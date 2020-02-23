【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

武漢肺炎疫情未遏止，國內新型冠狀病毒肺炎確診病例不斷上升，香港澳門台灣等多個地區也相繼出現多宗確診個案。要做好武漢肺炎的防疫，首要步驟是做好自我保護及家居清潔，如何清潔才最有效對抗武漢肺炎病毒？家中口罩不足如何可以節省口罩？哪些食物可以增強身體抵抗力？TOPick 編輯部精心製作《新型冠狀病毒2020防疫手冊》，歡迎分享予家人及朋友，大家齊心抗疫。

內容涵蓋：

權威醫生疫情分析

防疫專家自保貼士

不同口罩防疫功效

中醫推介抵抗力食療

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