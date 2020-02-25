【一文看清】全港確診者住址 + 家居檢疫名單　新增元朗Grand YOHO、大潭紅山半島以及北角麗宮大廈【不斷更新】

▲ 衞生防護中心會每日更新家居檢疫大廈名單。（資料圖片）

武漢肺炎疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至81宗。衞生署衞生防護中心在官網設立「新型冠狀病毒感染」專頁，並製作本地情況互動地圖，每晚會定期更新確診個案、懷疑個案等數字，亦會分析各宗確診個案的詳細資料。

新增1宗個案患者居天后天后廟道飛龍臺

衞生署衞生防護中心昨晚（23日）公布新增確診個案的住址名單，最新3名確診患者分別居於元朗Grand YOHO三座、大潭紅山半島第一期，以及北角英皇道301至319號麗宮大廈；另有涉及4名鑽石公主號郵輪乘客。

第75宗個案涉及一名35歲男子，居於元朗Grand YOHO三座，過往健康良好，自2月19日出現發燒和咳嗽，2月21日到博愛醫院急症室求醫，22日病人的深喉唾液樣本證實對新冠肺炎病毒病呈陽性反應，並被安排往屯門醫院入院接受治療，現時情況穩定。病人於2月3至7日曾到深圳福田的寓所。

第76宗個案涉及一名57歲女子，居於大潭紅山半島第一期，過往健康良好，自2月8日出現喉嚨痛，於2月10日出現發燒，2月12日至16日期間曾到養和醫院門診部求醫，2月23日病人獲轉介至律敦治醫院，病人於潛伏期1月26日至30日曾到日本大阪。

第77宗個案涉及一名68歲女子，她過往健康良好，居於北角英皇道麗宮大廈，自2月19日出現咳嗽，23日曾向一名私家醫生求醫，其後致電中心熱線，獲中心安排救護車轉送瑪麗醫院入院接受治療。

中心的流行病學調查顯示，確診的第76及77宗個案與早前公布的第65、70、73及74宗個案合共6名病人，均曾於1月或2月到訪位於北角美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。

第4至7宗個案（為第78至81宗個案）涉及4名鑽石公主號郵輪乘客，分別為59歲女子、58歲女子、57歲男子和57歲女子。

想知道最新確診個案的住址名單，即睇【過去14天內曾有確診個案在出現病徵期間逗留過的大廈名單】

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全港5幢大廈需接受家居檢疫

中心亦上載最新正接受家居檢疫者居住大廈名單，涉事者家居檢疫最後日期由2月25日至2月26日不等。在最新的名單顯示，全港共有5幢大廈有人正在接受家居隔離，包括荃灣區鱟地坊、南區港大職工宿舍、深水埗區朝南樓、九龍城區啟晴邨賞晴樓及離島區海堤灣畔。

想知道最新正接受家居檢疫者的大廈名單，即睇【正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單】

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另外，港府指將利用電子追蹤手環及定位儀器追蹤在家隔離的人士。根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。



而根據《若干到港人士強制檢疫規例》要求所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，須強制接受檢疫14天；違反強制檢疫要求者屬違法，定罪最高可判入獄6個月及罰款25,000元。

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市民除了可以於衞生署衞生防護中心的網頁得知正接受確診患者的住址及14天家居檢疫者居住大廈名單外，亦可以看到【過去14天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案在出現病徵期間乘搭過的航班/火車/船名單】。

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責任編輯：郭詩詩、陳子謙