查CSI口罩外流及分配情況

【17:27】截至今日（25日）中午12時，仍有103位病人需留院隔離。在84宗確診個案中，有2名患者離世，18名人出院。即睇：【新冠肺炎】本港確診患者1危殆5嚴重 18人已出院

【17:26】醫管局表示，局方已物色港島和九龍區共4間酒店，供休班醫護人員入住，共可提供100間獨立房間，希望可令員工安心及減少他們舟車勞頓。即睇： 【新冠肺炎】醫管局指已物色港九4家酒店予醫護人員入住 可提供100間獨立房

【17:00】醫院管理局自本月初與理大合作，成功利用3D打印技術研發一款全面罩，正投入生產，料現時每日可生產1萬個，3月下旬可以增產至每日3萬個。即睇：【口罩供應】醫管局自行研發生產全面罩 日產1萬個3月底增產3倍

【16:52】旺角東站一名站務主任確診感染新型冠狀病毒。旺角東站已跟據衞生當局指引，以1:49漂白水深層次徹底清潔和消毒。即睇：【新冠肺炎】港鐵旺角東站有站務主任確診 車站以1:49漂白水消毒

【16:43】衞生防護中心前日（23日）曾到北角「福慧精舍」佛堂採集33個環境樣本檢測，涵蓋扶手﹑電梯﹑鎖匙洞﹑椅子﹑佛杯﹑燈掣等範圍，其中兩個在經書有表面與跪墊，以及佛堂洗手間水嚨頭開關手柄上的樣本，均對新冠肺炎病毒呈陽性反應。即睇：【新冠肺炎】新增3宗確診涉港鐵及肯德基員工 北角佛堂的經書及洗手間驗出病毒

【16:23】九巴及龍運與一間本地科研公司合作，用「納米光觸媒」為車隊進行醫學級消毒，是本港首次有專營巴士公司引入有關技術。即睇：【新冠肺炎】九巴乘客量減至少3成暫無計劃裁員 採「納米光觸媒」技術為車隊消毒

【16:09】維特健靈近日與廠商百達洋行（Focus）宣布製作納米纖維殺菌防毒口罩，首批預計3月中推出，將以成本價發售。即睇：【口罩供應】維特健靈生產3百萬個納米纖維口罩 預計3月中以成本價發售

【16:06】政府宣布，防疫抗疫基金下設立物業管理業界抗疫支援計劃，資助合資格的物管公司或業主組織，向每名前線物管員工發放每人每月1,000元抗疫辛勞津貼，為期4個月。即睇：【武漢肺炎】物管業抗疫支援計劃 20萬前線員工每月1000元抗疫辛勞津貼

【15:18】「Mask factory口罩工廠」的香港製口罩在今天（25日）於網上接受登記，市民購買前需登記成為會員，口罩將於3月頭開售。即睇：【口罩工廠】購買香港自家製口罩要先做會員 Mask factory官網開放登記5分鐘即癱瘓【附登記連結】

【15:11】四川省安岳縣一位五旬洗碗女工8次的核酸檢測均為陰性，至昨日（24日）才正式確診新冠肺炎。即睇：【新冠肺炎】先後8次檢測呈陰性 四川洗碗工終確診感染新冠肺炎

【14:59】運輸及房屋局局長陳帆今（25日）落區視察，即場為部分小巴車廂消毒。恒地「抗疫基金」代表承諾，資助項目不設上限，優先為小巴、的士業界噴塗保護膜。即睇：【新冠肺炎】陳帆落區消毒小巴車廂 恒地無上限資助全港公交噴抑菌劑

【14:41】教育局決定DSE各科筆試和英文科口試，將如期3月27日開考。DSE放榜日期將順延一星期至7月15日。即睇：【文憑試2020】文憑試筆試如期3月27日舉行 暫延至7月15日放榜

【12:26】四川德陽一名劉姓女子懷疑自己感染新冠肺炎，擔心會傳染家人，於是離家出走，未料失蹤10日後，被發現伏屍河中。即睇：【新冠肺炎】婦人以為自己染病離家出走投河自盡 心理專家：個案屬疑病狀態

【12:13】港府昨晚（24日）宣布將派出包機分批接載湖北省港人返港， 民建聯表示其中一名是已懷孕36周的女士，其丈夫對政府有關措施表示高興，希望可以盡快回港。即睇：【新冠肺炎】懷孕36周孕婦被困湖北省逾一個月 盼早日回港平安產子

【12:04】長者安居協會今日（25日）公布，「一線通平安鐘™」服務近月接獲大量長者求助，以情緒困擾為主。協會表示會全力協助長者做好防疫措施，助長者及有需要人士渡過難關。即睇：【齊心抗疫】老人家防疫留守家中增孤獨感 長者安居協會加強支援情緒及醫療服務

【11:47】首爾航空今日（25日）公布，取消2月27日至3月16日期間往返香港至首爾仁川的航班，包括編號RS501及RS502航班。至於3月份餘下航班暫時維持正常。即睇：【新冠肺炎】首爾航空取消2月27日至3月16日期間往返港韓航班

【11:33】廣州一個潘氏家庭1月22日從乘搭高鐵從武漢返廣州，接受14日居家隔離後，並無異常。13日後，其中4人突然發病，先後確診。即睇：【新冠肺炎】一家四人從武漢返廣州隔離14日無症狀 13日後突發病全確診

【10:56】消息指出今早（25日）再多二人初步確診，其中一人涉及北角福慧精舍的感染群組，二人都在律敦治醫院接受隔離治療，正接受進一步的化驗確診。即睇：【新冠肺炎】再多兩人初步確診 其中一人涉北角佛堂親友

【09:59】一名50歲居住在神奈川縣相模原市的男子日前確診新冠肺炎，為JR東日本職員，發燒時照上班，其妻子及2名女兒亦受感染。即睇：【新冠肺炎】JR東日本職員發燒照上班連跑3車站工作 妻女3人同被感染確診新冠肺炎

【00:21】深圳昨宣布即日起每天向香港捐贈10萬個口罩，首批100萬個。即睇：【新冠肺炎】深圳昨起每天向香港捐贈10萬口罩 首批100萬個

【00:00】 香港理工大學成功以3D打印技術趕製700件眼罩予伊利沙伯醫院，又設計出全新面罩予本地廠商生產，今日起可日供醫管局1萬件面罩，3月底更可達日供3萬件。即睇：【齊心抗疫】理工大學「3D打印技術」製口罩供醫護 本地製作可每日生產3萬件

【2月24日】

【22:42】 新增個案中有一人曾4度到養和醫院求醫，養和醫院現正就40多名曾接觸患者的醫護展開醫學監察。即睇：【新冠肺炎】5旬確診主婦曾到養和求醫入院 養和：已就接觸40多醫護展開醫學監察

【22:36】 香港保險業聯會提醒，部份保險公司將今次新冠肺炎廣泛傳播情況已定為已存在的風險，在特定日期後購買的保單，即使有外遊警示保障，也未必會提供賠償。即睇：【新冠肺炎】港府向南韓發紅色外遊警示 保險業聯會提醒旅保未必可賠足

【20:25】 港府晚上宣布，將派出包機分批接載湖北省港人返港，並優先撤離滯留武漢港人。即睇:【新冠肺炎】政府接450滯留武漢港人救助 計劃先派首班包機到武漢接回港人

【20:19】港府於晚上召開記者會，宣布將會向韓國發出紅色旅遊警示，提醒計劃前往當地的市民要留意，避免前往當地。即睇:【新冠肺炎】港府向韓國發紅色旅遊警示 明早6時起禁止非港居民由韓國入境

【19:56】受疫情影響，港鐵公司將由2月29日（六）起，暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務，候車時間平均會延長半分鐘至約兩分鐘。即睇:【新冠肺炎】港鐵2月首2星期客量按年跌5成 29日起將削減班次

【18:37】香港友好協進會會長唐英年早前收集10萬個口罩等防疫物資，分發全港，並再次呼籲市民要鎮定和堅定。即睇:唐英年派10萬個口罩 促預算案紓解民困

【18:12】身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒今日就宣布，指獲捐贈100萬個口罩，將日內派發給有需要人士。即睇:開口罩廠又獲捐百萬口罩 林健鋒：部分將轉贈醫管局

【17:56】衞生署衞生防護中心表示，北角佛堂每逢農曆初一、十五會派食物給信眾，或因為佛堂信眾一同用膳時傳播病毒。即睇:衞生防護中心：北角佛堂信眾或因一同用膳而傳播病毒

【17:53】九巴及龍運巴士開始於巴士車廂陸續放置消毒潔手啫喱，供乘客和前線員工使用。即睇:【新冠肺炎】九巴車廂加設消毒潔手啫喱 乘客可取用

【17:36】香港寬頻豁免所有客戶一個月月費，每戶上限200至500元，超過90萬香港家庭及公司受惠，涉款逾1億元。即睇:【新冠肺炎】香港寬頻免月費1個月90萬客戶受惠 住宅客上限200元商業客500元【附登記連結】

【17:30】香港寬頻宣布，豁免所有住宅固網服務及企業方案客戶一個月月費。即睇:【齊心抗疫】香港寬頻派糖逾一億元 豁免寬頻電話及IDD月費

【17:27】醫管局向高風險職務員工發放特別津貼，津貼為薪金的20%或500元，以較高者為準。即睇:【新冠肺炎】醫管局向高風險職務員工發放特別薪金津貼 料2.5萬人受惠

【17:03】政府今日推出特別計劃，透過工聯會為身在廣東省和福建省有緊急藥物需要的港人送遞處方藥物。即睇:【新冠肺炎】政府將透過工聯會為身在廣東省和福建省港人送遞處方藥物

【17:15】戶外服裝品牌Patagonia有員工自發組隊上山執垃圾，拾到不少口罩。即睇:【齊心抗疫】Patagonia員工自發組隊行山執垃圾 執垃圾速度跟不上垃圾出現速度感無力

【17:01】本港今日新增5宗個案，當中2宗與北角「福慧精舍」佛堂有關。即睇:【新冠肺炎】新增5宗確診個案累計79宗 2人曾多次到訪北角佛堂

【16:55】江蘇省疾病預防控制中心近日發文解釋，要透過放屁傳播新型冠狀病毒，先要符合兩個條件。即睇:【新冠肺炎】在電梯及地鐵裡放屁會傳染？江蘇疾控中心：要先符合2個條件

【15:47】「Mask factory口罩工廠」表示，香港製的口罩即將面世，而官網亦即將上線，將於明日下午3時開始會員登記。即睇:【香港口罩】香港口罩工廠即將面世 Mask Factory：明日3時開始會員登記

【14:41】政府正利用「組裝合成」建築法，於鯉魚門公園度假村興建檢疫用的隔離屋。即睇:【新冠肺炎】鯉魚門度假村120個獨立檢疫單位將完工 警隊派200人抗疫專隊駐守

【14:27】韓國確診病例增加至763宗，61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕。即睇:【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗 61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕

【13:50】永安旅遊宣布取消即日至3月31日期間出發的所有南韓線旅行團，受影響顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或減除手續費後退回團費。即睇:【新冠肺炎】永安旅遊取消即日起至3月底南韓旅行團

【13:48】 澳門政府提早至4月派錢，每名永久性居民可獲1萬元。即睇:【新冠肺炎】受疫情影響經濟 澳門提早至4月派錢每人1萬

【13:46】有護士主動申請加入Dirty team，只為幫同事，直言「同事有仔女，我無呢個負擔。」即睇:【新冠肺炎】主動申請加入Dirty team幫同事 本港護士：同事有仔女我無呢個負擔

【13:28】日本女子發燒照去旅行，以為感冒無戴口罩經羽田機場再到白川鄉。即睇:【新冠肺炎】日本女子發燒照去旅行 以為感冒無戴口罩經羽田機場再到白川鄉

【13:21】內地企業近日陸續復工。位於上海的大型超市Costco（開市客）連日來水洩不通，不少人排隊買蛋糕和肉類。即睇:【新冠肺炎】近2000人擠滿上海Costco搶購 市民：外面世界好恐怖

【13:15】有商會調查顯示，86%中小企及初創業務受新冠肺炎嚴重影響，六成半企業更打算精減公司架構和裁員。即睇:【新冠肺炎】調查指逾8成青年企業生意受嚴重影響 6成半企業打算裁員

【13:07】工黨上周進行網上問卷調查，結果顯示，近2成受訪者一周用12小時以上購買口罩，且少於一半的受訪者獲公司提供口罩。即睇:【口罩供應】工黨指近2成人一周花逾12小時撲口罩 近半人不獲公司提供

【12:48】恒地旗下「抗疫基金」宣布，本周內優先為全港4300多部小巴，噴塗可長效消毒抑菌的「納米光觸媒」保護膜。即睇:【新冠肺炎】恒地抗疫基金助全港小巴噴納米光觸媒抑菌保護膜

【12:44】港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，「鑽石公主號」郵輪的港人有可能在船上隔離14天時已受感染，不排除會有更多港人在檢疫期間發病，或確診的數字會增加。即睇:【新冠肺炎】何栢良：鑽石公主號返港人士或有更多人確診

【12:41】武漢市疫情防控指揮部發通告，容許5類人分批出城。不過，防控指揮部下午突然改口，指進出城通告無效。即睇:【新冠肺炎】武漢市局部解封容許5類人分批出城 防控指揮部下午改口：通告無效

【12:28】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，衞生署正考慮對日韓旅客 採取檢疫措施 ，包括 申報、醫學監察，甚至強制檢疫等。 即睇:【新冠肺炎】南韓確診人數逾700宗 袁國勇：衞生署正考慮對日韓旅客採取檢疫措施

【12:27】東瀛遊宣布取消明日（25日）至3月31日期間所有南韓旅行團。即睇:【新冠肺炎】東瀛遊取消3月31日前所有南韓旅行團

【12:09】建造業議會收集各方捐贈的約55萬個口罩，並分發予約1000個工地，希望確保工人有口罩開工。即睇:【口罩供應】建造業議會派55萬口罩 料工料不足致部分工程延誤

【11:21】康泰宣布取消3月15日之前出發的南韓首爾旅行團，涉及約30團，570名團友。即睇:【新冠肺炎】康泰取消3月15日前出發南韓首爾旅行團 涉30團共570人

【11:18】意大利確診病例上升到152宗，成為新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。當局宣佈11個城市封城，奧地利一度暫停來回意大利的火車服務。即睇:【新冠肺炎】意大利確診個案激增至152宗 11個城鎮緊急封城超市出現搶糧情況

【11:14】本港確診新型冠狀病毒感染個案增至74宗，當中有4名確診患者曾到 北角「福慧精舍」佛堂。 即睇:【新冠肺炎】至少4確診患者曾到北角佛堂 感染及傳染病專科醫生：同一大廈居民不必過分擔心

【11:08】行政會議成員林正財表示，「鑽石公主號」郵輪上的感染率高，現時仍要緊密監察已返港的港人，不排除相關確診個案仍有機會上升。即睇:【新冠肺炎】林正財料鑽石公主號確診個案有機會上升 籲港人遊韓前要三思

【10:52】香港中科工程表示，與土耳其夥伴達成協議，將在土耳其開設口罩生產線，料30日內日產量可提升到12.5萬個。即睇:【口罩供應】中科工程土耳其設口罩生產線 料日產量提升至12.5萬個口罩

【10:33】近日到郊外行山的人愈來愈多，不少山友在網上聲討，有人沒公德心，把垃圾、甚至用過的口罩隨處亂丟，增加播毒風險，令抗疫隨時變成犯險。即睇:【抗疫變播毒】行山避疫口罩紙巾隨處棄置 魏綺珊：太多自私精

【10:20】加入Dirty team 近3星期的黃任匡醫生表示，急症室、普通科門診的同事，消防及家庭醫生都是抗疫英雄。即睇:【新冠肺炎】隱形病人防不勝防 Dirty team黃任匡：消防家庭醫生都是英雄

【08:00】紡織及製衣界立法會議員鍾國斌率先推出可重用60次的環保口罩，定價每個100元，料3月推出30萬個。即睇:【新冠肺炎】解構港產可重用防菌殺菌口罩 鍾國斌︰最快本周可獲認證

【00:01】銅鑼灣新開幕的中醫所天大館，今天起一連五日義診，免費派發共500份專為新冠肺炎（武漢肺炎）研發的藥方。即睇:【齊心抗疫】銅鑼灣中醫館今起義診 贈500劑湯飲加強抵抗力

【2月23日】

【16:37】工聯會稱截至今日已收到逾600宗滯留湖北港人求助，包括長期病患者、孕婦、嬰兒及兒童等。即睇:【新冠肺炎】逾600港人滯留湖北 工聯會促設高鐵專列或包機回港

【15:29】本港多間旅行社相繼推出「抗疫價」旅行團吸客，韓國團、曼谷團等團費更創下近年新低。即睇:【疫情重挫】本港旅行社推超抵價團吸客 首爾5日遊團費最低只需399元起

【14:03】民建聯收到超過140宗滯留內地的港人求助，過半來自湖北省，有孕婦因滯留湖北省而錯過產檢。即睇:【新冠肺炎】民建聯接逾140宗滯留內地港人求助 滯留湖北孕婦錯過產檢盼盡快回港

【13:57】社區組織協會指本月訪問近400個基層家庭，發現逾7成因沒有口罩而未能外出。即睇:七旬婆婆果皮墊口罩用足多天 社協指劏房戶環境較學校差促政府復課派錢

【13:06】屯門醫院一名35歲男子的深喉唾液樣本，對新冠肺炎病毒呈陽性，初步確診感染新冠肺炎。即睇:【新冠肺炎】消息：屯門醫院35歲男患者唾液樣本化驗後初步確診感染

【11:43】南韓當局宣布確診人數再增123宗，累計確診數字達556宗，出現4宗死亡個案。即睇:【新冠肺炎】南韓確診人數急增至556宗 大邱市民恐慌一日掃光超市食物

【11:11】由香港府安排接載「鑽石公主號」郵輪上的香港居民的第三班包機已於今晨6時10分抵達香港。即睇:【鑽石公主號】港府第三班包機今早抵港

【10:25】政務司長張建宗表示，政府將成立防疫抗疫基金督導委員會，由他擔任主席。即睇:【抗疫基金】張建宗擔任督導委員會主席 監察防疫抗疫基金運作

【2月22日】

【19:37】工聯會與領展代表會面，要求為商戶提供租金減免，惟領展未有回應。即睇：【新冠肺炎】零售業寒冬 工聯會促領展減租

【17:46】政務司司長張建宗今到訪北角健康村，向長者及住戶派發口罩等防疫物資。即睇:【新冠肺炎】高官再落區 張建宗到北角派口罩

【17:03】衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（22日）表示，今日有一宗初步確診個案，患者為沒有外遊史的96歲女性，期間曾赴佛堂，疑有關佛堂為第65宗患者曾到的同一佛堂。即睇:【新冠肺炎】新增1宗初步確診個案 疑曾赴第65個案同一佛堂

【16:13】保安局局長李家超今日（22日）宣布，會為郵輪「鑽石公主號」上的港人安排第3班包機，料於明晨1時45分起飛。即睇:【鑽石公主號】港府安排第3班包機 明晨啟程返港

【12:14】中大前校長沈祖堯今日（22日）於電台節目向前線醫護打氣致敬，雖然醫護目前裝備不足，病毒比沙士更具傳染性，感染規模亦比沙士大，但醫護依然勇敢面對挑戰，沈祖堯對此感到自豪，勉勵醫護要互相支持。即睇:【齊心抗疫】沙士英雄致Dirty Team香港家書 沈祖堯：香港每個人為你們感自豪

【11:45】勞工及福利局局長羅致光今日（22日）接受電台訪問時指，受到疫情影響，香港失業率短期內難以避免升至5%。即睇:【新冠肺炎】疫情嚴重打擊 羅致光料失業率短期達5%

【01:56】接載「鑽石公主號」的第二批港人，昨日早上 (21日)開始準備落船，期間因為登船名單有誤，比原定計劃延誤了3個多時後，直至今日（22日）凌晨大約1時30分終於抵達香港國際機場，總共84人之後被安排送到火炭駿洋邨接受隔離14天。即睇: 【鑽石公主號】84人凌晨抵港後入住駿洋邨 滯留港人：好驚趕不上包機

【2月21日】

【23:24】香港賽馬會今日（21日）宣布再捐出35萬個成人外科口罩，協助防止新型冠狀病毒的傳播，將會派發予外展服務的前線員工和院舍照顧者，以及劏房居民、有需要的少數族裔人士、兒童住宿照顧服務下的青少年、獨居及雙老家庭、嚴重病患者及智障人士、有經濟困難的家庭，以及露宿者等弱勢社群。即睇：【齊心抗疫】馬會再捐出35萬個口罩 助院舍照顧者及劏房居民等抗疫

【23:22】特首林鄭月娥今午（21日）到土瓜灣一所私營安老院，將一批懲教署生產的口罩送到院舍的護理人員手中。即睇:【新冠肺炎】林鄭月娥到訪土瓜灣安老院 親手送上懲教署口罩

【22:07】港府推出名為「香港抗疫資訊頻道」的Telegram頻道，內容包括感染個案數字、受影響的公共服務以及抗疫須知等，公眾可在電腦或手機透過Telegram應用程式訂閲該頻道。即睇:【齊心抗疫】港府多個網上頻道 發放抗疫資訊

【19:36】港大感染及傳染病中心總監指本地個案中有12宗與飲食聚會有關，已涉兩個超級傳播群組，更憂警員西環飯聚成第3個超級傳播群組，認為超級電腦可追蹤確診警員。即睇：【新冠肺炎】何栢良憂確診警員聚餐成超級傳播群組 超級電腦可追蹤接觸者堵源頭

【18:04】香港大學化學系博士、前香港中文大學講師鄺士山（Dr K Kwong）今日（21日）宣布，成功設計「香港製造」的可重用、隔病毒的口罩，市民只需下載設計圖並購買濾芯，便可在家中DIY自製口罩。即睇：【口罩供應】本地生產可重用口罩3月中面世 化學博士Dr Kwong：換濾芯及布口罩可清洗重用

【17:33】司法機構今（21日）宣布將暫停正常運作延長至3月1日，期間所有案件均押後至另行通知，僅處理緊急和必要聆訊。即睇：【新冠肺炎】法庭停擺近1個月 研書面處理民事案申請

【16:53】醫管局表示會繼續採購防疫裝備，截至今天，中央庫存的外科口罩有18000萬個、N95呼吸器有119萬個、保護衣230萬套、面罩45萬個。即睇：【新冠肺炎】醫管局繼續採購防疫裝備 籲病人盡快交回樣本瓶

【16:42】昨日確診的48歲男警員，曾經出席晚宴涉及59人，當中4人有不同程度的徵狀，分別送院檢測。即睇：【新冠肺炎】衞生署尋求警方協助啟動「超級電腦」追蹤個案 與確診警員聚餐有4人出現徵狀

【16:37】「土瓜灣不是垃圾站」發現有清潔將口罩清洗晾曬後重用，義工向其送上10個口罩應急。即睇：【齊心抗疫】清潔工叔叔缺口罩清洗重用 暖心義工送上10個口罩應急

【14:29】香港社會服務聯會（社聯）表示，部分機構有可能因為財政困難而結束營運，建議政府向合資格的非資助機構，派發緊急支援金20萬元，協助機構渡過難關。即睇：【新冠肺炎】NGO現財困或結束營運 社聯促政府提供20萬元緊急支援金

【13:50】近日一群熱心環保人士，連日來在西貢、大嶼山沙灘旁發現大量用過口罩。即睇：【齊心抗疫】西貢大嶼山湧現大量用過口罩 環保人士奮戰多個沙灘清出27袋垃圾

【13:33】本港餐飲業界形容，最壞情況下將有逾1,000家食肆因疫情打擊而倒閉，料餐飲業失業率或升至6.5%。即睇：【新冠肺炎】業界指食肆生意下跌至少3成 餐飲業失業率或升至7%

【12:39】「鑽石公主號」郵輪其中一名確診港人引述醫生指，將會做2次病毒測試，若結果全屬陰性估計一至兩星期內可出院。即睇：【鑽石公主號】確診港人引述醫生指最快一兩星期內可出院 家屬冀能接父母回港就醫

【12:06】日本「鑽石公主號」郵輪第二批船上港人陸續下船，最快傍晚6時可乘包機返港。即睇：【鑽石公主號】第二批船上港人早上開始陸續落船 最快今晚6時乘包機返港

【11:05】世衞總幹事譚德塞昨（20日）在記者會上表示，目前已有2項藥物正進行臨床試驗，預計3周內會有結果。即睇：【新冠肺炎】2款藥物正進行臨床試驗 世衞：料3周內有初步結果

【10:51】食物及衞生局局長陳肇始表示，昨日共有106位「鑽石公主號」滯留港人返港並已入住火炭駿洋邨，由昨日起進行14天檢疫觀察。即睇：【鑽石公主號】陳肇始稱將盡快安排郵輪確診港人密切接觸者返港

【10:41】政務司司長張建宗回應自己星期三（19日）在立法會指現時本港武漢肺炎疫情受控，指有關說法引起誤解感到「唔好意思」。即睇：【新冠肺炎】張建宗：對疫情受控的說法引起誤解感到「唔好意思」

【10:30】政府於今日（21）在立法會財委會申請撥款約300億，成立防疫抗疫基金。政務司司長張建宗表示，將成立基金督導委員會，負責監察基金運作及使用實際情況。即睇：【抗疫基金】政府向會財委會申請撥款300億 張建宗：督導委員會監察運作及使用情況

【08:47】「鑽石公主號」郵輪滯留港人今早接獲入境處通知，傍晚可乘包機返港。即睇：【鑽石公主號】入境處通知滯留船上港人 日方將完成檢測今晚6時乘包機返港

【02:01】警方證實20日確診的48歲男性警務人員，與太太居於油塘紀律部隊宿舍油美苑潤美閣，駐守北角分區，現時負責東區警區防暴隊工作。即睇：【新冠肺炎】警方證實確診48歲男警為東區防暴隊員 聚餐59警等候檢疫

【2月20日】

【23:22】確診48歲男警員的妻子及外母均出現病徵，而他在18日發病，當日曾到西營盤明星海鮮燒鵝專門店出席聚會。即睇：【新冠肺炎】確診48歲男警妻子及外母均出現病徵 病發當日曾到西環明星酒家聚會

【23:12】截至晚上8時，本港新增3宗確診個案，58歲確診的士司機發病後曾駕車逾1周，車牌號碼為JW9897。【新冠肺炎】58歲確診的士司機發病後曾駕車逾1周 車牌JW9897 本月16日最後上班

【21:34】消息指，觀塘普通科門診一名48歲男病人初步確診，患者為居於油塘油美苑的紀律部隊宿舍警員，駐守北角警署。即睇：【新冠肺炎】消息指油塘油美苑一名48歲警員初步確診 駐守北角警署

【18:02】衞生防護中心中心獲澳門方面通報後，發現第62宗及25宗個案曾乘坐同一班澳門巴士及港珠澳大橋金巴回港，中心呼籲曾在2月6日約下午5時乘坐金巴的市民聯絡中心。即睇：【新冠肺炎】兩宗確診個案曾乘同一金巴回港 衞生防護中心正追蹤其餘乘客

【17:47】衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，目前疫情未符合「受控」的準則，但認同政務司司長辦公室今日（20日）表示，整體情況正在受嚴密監控。即睇：【新冠肺炎】衞生署指疫情未受控 要視乎最後個案入院後2個潛伏期無新例

【17:41】深水埗區議員袁海文透露，近日接過超過250人求助，指早前於網上購買口罩及付款後，賣家突然失聯及刪除通訊紀錄，懷疑墮入騙案，涉及金額逾4萬元。即睇：逾250人網購口罩受騙 區議員促警方加強執法

【17:30】有親人滯留船上的家屬發聲明表示，促請港府安排檢疫結果呈陰性的緊密接觸者乘包機回港。即睇：【鑽石公主號】滯留港人家屬批政府不作為 倡包機接回所有檢測陰性人士包括緊密接觸者

【17:00】港鐵宣布推出特別支援措施，與市民共度時艱，包括今年全年港鐵車費不會有實際調整，以及港鐵全綫車站及13個商場中小型租戶，可獲減免2020年2月及3月一半租金。即睇：【新冠肺炎】港鐵宣布今年凍結車費 車站及商場租戶兩個月可半租

【16:57】政務司司長辦公室發言人今（20日）稱，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情整體情況正在受嚴密監控，政府會繼續密切監察疫情進展。即睇：【新冠肺炎】政務司司長辦公室：疫情整體情況正受嚴密監控

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，一宗確診個案是一名38歲聯合醫院女患者，在油糖大本營商場的一粥麵工作，另一宗是一名58歲的士司機。即睇：【新冠肺炎】確診38歲患者在油糖「一粥麵」工作 58歲的士司機初步確診曾發燒2星期

【16:24】鑽石公主號郵輪有超過300名香港市民，當中55人確診感染新冠肺炎。今日TVB發言人證實，其中一名確診女患者為TVB化妝師。即睇：【鑽石公主號】TVB女化粧師被困船上多日 証實確診已於日本接受治療

【16:20】盾牌口罩於2月16日在粉嶺開倉開賣口罩，市民冒雨通宵排隊，從粉嶺排到上水。當時開倉出售口罩漲價3倍，亦有網民指盾牌疑囤積居奇，對此盾牌在facebook專頁再次澄清。即睇：【盾牌風波】被質疑囤積居奇$50口罩漲至$150 盾牌口罩澄清：這是最低成本價

【16:20】瑪麗醫院微生物學科部門主管及感染控制主任鄭智聰，2月18日在東區醫院向醫護人員分享防疫經驗，揭示2003年的沙士如何令醫護人員受感染。即睇：【齊心抗疫】袁國勇徒弟瑪麗醫院鄭智聰醫生分享抗疫經驗 揭沙士時醫護脫下防護衣時受感染 (2片即時睇)

【16:06】日前有一名湖北籍男子因為掛念女友，偷偷翻牆到女友的家中，結果被發現，最終連累全棟大廈的人要接受強制隔離。即睇：【新冠肺炎】湖北男為私會女友度一夜春宵 連累整棟住戶強制隔離

【16:01】位於土瓜灣的海藥堂中西大藥行，在農曆新年前就已經以良心價10元10個售賣口罩，昨日（19日）藥房又免費派發酒精。即睇：【齊心抗疫】良心藥房堅拒坐地起價 逆市免費派口罩酒精：派到供應正常為止

【16:01】牛池灣嘉峰臺保安員獲發物業管理公司自製的口罩，由廚房紙、書釘及橡筋製成。富誠物業管理有限公司回覆表示，因1月下旬口罩儲備短缺，前線員工及外判保安人員為解燃眉之急，自行製作口罩以備不時之需。即睇：【新冠肺炎】牛池灣嘉峰臺保安員獲發廚房紙口罩 物業管理公司：前線員工自製口罩解燃眉之急

【16:00】全港多區藥房等售賣的口罩有開始減價迹象，北角藥房一盒50元的外科口罩180元至200元可買到。即睇： 【口罩供應】口罩供應有增加迹象 有藥房開始降價速銷

【15:36】中聯辦主任駱惠寧上任以來首次向港區人大代表和政協委員的電子信件，認為如果少數人現時還為政治私利，製造各種對立，甚至操弄「罷工救港」，就如「一種政治上的新冠病毒」。即睇：駱惠寧去信港區人大政協 批醫護「罷工救港」是政治操弄

【14:58】創科局建議4月起為科學園、數碼港及工業邨租戶免租半年，涉及3.8億元。即睇：【新冠肺炎】創科局建議科學園數碼港及工業邨免租半年 涉3.8億元

【14:31】郵輪鑽石公主號約500名經檢測後對新型冠狀病毒呈陰性的乘客，可於昨日（19日）下船後自行回家，不受隔離及外出限制。一名剛下船的日本女乘客立即與友人會合，直奔壽司店吃壽司。即睇：【鑽石公主號】鑽石公主號下船後不受隔離外出限制 女乘客即和友人會合食壽司

【14:09】民建聯副主席周浩鼎今日（20日）表示，飲食業減低成本要由人工及租金兩方面着手，政府須率先就政府產業減租；另設其他失業援助的支援，包括開工不足津貼，保障基層前線員工。即睇：【新冠肺炎】民建聯：倡政府產業帶頭減租 增設開工不足津貼支援飲食業

【13:47】日本神戶大學傳染病學教授岩田健太郎日前登船視察，他拍片講述船上情況指船上情況一片混亂，比非洲伊波拉病毒，或是2003年SARS疫情嚴峻，不過他今日指已刪除有關影片，並向受影響的人士致歉。即睇：【鑽石公主號】日本專家岩田健太郎批評船上疫情比沙士嚴峻 突然刪除影片並發文道歉

【13:32】工聯會立法會議員麥美娟認為港府防疫基金措施僅支援公司，但未針對被停薪、減薪或裁員的從業員，盼港府向每人派萬元紓困。即睇：麥美娟批防疫基金遺漏打工仔 盼港府每人派1萬元直接支援市民

【13:29】香港喉管從業員總會近日檢查屯門山景邨100伙公共屋邨單位，發現約一半住戶排氣管出現不同問題，如排氣管老化、接駁口破裂、錯誤接駁等問題，導致臭氣入屋傳菌。即睇：【新冠肺炎】屯門山景邨約50伙疑排氣管有問題 喉匠：曾改裝廁所易播毒

【13:28】滯留鑽石公主號郵輪的港人，首批包機載著106名港人抵港，入住火炭駿洋邨接受14日檢疫。政府早前已在單位內放置床、摺枱、摺椅等傢俱，亦會提供電水煲、暖風機、床上用品、洗澡用品等，讓接受隔離的人士使用。即睇：【鑽石公主號】滯留港人入住駿洋邨接受14天檢疫 單位提供多種日常用品

【13:14】教育局局長楊潤雄表示，為減輕家長負擔，即將成立的「防疫抗疫基金」將撥出約9億元， 把2019/20學年的每名學生津貼增加1,000元，由2,500元增加至3,500元。即睇：【新冠肺炎】學生津貼加碼至3500元 首批料抗疫基金成立後一星期內發放

【12:50】工聯會昨舉行記者會，宣佈於大埔工業邨設立本港首個民間口罩生產線，首階段可以半自動生產方式月產10萬個，將作為慈善用途，免費優先派發給長者及基層市民等。即睇：工聯會大埔設工場月產10萬口罩 免費派長者基層

【12:47】盈科拓展集團（「盈科拓展」）今日（20日）宣布，將捐贈合共20萬個外科口罩予醫院管理局和社會有需要人士，與市民攜手抗疫。即睇：【齊心抗疫】李澤楷旗下盈科拓展集團捐贈抗疫物資 20萬口罩予醫護及社區人士

【12:16】「鑽石公主號」郵輪中一度滯留的香港居民，首批106人已乘坐包機抵港，入住火炭駿洋邨的檢疫中心。檢疫中心的人士均無病徵，更非確診或懷疑感染病人。即睇：【新冠肺炎】包機106位乘客已赴檢疫中心均無病徵

【12:07】澳門停運賭場的措施已結束，全澳41間娛樂場之中，29間已於午夜（20日）重開。即睇：【新冠肺炎】澳門29間賭場已重開 賭客戴口罩及申報健康才准入內

【12:07】政府會繼續實施部門的特別上班安排至3月1日，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險，屆時會再檢視情況。即睇：【新冠肺炎】政府再延長部門特別上班安排至3月1日

【12:00】港大內科及肝臟科講座教授黎青龍，聯同民間組織「民間防疫小隊」的義工，及聖雅各福群會社工，日前走訪灣仔、銅鑼灣及跑馬地各區，為露宿者、獨居老人派發口罩。即睇：【齊心抗疫】心痛露宿者長者一罩難求 肝臟權威黎青龍偕義工走訪各區派口罩

【11:29】「鑽石公主號」郵輪一對80多歲、本身有長期病患的日本籍男女，感染新型肺炎後分別於2月11日及12日下船送往醫院接受治療，並於今日（20日）證實不治。即睇：【鑽石公主號】日媒稱鑽石公主號一對男女死亡 滯留船上港人：預料是最後一批乘包機返港

【11:27】消息指聯合醫院一名38歲女人初步確診，據了解女患者並沒有外遊紀錄，居於油塘，現正進行進一步的檢測。即睇：【新冠肺炎】消息：聯合醫院一名沒有外遊紀錄的患者初步確診

【11:15】近日百佳超級市場（百佳）在門市快閃開賣日本及韓國口罩。即睇：【口罩供應】百佳各區快閃開賣平價口罩 KF94口罩平均$6一個

【10:46】港府安排免費包機接載滯留在鑽石公主號的港人，首班包機有106名乘客，今早（20日）約8時50分抵達機場，並於早上10時20分，分別乘坐3輛旅遊巴，抵達位於沙田火炭的駿洋邨隔離檢疫14日。即睇：【鑽石公主號】首批106名滯留港人乘包機回港 今早乘旅遊巴抵火炭駿洋邨接受隔離

【10:16】盾牌口罩香港代理商2月16日在粉嶺開倉開賣口罩，售價比平時高兩倍，因而被網民斥其漲價是「發國難財」。盾牌昨晚在facebook專頁就事件道歉。即睇：【盾牌風波】盾牌為漲價言論道歉 曾fb直播教重用口罩：避免與醫護「爭用口罩」

【10:02】有熱心港人在港自設廠房，改名「Mask factory口罩工廠」再以良心價出售，期望助港人渡過難關，昨晚(19日)表示，香港製的口罩已完成90%測試，即將試產。即睇：【香港口罩】香港自家製口罩完成90%測試 口罩工廠：即將試產港人優先

【09:00】協康會設計apps及小冊子，協助家長可以在家中教SEN學童防疫知識。即睇：【口罩防疫措施】特殊教育需要（SEN）學童抗拒口罩 協康會設計apps可家居訓練加強防疫意識

【08:56】「鑽石公主號」郵輪首批106人終抵港，全部是香港居民。上午大約8時50分抵達機場，入住位於火炭、未入伙的公屋駿洋邨，接受檢疫隔離14天。即睇：【鑽石公主號】首批106名滯留港人乘坐包機早上抵港 抵港後入住火炭駿洋邨隔離14天

【04:32】港府表示，希望接載更多「鑽石公主號」郵輪上的香港居民回港，原定今日(20日)上午6時抵達香港國際機場的專機，將會延遲。即睇：【鑽石公主號】102港人坐包機返港 專機將延遲

【00:05】瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華提醒家長不要輕視疫情，因小朋友從衣、食、住、行四方面都可以接觸到細菌病毒。即睇：【口罩防疫措施】小朋友衣食住行暗藏細菌病毒 兒科醫生解構兒童防疫常犯錯誤

【2月19日】

【23:26】防疫基金的金額再度加碼，增加至300億元。即睇：防疫基金細節曝光 政府兩度加碼至300億元

【22:29】在日本時間(19日)晚上11時(香港時間晚上10時)，獲准離開「鑽石公主」號郵輪的香港乘客開始陸續下船。即睇：【鑽石公主號】中國駐日大使館協調下船港人撤離 準備登機

【22:29】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（19日）晚上8時，本港新增3宗新冠肺炎（武漢肺炎CＯVID-19）確診個案，本港整體累計65宗確診個案。即睇:【新冠肺炎】本港新增3確診個案累計65宗 新確診者曾到屯門三聖用膳

【22:17】太古城54歲男患者（第57宗確診個案）的46歲妻子（第60宗確診個案）早前確診，她任職的牛津大學出版社宣布，主動暫停開放所有辦公室至2月21日，並要求員工在家工作。即睇:【新冠肺炎】太古城患者妻任職牛津出版社 公司：暫關所有辦公室

【22:16】特首林鄭月娥下午到訪了駿洋邨，視察檢疫中心為接回「鑽石公主號」上港人返港的籌備工作。即睇:【新冠肺炎】特首林鄭月娥視察駿洋邨檢疫中心準備工作

【19:48】鑽石公主號船上逾230名港人願乘包機返港。即睇：【鑽石公主號】船上逾230名港人願乘包機返港 今晚首班包機先載45港人

【19:21】昨日公布一名居觀塘的58歲確診男患者，曾於2月5日經港珠澳大橋往澳門即日往返，其間曾與本港第25宗個案坐同一巴士及金巴，不排除因而受感染。即睇:【新冠肺炎】聯合醫院58歲患漢曾赴澳門 與第25宗患者同車經港珠澳大橋返港

【18:24】香港航空月初預告將裁員400人，今日（19日）正式開始裁員行動，消息指約150名機艙服務員已陸續收到解僱通知。即睇:香港航空解僱400人 今日起通知受影響員工

【18:18】美心集團捐贈20萬個口罩及4萬張MX套餐券免費換領套餐，透過四間社福機構，向予長者及視障人士派發，料惠及2萬名長者。即睇:【口罩供應】美心集團捐20萬個口罩及4萬張餐券 透過4間社福機構派予長者視障人士

【18:16】富臨集團今日（19日）公布，為顧客及員工的健康及安全著想，決定旗下約20 間餐館短暫休業，進行徹底清潔和消毒。富臨約20間餐館短暫休業 2,000員工安排放3天無薪假

【18:02】澳門連續15日已無錄得新增確診個案，至今共維持十宗確診，今日再多1名澳門確診病人出院。澳門連續15日無新確診 多1名患者康復出院

【17:47】南韓今日（19日）激增15宗確診病例，新增的15宗個案中，有多達11宗是與昨日（18日）確診的61歲婦人接觸後感染，當局憂慮該婦人為「超級傳播者」。南韓61歲確診婦人成「超級傳播者」 發燒參加婚禮教會崇拜傳染11人

【17:30】首架包機將於明日（20日）凌晨1時45分從東京羽田機場起飛。【鑽石公主號】中國駐日大使館：特區政府將派包機撤離中國乘客前往香港

【17:23】本港2宗初步確診個案涉及一對居於小西灣邨瑞滿樓的夫婦，分別為68及70歲，二人無外遊紀錄，2月12日起出現咳嗽及有痰的徵狀。即睇：小西灣邨一對夫婦初步確診 男方有晨運女方初一曾往佛堂

【17:00】涉第60宗確診女患者的母親及第57宗男患者的外母；於2月15日因跌傷經屯門醫院急症入住骨科病房，進行髖關節手術，曾同房6名病人已獲安排隔離治療，曾接受患嫗的15位醫護，當中9人經檢測後對新冠病毒呈陰性反應。即睇：太古城男患者83歲外母確診 6名同留醫屯門醫院骨科病房患者需隔離

【16:30】樂善堂社區藥房以成本價出售200個抗疫包，每個$20，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出200個購買名額。即睇：【口罩供應】樂善堂社區藥房200份抗疫包開售 對象為九龍城及土瓜灣居民兼長期病患者【附登記連結】

【16:27】面對疫情，市民難免容易感到不安、憂慮、緊張、沮喪及無助，聖公會聖基道兒童院臨床心理學家教你4招抗疫定心法。即睇：【疫境自強】社會焦慮恐懼漫延 臨床心理學家教你抗疫定心法

【15:47】有日本節目指出，男性站立小便一日可飛濺出多達2600滴尿液，尿液更會飛濺至地板、牆壁，容易滋生細菌，有專家分享用一種物品，就可以將飛濺出來的尿液大大降低。即睇：站立小便一日飛濺2600滴尿液 日本專家教用1種物品減少尿液飛濺

【13:21】印尼駐港總領事館近日宣佈將把口罩以郵寄方式寄給在港的印尼公民。即睇：印尼駐港總領事館免費派口罩 新界區印尼女傭網上填表可獲郵寄5個口罩【內附連結】

【13:18】香港航空宣佈從今日（19日）起，暫停派發飛機餐，直至另行通知。即睇：香港航空防疫升級暫停飛機餐 乘客不獲發枕頭毛氈只派水

【13:15】行政長官林鄭月娥前日（17日）就去信船上港人，指政府內部已就接回他們的安排做好行動部署，又稱明白他們身心疲累，但希望他們理解強制檢疫需要。即睇：去信船上港人 林鄭：希望大家理解強制檢疫需要

【12:56】新冠肺炎疫情進一步重挫本港旅遊業，郵輪旅遊業務今年內或會冰封，冀港鐵等大業主免兩個月租金；酒店業亦言，部分酒店入住率跌至個位數，中小型酒店及賓館或面臨結業，籲政府免酒店差餉地租年。即睇：旅遊業界料郵輪業務今年內或冰封 酒店業籲政府豁免酒店差餉地租一年

【12:20】務司司長張建宗表示，截至昨日上午9時，4個檢疫中心150個單位的使用率已經超過8成；而截至昨日中午，隔離病床的使用率已達3成，醫管局正在瑪嘉烈醫院傳染病中心進行內部改建，希望提供更多隔離病房。【新冠肺炎】張建宗：目前情況受控但不能掉以輕心 4檢疫中心使用率逾8成

【12:20】台灣觀光局今日（19日）宣布，延長禁止當地旅行團前往香港、澳門地區旅遊，直至4月30日，並將禁令擴闊至經港澳轉機前往其他地方。【新冠肺炎】台灣延長禁止旅行團赴港澳至4月底

【12:20】不少人訂購印尼、越南等地的口罩，近日有網民發現由越南送到的口罩上有大量小蟲蠕動。即睇：全城口罩荒轉戰東南亞訂購 開箱越南口罩驚見大量小蟲蠕動

【12:04】近日有一名市民在網上分享，媽媽在荃灣領取免費口罩，回家後發現口罩顏色、質量令人疑惑，奉勸各位有心人派口罩時，可多加留意口罩質素，以免有長者配戴後出入高危地方會增加感染風險。荃灣街坊領取免費口罩透薄如紙 事主：用手指拮得爛

【11:49】政府宣布由今日（19日）起，醫管局普通科門診及急症室的成年病人，如有發燒、呼吸道及輕微肺炎病徵，並經醫生臨床診斷無需入院，會獲發樣本瓶收集唾液樣本，進行新型冠狀病毒測試，以助及早識別患者，減低社區傳播風險。即睇：醫管局今起擴闊檢測至急症室及普通科門診 有發燒及呼吸道病徵需做病毒測試

【11:07】入境處已聯絡超過200位香港居民會乘坐免費包機回機，已要求日本當局優先處理，希望將所有港人，一次過以及第一時間，在今日將所有港人撤離日本。即睇：港府預料鑽石公主號20多名港人可落船 考慮安排第三架包機赴日本

【10:32】為確保病床充足，日本當局決定，縮短檢測到陽性的無症狀感染者入院隔離期，無症狀感染者由之前的隔離12.5天，變為有機會縮短至2天就可出院。即睇：日本確保病床充足縮短入院隔離期 無症狀感染「12.5天變成2天」

【10:25】一名70歲確診感染新型冠狀病毒的男病人因病情惡化，今早（19日）在瑪嘉烈醫院離世，該名病人為第55宗確診個案，中心早前指出患者可能屬於本地感染個案。本港再增一宗死亡個案 70歲患者今早離世

【10:20】當局為內地首宗死亡個案進行屍體解剖，發現這次新冠肺炎患者的表現與沙士不同，沒有嚴重纖維化，但炎症厲害，有大量黏液令病人通氣不順。即睇：內地首宗死亡個案遺體解剖 鍾南山：肺部大量黏液令病人通氣不順

【2月18日】

【21:27】律政司司長鄭若驊及教育局局長楊潤雄，今日分別到元朗朗善邨及荃灣福來邨進行探訪，當中鄭若驊向基層派發包括口罩。即睇:高官連續2日落區 鄭若驊楊潤雄接力派口罩

【21:33】消息指，屯門醫院今增一宗初步確診個案，涉及一名83歲女患者，她為早前太古城第57宗確診個案的外母，或有醫護需要隔離。即睇：【新冠肺炎】消息：太古城男患者外母初步確診 曾到屯門醫院做手術

【20:14】政府已安排兩架包機免費接載滯留日本鑽石公主號郵輪的港人返港，政府派遣隊代表指，暫不清楚有多少港人已經接受病毒檢測。即睇:【鑽石公主號】港府派包機接載鑽石公主號滯留港人 保安局：未確定多少人明晚可以離開

【19:10】本港確診首宗菲傭感染新冠肺炎個案，僱主協會表示，僱主要提醒外傭假日減少外出聚會。即睇:【新冠肺炎】本港首宗菲傭確診武漢肺炎 僱主協會：提醒外傭假日減少外出聚會

【18:06】南京醫科大學附屬蘇州醫院泌尿外科樊彩斌等研究人員，近日在預印本平台medRxiv上傳的一篇論文（未正式在期刊發表）提及，病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損害患者的腎臟和睾丸，可致男患者不孕或患上睾丸腫瘤。即睇：【新冠肺炎】內地研究指病毒或損害腎臟睾丸 專家建議康復男患者檢查生殖系統

【17:59】本地海味店「樓上」日前宣布已搜羅了20萬個成人口罩予「樓上」會員及其他市民換購。「樓上」今日再公布4步曲換購詳情，籲會員及其他市民周四（20日）早上起完成有關程序後可到門市換購口罩。即睇：【口罩供應】4個步驟登記換購口罩教學 「樓上」2月20日早上10點接受登記

【17:07】食物及衞生局及衞生防護中心下午公布最新疫情，以及擴大檢測化驗至醫管局普通科門診及急症室。即睇：【新冠肺炎】政府擴大檢測化驗至普通科門診及急症室 病人採口腔唾液化驗再交急症室

【16:47】一名32歲外傭確診，是本港首宗外傭感染病例。衞生防護中心指出，患者在2月9日曾經到大會堂附近地方與朋友相見。即睇：【新冠肺炎】北角聚餐確診患者的32歲菲傭感染 患者曾到中環大會堂參與聚會

【16:20】日本神戶市中央區的神戶紅十字醫院，近日發生口罩失竊事件，120盒口罩總共6,000個口罩被盜，院方已報警。即睇：【口罩供應】日本新冠肺炎確診宗數上升 神戶有醫院被盜去6000個口罩

【14:19】中大醫學院今日（18日）公布最新研究發現，近九成個案在病發後出現堵截延誤的情況，即是由首次發病至接受隔離的時間，平均遲了大約6日，最嚴重的個案更遲了14日。即睇：【新冠肺炎】中大發現有患者由發病至接受隔離遲了14天 若有更多感染源頭不明病例應進一步關閉商場

【13:12】有僱員透露近日工作量大減，甚至被裁員，又批評政府沒有提供酒店業上的防疫指引，促請政府立即採取措施。即睇：【新冠肺炎】基層員工因疫情影響生計 有酒樓點心部員工被裁盼政府支援

【13:02】受疫情影響，有本港新娘果斷延後婚禮，寧願改期至農曆七月擺酒，更獲未婚夫及親友支持。即睇：【新冠肺炎】愛在新冠肺炎蔓延時 港女果斷延遲婚宴改農曆7月擺酒：不想變擺酒家族

【12:45】德國一項研究就指，有3種物質可在1分鐘內降冠狀病毒的感染力。即睇：【齊心防疫】冠狀病毒物件存活時間長達9日 德國研究：3種物質1分鐘內降病毒感染力

【12:39】澳門政府新聞局指，5名澳門居民同意委託港府協助安排接載，其中3人會由港府專車送返澳門後將於澳門皇庭海景酒店進行14天醫學觀察及隔離。即睇：【鑽石公主號】鑽石公主號5名澳門居民經港府包機離開 返澳後於皇庭海景酒店14天隔離

【11:37】港大感染及傳染病中心總監何栢良直言擔心鑽石公主號郵輪情況，形容完全是03年淘大花園E座的翻版。即睇：【新冠肺炎】何栢良指鑽石公主號屬2003年淘大翻版 爆發情況甚至更嚴重

【11:18】國家中醫藥管理局聯合發文，推薦民眾使用清肺排毒湯，稱該藥方對新冠肺炎具有良好臨床療效。即睇：【新冠肺炎】「清肺排毒湯」藥方曝光 官方：對新冠肺炎有良好臨床療效

【10:16】醫管局表示，曾與確診患者開會的員工早前報稱喉部不適，今經檢測後證對新型冠狀病毒測試呈陰性反應。即睇：【新冠肺炎】醫管局員工新型冠狀病毒測試呈陰性反應

【10:11】行政長官林鄭月娥今早行會前表示，早前提出的280億元防疫抗疫基金涉21個項目，將於本周五（21日）向立法會申請撥款。即睇：林鄭月娥：抗疫基金280億元 21日向立法會申請撥款

【2月17日】

【22:38】消息指一名外傭初步確診，其僱主涉及北角酒樓聚餐群組。即睇： 【新冠肺炎】消息：一名外傭初步確診 僱主涉及北角酒樓聚餐群組

【21:31】國泰航空將安排兩架各設有438座位的波音777 型號客機，接載滯留「鑽石公主號」郵輪的港人回港。即睇：【新冠肺炎】國泰2包機接鑽石公主號港人 機組人員回港無需隔離

【20:45】衞生防護中心今日（17日）公布，截至晚上8時，本港增3宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，整體個案增至60宗。即睇：【新冠肺炎】截至晚8時本港新增3確診個案 累計達60宗

【20:02】自由黨黨魁、紡織及製衣界鍾國斌今日（17日）帶上自家生產、可重用60次的布口罩，指預計下月會有30萬個口罩推出市場。即睇:鍾國斌實測自家製口罩 30萬個料下月面世歡迎訂購

【19:48】香港大學化學系博士 KKwong（鄺士山博士）自設廠房，研發Made in HK可替換。即睇:【口罩供應】化學博士K Kwong研製香港製造可替換口罩 區議員張可森：濾芯售價可低至2元

【18:02】政務司司長張建宗今日視察香港郵政運作，了解前線人員處理大量口罩郵件。香港郵政稱，過去一周已處理並派遞逾4萬箱有關郵件。即睇：【新冠肺炎】張建宗視察郵局運作 上周已派口罩郵件4萬箱

【17:37】運輸署署長陳美寶稱，政府跟港鐵合作，已於高鐵西九龍站停車場物色泊位，供的士業界短期月泊，料本星期啟用。即睇：【新冠肺炎】運輸署：高鐵西九站停車場本周內借出予的士短泊

【17:36】香港眾志秘書長黃之鋒表示，繼訂購第一批10萬個口罩後，第二批120萬個口罩今午送抵香港。即睇：【口罩供應】黃之鋒再買到120萬個口罩今午抵港 將透過區議員交給市民

【17:10】本地海味店「樓上」宣布，已搜羅了20萬個成人口罩予「樓上」會員及其他市民換購。即睇：【口罩供應】樓上搜羅20萬個成人口罩供換購 經fb成功登記1元換購5個

【17:01】政府今日派出保安局、入境事務處及衞生署人員組成的特遣隊伍前往日本東京，在當地為郵輪上的香港居民安排返港事宜。即睇：【新冠肺炎】鑽石公主號累積454宗確診個案 港府最快星期三包機接滯留港人返港

【16:42】太古城確診男患者與同事，在2月6日及2月7日均於醫管局大樓開會。即睇：【新冠肺炎】太古城確診個案與同事曾到醫管局開會 涉事同事及妻子都初步確診感染武漢肺炎

【16:01】香港中華廠商聯合會今日宣布，撥出約50萬元以有營食品表達對醫護關懷及謝意。即睇：【新冠肺炎】廠商會撥約50萬元 向醫護表達謝意

【15:43】工聯會認為建議向接受強制檢疫人士發放生活補貼，並將新冠肺炎列為職業病。即睇：【新冠肺炎】港府實施強制檢疫 工聯會促發放14天津貼

【15:18】李嘉誠基金會在全球搜購口罩和防護物資，第一批物資已到港，今日起向13個社福機構及6間長者院舍派送共25萬口罩。即睇：【新冠肺炎】李嘉誠基金會首批派25萬口罩 13個社福機構及6間長者院舍受惠

【13:50】有市民在Facebook群組上發文指，他在大埔廣場一間藥房發現20毫升的威露士酒精搓手液，竟賣到78元。即睇：【新冠肺炎】大埔藥房20毫升搓手液賣78元 網民感驚訝：明明之前是贈品

【13:45】35歲印傭涉於情人節取去共有5,500個口罩包裹，今日於屯門裁判法院承認2項欺詐罪。即睇：假扮收件人領取5500個口罩包裹 印傭囚4周官斥艱難時期「非去偷去搶」

【13:36】住在太古患者曾4次向私家醫生求診，以及2次到公立醫院求醫才確診。即睇：【新冠肺炎】太古城武漢肺炎患者9天6次求醫才確診 許樹昌：驗血可盡快篩查懷疑個案

【13:30】湖北武漢當局對全國第一宗及第二宗肺炎患者遺體進行解剖，預計10天以內可以得出結論。即睇：【新冠肺炎】内地首宗確診死亡個案遺體完成解剖 法醫：病理解剖可找出病毒弱點

【13:25】旺角持刀搶劫廁紙賊，警方中午前在旺角洗衣街一間賓館拘捕2名男子，現仍追緝另一在逃男子。據悉，被搶劫走的廁紙已尋回。即睇：旺角超市被3持刀賊搶走50條廁紙推回賓館 2賊落網

【12:38】港府宣布成立涉及250億元的「抗疫防疫基金」，民主黨立法會議員尹兆堅批評，政府每次都以「擠牙膏」推出措施。即睇：【新冠肺炎】港府推「抗疫防疫基金」 議員批評以「擠牙膏」推出措施

【12:33】律政司司長鄭若驊於網誌呼籲，接受強制檢疫14天的人士需嚴格遵守檢疫令，否則會面臨被刑事起訴。即睇：【新冠肺炎】鄭若驊：倘違反強制檢疫可面臨刑事起訴

【12:31】消委會總幹事黃鳳嫺表示，本港大型的廁紙供應商約有4至5間，現時貨源充足，可供應本地市場，因此本港廁紙供應沒有問題。即睇：【新冠肺炎】消委會指本港廁紙貨源充足 籲市民勿囤積

【11:59】建造業議會宣布與建造業界聯合推動「建造業抗疫關愛行動」，初步籌款目標為港幣2,000萬元。即睇：【新冠肺炎】建造業議會發起籌募捐款 向感染新型肺炎工人提供現金津貼

【11:54】「鑽石公主號」郵輪上港人開始接受化驗。即睇：【新冠肺炎】鑽石公主號港人接受化驗等候結果 許樹昌：郵輪已被污染乘客返港應到檢疫中心14天

【11:48】河南省2月16日新增15宗新冠肺炎確診個案，其中兩宗確診個案超出常規，具較強傳染性。即睇：【新冠肺炎】内地出現兩宗不尋常確診個案 男子接觸武漢人後94日才發病確診

【11:26】消息指一名伊利沙伯醫院患者初步確診，是16日公布住在太古城男患者的同事。即睇：【新冠肺炎】消息：太古城感染個案男同事初步確診武漢肺炎 入住伊利沙伯醫院

【10:15】旺角一間超級市場清晨發生一宗劫案，3名賊人持刀行劫，指嚇超市職員後劫走600卷廁紙，超市未有現金損失。即睇：送貨工人清晨將廁紙放旺角超市門口 3名口罩男持刀劫走600卷厠紙

【2月16日】

【23:06】澳門在過去24小時內，沒有新增新型冠狀病毒感染確診病例，已是連續12天沒有出現新增確診病例，而今天再有兩名確診患者康復出院。即睇：【新冠肺炎】澳門再有2名患者康復出院 連續12日無新增確診病例

【21:35】保安局表示，「鑽石公主號」船上有21名香港居民確診感染新型冠狀病毒。即睇：【新冠肺炎】保安局：鑽石公主號上增至21名港人確診感染

【20:33】太古城物業有限公司接獲衛生署通知，太古城明宮閣高層有住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎。即睇：【新冠肺炎】太古城物管接衞生署通知明宮閣有住戶確診 需加強清潔

【17:59】消委會總幹事黃鳳嫺呼籲市民毋須囤積廁紙，並指本港天氣潮濕，容易令廁紙發霉成為細菌滋生溫床。即睇：【囤積廁紙】屋苑露台驚現「廁紙山」 消委會黃鳳嫺：廁紙受潮或滋生細菌

【17:03】「打邊爐家族」其中一名24歲患者出院，即睇：【新冠肺炎】打邊爐家族24歲患者出院 首位成員康復

【16:39】「新增個案是54歲男患者，病發前後都去過筲箕灣一間小型教堂聚會。即睇：【新冠肺炎】新增本地確診54歲男患者住太古城 潛伏期曾偕太太往筲箕灣教會

【13:17】LOG-ON在觀塘apm發售6,150包日本口罩，每人一籌限購3包，吸引大批市民到場排隊購買。即睇：【口罩供應】LOG-ON觀塘apm發售日本口罩 排隊市民讚安排貼心：仲有嘢飲派

【12:48】盾牌口罩香港代理商在粉嶺開倉開賣口罩，人龍從粉嶺排到上水。盾牌宣布現時已經截龍，更指持籌號6538號預計要到今晚8時才買到口罩。即睇：【盾牌開倉】市民冒雨通宵排隊粉嶺排到上水 盾牌已截龍：籌號6538料今晚8時才買到

【11:18】羅致光分享自己過22天沒有去人多的地方，一片口罩都沒有用過，間接是慳了給有需要用口罩的人。即睇：【新冠肺炎】羅致光指自己過去22天無用過口罩 冀盡快為低收入家庭發放抗疫津貼

【02:39】保安局發言人表示，政府正安排包機免費接載在「鑽石公主號」上接受檢疫的香港居民，在獲准離船登岸後盡快返港。即睇：【新冠肺炎】港府正安排包機免費接載「鑽石公主號」上330名接受檢疫港人返港

【02:16】本地口罩供應商盾牌口罩宣布剛剛有貨到香港，以開倉形式開賣口罩，派籌1萬張。即睇：【口罩供應】盾牌口罩今日(16日)開倉 派籌1萬張 限香港人購買

【2月15日】

【15:50】政府宣布，青衣長康邨康美樓 A07住戶今早陸續離開四個檢疫中心，乘坐政府安排的巴士返回居所。即睇：【新冠肺炎】青衣康美樓住戶檢疫完成返家

【14:55】早前3名港人入境台灣後，疑填報不實住址和電話，於家居隔離期間失去聯絡。當地警方昨日在西門町一間日租套房尋獲3人，今決定對3人各重罰7萬元新台幣。即睇：【新冠肺炎】3港人在台隔離失聯 共罰逾5萬港元

【12:40】日本厚生勞動省昨（14日）晚再公布一宗確診病例，患者是30多歲的橫濱市消防隊救護員，曾參與運送鑽石公主號的確診患者。即睇：【武漢肺炎】曾助運送「鑽石公主號」患者40分鐘 日本救護員全程戴口罩及護目鏡不幸確診感染

【11:45】醫管局早前建議員工可延續使用N95呼吸器，香港物理治療師總工會批評重用N95潛在風險極高，違反世界衛生組織的指引。即睇：【武漢肺炎】醫管局建議員工重用N95口罩 香港物理治療師總工會：放紙袋重用變病毒隨意門

【11:42】政制及內地事務局局長聶德權表示，現時有逾2200名港人滯留湖北，有10名港人在湖北確診武漢肺炎，但未確實時間表何時接湖北港人回港。即睇：【新冠肺炎】聶德權：未有確實時間表 何時接湖北港人回港

【11:22】內地呼吸疾病國家重點實驗室日前公布，在鍾南山指導下，成功研製出新型冠狀病毒快速檢測試劑盒，僅需採取一滴血，15分鐘內就有結果。即睇：【武漢肺炎】鍾南山指導研發快速檢測試劑盒出爐 一滴血15分鐘內有結果

【11:02】廣州一名大媽近日沒戴口罩出門，試圖強衝3個防疫關卡，被工作人員阻止後，竟翻越橋欄，爬到橋底的橫樑上，大喊「擋我者死」即睇：【武漢肺炎】不戴口罩強衝3個防疫關卡 大媽翻越橋欄爬到橋底大喊：擋我者死

【2月14日】

【23:43】衞生防護中心公布，為青衣長康邨康美樓A07單位沒有出現病徵的住戶所作的新型冠狀病毒測試已完成，全部101個樣本對該病毒呈陰性反應。即睇：【新冠肺炎】康美樓A07單位其餘全部住戶無染新冠肺炎 明可出檢疫中心返回居所

【22:52】香港遊艇會宣佈將原定在今年4月8日開賽的「勞力士中國海帆船賽」順延至下年舉行。即睇：【新冠肺炎】香港遊艇會宣佈「勞力士中國海帆船賽」順延至2021年舉行

【19:34】食物及衞生局局長陳肇始表示，過去有3名接受家居檢疫的香港居民企圖離開香港，被入境處及衞生署人員截獲，律政司正研究提出檢控。即睇：【新冠肺炎】截至昨午夜有5362人接受檢疫令 3名港人企圖離港律政司擬檢控

【18:33】民政事務局局長劉江華、民政事務總署署長謝小華及食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）與18區區議會代表會面。民主派區議員表示，會議主要討論新冠肺炎（武漢肺炎）疫情、口罩採購及區議會會議安排等，但當局未有提供新的資訊。即睇：【武漢肺炎】區會正副主席與劉江華陳肇始會面 促彈性處理口罩採購程序及各區增對口官員

【18:32】台北市副市長黃珊珊今天（14日）表示，從香港入境台灣的3名遊客需居家檢疫，3人自2月8日入境後失聯至今，居家檢疫聯絡地點、電話也是假資料，詢問中央後決定公布姓名等資訊，盼民眾協尋。即睇：【武漢肺炎】3名經香港赴台旅客隔離「失蹤」 台北市政府公開名字「通緝」尋人

【18:05】澳門政府決定，由下周一（17日）起，恢復公共部門對外的基本服務。即睇：【武漢肺炎】澳門下周一恢復公共部門對外基本服務

【15:28】衞生防護中心公布今日（14日）新增3宗個案，累計個案56宗。即睇：【武漢肺炎】康美樓確診家庭北角酒樓聚餐感染增加 一名住石澳的親友確診

【14:00】有私營教育中心指停課期間只靠積蓄度日，冀當局給予支援。即睇：【武漢肺炎】逾9成私營教育中心2月「零收入」 冀當局提供支援

【14:00】新民黨約見特首辦主任陳國基，提出10項防疫抗疫基金建議。即睇： 【武漢肺炎】新民黨提10項防疫基金支援措施 建議遠離民居地建隔離診所

【14:00】屯門富泰區議員何國豪日前接獲屯門醫院前線護士反映，院方安他們入住的護士宿舍環境惡劣，廁所內的水龍頭湧出惡臭黑色污水。即睇：【武漢肺炎】屯門醫院安排抗疫前線護士入住宿舍 床褥黑色滿布灰塵水喉出銹水

【13:28】香港教育工作者聯會今（14日）宣布推出第一批口罩供會員購買，售價為100元一盒(50個裝)。即睇：【武漢肺炎】教聯會供口罩予會員購買 100元一盒名額200個

【12:56】教聯會反對延後或取消暑假，前線教師和校長秉持專業，堅守崗位，用心製作大量網上教材，讓學生在家學習，做到「停課不停學」。即睇：【武漢肺炎】教聯會反對延後或取消暑假 強調學生未有停止學習

【11:26】北京市疾控中心昨（13日）介紹一宗聚集性疫情案例，指有一家人在聚餐後8日，收到親戚來電指自己感染了新型冠狀病毒肺炎，但該家人懶理感染風險，沒有自我在家隔離，最終一家7口全部中招。即睇：【武漢肺炎】親戚聚餐後確診武漢肺炎 一家7口懶理發病仍死忍不求醫終全家中招

【10:05】內地日前完成對部分康復者的血漿採集工作，成功製備用於臨床治療的特免血漿，投入臨床救治重症患者。結果發現，逾10名危重患者接受治療 12至24小時後狀況明顯好轉。即睇：【武漢肺炎】康復者血漿含抗體有效對抗武漢肺炎 逾10名危重患者24小時內明顯好轉

【09:41】屈臣氏今日（14日）公布，將推出實名制網上口罩輪候系統，今日中午12時起可以在網站內登記，當口罩有貨時，會即時通知已登記人士。即睇：【口罩供應】屈臣氏推實名制口罩輪候系統 中午12時開放登記【內附連結】

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責任編輯：伍瑋瑋，林卓昕