【本地遊】郊遊1小時本地行程推介　河背水塘尋港版嵐山竹林

▲ 河背水塘面積細，繞了一圈都只是1.5小時，而且有美麗湖景及日式竹林，值得到訪。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

現時武漢肺炎疫情日益嚴重，港人即使一早預訂了出國遊玩也可能要取消。不過偶爾到郊外走走，做運動兼呼吸新鮮空氣也未嚐不可。本地遊團體「拖手仔去街Guide」這次就為大家推介適合一家大小郊遊的河背水塘，有湖中小島兼港版嵐山竹林美景，預計路程只需1.5小時便完成。

▲ 河背水塘擁有全港惟一的S型水塘。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

全港唯一S型水壩

河背水塘位於大欖郊野公園，於1961年落成啟用，是水務署轄下最細小的水塘。雖然面積不大，但它卻擁有全港惟一的S型水壩，水塘中央有愜意小島，四周由蒼翠樹林包圍，自然景觀優美。沿路廣闊平坦，梯級不多，小朋友可亂跑亂跳，不過小心不要掉下水塘。

▲ 沿路廣闊平坦，對小朋友來說也算輕鬆。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

乘小巴在河背村下車後，向後山走，穿過士多後便可走到平坦的大直路，沿路可俯瞰錦田村屋一帶風光，景觀開揚。走約10分鐘，便到達河背燒烤場及營地，適逢假日有不少一家大小在這裏燒烤、扎營，若以輕便為主，可以帶點食物、地墊在草地上來個簡易野餐。若果自駕前來，也可考慮兩天一夜露營。

▲ 有一家大小到河背營地扎營。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

▲ 經過河背燒烤場可燒烤或野餐。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

日式竹林打卡熱點

經過營地後，跟隨指示牌上的「河背水塘」往右走上斜坡。斜坡不算太斜，小朋友也覺輕鬆，沿路兩旁有林蔭，不算太曬。繼續往前走約15分鐘便去到水塘入口，就可去到風景最美的水壩。湖中有一小島，是遊人拍照熱點，Kit更笑說，這裏與沖繩的宮古利島景色有得揮，就像到了世外桃源；而水壩的另一端也宏偉壯大，相當可觀。

▲ 水壩的另一端宏偉壯大。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

▲ 湖中小島翠綠盎然。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

走完水塘步道，就可根據指示走河背水塘家樂徑，路程大約45分鐘，這段路其實是圍繞着水塘而走回原點。沿路以泥沙地為主，沒有舖設石屎步道，下雨天會弄得較髒。景色寧靜優雅，小橋流水聲潺潺，再繼續往前走，竟然就如走到京都嵐山的竹林般壯麗的小竹林，要數最美打卡點必然是站在竹林梯間以竹林作為背景拍照。不少人因疫情而取消日本旅程，到此大概可一解鄉愁。

▲ 香港竟也有像日本京都嵐山的竹林！（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

再繼續往前走，沿路可見到石枱石櫈，甚具禪意。路上有些小路可以看到開揚的湖水，偶爾可以坐下來休息，欣賞綠意盎然好風光。沿路走就會走回起點，乘原來的小巴回去。

▲ 沿路可在充滿禪意的石枱石櫈休息。（相片：「拖手仔 去街Guide」提供）

河背水塘

路線：河背村－河背水塘－河背水塘家樂徑－河背村

路段：全長約4.5公里，建議時間連拍照1.5小時

交通：在錦上路西鐵站或元朗市中心轉乘71號小巴，到河背村總站下車；離開時可乘同樣交通工具折返

補給：起點有士多，沿路會經過香港青年協會有機農莊可稍作補給

記者：陸明敏