【新冠肺炎】網傳蒜頭可抗疫　營養師黃凱詩教2個步驟發揮最大功效

▲ 營養師黃凱詩表示，網上流傳蒜頭有抗疫作用，並無研究可以證實，但蒜頭中含有的蒜素，的確對健康有莫大幫助。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情依然嚴峻，巿民從搶購口罩、酒精搓手液、消毒用品、廁紙、紙巾、廚房紙……到近日走到街巿，連蒜頭、洋蔥都有缺貨及搶貴之虞，實在令人不安。事實上，網上流傳蒜頭有抗疫作用，並無研究可以證實，但蒜頭中含有的蒜素，的確對健康有莫大幫助。姑勿論蒜頭是否能抗疫，多吃一點可以達到抗氧化、降血壓及降膽固醇的功效。不過，正在服食薄血藥的朋友則忌吃蒜頭，因會影響藥效。

無食物證實與抗疫有直接效用

近日，與戰友們見面時的開場白都是︰「口罩足夠嗎？」

「口罩是否足夠仍是一個問號，沒有人知道疫情會何時結束。」我說道。

嘉琪說︰「倒也是，惟有做好防護工作吧！近日，網上瘋傳，蒜頭有抗疫的作用，是否真有其事？」

「到目前為止，沒有任何食物證實與抗疫有直接效用。在飲食的層面，我們可以做的，只有增加自身的抵抗力。為何有人說蒜頭甚至洋蔥有抗疫的功能，大概是感到奇怪︰為何從武漢撤僑的印度人，沒有一個有肺炎徵狀吧！」

她笑說︰「倒也是。所以，一試無妨。」

要靜置及加油煮才能有效吸收

「那又的確沒有很大的壞處吧！長久以來，蒜頭中的蒜素，的確與健康有莫大的關係，大部分的研究，均集中於其抗氧化、降膽固醇和降血壓的功能。但要緊記，烹調蒜頭前，必須做2個步驟，才能達到最佳的吸收效果。第一、必須在切碎後，靜置約10分鐘方拿去烹煮，才能發揮最大的功效。第二、由於蒜頭是親脂性，建議用少許油一同煮，人體才能最有效吸收。」我建議。

「明白了。下次上酒樓叫蒜蓉白菜仔，必定吩咐侍應要多加蒜。」她笑着說。

「外吃炒菜很油膩呢！減磅中還是少食為妙。」我立即提醒她。

「我會用普洱茶洗一洗菜才吃。」她辯駁說道。

我沒好氣地白了她一眼。

撰文：黃凱詩（營養師）