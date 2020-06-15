  • 32°C
香港時間 : 2020615日 (一) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【酒店下午茶】帝京酒店聯乘KIT KAT推朱古力下午茶　$468兩位食逾10款茶點送抱枕

精明消費 15:20 2020/06/15

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

帝京酒店聯乘雀巢® KIT KAT®於即日起至7月份推出樂「脆」朱古力下午茶。（相片由酒店提供）

帝京酒店的Lion Rock聯乘雀巢® KIT KAT®於今日（15日）起至7月31日推出樂「脆」朱古力下午茶，各位KIT KAT及朱古力迷不要錯過！

下午茶層架亦放上一整排雀巢® KIT KAT®黑朱古力作裝飾，食客可以掰開經典朱古力過手癮，KIT KAT紛絲不容錯過。（相片由酒店提供）

帝京酒店花月庭的KIT KAT朱古力主題的自助餐推出後大受好評，現在Lion Rock也推出這主題下午茶，創作出新的特色甜品，為大家帶來新鮮感。

這下午茶以KIT KAT為靈感，分別有5款甜點，5款鹹點和鬆餅。客人凡惠顧兩位用套餐，可獲贈限定版雀巢® KIT KAT® 朱古力造型抱枕兩份。

抱枕造型為放大的雀巢® KIT KAT® 朱古力，絨面材質，手感十分舒服！（相片由酒店提供）

甜點陣容

甜點陣容（相片由酒店提供）

甜點加入了不同口味的雀巢® KIT KAT®朱古力作配搭，包括：海鹽焦糖榛子朱古力蛋糕、紅桑子雲尼拿蛋糕、抹茶芝士慕絲條、草莓朱古力慕絲杯及香橙草莓杯子蛋糕。

當中海鹽焦糖榛子朱古力蛋糕以迷你雀巢® KIT KAT® 鮮紅色巴士造型登場，玩味感爆燈。蛋糕共有5層，餅底以雀巢® KIT KAT® 朱古力入饌，中間分別是朱古力蛋糕、焦糖慕絲及榛子和朱古力軟心，面層是巴士造型糖皮，層次分明。

而紅桑子雲尼拿蛋糕以迷你手袋造型登場，既精緻又可愛。紅桑子蛋糕由紅桑子果肉混合雲尼拿忌廉而成，餅底同樣加入雀巢® KIT KAT®朱古力。

鹹點陣容

鹹點陣容（相片由酒店提供）

鹹點包括香煎帶子配三文魚籽、碎吞拿魚腩配黑魚籽、燒牛肉多士配山葵乳酪、脆煙肉酪梨撻及煙三文魚忌廉芝士三文治。

夏日特飲

下午茶配以兩款特飲，分別為冷飲Strawberry Delight及熱飲Rose Tea。前者以草莓MÖVENPICK®雪糕加入雲尼拿伏特加，杯邊更有粉紅糖霜作裝飾；後者是甘菊花茶配上可自行加入的玫瑰糖漿，為夏日帶來絲絲甜蜜。

樂「脆」朱古力下午茶詳情：

供應期：2020年6月15日至2020年7月31日

供應時間：下午3時至6時

收費：HK$250／位（包一杯特飲）；HK$468／兩位（包兩杯特飲）（另設加一服務費）

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓

訂座電話：2622 6167

責任編輯：王芷瑩

下午茶 酒店 美食 著數優惠 情人節 朱古力

最高瀏覽

【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
14:56 2020/06/14
【母子戀】40歲失婚婦拍拖兩個月閃婚　嫁閨蜜25歲兒子好姊妹變婆媳
【好人好事】50歲基層爸爸除口罩給女兒用　輕鐵窩心港男贈口罩呼籲港人互助
13:22 2020/06/14
【好人好事】50歲基層爸爸除口罩給女兒用　輕鐵窩心港男贈口罩呼籲港人互助
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增
12:36 2020/06/14
【新冠肺炎】中美日韓現第二波疫情跡象　美研究揭病毒已突變傳染力劇增