【自私口罩】呼吸閥N95口罩不過濾呼出空氣　何栢良：氣閥將飛沫噴出口罩外變相播毒

▲ 何栢良呼籲，不要配戴有呼吸閥口罩。

本港抗疫物資仍然短做，新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情未遏止，在一罩難求下，不少人也會選擇選用其他種類設計的口罩，雖然網上有不少出售含氣閥的口罩能夠有效阻隔病毒，但原來佩戴者若受感染，變相則會有播毒風險，專家都不建議用於預防病毒傳播之用。

▲ 3M的官方網頁也顯示，有關 即棄式N95 防護口罩特點配有呼氣閥有助於提供舒適，可靠的呼吸防護，防止非油性顆粒。適合高溫/多塵的工作環境或長時間打磨的工作。（3M官方網頁）

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口罩款式眾多，在網上流傳指有含氣閥口罩可以加強阻播病毒及過濾之效，研製DIY口罩的化學博士K Kwong回覆TOPick指出含有氣閥的口罩只適合工作時使用，並不適用於醫療用途，也不能在病人身上使用。他指，因為氣閥會將使用者咳出來的飛沫，積聚在氣閥中，或以高速噴出口罩外。假如使用人為帶菌者，口罩的作用則形同虛設，建議消費者在購買口罩前先了解其設計及功用，以免購入無效於防疫的口罩。

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▲ 何栢良指本港現時處於抗疫的嚴峻時間，呼籲市民要口罩。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良呼籲香港人戴口罩，他指出現在疫情相當嚴峻，在口罩供應緊張的情況下，明白市民會四出找口罩也是無可厚非，不過從防疫的角度上，外科口罩可以預防飛沫及口水，具有防水層、過濾層及吸水層，而有氣閥的口罩，是過濾塵埃，令長時間在外工作的人士透氣比較舒服，但如果有關人士受了感染，變相播毒:

戴口罩的目是是防止受感染以及避免播毒，如果有氣閥即是可以將自己的飛沫放出去，比戴棉布的口罩更加差!

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何栢良又指，本港現時處於抗疫的嚴峻時間，呼籲市民要口罩，不論在公共交通工具、工作會議上以及人多擠迫的地方，為已為人都應該配戴口罩。

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戴口罩的5步曲：

1. 用火酒搓手液消毒雙手。

2. 把口罩橡筋勾在耳朵，不要勾到眼鏡。

3. 口罩的上下要遮掩到鼻梁和下巴以下的地方。

4. 按壓鐵線部分，令口罩更貼服。

5. 按一按面頰，確保口罩兩邊不會起角而露出空間「漏氣」，以免細菌有機可乘。

記者：郭家穎、伍瑋瑋