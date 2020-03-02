【一文看清】全港確診者住址 + 家居檢疫名單　新增藍田康瑞苑及元州邨元樂樓【不斷更新】

▲ 衞生防護中心會每日更新家居檢疫大廈名單。（資料圖片）

武漢肺炎疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至98宗、另有2宗懷疑個案。衞生署衞生防護中心在官網設立「新型冠狀病毒感染」專頁，並製作本地情況互動地圖，每晚會定期更新確診個案、懷疑個案等數字，亦會分析各宗確診個案的詳細資料。

新增患者居住大廈名單為藍田康瑞苑及深水埗元州邨元樂樓

衞生署衞生防護中心昨晚（1日）公布新增確診個案的住址名單，最新3名確診患者居於藍田康瑞苑，以及深水埗元州邨元樂樓。另外，2宗疑似個案涉及2名鑽石公主號郵輪乘客，屬駿洋邨接受檢疫人士。

第98宗個案病人為一名71歲女子，她有長期病患，居於藍田康瑞苑。她於2月12日起出現咳嗽及流鼻水，於2月14、25及26日向一名中醫求醫。病人於2月29日致電中心熱線，獲安排入往基督教聯合醫院接受治療，現時情況穩定。



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衞生防護中心的流行病學調查顯示，第98宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89、91、92、93及95宗個案合共16名病人均曾於一月或二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。



至於第99、100宗個案涉及一對夫婦，分別為76歲女病人及79歲男病人。兩人有長期病患，居於深水埗元州邨元樂樓。女病人自2月28日出現發燒、呼吸困難、咳嗽及腹痛，同日到明愛醫院求醫並入院接受治療；男病人則自2月28日出現發燒及咳嗽，2月29日到明愛醫院求醫並入院接受治療，現時情況穩定。兩人於潛伏期內均沒有外遊。

另外2宗疑似個案（第96及97宗個案）涉及2名鑽石公主號郵輪乘客，分別為有長期病患的68歲女子，和過往健康良好的56歲男子。他們均曾於1月25日至2月21日逗留在郵輪，並於2月22日乘坐香港政府安排的第二班包機回港。兩人的血液樣本經化驗後對2019冠狀病毒病抗體呈陽性反應，故昨日被安排由駿洋邨檢疫中心送往瑪麗醫院入院接受進一步檢查。兩人現時情況穩定。



想知道最新確診個案的住址名單，即睇【過去14天內曾有確診個案在出現病徵期間逗留過的大廈名單】

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全港已無大廈需接受家居檢疫

跟隨中心上載的最新正接受家居檢疫者居住大廈名單顯示，自2020年2月27日開始，再無根據香港法例第 599A 章正在接受強制家居檢疫人士。

想知道最新正接受家居檢疫者的大廈名單，即睇【正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單】

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另外，港府指將利用電子追蹤手環及定位儀器追蹤在家隔離的人士。根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。



而根據《若干到港人士強制檢疫規例》要求所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，須強制接受檢疫14天；違反強制檢疫要求者屬違法，定罪最高可判入獄6個月及罰款25,000元。

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市民除了可以於衞生署衞生防護中心的網頁得知正接受確診患者的住址及14天家居檢疫者居住大廈名單外，亦可以看到【過去14天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案在出現病徵期間乘搭過的航班/火車/船名單】。

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責任編輯：郭詩詩、陳子謙