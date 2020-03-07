【單親自強】撐起頭家獨力湊大兩子　堅強單親媽感恩大仔懂事︰路是自己揀我不後悔

▲ 單親媽媽Jennifer寧願自己省吃儉用，也盡量讓兒子參加課外活動，甚至去交流團擴闊視野。

無論家庭環境如何，父母的愛對孩子成長有著重要影響。13歲的陳卓軒（Kobe）來自單親家庭，與媽媽Jennifer和6歲同母異父的弟弟同住。母兼父職的Jennifer湊大兩兄弟，雖然家裡經濟條件並不優越，但她寧願自己省吃儉用，也盡量讓兒子參加課外活動，甚至去交流團擴闊視野。慶幸Kobe比同齡孩子懂事，不必媽媽太過操心。

▲ Jennifer無悔獨力照顧兩個兒子，母子關係融洽。（相片由受訪者提供）

在職媽媽Jennifer平日為口奔馳，兩兄弟日常由婆婆照顧，她放工便趕回家陪兒子。Kobe與婆婆感情深厚，有時口快快把媽媽錯叫為「婆婆」，Jennifer最初也有呷醋，但她理解婆孫共處的時間比她多，亦感激媽媽幫忙照顧兒子。

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婆婆患病學會關愛別人

Jennifer的媽媽患有類風濕關節炎，不時要去檢查及覆診，家有病患加速了Kobe成長。

婆婆有長期病患，他自小懂得關愛別人，只是自信心不足。

▲ Jennifer知道兒子Kobe缺乏自信，不時鼓勵他勇敢向前。（陳智良攝）

知子莫若母，Jennifer明白兒子缺乏自信，於是不時鼓勵兼催迫，他才有動力去做事。兩年前，Kobe升中派位獲派第24志願的學校，最終他在叩門階段獲天主教伍華中學取錄，現於該校就讀中二。Kobe的弟弟則是天主教伍華小學的小一生，年紀相差6年的兩兄弟感情要好，內向的哥哥與活潑好動的弟弟互補不足，弟弟亦會以哥哥為榜樣。

網絡世界吸引，Kobe頗沉迷電腦遊戲，每日放學回家就打機，可以連續打機2至3小時。為了令兒子脫離一下電子世界，Jennifer努力發掘Kobe其他興趣。而且學校功課量不多，有空間發展課外興趣，後來Kobe接觸到非撞式欖球，現時每周花一個半小時學欖球。

▲ Kobe和弟弟都喜歡打機，也會一起做運動。（相片由受訪者提供）

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交流團放下遊戲機變成熟

去年10月下旬，Kobe獲選參加安徒生會舉辦的日本交流團，與另外7位11至14歲小朋友，在兩位導師的帶領下，去日本橫濱觀看世界盃欖球賽。這次交流團以欖球為主題，對學非撞式欖球的Kobe來說更有意義。經過這次旅程，他回港後減少打機，願意接觸更多新事物。

在5日的交流團中，Kobe與同團的小朋友觀看了英國對新西蘭的世界盃欖球賽，還在欖球球星的指導下試打欖球。期間他們到訪橫濱一所中學交流，Kobe難忘日本學生一對一教他寫書法，還問他借香港的日本旅遊書了解。

▲ 8位小朋友出席安徒生會舉辦的交流團，去日本橫濱觀看世界盃欖球賽。（相片由安徒生會提供）

▲ Kobe難忘在交流團時，日本中學生一對一教他寫書法。（相片由安徒生會提供）

安徒生會中心主任及註冊社工鄧綺玲（Elaine）是隨團導師，她在今次活動中認識Kobe，發覺他是一個細心的孩子，在團隊中他很多時會落後去照顧別人，瞻前顧後留意別人的需要。Elaine讚賞Kobe︰

他為人隨和，願意包容別人、接納他人的意見。

▲ 安徒生會中心主任及註冊社工鄧綺玲（Elaine）讚揚Kobe，既細心又樂於助人。（陳智良攝）

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母兼父職以兒子為先

Jennifer一直母兼父職照顧兩名兒子，雖然經濟不充裕，但她為了兒子竭盡所能維持生計。

無論是物質或各方面需要，我都盡量滿足他們，自己慳得就慳，不會慳他們。

▲ 雖然照顧兩名兒子的擔子不輕，但Jennifer無悔走上單親路。（陳智良攝）

成熟的Kobe也學會節儉，買東西多數揀較便宜的。Kobe以前有跟生父定期見面，隨著升中周末忙於參加課外活動，近月父子倆已沒再聯絡。

單親路不容易走，Jennifer感謝家人、朋友和同事的支持。她曾經為湊仔而生氣、灰心，但沮喪過後，她還是為家庭重新振作。

路是自己揀，我不會後悔。

記者︰駱秀玲