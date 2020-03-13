【防疫措施】化妝工具易藏細菌　化妝達人：可用1：99漂白水消毒

▲ 化妝品容易沾到細菌和病毒，需要時刻保持清潔！

新冠肺炎蔓延至社區，大家都需注意個人及家居衛生，避免病毒有機可乘。適逢潮濕天氣，化妝工具較容易蘊藏細菌和病毒，TOPick邀請化妝達人教大家清潔和保養化妝掃及粉樸等化妝工具，對抗疫症！

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化妝掃

▲ 乾用化妝掃（相片由受訪者提供）

RINGOWORKSHOP image的創辦人及主化妝師Ringo指，化妝掃分為乾用及濕用，一般乾用的如碎粉掃或眼影掃等等；而濕用的如粉底掃、唇掃和遮暇掃等等。

▲ 濕用化妝掃（相片由受訪者提供）

它們的壽命是一般3至4年，如果使用適當可更耐用，但當掃子開叉了或用了7至8年以上，便需要更換了，否則影響化妝成效。

Ringo表示，自用的的化妝掃建議最少一星期至少清洗一次，由於最近肺炎肆虐，她建議如習慣帶化妝掃外出補妝的人士需，每天至少清洗一次。

▲ （相片由受訪者提供）

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一次性粉樸

▲ 自用的一次性粉樸或彩妝旦要經常清洗。（相片由受訪者提供）

Ringo表示，由於化妝師出外工作，基於衛生問題，大都使用一次性粉樸，不會重用。如果自用，不論是一次性粉樸或彩妝旦，也必須經常清洗，如粉樸出現發霉黑點就必需要更換。

假眼睫毛

▲ 假眼睫毛不宜重用。（相片由受訪者提供）

有些人或會重用假眼睫毛，Ringo反對重用假眼睫毛，使用假眼睫毛後不用去清洗，直接棄置即可！這是因為睫毛比較近眼睛，而耳、鼻、喉及眼睛相通，較易把細菌和病毒由眼睛帶入身體。

再者，使用假眼睫毛時除了用防水眼線、膠水和眼影，甚至會用睫毛夾調角度，在戶外也容易沾滿塵埃，使用完的假睫毛清後都不會能回復原廠般的精緻，因此只能一次性使用。

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清洗及保存化妝工具貼士

Ringo分享了3個保存化妝工具的貼士，減少滋生細菌。

1. 使用化妝工具後馬上清洗

Ringo建議大家可使用專業的洗掃或洗樸清潔劑、 消霉殺菌的清潔劑、勞工皂去徹底清洗掃上或粉樸上的殘餘化妝品，時常保持工具清潔。在非常時期，大家也可以用1:99漂白水或消毒火酒為化妝用具消毒。

Ringo提醒，大家使用酒精前必須確保化妝工具已清洗好，才噴在工具上消毒，因為酒精不能洗走化妝品；若完全用1:99漂白水徹底清洗會令化妝工具如化妝掃中的接洽位易磨損。此外，如果對漂白水或消毒火酒敏感的人士，也不適宜這樣消毒工具。

2. 清洗化妝工具後放在通風地方吹乾

兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工曾接受TOPick訪問時指，當飛沫病毒在乾燥或乾爽的情況下，沒有水份例如沒有口水、鼻涕及痰包裹著，病毒一般在幾小時內會消失。因此，保持化妝用具乾爽，除了可預防滋生霉菌，也可減少蘊藏病毒的機會。

3. 把化妝工具收納妥當

把化妝工具收納在專屬的器具，與其他不相關產品例如玩具、書本和衣服分隔，同時減少灰塵或細菌跑到化妝工具裡。

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記者：王芷瑩