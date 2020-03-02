【DIY口罩】台灣媽媽手作口罩套　放入外科口罩延長使用時間【內附製作方法】

▲ 有台灣媽媽DIY兒童口罩套，可攝入外科口罩，延長外科口罩的使用期限。

在大家都在搶購口罩時，有醫生推薦自製布口罩，可以替換。君辰媽咪上網看了很多DIY手作口罩影片，其中很吸引我想動手做一做的是這款DIY布口罩套，口罩套內可以放入外科口罩，延長口罩時間。接下來讓我來試做看看。

布口罩紙板尺寸

首先製作紙板︰4cm、2.5cm、1cm長紙版各1條

大人尺寸：20cm X 36cm或21cm X37cm

小孩尺寸：18cm X 36cm

▲ 布口罩的左右兩側可放入外科口罩。（圖片授權提供︰君辰愛分享&幸福彤話）

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不斷用熨斗燙出折痕

到布莊選擇喜歡的棉布就可以開始裁切。可以先看老師手作影片後，再動手做看看。因為我會裁比較多布，再一起車縫，所以用紙板畫在布上比較快速。裁剪好的布先對折，用熨斗燙出折痕中線，上半部我先折好後再用夾子固定。下半部做法和上半部一樣，從中線先放上4cm長紙板，把下方的布往上折，再熨燙。放上1cm紙板，把布再往下折熨燙，放上2.5m的紙板，把布再往上折，再熨燙。

▲ 可用文件夾固定摺痕。（圖片授權提供︰君辰愛分享&幸福彤話）

放上1cm紙板，把布往下折，再熨燙，此時已經二折了，再做一次。放上2.5cm，把布往上折，熨燙。再放1cm紙板，把布往下折熨燙，把折痕壓緊，取出夾子。

▲ 可準備燙斗燙壓出布口罩的摺痕。（圖片授權提供︰君辰愛分享&幸福彤話）

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把文件夾取出再車縫

折痕夾住時，會比較好車縫。小心的把夾子取出再車縫。左右兩面都車縫後，把左右兩邊往內折約0.5至1cm，把車縫線蓋住，收邊。把口罩對折後熨燙。上方開口處直接車縫約0.5cm，翻面後，再車縫0.8至1cm，翻面後再熨燙就完成了。

▲ 用衣車或手縫時，才慢慢逐一拔走夾子。（圖片授權提供︰君辰愛分享&幸福彤話）

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可放入外科口罩

完成的口罩套，左右皆可以放入外科口罩，小朋友的口罩也沒問題。我挑了君君辰辰喜歡的圖案，做起來更好看，而素色棉布的口罩套也很好看喲！

小朋友的口罩套可以依小孩臉形來調整布寬再車縫。君君辰辰的，我用18cm X 36cm，我覺得可以再改良縮小一下！把小孩口罩套尺寸縮小後，放入拋棄式口罩的確比較合適，君君辰辰戴起來也更服貼了！這次的DIY布口罩套，媽咪我很满意。真的沒有很難，大家可以試看看！大家一起動手做看看，把口罩留給最需要的人。

▲ 家長可以按孩子的面形去修改口罩套的尺寸。（圖片授權提供︰君辰愛分享&幸福彤話）

授權轉載︰Facebook專頁「君辰愛分享&幸福彤話」及Blog「幸福彤話的DIY優格創意料理」