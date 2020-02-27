【一文看清】全港確診者住址 + 家居檢疫名單　新增北角健威花園、大潭紅山半島及大坑瑞士花園【不斷更新】

▲ 衞生防護中心會每日更新家居檢疫大廈名單。（資料圖片）

武漢肺炎疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至91宗。衞生署衞生防護中心在官網設立「新型冠狀病毒感染」專頁，並製作本地情況互動地圖，每晚會定期更新確診個案、懷疑個案等數字，亦會分析各宗確診個案的詳細資料。

新增6宗個案患者居北角健威花園B座、北角美輪大廈、大潭紅山半島第一期及大坑瑞士花園四座

衞生署衞生防護中心昨晚（26日）公布新增確診個案的住址名單，最新6名確診患者分別居於北角健威花園B座、北角美輪大廈、大潭紅山半島第一期及大坑瑞士花園四座。

昨日新增6宗個案患者中，有3宗涉及北角福慧精舍佛堂，包括第86宗個案一名49歲女子，她過去健康良好，居於北角英皇道560號健威花園B座。她於2月18日起出現咳嗽帶痰和喉嚨痛，2月22日致電中心熱線，獲中心安排救護車轉送東區醫院，並於2月23日入院接受治療，現時情況穩定。



另一名病人為第89宗個案的80歲男子，為二月二十三日確診第74宗個案的丈夫。病人有長期病患，居於北角福慧精舍佛堂同一大廈的美輪大廈。病人2月25日出現發燒和咳嗽，同日到東區醫院接受治療，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂。



第三宗個案涉及一名26歲男子，為第91宗個案，他是早前確診第76宗個案57歲女人的兒子。病人過往健康良好，居於大潭紅山半島第一期。他於2月20日出現發燒和咳嗽，翌日到養和醫院門診部求醫，至24日到律敦治醫院求診並入院接受治療，現時情況穩定。病人並無到訪「福慧精舍」佛堂。

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中心的流行病學調查顯示，第86、89及91宗個案與早前公布的第65、70、73、74、76、77、83宗個案合共10名病人均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。

另外2宗確診的第87、88宗個案涉及鑽石公主號郵輪乘客，二人為一對姊弟，分別是21歲女子和其16歲弟弟。二人過往健康良好，均曾於1月25日至2月22日逗留在郵輪，並乘坐港府安排的包機於2月23日抵港。兩人被安排由駿洋邨檢疫中心送往瑪麗醫院入院接受治療，現時情況穩定。21歲女子曾於2月12日發燒，而16歲弟弟則自2月17日起間歇出現流鼻水徵狀。

第90宗個案涉及一名29歲女病人，為昨日確診第85宗個案的家傭。她過往健康良好，居於大坑大坑道113號瑞士花園四座。她曾於2月16日出現發燒，並於2月20日及24向同一名私家醫生求醫，翌日獲中心安排入住律敦治醫院接受治療，現時情況穩定。

想知道最新確診個案的住址名單，即睇【過去14天內曾有確診個案在出現病徵期間逗留過的大廈名單】

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全港4幢大廈需接受家居檢疫

中心亦上載最新正接受家居檢疫者居住大廈名單，涉事者家居檢疫最後日期至2月26日，即相關人士已完成檢疫。在名單顯示，全港共有4幢大廈有人正在接受家居隔離，包括南區港大職工宿舍、深水埗區朝南樓、九龍城區啟晴邨賞晴樓及離島區海堤灣畔。

想知道最新正接受家居檢疫者的大廈名單，即睇【正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單】

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另外，港府指將利用電子追蹤手環及定位儀器追蹤在家隔離的人士。根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。



而根據《若干到港人士強制檢疫規例》要求所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，須強制接受檢疫14天；違反強制檢疫要求者屬違法，定罪最高可判入獄6個月及罰款25,000元。

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市民除了可以於衞生署衞生防護中心的網頁得知正接受確診患者的住址及14天家居檢疫者居住大廈名單外，亦可以看到【過去14天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案在出現病徵期間乘搭過的航班/火車/船名單】。

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責任編輯：郭詩詩、陳子謙