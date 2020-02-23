【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

武漢肺炎疫情未遏止，內地新型冠狀病毒肺炎確診病例不斷上升，香港、澳門、台灣等多地亦相繼出現多宗確診個案。要做好武漢肺炎的防疫，戴口罩自我防護必不可缺，如何正確戴口罩？如何認清韓國、台灣、印尼等地口罩標準？家中口罩不足，如何可以節省口罩？TOPick 編輯部精心製作《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書，歡迎分享予家人及朋友，大家齊心抗疫。

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最高抗毒標準口罩

各地口罩過濾標準

醫生教「慳用」口罩貼士

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