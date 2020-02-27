【口罩防疫措施】沙士抗疫腫瘤科醫生分享防護小秘訣　建議勿穿兩類衣飾以減低感染機會【內附10招抗疫小習慣】

▲ 臨床腫瘤科專科醫生曾偉光表示，只要做好防疫措施亦可減少受感染的風險。

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）肆虐，除了佩戴口罩預防飛沬傳播外，不少人都忽略穿著的衣物都會匿藏細菌。曾於2003年沙士期間，負責診治懷疑染病的癌症病人臨床腫瘤科專科醫生曾偉光，當年於沙田威爾斯親王醫院工作。當時其部門有同事感染沙士，他不時會為前線醫護同事提供最新的防疫資訊。面對今次的新型冠狀病毒，曾偉光建議市民，為免細菌依附衣服，最好穿著輕便衣物，而且要避免穿戴某些衣飾。

▲ 曾偉光表示為免細菌依附衣服，市民應避免帶領呔。（曾耀輝攝）

最好穿著表面平滑的衣物

曾偉光表示，為免細菌依附衣服，為市民最好穿著簡單及輕便的衣物，亦應避免佩戴飾物。特別是有摺位的衣物如領呔、頸巾及首飾等。他指出現時天氣轉暖，不過也有市民會穿上毛冷外套等表面不平滑的衣物，有關衣物較難清潔，容易積聚細菌，建議市民最好穿著表面平滑的衣物，

市民可選擇風褸常用的PTFE防水面料、PU料、皮革或跣水尼龍等物料的外套，方便清潔。

▲ 市民可以用濕布及清水清潔領呔表面。（曾耀輝攝）

至於早前有專家表示眼鏡某程度可以避免飛沬進入眼球，因此建議沒有視力問題的市民配戴平光鏡。曾偉光指眼鏡及其他飾物需要每日清洗，市民可以用75%的酒精清潔眼鏡框殺菌；如眼鏡是金屬框製，可以用清水直接沖洗，如無法直接清洗的物品，可於物件上直接噴上利用酒精噴霧。

▲ 飾物可以直接使用清水沖走表面細菌。（曾耀輝攝）

按照指示每天清潔手袋

另外，女性每日使用的手袋亦可以噴上1:99稀釋漂白水或使用較溫和的肥皂水用濕布清除表面細菌。他表示，皮革製的手袋應避免使用漂白水或酒精清潔，

漂白水有機會會破壞手袋的顏色或結構，市民最好是按照手袋或物件的指示清潔。

曾偉光指手機是其中一項較易忽略的帶菌物件，對於有不少市民將手機放於透明膠袋內，他形容其做法等同「為手機戴上口罩」，提醒市民要時常清潔透明膠袋，外出而且不要將手機放在餐廳桌面上，回家後要馬上用溫和肥皂水清潔手機表面，並棄置膠袋。

▲ 曾偉光表示，市民可每日利用酒精噴在外套表面殺菌。（曾耀輝攝）

太陽的紫外光可殺死依附衣物上的細菌

那麼應如何處置外出時穿著的衣物及鞋？曾偉光解釋，由於細菌細胞組織會依附在衣物上，如放在一個潮濕的位置，細菌可以生存一段較長時間，建議市民可以將衣物放在通風的地方或太陽光下，利用紫外光將細胞曬乾，從而令其壽命縮短或直接殺死細胞。回家後應在鞋底噴上酒精殺菌；外套最好每日清洗一次，亦可利用酒精噴在衣物表面殺菌。

他又提到，市面上的衣物消毒液可以有效殺死細菌，提醒市民需跟據包裝指示使用；貼身衣物雖接觸到細菌的機會較少，但基於衞生原因亦需每天替換。他更提醒於辦公室工作的人士，要定期清洗長期放在辦公室內的外套。

兒童遊樂場是高危地方

至於現時處於停課期間，不少小朋友時常留在家中，曾偉光竟認為小朋友長期留在家中會對身心有影響，反而應該到郊外吸收陽光，避免到人多擠迫的地方，

兒童遊樂場或者有「波波池」的遊樂室是高危地方。

他提醒要市民，如需乘坐交通工具前往目的地，必需做好防疫措施以及佩戴口罩！

▲ 曾偉光提醒市民避免到人多擠逼的地方。（曾耀輝攝）

曾偉光表示，長期病患者是今次疫症的高危人士，特別是患癌病人在接受治療後，身體免疫力較低，會較易受到感染，其發生嚴重併發症或死亡風險較高。

1. 時常清潔雙手，每次洗手最少20秒 2. 利用清水或酒精清潔隨身物品 3. 每天清洗衣物 4. 避免戴領呔及頸巾 5. 使用較溫和肥皂水及濕布清除皮革表面細菌 6. 回家後於鞋底噴上酒精 7. 每日用75%酒精清潔眼鏡框 8. 衣物掛在通風地方或太陽光下，利用紫外光殺死細菌 9. 保持適當社交距離大約2米或6個階磚 10. 避免到人多擠逼的地方

記者：郭詩詩