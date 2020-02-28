【一文看清】全港確診者住址 + 家居檢疫名單　新增將軍澳寶盈花園第4座及北角鴻福大樓【不斷更新】

▲ 衞生防護中心會每日更新家居檢疫大廈名單。（資料圖片）

武漢肺炎疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至93宗。衞生署衞生防護中心在官網設立「新型冠狀病毒感染」專頁，並製作本地情況互動地圖，每晚會定期更新確診個案、懷疑個案等數字，亦會分析各宗確診個案的詳細資料。

新增2宗個案患者居於將軍澳寶盈花園第4座及北角鴻福大樓

衞生署衞生防護中心昨晚（27日）公布新增確診個案的住址名單，最新2名確診患者分別居於將軍澳寶盈花園第4座，以及北角錦屏街40-78號鴻福大樓。

昨日2宗確診個案均與「福慧精舍」佛堂群組個案有關。第第92宗個案涉及一名70歲女子，她有長期病患，居於將軍澳寶盈花園第4座。她自2月13日起出現咳嗽帶痰，並於同日及2月23日向同一名私家醫生求醫。她2月26日致電中心熱線，獲中心安排入住基督教聯合醫院接受治療，現時情況穩定。病人曾於1月24、25日以及2月1日至8日期間每日到訪「福慧精舍」佛堂。



第93宗個案是透過為普通科門診及急症室病人進行的「加強化驗室監測」計劃確診，涉及一名89歲女子。病人有長期病患，獨居於北角錦屏街40-78號鴻福大樓。病人自2月25日出現間歇咳嗽，27日到柏立基夫人普通科門診診所求醫，其後獲安排往伊利沙伯醫院入院接受治療，現時情況穩定。她於1月25日以及2月1日至12日期間多次到訪「福慧精舍」佛堂。



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中心的流行病學調查顯示，第92及93宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89及91宗個案合共14名病人均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。

想知道最新確診個案的住址名單，即睇【過去14天內曾有確診個案在出現病徵期間逗留過的大廈名單】

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全港已無大廈需接受家居檢疫

跟隨中心上載的最新正接受家居檢疫者居住大廈名單顯示，自2020年2月27日開始，再無根據香港法例第 599A 章正在接受強制家居檢疫人士。

想知道最新正接受家居檢疫者的大廈名單，即睇【正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單】

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另外，港府指將利用電子追蹤手環及定位儀器追蹤在家隔離的人士。根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。



而根據《若干到港人士強制檢疫規例》要求所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，須強制接受檢疫14天；違反強制檢疫要求者屬違法，定罪最高可判入獄6個月及罰款25,000元。

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市民除了可以於衞生署衞生防護中心的網頁得知正接受確診患者的住址及14天家居檢疫者居住大廈名單外，亦可以看到【過去14天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案在出現病徵期間乘搭過的航班/火車/船名單】。

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責任編輯：郭詩詩、陳子謙