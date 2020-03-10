【口罩防疫措施】小朋友愛亂摸咬手暗藏細菌病毒　中醫教兒童防疫方法

▲ 中醫教兒童防疫方法。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，家長該如何保護小朋友，防止染病？TOPick請來註冊中醫馬琦傑方享多種小朋友抗疫方法，大家不妨參考！

1.小朋友經常亂摸，又咬手指，如何清潔雙手？

馬醫師建議可戴上純棉手套，即使小朋友到處摸也不怕。清洗手套時可加少許殺菌消毒產品，不過一般而言使用梘液應已足夠。

如果沒有手套，就要勤洗手，例如使用梘液洗手20秒，如不方便洗手，便使用外用清潔液如含75%酒精的搓手液。洗手或使用酒精搓手液後，亦應塗上保濕軟膏，保護皮膚，避免皮膚乾燥。

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2.小朋友不喜歡/不肯戴口罩，怎麼辦？

假如小朋友不願戴口罩，馬醫師建議父母可在遊戲中與小朋友練習戴口罩，並講解正確戴口罩的方法，再和小朋友玩正確戴口罩的小遊戲。

另外，亦可與小朋友約法三章，留在家中時不用戴口罩，但如外出就一定要戴上。萬一小朋友「扭計」脫下口罩，則應該聞著香包，並同時馬上離開人多、空氣不流通的地方，盡快回家。

疫情期間，應盡量避免帶小朋友去人多或空氣不流通地方，非常時期，自我隔離都是一種好方法。假如外出，便需做足保護措施。

假如小朋友只是到樓下公園玩耍，沒有與他人接觸，可不必戴口罩。但如公園有3、4名小朋友則戴上口罩較為安全。

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3.帶小朋友如廁時，有什麼注意事項？

馬醫師表示，應避免小朋友雙手接觸到廁板及廁格牆壁。使用廁所前，宜先放1、2張紙巾入馬桶，避免水花彈起。同時最好自備紙巾，避免用廁所內的廁紙。沖廁前應蓋好廁所蓋。

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4.經常使用消毒產品，如稀釋後的漂白水清潔家居，會否對小朋友有害？

部份家長或擔心大量使用消毒殺菌產品消毒家居後，會對小朋友有害。對此，馬醫師表示使用這些產品時，必須注意通風，一定要按照消毒產品的說明、指引使用，避免使用過量。另外，最好別同時使用、混合數種不同的消毒化學產品，這容易發生一些化學反應，較為危險。

漂白水的成分會對人體的嗅覺較刺激，所以應使用家用漂白水而非工業用漂白水。另外必須按比例稀釋使用，「漂白水非愈濃愈好」。

5.醋可消毒殺菌？代替消毒化學產品？

馬醫師指，雖中醫自古記載醋有一定殺菌功效，但始終細菌、病毒種類繁多，醋未必能完全殺滅所有病毒細菌，而且醋的殺菌功效並不強。

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記者：楊宛茜