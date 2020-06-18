有些東西總不會變 ─── 探尋博物館路上的舊築跡

身處社交網絡的年代，自己未食手機先食、selfie、「打卡」放上Facebook早已成為生活日常。想打卡都打得有要求、有水準，可能我們就該自問，那些相片記錄了什麼？攝影師今次就跟隨兩位文青女生Ellen和阿Ken遊走港島區，她們是有定向的，就是城中四間以歷史建築改建成的博物館及藝術空間。而我們攝影師要捕捉的，是二人以旅行者的心態，追尋我城歷史路上的足跡。她們今次遊歷的四間歷史建築，本身就是一座美麗的藝術品，兩位女生此行為要細味當中的美學，當然，她們更不錯過機會，請攝影師示範如何以構圖和取景角度，把旅人與建築特色完美結合，令這四幢美麗的歷史建築成為她們遊歷記錄的一部分。

第一站：

10：00 孫中山紀念館 (甘棠第)

甘棠第於1914年興建，原屋主何甘棠是何東爵士胞弟，兩人都是二十世紀初的傑出華人領袖和慈善家。政府於2004年購下這幢極具保育價值的歷史建築，並改建為孫中山紀念館，於2006年底起開放給公眾參觀。



甘棠第的外觀奢華矚目，色調和諧的紅磚牆身，門窗四周飾有花崗石，與露台的鐵製欄杆互相輝映。

建築物內部同樣富麗堂皇，地庫至二樓之間的木製樓梯寬闊華麗，由大宅興建落成一直保留至今。如上圖，攝影師刻意請兩位女生站在主樓梯上中間位置，為的是把造工精美的扶欄和背後色彩斑斕的彩繪玻璃窗同時攝入鏡內，藉構圖展示當時上流社會的華人對西方事物的追求。

▲ 提提你，地下白廳是舊日屋主宴客的地方，天花飾有金箔點綴的灰塑鑲板，打卡時可以站在華麗的火爐旁邊，便可造出有如電影劇照的畫面。

▲ 一樓露台上放了一張散發古典格調的梳化，兩位好姊妹坐在這裡彼此討論，想象昔日屋主生活的情況。

▲ 輕倚露台圍牆聊天，一派優閒自在的模樣，正好被攝影師捕捉下來。

孫中山紀念館

地址：香港中環半山衛城道7號

網址： https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/sysm/zh_TW/web/sysm/aboutus/intro.html

第二站：

11：30 香港視覺藝術中心 (舊域多利軍營卡素樓)

離開孫中山紀念館，沿堅道下行往堅尼地道方向步行約二十分鐘，便到達這幢位於香港公園內的一級歷史建築。此舊軍營建築群約於1900年建成，曾經是英軍駐港的首批軍事設施之一。其中卡素樓於1992年改作為香港視覺藝術中心（vA!)，成為培育新一代藝術家的平台，除了不時舉辦展覽，另提供租用畫室及陶瓷工作室等設施。



卡素樓最特別之處是建築師保留了這幢歷史建築的同時，在上蓋加入了現代化的金屬支架和玻璃天幕，令傳統與現代風格巧妙結合，而其順應陡斜地勢建築的獨特設計，三層樓梯縱橫交錯，交織出極美的幾何圖案。無論站在哪裡取景拍攝都可輕易得到明信片般的效果。

▲ vA!新舊建築元素結合的獨特設計，在香港並不常有。

▲ 東西兩面原設有拱形列柱組成的陽廊，現時則加建了玻璃窗以增加樓面可用面積，亦與香港公園的自然景色渾然合一。

▲ 塗上米灰色油漆的磚砌外牆，更是不能錯過的指定打卡位。拍攝當日天色時晴時陰，攝影師一直苦候陽光普照的一刻，最終成功拍到這幅可遇不可求的柔和光影構圖。

香港視覺藝術中心(vA!)

地址：香港中區堅尼地道 7 號 A (香港公園內)

網址： https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/va_main.html

第三站：

12：30 茶具文物館 (舊三軍司令官邸)

在香港公園內還有另一個推薦度100%的文青打卡秘點，就是座落於香港公園內另一角的舊三軍司令官邸。這幢建於1844-1846年的法定古蹟，是本港現存歷史最悠久的西式建築之一，跟館內展示的精美茶具一樣矜貴精緻！



整幢建築同樣以花崗岩製造，設計比剛才到訪的兩館更為簡潔，原來香港早期的西式建築大都仿照英國本土的建築風格，並適應本地技術、材料和炎熱潮濕的氣候而作出適當的修改，因此加入了寬闊遊廊、高樓底、金字瓦頂、木製百葉窗等元素，有助納涼及避開陽光直射。只要花點心思，把握小知識，就可以把這些建築設計放入你的靚相構圖裡面啦！

▲ 舊三軍司令官邸設計簡潔又典雅，隨便舉機，都可以拍攝出不同玩味的靚相，溫馨真摯亦得，佻皮鬼馬亦得，得咗！

▲ 潔白的牆身和白木窗門，跟棗紅色地氈和原木製長櫈，給遊人創造了一個閒適的角落。

▲ 羅桂样茶藝館是茶館後加新翼，八角型螺旋樓梯和樓頂特大玻璃天窗是其建築特色。以低角度拍攝，就可取得別有味道的構圖。

茶具文物館

地址：香港中區紅棉路10號（香港公園內）

網址： https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/Arts/zh_TW/web/ma/about-the-museum1.html

終點站：

14：00 油街實現 (前香港皇家遊艇會會所)

遊逛了半天，若仍然覺得意猶未盡？不妨參考今次的行程建議，吃過午餐後來到位於北角油街的最後一站 — 前身為香港皇家遊艇會會所的油街實現 (Oi!)。



此幢於1908年建成的二級歷史建築，由一座主樓和兩座附屬建築物組成，前方還有一片青綠草地，與四周現代化的高樓商廈森林形成強烈的對比。此建築群採用了磚灰瓦的建築外形，配以木造窗框，是一種在二十世紀初華洋建築中常見的中西文化合壁的風格，惟保留至今又結構完整的經已不多。紅磚黑瓦白木窗框，簡潔幽雅，樸素和諧，對喜歡攝影的人，又怎能抗拒？

▲ 紅磚砌成的外牆及白色門窗，加上一片廣闊青蔥草地，英倫風味盡出！

▲ 阿Ken和Ellen還趁人流較少的時候獨霸梯間盡情拍個夠，一於同午後陽光玩遊戲！

▲ 兩位女孩喜歡這座歷史建築，因它散發一股生活味道，例如於這小露台，可以欣賞城市落日的美景。

▲ 這裡還有一個開放式廚房，平日常用作舉辦活動，且多以回應社會環保議題為主。建議拍照後可在此稍事休息。

油街實現(Oi!)

地址：香港北角油街 12 號

網址： https://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/about_oi.html

因應新型冠狀病毒疫情，康樂及文化事務署轄下場地會就情況需要而實施特別開放安排及防疫措施，大家計劃前往這些場地前需密切留意署方公布的最新消息，出門前請先瀏覽有關場地的網頁，了解詳情。

(資料由康文署提供)