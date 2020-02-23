【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

武漢肺炎疫情未遏止，內地新型冠狀病毒肺炎確診病例不斷上升，香港、澳門、台灣等多地亦相繼出現多宗確診個案。小朋友也有感染的風險，要做好新冠肺炎（武漢肺炎）的防疫，戴口罩自我防護必不可缺，家長如何為子女揀選兒童口罩? 怎樣提升子女的免疫力?如何做好防疫家居清潔保障子女健康？停課不停學有甚麼免費教材？

停課期間，TOPick設有「停課不停學」網上免費教材供家長下載。TOPick 編輯部精心製作《新型冠狀病毒兒童防疫指南》電子書，歡迎分享予家人及朋友，大家齊心抗疫。

內容涵蓋：

中西醫防疫貼士

兒童口罩點揀好

提升免疫力湯水食療

DIY短缺物資教學

停課不停學網上免費教材

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