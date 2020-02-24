【停課不停學】小四中文科名校精選試題答案　閱讀「即食文化由來」學說明文理解策略

▲ 小四中文名校精選試題答案。

武漢肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小四中文科練習參考答案：

一. 閱讀理解

1. 簡化

2. 隨著

3. C. 即食麵

4. 創立這個即食文化的原因是他眼見人們一直缺乏糧食，很多人不得溫飽。

5. 因為當時工商業發展迅速人們生活節奏很快，希望可以簡化生活。

6. 我認為現今社會大部份人被逼喜歡這種即食文化，因為都市人工作忙碌而且急促，需要追趕着不同類型的事情，而時間並不太多，希望用最小的時間處理飲食問題騰空更多空間做事。

7. 即食文化的由來 (沒有既定答案合理即可)

二. 關聯詞

1. 因為鄧淋協助老師，所以被老師稱讚。

2. 同學們有的在操場上跳繩，有的在樹下下棋。

3. 秋涵不但學業成績優異，而且樂於助人。

4. 凱彤既獲得歌唱比賽的冠軍，也獲得繪畫比賽的冠軍。

三. 量詞

1. 顆

2. 宗

3. 片片

4. 段

5. 條

6. 串

四. 改寫句子

1. (i) 校長問子軒：「你喜不喜歡看課外書？」

(ii) 鍾老師問：「你將來想做什麼職業？」

2. (i) 探員喝令嫌疑犯站着。

(ii) 懿德叫妹妹專心做功課。

答案由「一學趣教育中心」提供。

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