【白衣天使】走進危重病童家中做紓緩治療 護士難忘幫助病童與偶像相見圓夢離世

▲ 兒童紓緩治療助危重病童活出意義。

穎儀患有先天性小腦收縮，沒有自理能力，媽媽必須要24小時貼身照顧女兒，身心承受極大壓力。她們約2年前開始接受兒童紓緩服務基金幫忙，基金不但教授護理知識，更成為穎儀媽媽的傾訴對象。家居紓緩護士譚艷庄（Ivy）認為助家人找到曙光，令他們在照顧上多了信心，就是她走下去的動力。

媽媽24小時貼身照顧

14歲的穎儀有先天性小腦收縮，伴隨嚴重智障、抽筋、脊椎側彎及睡眠窒息症等。穎儀初出生時與一般小朋友無異，直至身體不適送院檢查，才發現患有此病，懷疑被臍帶繞頸缺氧造成。穎儀媽媽表示：

好像天跌下來一樣。醫生說女兒將來不能照顧自己，唔識行唔識走，令我差不多晚晚都喊，一看見她就喊。

▲ 媽媽直言每次看到穎儀抽痰的痛苦模樣，都覺得非常心痛。（徐穎彤攝）

爸爸主力賺錢養家，照顧女兒的重任就交給媽媽，她幾乎犧牲所有私人時間為穎儀打點一切。穎儀需靠胃造口將奶及藥物直送胃部，睡覺也需要呼吸機協助。加上肺功能較弱，脊椎彎壓住肺部容易有積痰問題，如果未能及時清理，嚴重時會「唞唔到氣」，全臉發藍發紫。媽媽需不時要為她檢查含氧量、心跳及抽痰。

弟弟比穎儀小3年，媽媽承認因為照顧穎儀，有時亦會忽略了弟弟。以前穎儀入院時，礙於弟弟年紀太小，去到醫院也只能留在病房外面等候，有時一等便是數小時。弟弟不但從沒「呷醋」，更對家姐十分好，平日會與家姐玩耍之餘，又幫忙餵奶。有時媽媽主動提出抽一天時間陪他，他亦會回應：「不用了，家姐需要你，你去陪家姐吧」，十分懂事。

堅強媽媽：女兒笑就是我的動力

感冒對於穎儀來說隨時是大病，甚至有可能奪去她的性命。她曾經試過入院做睡眠測試時，病房爆發甲形流感而「中招」，情況嚴重至不停胃出血及低血壓，情況足足維持一個月。當時媽媽決定不插喉，救得幾多就幾多，幸好穎儀逃出了鬼門關。

這位堅強媽媽抱著「開心一日得一日」的心態，珍惜與穎儀相處的日子。但她亦會想，如果有一天穎儀真的支撐不了，她會如何選擇呢？

如果穎儀選擇去舒服的地方，雖然捨不得，但我會放手。她在這個世界上很辛苦，一直都很辛苦。

▲ 女兒的笑容是媽媽最大的動力。（黃建輝攝）

照顧女兒的確辛苦，但她從無抱怨，亦從沒想過放棄。每次看到女兒的笑容，她的疲累就立即消失：

見到穎儀笑就是我的動力。有什麼不開心，一見到她對著我笑，無論多疲累都無事。

接受兒童紓緩治療服務 減輕壓力

2018年，穎儀接受屯門醫院的兒童紓緩治療服務，不但減輕媽媽照顧上的壓力，亦為她分擔煩惱。譚艷庄（Ivy）本是兒科腫瘤科護士，在穎儀小時候已跟進她的個案，轉為家居紓緩護士後，更深入地了解他們一家遇到的問題。即使在兒童腫瘤科工作20多年，Ivy轉工後才發現在病房裡看到的情況十分片面，未能充分了解病童及家人的需要。

以前穎儀留院，媽媽會因不放心而整夜留在醫院，現時有姑娘勸導她回家休息，教她放手。姑娘又教導她如何吸痰及使用呼吸機等等，培養她的信心。在姑娘的鼓勵之下，媽媽更安排穎儀入讀寄宿學校。

▲ Ivy平日要上門做家訪，定期了解病童情況。（徐穎彤攝）

若穎儀身體出現突發狀況，Ivy隨了透過電話或WhatsApp教父母如何應對，也會上門為她檢查，減少她進出醫院的次數，名符其實「24小時on call」。另外亦會整合醫生在院時間，讓穎儀覆診時可以一次過檢查，減輕媽媽的負擔，不用再一個月到訪醫院6至7次。

3個病童輪流使用2架輪椅

基金目標為病童設計合適的照顧計劃，提高病童的生活質素，加強對家長的支援。紓緩護士要定期做家訪，跟進長期病患小朋友的病情，同時教父母如何抽痰及使用呼吸機等照顧上的技能。團隊服務對象包括不同先天性疾病的小朋友，例如癌症、肌肉萎縮症及腦科疾病的病童。這些病童很多都未必懂得與人溝通，甚至失聰失明。

除了穎儀，Ivy直言手上有些個案比電視劇誇張。她見證一對少數族裔家長照顧3個接受紓緩服務的病童，但家中只得2架輪椅，需要輪流使用。居住的單位很小，亦沒有足夠人手照顧小朋友，不但身體沒有足夠休息，就連心理上也負荷很多情緒。

▲ 穎儀需靠胃造口輸送奶及藥物。（徐穎彤攝）

單靠一人之力，當然不能解決所有問題。Ivy形容自己是橋樑，將服務單位連繫一起解決需要，她找來校方、社工及主診醫生召開會議，分工合作：

慢慢地，這個家庭的需要被知道，得到所需醫療用品、找到足夠一家五口住的單位、申請到合適的輪椅，亦請到工人姐姐。

病童最後心願見偶像 2個月後離世

Ivy有時亦要滿足病童最後的心願，讓她最深刻的是一名11歲病童。他來本已完成許下的願望，之後病情轉差，Ivy心知他很喜歡一個偶像，便提出安排他們見面。他在病房內見得太多類似情況，知道完成心願後很快就要離開世界，拒絕接受現實，即使很喜歡那位演員仍十分抗拒見面，幸好最終被家長說服：

他帶著氧氣樽見面，很開心又很怕醜。偶像之後繼續與他WhatsApp，但小朋友在2個月左右就離開了這個世界。

▲ Ivy轉為家居紓緩護士，能夠更貼身地解決病童及其家人面對的問題。（黃建輝攝）

雖然小朋友的病情未必能好轉，但能夠解決家屬的需要，讓Ivy找到走下去的動力。

小朋友的病我們改變不了，但如果家人找到一點曙光去陪小朋友繼續行下去，減少壓力，在照顧上多了信心，就是讓我走下去的動力。

記者：徐穎彤