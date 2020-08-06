【正能量】香港最年長馬拉松跑手跑足40年　83歲周伯：喜歡運動帶給我的快樂

▲ 香港最年長馬拉松跑手周渭川表示，現在在街上跑步，很多人也會叫他周伯，能夠繼續跑步是他感到最開心的事。

今年83歲的「周伯」周渭川，是香港渣打馬拉松多年賽事中年紀最老的跑手。8年前，他從職場上退下火線，但在運動場上卻是不退不休。縱橫賽道40多年，周伯說跑步不單讓他強身健體，更笑言：「我有得跑步就會好開心。」

▲ 周伯勉勵大家在運動場上別收埋自己，也別計較太多，跑得快或慢不重要，最重要是喜歡這運動。（受訪者提供圖片）

周伯少時家貧，家住木屋區，15、16歲已要去酒樓打工養家。「我讀書有限，加起來不夠小學畢業，但當年識寫封信及睇報紙已經很足夠。」

後來他轉行做過地盤，甚至行船逾5年，1969年上岸後就買了架小巴做司機。「行船生活非常苦悶，起初年少無知，不是賭錢就是喝酒，錢花得七七八八。後來過了兩、三年才生性，慢慢開始儲錢。」

揸小巴二、三十年，周伯後來為供樓養家索性將小巴賣掉。但他仍沒退下來，反而走去揸的士，一直到75歲才正式退休。

▲ 開朗豁達，經常笑容滿面的周伯，每年也是渣馬座上客，去年轉戰半馬。（受訪者提供圖片）

兩袖清風 跑步等於一切

或許，對於新世代的人來說，懂得投資或理財才是理想的退休生活，但對老一輩如周伯而言，跑步就是他的一切。

我兩袖清風，有錢便吃矜貴些，不然就簡單點。做人最緊要開心、健康。

▲ 在2007年中國海岸馬拉松，周伯跑贏外國跑手奪冠，他說這是艱難一役，故非常難忘。（受訪者提供圖片）

原來他接觸跑步也因健康而起。40多年前揸小巴時，他覺得身體走下坡，不時要去看醫生，就開始行山做運動，甚至跟以前打工認識的外國人跑步。後來身體紥實了，更漸漸跑上癮，自此就與馬拉松結下不解緣。

「想當年出來做運動的只有幾個外國人，華人甚至不知道甚麼叫跑步。」那些外國人更充當其教練，由短跑慢慢訓練他跑長跑，後來還加入多個跑會，開始跑馬拉松。

由以前香港7個水塘盃、大路之王，以至近廿年的香港渣馬、澳門馬拉松及中國海岸馬拉松等，周伯必定是座上客，每年平均跑5至6個全馬、半馬及10公里賽事。

昔日跑友離世 以跑步撐過去

不過，周伯自知年紀大，於79歲完成渣馬全馬後已改為半馬，今年更轉跑10公里，可惜賽事因疫症虐港被迫取消。

去年跑半馬我幾乎包尾回來，更超時沒有證書，但有個獎牌我已經很開心了！我跑步由始到終也沒計較成績，若然我一早計較名次的話，根本沒可能在運動場上立足，不會撐到今時今日，我喜歡的是這運動帶給我的快樂。

▲ 葉伯葉倫明（左）曾是香港最年長的馬拉松跑手，於2014年離世，享年93歲，亦是周伯昔日好戰友。（受訪者提供圖片）

生離死別，人之常情。人生馬拉松已走了大半，周伯亦眼見昔日運動場上的老朋友相繼離去。

我83歲了，都有很大壓力，馮伯、葉伯走了一個又一個，有時想起會傷感、憔悴。但我甫踏上運動場就會好精靈，甚至有跑友說：「周伯，你仍龍精虎猛呢！」聽罷令我更開朗，甚至將所有不快的事全洗去。

他更言，跑步是他的一種寄託，因為在運動場上會結識到一班新朋友，尤其是後生一輩，讓他更有活力。「我覺得自己現時的退休生活很精彩，很開心，但更想身邊的人一樣開心。」

他亦認為老人家最重要是認識多些朋友，大家不斷交談，吸收年輕一輩的思想，並以身作則，將自己的豁達思想發揚出去，推廣跑步這項運動。

當你未退休前，一定要堅持一種嗜好，未雨綢繆，到將來年紀大退休後就專心去做，讓自己沒有胡思亂想的空間。

他更說，就算做高官也好，送貨也好，在運動場上也要虛心，廣交朋友，了解其他運動員的練習痛苦，才會更珍惜自己有的一切。

▲ 除跑步外，周伯每日都會和太太去蓮香嘆一盅兩件，享受人生。（湯炳強攝）

後記：

金庸筆下有位老頑童周伯通，但對我而言，周伯也是另一位不折不扣的「老頑童」。和周伯聊天時，他總是笑容滿面，將「跑步」及「開心」掛在唇邊，更說笑自己叫周渭川，即是「周圍捐」，坐不定。

最後，問到周伯會堅持跑到何時？他說：

天空海闊任我跑！現在在街上跑步，很多人也會叫我周伯， 我有得跑步就會很開心，人生最緊要開心！

假如有日你在街上遇到他，不妨也叫聲：周伯，加油！

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記者︰黃依情