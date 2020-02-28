【欲愛不能】懷孕21周穿羊水被迫引產　媽媽緊抱微弱呼吸女兒：我愛你對不起

▲ 媽媽緊抱微弱呼吸女兒盼天上重聚。

未滿24周的夭折胎兒，過往被視為「醫療廢物」處理，對失胎父母造成二次傷害。今年「香港紅十字會人道年獎」得主天主教神父陳志明，一直致力這些父母處理安葬流產胎事宜，盼望將孩子由「醫療廢物」變成「天使」。

過去數年，陳志明神父協助處理多達40多對父母安葬流產胎的事宜，每個人的遭遇都不同。他提及，在2017年，有一名準媽媽得悉自己懷孕後，非常開心和期待孩子的到來。然而，懷孕17周時，醫生指胎盤的位置偏低，而且有點出血，著準媽媽多加留意。

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穿羊水被迫引產

到了懷孕21周，這名準媽媽睡覺時，突然發現床上很多水，即時到醫院檢查，發現穿了羊水，隨後更開始發燒。醫生告知，媽媽有機會受感染，需要注射抗生素，而且感染或會入血，令胎兒同受感染，加上胎盤的裂痕無法修補，已無法儲起羊水，只能引胎，否則母女都會有危險。

陳志明神父表示，父母已為孩子改名為「一一」，希望孩子做人要一步一步，按部就班。然而，媽媽卻看著羊水一滴一滴地流走，肚子慢慢縮小，她可以做的只有哭。

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難過女兒被視為醫療廢物

最後，女兒一一被引產出來，當時仍有微弱的呼吸，護士為一一洗淨，並為她穿上義工製作的小衣服和小帽子，交予這對父母。媽媽抱著一一說：

我愛你，我愛你，對不起。

媽媽在女兒的頭上劃上十字聖號，為她祈禱，並盼望將來在天家再相見。陳神父形容，父母在過程中很難受和辛苦，爸爸親自為女兒傅洗（天主教洗禮儀式），隨後卻聽見醫院的病人關懷組將女兒稱為「醫療廢物」，令他倍感難受。

怎可能呢？病人關係組應該要安慰人，要關懷人的需要，為何會將女兒變成醫療廢物？

他們靠著信仰，將女兒交托上主，並在信仰裡尋求平安。陳神父盼望，透過訴說一一短暫的生命故事，讓大家理解失胎父母的痛，並知道所有小生命都值得尊重。

每個小生命都是非常寶貴，值得尊重，他們是小天使，就讓我們都能夠成為我們周邊有需要的人、有困難的人的天使。 ​

文章獲獲活水基金授權報道 。

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責任編輯：林愛娜