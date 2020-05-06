【無國界中醫】失落西醫夢一度迷失方向　女生赴緬甸義診決心修讀中醫懸壺濟世

▲ 這趟緬甸義診之旅，卻讓Sally感到自己才是被治癒的一個。

曾經在菲律賓、尼泊爾、緬甸等東南亞國家進行義診的中醫義診組織「全仁中醫」，致力要把中醫的效用推廣至海外。不過，每次出國義診的除了註冊中醫師外，也有仍在讀中醫的學生隨團。正如創辦人歐卓榮醫師所言，讓隨團的學生可以在過程中學以致用、有所成長，正是旅程中最大的得著。目前正在浸大修讀中醫的梁曉琳（Sally）正是其中一名隨團學生，她表示過去在修讀中醫期間始終都讀得懵懵懂懂，但惟有在去年參與過「全仁中醫」的緬甸義診活動後，才讓她真正對中醫產生熱愛。

▲ 透過與善良的當地人相處，Sally更感到自己是被治癒的一個。（受訪者提供）

誤打誤撞闖進中醫路

自中學時期已經擁有學醫夢的Sally，一直以修讀西醫為目標。偏偏事與願違，在公開試後她卻不獲大學的醫學院所取錄，反而誤打誤撞成為了中醫系的學生。她憶述自己當時的心情的確感到失望及氣餒，修讀初期亦覺得中醫的理論很複雜抽象，甚至覺得所讀的東西沒有用，自己當時始終對中醫的認識僅得一知半解。

與中醫若即若離的關係，卻在Sally參與義診時與不同的病人接觸而有所轉變。當中，她在去年聖誕參與由「全仁中醫」舉行的緬甸義診活動，更讓她愈來愈無悔踏上學習中醫這條路。

事實上當初單憑滿腔熱血報名後的Sally，事後在網上搜集有關當地的資料時，亦不禁驚呼「這次死定」。因為她除了發現當地住宿用的茅屋十分簡陋外，她又擔心自己到時是否需要在河裡洗澡，讓她有所卻步。

憂慮卻在她抵埗後隨即煙消雲散，每位當地人善意的招待，卻讓她感受到原來人需要擁有的，本來就無需太多。

▲ 最讓Sally難忘的是當地孩子玩樂時的笑容。（受訪者提供）

度過最熱卻最快樂的聖誕

她記得義診團抵埗當天正值聖誕夜，他們原本為了當日舉行的聖誕派對預備了集體遊戲，與當地小孩遊玩，不過玩法相對複雜、規則略多的集體遊戲最終無用武之地，當地孩子最在乎的只是有人和他們一起玩耍，彼此簡單的在沙地上跑來跑去追逐「放電」。

Sally這時才發現這裡的孩子雖然比較貧窮，但他們當時所露出的笑容卻是由衷地感到快樂，讓她至今難以忘懷。她亦慨嘆當日在沙地上與孩子互相追逐玩耍的經歷，竟成為了她這輩子最熱、但最開心的聖誕。

除了與當地人交流的經歷外，這次義診亦讓Sally在應用自己的醫術上有更深的體會。她解釋以往在香港作見習時，很多時只能在臨床時聽着醫師的指導，比較少自己「落手落腳」做的機會，但這次的義診卻終於為她帶來真正的實戰經驗。

▲ 與其他同學一起在當地贈醫施藥，讓Sally眼界大開。（受訪者供圖）

有感自己才是被治癒的一個

她印象最深刻的是曾經診斷過當地一個小孩，已經兩歲大的他因為營養不良及哮喘問題，讓他發育遲緩，至今仍未學會走路，連日來都要由母親抱來看診。當她透過聽診器為這個小孩診症時，這才真正首次聽到人體患上哮喘後肺部的聲音，除了聲音之響讓她為之震撼外，她亦從沒聽過這種肺部就像被水包圍的聲音，這讓過去一直在課本上紙上談兵的她十分印象深刻。

對於此行的緬甸義診，Sally覺得自己最深的體會在於知道自己在知識上不足的地方，加上這次寶貴的實戰經驗，令她不再只單單根據書本上的知識去斷症，同時亦學會針對病人的身體實際情況及體質去開出藥方。Sally指，這次緬甸義診之旅表面上是前往當地贈醫施藥，但實際上透過與善良的當地人相處，她更感到自己是被治癒的一個，整個人都覺得輕鬆了。

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記者：吳梓楓