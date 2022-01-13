【兒童湯水】小兒增強抵抗力強肺氣及化痰止咳　湯水專家推介滋陰潤肺湯水

▲ 湯水專家推介懿筐小兒抗疫湯水，強肺氣、止咳化痰。

新冠變種病毒Omicron來勢洶洶，家長都不要鬆懈，為小朋友提高抗「疫」力。湯水專家推介湯水茶療，幫助小朋友增強免疫力、強肺氣及化痰止咳，讓孩子以健康的身體對抗肺炎。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款小兒預防肺炎湯水——椰子雪耳杏仁瘦肉湯。雪耳含植物膠原質，非常滋補，價錢亦大眾化。椰子味甘性平，能益氣補虛、調節血糖、消炎殺蟲，其豐富的糖類、蛋白質、維他命B及C，有效快速補充人體養份及水份。

而雪耳有潤肺養顏、清熱生津、養胃補氣、强心壯身、提神補腦等功效，近年有醫學研究，雪耳對抑制腫瘤亦有作用，及增加免疫力之功用。

【功效】

滋陰潤肺、益氣補虛。適合陰虛、肺燥、氣虛血弱者。

【材料】

迷你椰子球（即印度椰子） 1個

雪耳 3錢

南北杏 1兩

陳皮 1塊

紅棗 5粒

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【方法】

1. 先將椰子洗淨，切粗絲。

2. 再把雪耳浸軟，去蒂。

3. 陳皮及杏仁要浸洗。

4. 瘦肉要切片出水。

5. 全部材料用8碗水煮個半鐘成4碗即成。

養生食譜由張佩芳提供

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責任編輯：王明芳