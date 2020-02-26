【一文看清】全港確診者住址 + 家居檢疫名單　新增藍田興田邨、北角百福花園康福閣以及大坑瑞士花園【不斷更新】

▲ 衞生防護中心會每日更新家居檢疫大廈名單。（資料圖片）

武漢肺炎疫情蔓延未止，本港確診新型冠狀病毒感染個案增至85宗。衞生署衞生防護中心在官網設立「新型冠狀病毒感染」專頁，並製作本地情況互動地圖，每晚會定期更新確診個案、懷疑個案等數字，亦會分析各宗確診個案的詳細資料。

新增4宗個案患者居藍田興田邨彩田樓、北角百福花園康福閣以及大坑大坑道113號瑞士花園四座

衞生署衞生防護中心昨晚（25日）公布新增確診個案的住址名單，最新4名確診患者分別居於藍田興田邨彩田樓、北角百福花園康福閣以及大坑大坑道113號瑞士花園四座。

第82宗個案涉及一名33歲男子，為2月23日確診第72宗個案的兒子。病人過去健康良好，居於藍田興田邨彩田樓。病人於2月20日出現發燒，2月22日向私家醫生求醫，2月24日出現咳嗽，同日被中心在進行流行病學調查期間轉介到基督教聯合醫院入院接受治療，其證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。



第83、84宗個案涉及一對母子，分別為55歲女病人及其24歲兒子。兩人過往健康良好，居於北角百福花園康福閣。女病人自2月17日出現咳嗽，2月24日到律敦治醫院求醫並入住接受治療，證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊。她是昨日確診第76宗個案病人的妹妹，曾於２月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，並與第76宗個案病人會面。其同住兒子沒有出現病徵，亦沒有到訪「福慧精舍」佛堂，其呼吸道樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。



中心的流行病學調查顯示，第83宗個案與早前公布的第65、70、73、74、76、77宗個案合共7名病人均曾於1月或2月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。

第85宗個案



第85宗個案涉及一名60歲女子，她過去健康良好，居於大坑大坑道113 號瑞士花園四座。病人於2月12日出現咳嗽，並數次向同一名私家醫生求醫。她於2月24日入住養和醫院，昨日轉往瑪麗醫院接受隔離治療，其證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，她與丈夫、兒子及兩名家傭同住。

想知道最新確診個案的住址名單，即睇【過去14天內曾有確診個案在出現病徵期間逗留過的大廈名單】

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全港5幢大廈需接受家居檢疫

中心亦上載最新正接受家居檢疫者居住大廈名單，涉事者家居檢疫最後日期由2月25日至2月26日不等。在最新的名單顯示，全港共有5幢大廈有人正在接受家居隔離，包括荃灣區鱟地坊、南區港大職工宿舍、深水埗區朝南樓、九龍城區啟晴邨賞晴樓及離島區海堤灣畔。

想知道最新正接受家居檢疫者的大廈名單，即睇【正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單】

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另外，港府指將利用電子追蹤手環及定位儀器追蹤在家隔離的人士。根據《預防及控制疾病規例》，接受檢疫人士必須在任何時候留在家中，擅自離開會構成刑事罪行，政府會嚴厲執法，一經定罪最高罰款為5,000元及監禁6個月。



而根據《若干到港人士強制檢疫規例》要求所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地逗留的人士，包括香港居民、內地居民和其他旅客，須強制接受檢疫14天；違反強制檢疫要求者屬違法，定罪最高可判入獄6個月及罰款25,000元。

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市民除了可以於衞生署衞生防護中心的網頁得知正接受確診患者的住址及14天家居檢疫者居住大廈名單外，亦可以看到【過去14天內曾有確診新型冠狀病毒感染個案在出現病徵期間乘搭過的航班/火車/船名單】。

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責任編輯：郭詩詩、陳子謙