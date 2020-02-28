【新冠肺炎】長期戴口罩被口氣困擾　牙醫建議平價小法寶解決口氣問題

▲ 長期戴口罩出現口氣問題？牙醫建議隨身帶備小法寶！

為抵抗新冠肺炎（即武漢肺炎）來襲，不少人每日都要戴上至少8小時的口罩，本身沒有口氣的人會因長時間侷促令口腔的細菌及氣味滋生，而本來有口氣問題的人則會被自己的口氣悶臭整日，如何才能保持口腔清潔？

由於市面口罩缺乏，不少市民一天只戴一個口罩，吃完飯口載回口罩，難免會把嘴巴上的口水、口氣和食物的油膩氣味及汁液等沾上口罩。台灣柏登牙醫診所院長黃斌洋建議，可以增加刷牙頻率，例如於飯後及戴回口罩前先行刷牙，清潔口腔以減低口罩的沾污度。

本來有口氣問題的人，可能因為口腔衞生清潔不足或不正確，容易積聚牙菌膜，日積月累下引起口臭、牙齦炎、牙石、口臭等口腔問題。除了要改變刷牙的方式及增加刷牙次數，牙醫亦建議市民可以隨身帶備小瓶漱口水，方便隨時使用。

牙醫續稱，多漱口的好處不但保持清新口氣，對於牙齒保健也有很重要的作用，因為吃完東西後口腔容易處於酸性的狀態，同時會讓牙齒容易脫鈣，這時反而不適合刷牙，漱口水則可以幫助口中恢復酸鹼值，亦有助於保持牙齒健康。

專家建議挑選不含酒精、以清新口氣及滋潤口腔作用為主的漱口水，而帶有香氣的漱口水或是口香噴劑，都是長期配戴口罩的最佳搭檔。

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責任編輯：羅嘉欣