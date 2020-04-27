【無國界中醫】走遍東南亞義診做「無國界中醫」　港產醫師為窮苦病患贈醫施藥培訓針灸師

▲ Dennis有份創辦的「全仁中醫」除了走訪海外多個窮鄉僻壤進行義診外，更會把當地人培訓成「社區針灸師」，讓中醫技術得以在當地傳承下去。

中醫以懸壺濟世為己任，但未必只能局限在中華文化圈發展。本港註冊中醫歐卓榮(Dennis)覺得中醫的效用應該推廣讓海外，他創辦了海外義診組織「全仁中醫」，讓註冊中醫帶領一班中醫學生走遍海外的窮鄉僻壤贈醫施藥，甚至更進一步把當地人培訓成「社區針灸師」去授人以漁。

從創辦組織，到看到當初如白紙般的中醫學生，經過義診的歷練，日後成為中醫後竟回來幫忙帶領義診團，Dennis感嘆：「有時候我覺得幫到幾多人並非最重要，反而參加者的成長才是最重要。」

▲ 去年聖誕的緬甸義診之旅成員除了Dennis外，正在浸大修讀中醫的學生Sally，以及兩位小義工俊彥及日楠亦為成員之一。（黃建輝攝攝）

創立組織曾遭父母反對

從小已立志成為中醫的Dennis在接受訪問時坦言，自己在修讀中醫期間已經對海外義診抱有憧憬，因為有見香港社會資源相對富庶，他一直都想把自己所學的中醫醫術應用到海外一些落後地區，為當地人診症，把中醫發揚光大。

他過去曾經為此聯絡過「無國界醫生」查詢合作的意願，不過對方當時指如果要額外增加中醫服務，需要經過德國總部商討才可成事，過程往往需要數年時間，因此建議Dennis不如自立門戶，創立組織更有效率。

Dennis在畢業後數年便和幾位同學於2009年創辦「全仁中醫」，矢志要把組織打造成「無國界醫生」的中醫版本。不過父母當時亦曾經對此有所微言，認為他是把「自己賺埋啲錢，轉頭就走去洗晒」，但Dennis認為這些事情如果再待年紀大一點時才去做，到時可能已經力不從心。

▲ Dennis去年聖誕曾帶領義診團前往緬甸當地贈醫施藥。（受訪者提供）

難忘於緬甸搶救心臟病婆婆

隨後數年「全仁中醫」曾走訪過菲律賓、尼泊爾、緬甸等東南亞國家，甚至亦曾遠赴非洲為當地人進行義診，每次出訪的成員除了包括Dennis等註冊中醫師外，亦會有正就讀中醫系的學生同行，為當地人義診，從中學習，有時甚至會有中醫師會帶同孩子參與。

多年來走遍窮鄉僻壤的經歷，最讓Dennis印象難忘的是他某次在緬甸教授拔罐期間，數位村民當時突然抬着一位80多歲的婆婆進來求診。當時婆婆出現胸口痛、出汗、心跳、呼吸不順的病徵，疑似是心臟病發，情況頗嚴重。當時醫療設備不多的Dennis於是立即為她以針灸、艾灸等方法急救，最終成功救醒她，婆婆翌日更精神奕奕的感謝他們，這次的經歷讓Dennis深信中醫更值得在海外推廣。

Dennis於去年聖誕再次返回緬甸進行義診，此行更邀請了2位男孩俊彥及日楠參與，擔任此行的小義工。他們在此行中除協助醫師為患者進行艾灸治療，久居城市的他們晚上更是被緬甸野外的燦爛星空所震撼。被問到此行的得著，他們分別表示將來也有當救護員及中醫的想法，因為他們希望自己的工作未來可幫助到更多人。

▲ 兩位小義工俊彥及日楠在此行主要協助醫師為患者進行艾灸治療。（受訪者提供）

憂慮義診難持續 推「社區針灸師」計劃

不過，Dennis始終認為海外義診對當地的醫療水平難有持續的提升，因此他決定更進一步，推行「社區針灸師」計劃。除了海外義診外，他又會安排註冊中醫師在當地逗留約半年，為當地一些具基本醫療背景的人士提供針灸技術的培訓，讓當地人可學會基本的針灸、拔罐、刮痧等中醫手法，讓這批「社區針灸師」可繼續在當地發揮效用，協助當地建設可持續發展的醫療模式，他昐望：

讓他們（當地人）有天可以自己幫自己，不用再依靠別人。

「全仁中醫」經過這些年來的運作，最讓Dennis難忘的是可以見到一班參加者的成長，特別是一些參加者早在大學修讀中醫時已經參與海外義診，親眼見證他們從一張白紙，到逐漸在過程中建立到信心，然後在畢業成為註冊中醫師後，回來幫忙擔任海外義診團帶隊的角色。對於他們在畢業後，仍然選擇回來幫忙，Dennis坦言感到開心興奮，彷彿有種薪火相傳的感覺。對於自己目前的工作，他表示：

自己所做的事情其實好有限，最重要讓參加者過程中有所成長、有得著，有時候我覺得幫到幾多人並非最重要，反而參加者的成長才是最重要。

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記者:吳梓楓