【武漢肺炎】長戴口罩令油脂分泌淤塞致痤瘡　皮膚科醫生教防敏感保濕法

▲ 侯醫生提醒讀者，戴口罩的日子也要注意面部清潔，早晚要徹底潔淨面部。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，市民外出都要戴上口罩，長時間戴口罩，有可能會造成皮膚敏感。TOPick邀請皮膚科專科醫生講解，戴口時如何預防敏感埋身。

常用口罩主要分3類

一為可洗水更換的口罩，可以隔阻粗微粒、擋風、保暖及減少粉塵。皮膚科專科醫生侯鈞翔表示，這類口罩有單次使用、多次使用及可清洗，這些在疫情下防護度規格較低，根據消費者委員會研究所指，有一定保護程度但並不足夠。

二是屬醫學規格口罩，最常用是外科手術口罩，共有3層結構，最外層能防水及防飛沫；中間是過濾層，以纖維的密度和靜電，將細菌、病毒和粉塵阻隔；最入一層是吸水層，將自身的口水、口鼻分泌吸走。

三是工業用口罩，如N95，根據國際嚴格規定，必須能阻擋細小的飛沫粒子，除工業用，醫護人員需面對空氣飛沫飛濺的危機時使用，保護性較大。

他說使用口罩，要視乎有否隔絕BFE功能(表示能隔絕多少細菌，如手部及皮膚常接觸到的金黃葡萄球菌能否阻隔3微米)、VFE(能隔絕更細小0.1-0.3微米的病毒)，以及PFE(隔絕粉塵及微粒)。一般正規外科手術口罩對以上3方面防禦率達90幾%或以上。

如「主婦手」的皮炎

侯醫生表示，使用口罩致敏原因，是因為戴口罩時緊貼皮膚又長時間使用，不但焗促且與表皮產生摩擦，也令表皮溫度上升，導致咀、鼻翼及兩頰蝴蝶位出現紅腫、摩擦發炎，甚至油脂分泌淤塞，再進一步引致痤瘡、玫瑰痤瘡。

由於口罩與面部的經常摩擦，該部位又被自身分泌的水氣和濕氣浸潤，會出現如主婦手般的皮炎。口罩的焗促也有可能長芽孢菌及真菌滋生；有些人常反覆長唇瘡(疱疹)，長時間戴口罩會易有唇周唇瘡。

口罩所覆蓋的位置，不但有機會出現以上皮膚問題，而且口罩多是耳掛式，耳背受着一定壓力，弄損該位置皮膚及出水泡等情況。在皮膚護理上，要特別注意這些位置。另一要慎防是過敏性皮炎，這是一個特殊的第4類免疫系統反應，身體對一些特殊物質產生特異物的免疫系統反應。

他說，一個良好的外科口罩，內層的吸水層應使用低敏及柔軟物料，致敏機會一般不大，但始終長時間使用，愈接觸得耐，口罩的其他物料如鐵綫、橡膠、中間的纖維層甚至是最外的防水層，在潮濕環境下入皮膚，有機會引起過敏性皮炎。」

耳背墊紙巾防損

正常是一日使用一個口罩，侯醫生教路中段時間飲水、小休，應將口罩由內向外反摺，令口罩裏面外露放在通風地方，或放入清潔信封內，也可讓面部稍為休息一下。至於吃飯時，照上述方法處理口罩，座位與人保持1至2米的適當距離安靜進食，減少傳播機會。

巿面上一罩難求，但當口罩鬆脫、起毛粒，或者摸上手感粗糙、已污糟的都需要更換。正常可用耐一些，但如出入診所、醫院等地方，口罩表面或沾染病原、致敏原，需定期更換。

如長玫瑰痤瘡需求醫

戴口罩的日子也要注意面部清潔，侯醫生指早晚要徹底潔淨面部，中段時間除下口罩時，可用爽膚水抹掉臉上油污再進行保濕。如臉上已有「爆坼」，可塗上凡士林或較稠的保濕膏，有需要盡早求醫，以免情況惡化。如因長戴口罩導致長瘡及玫瑰痤瘡，需使用醫生處方的藥物方能穩定情況。

至於怕被口罩繩子勒緊而耳背損傷，可在繩上墊上薄薄一層紙巾，紓緩傷害皮膚的力度。戴口罩時避免化粧，把皮膚的負擔減至最低，防曬集中在外露的部位便可。

記者：周美好