【停課不停學】網上分享兒子在家自學教材　律師媽媽︰做好時間管理

▲ 律師媽媽Karen利用兒子的課餘時間，安排他們在家自學，更在網上分享她自製的教材。

由律師行合夥人轉當全職媽媽，律師媽媽Karen毅然選擇陪著一對兒子成長。10歲的Ethan和7歲的Jayden在一所私立小學就讀，Karen利用兒子的課餘時間，安排他們在家自學，即使因新冠肺炎（武漢肺炎）停課至今，對他們學習上的影響甚微，反而有更多自學時間。

停課期間估計孩子大部分時間都留在家中，這段期間我們將進行真真正正的『在家自學』。

▲ 呼吸系統教材有助孩子了解呼吸系統的運作。（受訪者提供相片）

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按孩子程度選材

2018年，Karen的兒子一方面在一所開辦國際文憑課程（IB）的私立小學讀書，另一方面她參考本地及外國的課程自編課程、自製教材，讓孩子在家學習中英數常，今年已進入自學的第三年。她認為在家學習成功與否，要視乎孩子的年紀、自發性，還有家長選材的深淺程度。

坊間的網上資源豐富，家長要因材施教，為孩子篩選適合他們程度的網上學習資源。

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自製教材網上分享

Karen開設Facebook專頁「陪著你成長」，與一眾家長分享在家自學的經驗，同時也分享她自製的教材。針對新冠肺炎病毒主要入侵呼吸系統，Karen最近就分享認識呼吸系統的教材，讓孩子了解呼吸系統的運作，繼而認識病毒、肺炎及如何保護。

題材看似中學課題，但我深入淺出，鼓勵發問，並附以圖片及影片解說，年紀輕輕的孩子還是會明白的。

▲ Karen創作「元素週期表」尋寶遊戲，讓孩子寓遊戲於學習。（受訪者提供相片）

最近她又設計「元素週期表」尋寶遊戲，把化學元素與家居用品聯繫起來。她選取了15 個最常用的元素，設計了一套遊戲卡，每個元素有兩張遊戲卡，一張只有元素名稱，另一張則加上圖片。她先把有圖片的遊戲卡貼在物品上，孩子則拿著元素名稱卡把相關物品找出來。

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此外，她近日亦製作了一系列小一及小二的句式練習。要孩子寫作總是叫苦連天，Karen指小學階段的寫作由作句開始，「句子寫得好、寫得美，串起來就是好文章。」

家長可以趁著停課期間，訓練小朋友的寫作能力。Karen建議家長鼓勵初小孩子用簡單的語法，描寫身邊的事物，或表達自己所想。而作句是小朋友發揮創意的時候，也是運用自己所學詞彙的時候。

推介3個停課活動

經過兩年與孩子在家自學的經驗，Karen深感時間管理的重要性，她建議在孩子早上精神較佳、專注力較強的時間，集中做一些學術活動或練習，多動腦筋，下午則加入一些輕鬆的活動。小朋友專注力有限，她表示在家學習必須預留時間給孩子休息。

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在停課期間，Karen聽說不少小朋友在家經常拿著平板電腦玩電子遊戲，她指其實在家也有很多有益的活動，小朋友可以寓遊戲於學習，她推介以下3個停課活動︰

1. 做蛋糕

Karen放手讓就讀小學的兒子自己做蛋糕，他們由研究食譜、計算及量度材料份量、攪拌、放入焗爐，完全一手包辦。媽媽只負責部分清潔工作，並幫忙在焗爐中取出蛋糕。

做蛋糕的過程中，孩子學會數學、烹飪、自理、合作。

▲ 小朋友製作蛋糕，從中計算及量度材料份量。（受訪者提供相片）

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2. 玩大富翁

「大富翁」是小朋友都喜愛的遊戲，Karen表示遊戲中包含數學、理財、策略，有助小朋友邊玩邊學。

▲ 小朋友可透過「大富翁」遊戲，學習數學及理財。（受訪者提供相片）

3. 下國際象棋

Karen的兒子學會下國際象棋，她認為下國際象棋每一步都要思前想後，不少得策略及計劃，絕都可以訓練小朋友的腦筋。

▲ 兩個小朋友已學會下國際象棋。（受訪者提供相片）

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記者︰駱秀玲