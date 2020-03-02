【不斷更新】16名患者涉與北角美輪大廈福慧精舍佛堂有關　一文看清確診患者到過的食肆、酒店、商廈

▲ 本港今日新增的個案中，有1名患者曾到訪北角「福慧精舍」佛堂。（梁偉榮攝）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續（武漢肺炎COVID-19），至今本港確診個案累計98宗、另增2宗疑似個案（截至3月1日晚上8時）。最新3名確診患者中，有1人與「福慧精舍」佛堂群組個案有關，居於藍田康瑞苑；另外2名確診患者居於深水埗元州邨元樂樓。

翻查記錄，多名確診患者在發病期間曾到訪本港多個地區，到底他們確診前曾到過及逗留甚麼地方？TOPick綜合衞生防護中心及其他公司公布的資料，列出各患者的足迹，包括餐廳、商廈、酒店等。

食肆

1.觀塘Lento Party Room

打邊爐家族19人於1月26日（年初二）到觀塘永興工業大廈4樓的Lento Party Room聚餐，其間曾在室外平台BBQ及打邊爐，一名24歲男子於2月9日確診，為本港第27宗確診個案，而當日參與家庭聚會的10名親戚亦先後確診。

▲ 觀塘永興工業大廈。（資料圖片）

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2. 北京樓

打邊爐家族聚會其中兩名患者，分別是55歲女子及23歲男子，即第27個確診男病人的二姨及表弟，兩人先後於2月10日及2月9日確診，兩人均是美心集團的員工，分別於北京樓旺角新世紀廣場分店及中環歷山大廈分店負責廚房工作。

▲ 北京中環歷山大廈分店。（資料圖片）

衞生防護中心於2月12日公布，一名51歲男士，為55歲女患者的同事，同於美心集團北京樓廚房內工作，於2月3日發病，於2月12日確診為本港第50宗個案。

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3. 陶源酒家

打邊爐家族另一名確診成員是一名52歲男子，是第27個確診者的三姨丈，於2月10日確診，為本港第41個確診者，他於陶源酒家灣仔菲林明道分店點心部工作。

▲ 陶源酒家灣仔菲林明道分店。（資料圖片）

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4. 北角明星海鮮酒家

第52及53宗個案涉及一對母子，分別為67歲及37歲。2人於1月26日晚上，與第46、48及49宗個案3名病人於北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。第54宗患者即第53宗男患者的表姐，於2月3日發病，2月13日入住律敦治醫院，2月14日確診。

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5. 上環嘉豪酒家

▲ 嘉豪酒家於2月14日宣布，會於2月15至29日休業。（梁偉榮攝）

本港第56宗確診個案，是一名61歲女子，居於上環永樂街，在上環的嘉豪酒家擔任點心員，2月10日有咳嗽，2月12日出現發燒，2月13日入瑪麗醫院，其丈夫在1月23至28日曾到廣東省新會探望兒子，其兒子也非確診個案，也沒有徵狀。

嘉豪酒家於2月14日宣布，為保障顧客及乘客的安全和健康，會於2月15至29日休業，3月1日起照常營業。

6. 屯門海天花園酒家

第63宗個案一名83歲女子，為第57宗個案54歲男子的岳母，以及第60宗個案46歲女子的母親。病人有長期病患，居於屯門海景花園一座。她於早上9時至11時於屯門三聖街5號到屯門海天花園酒家用膳，翌日( 15日)因跌倒骨折被送往屯門醫院骨科病房治理，並於2月16日接受手術。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

▲ 第66宗個案38歲女患者於油塘大本型商場的「一粥麵」餐廳工作。（資料圖片）

7. 油塘大本型商場

第66宗個案一名38歲聯合醫院女患者，居於秀茂坪曉麗苑曉暉閣，沒有外遊紀錄。她在油塘大本型商場的「一粥麵」餐廳當收銀員，期間一直有戴口罩，最後上班日為2月10日，當日她出現發燒和咳嗽，至昨日（19日）到聯合醫院求醫。

8. 西環明星海鮮燒鵝專門店

本港第69宗確診個案為一名48歲男警員，有長期病患，居於油塘油美苑潤美閣。患者於2月18日出現發燒和咳嗽，並於同日下午5時30分至晚上10時，曾到訪西環明星海鮮燒鵝專門店與另外59名警務人員聚會。

▲ 第72宗確診患者曾往尖沙咀新港中心煌府酒家聚餐。 （梁偉榮攝）

9. 尖沙咀新港中心皇府酒家

本港第72宗確診個案為一名62歲男保安，與太太及兒子同住藍田興田邨彩田樓，2月10日出現發燒及咳嗽，當日曾求醫；同日到尖沙咀新港中心皇府酒家出席公司飯聚，同場有18人。

10. 南丫島天虹海鮮酒家

酒店

1.香港W酒店、四季酒店

一對來自武漢的夫婦，分別72和73歲，他們於1月22日來港，1月28日曾入住香港W酒店，其後到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店，二人於1月29日確診，為本港第9及10個確診者。

▲ 香港四季酒店。（資料圖片）

2. 香港柏寧酒店

第85宗個案涉及一名60歲女子，她曾於2月18日到過香港柏寧酒店。

3. 萬豪酒店

第85宗個案涉及一名60歲女子，她曾於2月22日到過萬豪酒店。

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商廈

1. 恒豐中心

一名居於何文田常盛街半山壹號的64歲女人，亦是佐敦恒豐中心一家服裝店「Fresh Up」的東主，於1月23日發病，其後數日仍在店工作，於2月4日確診，為本港第16宗個案。

▲ 佐敦恒豐中心服裝店「Fresh Up」。（資料圖片）

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2. 美麗都大廈

衞生防護中心於2月3日接獲通報一宗深圳確診個案，該名女病人曾於1月27日至2月1日入住尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈F座。

▲ 尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈。（資料圖片）

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3. 九龍貿易中心第一座

一名居於土瓜灣馬頭圍道183號的25歲男子，過往健康良好，於葵涌九龍貿易中心1座19樓上班，為中移動員工，他於1月28日發病，於2月4日確診，為本港第18宗個案，醫管局於2月12日公布，該男病人已康復出院，成為本港首宗出院個案。

4. 油麻地彌敦商業大廈

本港第51宗新確診個案患者為43歲男子，患者從事保險業，在油麻地彌敦商業大廈上班。他與家人同住屯門紫田村，曾在1月31日與家人共13人一同用膳，其中一人是早前確診患者的姻親。他曾於2月5日、8日看過不同醫生，2月12日到屯門醫院急症室求診，至2月13日確診。

5. 西營盤東慈商業中心

第53宗個案的37歲男病人過往健康良好，患者為社會福利署職員，在位於西營盤德輔道西246號東慈商業中心3樓的中西區及離島區社會保障辦事處上班。他居於香海大廈，於2月8日出現發燒，2月9日向私家醫生求診，2月12日到律敦治醫院求醫並入院接受治療，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定，在潛伏期內都沒有外遊。

▲ 太古城54確診患者及其45歲初步確診男同事，都在英皇道633號大廈工作。（林宇翔攝）

6. 英皇道633號商廈

第57宗一名居住太古城明宮閣的54歲男子，於巴馬丹拿集團（P&T Group）任職工程師，其公司地址為英皇道633號，患者最後上班日為2月6日，公司仍在了解他其後有否與同事接觸。巴馬丹拿集團指，會安排員工在家工作至2月23日，全公司所有樓層亦會進行消毒清潔。

7. 樂華北邨商場

第62宗個案涉及一名58歲男子，其獨居於觀塘康寧道25-41號金僑華廈。他自二月十一日起出現發燒和發冷，自二月十五日起出現咳嗽，分別於2月11及13日到樂華北邨商場，向黎朝輝醫生求診，昨日到基督教聯合醫院求診並入院接受治療。

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8. 北角書局街1-25號美輪大廈

跟據防護中心的流行病學調查顯示，第98宗個案與早前公布的第64、65、70、73、74、76、77、83、84、86、89、91、92、93及95宗個案合共16名病人均曾於一月或二月到訪位於美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂，或與曾到訪該佛堂的確診人士有關聯。

9. 灣仔恆威商業大廈

第85宗個案涉及一名60歲女子，她曾於2月19日到過灣仔恆威商業大廈。

其他

1. 西灣河街23號富欣閣

第57宗個案的54歲男子及第60宗個案的46歲女子是兩夫婦，二人於2月9日一同參與「基督門徒福音會西灣河分會」教會聚會，其地址為「西灣河街23號富欣閣 」。

▲ 兩名確診患者同為巴馬丹拿集團員工，二人曾於2月6日到醫管局大樓開會。（資料圖片）

2. 亞皆老街147B醫院管理局大樓

第57宗個案54歲男子與第59宗個案45歲男子同為巴馬丹拿集團員工，二人曾一同於2月6日到亞皆老街 147B 醫院管理局大樓出席同一會議。

3. 中環大會堂

第61宗個案的32歲女傭為第52宗確診個案患者有僱員關係，她於2月2日出現咳嗽、發燒，其自行吃成藥認為自己已康復。在第52宗患者的確診當日即是在2月13日，得知女傭之前有不舒服的情況出現，在2月14日安排她進入醫院作檢查，當時的快速測試結果為呈陰性，醫生於翌日再安排她作電腦掃描，發現其肺部有問題，至昨天重新採取樣本化驗後，結果為對新冠肺炎病毒呈陽性。

據知菲藉外傭於2月9日曾經到中環大會堂附近地方與朋友相見，眾人都有戴上口罩，期間並沒有進食。

4. 文武廟

第85宗個案涉及一名60歲女子，她曾於2月19日到過文武廟。

5. 灣仔香港遊艇會

第85宗個案涉及一名60歲女子，她曾於2月23日到過灣仔香港遊艇會。

6. 春秧街街市

第86宗個案的49歲女子，其曾於2月22日曾到春秧街街市買菜。

7. 觀塘物華街11號

第98宗個案病人為一名71歲女子，她有長期病患，曾於2月12日起出現咳嗽及流鼻水，於2月14、25及26日到長春中西藥房向一名中醫求醫。

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記者：陳子謙、郭詩詩