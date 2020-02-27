【愛的迫降】脫北女孩朴研美赴美生活育有1子　結婚3周年期望帶丈夫回北韓　

▲ 脫北女孩朴研美現時在美國生活，她跟丈夫結婚3年，育有一位2歲兒子。

有「脫北女孩」之稱的朴研美曾在世界青年領袖峰會講述北韓遭遇和脫北經歷，更出版自傳《為了活下去》。現時朴研美已26歲，嫁予美國人成為人妻，誕下可愛男嬰，現時BB即將2歲。今年1月初，朴研美結婚3周年，她有感現時的幸福得來不易，感謝丈夫的愛，並希望有天能帶丈夫到北韓。

朴研美是成功的脫北者，於13歲時隨母親逃離北韓，幾經波折2年後抵達南韓，及後移居美國紐約，就讀哥倫比亞大學，她到世界各地參與宣揚人權活動。3年前，朴研美跟美國男子Ezekiel結婚，2018年3月誕下兒子，混血兒BB可愛胖胖的，現時快2歲大。

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▲ 脫北女孩朴研美很享受當媽媽，跟孩子一起過童年。（圖片︰Yeonmi Park facebook）

13歲跟媽媽逃離北韓

13歲的朴研美跟隨媽媽逃離北韓，她曾公開表示，逃脫者若被北韓政府捉拿，會被囚禁在集中營一生一世，又或被虐待致死。可是為了生存，與其餓死，她選擇不如掙扎逃離，到其他國家找重新的機會。兩母女輾轉於中國邊景、蒙古、南韓等地，差點被強暴、淪為人口販子的情婦，幸而最後成功脫北。

朴研美於2014年遷居美國，同年在世界青年領袖峰會發表演講，講述北韓遭遇和脫北經歷引發關注，成為「脫北女孩」，她更在2015出版自傳《為了活下去》，引起全球關注北韓及人權問題。

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▲ 朴研美跟媽媽成功脫北，現時在美國生活。（圖片︰Yeonmi Park facebook）

誕下混血可愛兒子

朴研美是人權推動者及作家，曾入選BBC「全球百大女性」之一，她於2018年3月誕下兒子成為媽媽，現時一家三口幸福生活，她看著兒子，不時回想在北韓生活的自己及情況。

生命充滿奇蹟，我從沒想過可以在飢餓中幸存下來，並成為這個美麗天使的媽媽。無論如何，不要失去希望。

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▲ 26歲的朴研美是位潮媽媽，打扮時尚。（圖片︰Yeonmi Park facebook）

結婚3周年感謝丈夫

於1月5日，朴研美在facebook「Yeonmi Park」發文分享她結婚3年的感想，有感時間過得很快，希望讓丈夫認識自己成長的地方，認識自己的親朋好友，讓大家一起跟他們慶祝。

有一天，我希望能帶丈夫回北韓，介紹給我的親友認識，如果他們還活著……

▲ 今年1月5日是她跟丈夫3周年結婚紀念。（圖片︰Yeonmi Park facebook）

享受湊仔重拾童年

朴研美一家三口經常外出四處玩樂，在她的facebook及Instagram不時見她分享家庭親子樂，非常珍惜及享受跟兒子重過童年。

當我在北韓，根本不知道玩耍是人類的本性及權利，我小時候沒去過遊樂場，如今好幸運可以跟兒子重過童年，一起學踩單車、探索各樣玩具。

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責任編輯︰顏紫燕