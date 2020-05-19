【復課安排】書包常備濕紙巾清潔雙手　11款不含致敏成份及致癌物濕紙巾【內附名單】

▲ 在武漢肺炎疫情下小朋友需勤做清潔，家長必須慎選安全的濕紙巾，以免讓孩子吸收過量致敏成份及致癌物。

幼稚園K3及小學復課在即，除了要收拾心情上課，爸媽也要為子女準備好防疫用品，濕紙巾更加是必不可少。不少，坊間售賣的濕紙巾，部分含有多種化學成分，經常使用含致敏成份的濕紙巾，或會導致女童性早熟，增加日後患癌風險，而男童亦有機會不育。

環團世界綠色組織於2019年5月公布第10期正面清單，當中有11款嬰幼兒濕紙巾通過「三防測試」，即生物測試、化學測試及成份篩查，名單同時獲水中銀認證認可。

組織引述美國環保組織EWG Environmental Working Group指出，濕紙巾含多種化學成分，包括人工香精、殺菌劑、保濕劑、防腐劑及螢光物質等，容易引起接觸性皮膚炎或皮膚敏感，嚴重者更會出水泡滲血水。

常用於濕紙巾的保濕劑（聚山梨醇酯Polysorbate）、表面活性劑（鯨蠟硬脂醇聚醚12 Ceteareth12及鯨蠟硬脂醇聚醚20 Ceteareth20），在製造過程中有機會被副產品1,4 二噁烷 （1,4 dioxane）污染，而1,4二噁烷已被國際癌症研究署及美國環境保護署列為可能人類致癌物，可導致肝臟、 膽囊 、皮膚、肺部等器官出現腫瘤 。

此外，保濕劑會令皮膚更易吸收濕紙巾成份，變相吸收有害物質的機會亦增加。

而香料亦可能引致敏感、皮膚炎 ，甚至影響生殖系統，且有機會含有可能干擾內分泌的鄰苯二甲酸二乙酯 diethylphthalate 1容易致敏。

急症科專科醫生司徒敬豪指出，嬰兒的皮膚比成人薄3成，如用3次含有關保濕劑的濕紙巾，有機吸收到更多雌激素。長期吸收過量雌激素，或導致女童性早熟、月經早到 ，增加將來患卵巢癌、子宮內膜癌和乳癌等風險；男童亦有機會影響生殖功能，甚至不育。

以下為11款嬰幼兒濕紙巾安全清單︰

▲ 其中9款安全嬰幼兒濕紙巾。（網站截圖）

Babycare兒童濕紙巾（手口）

Earth’s Best嬰兒濕紙巾

強生多用途清爽柔濕巾

萬寧嬰兒柔濕巾（初生嬰兒適用）

子初洋甘菊嬰兒手口柔濕紙巾

心相印手口濕紙巾

Nuk超厚特柔嬰兒濕紙巾

具親嬰兒水潤潔膚巾

佳之選嬰兒柔濕巾

SoftTouch嬰兒純棉濕巾-厚身

順順兒頂級嬰兒濕紙巾

消委會6大選購要點

另外，消委會也在網站中列出選購嬰幼兒濕紙巾的6大要點，減低致敏機會。

1. 選擇不含防腐劑MIT等致敏成分，否則有機會令BB出紅疹。

2. 不要輕信包裝標榜「無酒精（alcohol free）」或「無香料（fragrance free）」，需細讀產品成分表會否有致敏成份。

3. 留意是否適用於清潔眼睛、嘴巴、口腔或食具等，不建議作標籤以外用途。

4. 留意使用期限，建議選擇有標明生產日期、有效期限和開封後使用期的產品。

5. 不要存放在高溫、潮濕環境如浴室、濕巾加溫器或攜帶到戶外使用，容易令當中防腐劑失效及被微生物污染。

6. 用完濕紙巾後可考慮過水，或起碼用沾有清水的棉花抹淨皮膚，以減少化學物質殘留在皮膚上。

7. 皮膚有傷口或過敏反應要立即停用。

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責任編輯︰林綺玲