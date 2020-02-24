【停課不停學】小六中文名校精選試題答案　「反復句」突出要表達的中心意思

▲ 小六中文名校精選試題答案。

武漢肺炎疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題，迎合小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小六中文科練習參考答案：

第一部分：閲讀理解

1. 抒情文

2. 毫不猶豫地

3. 啃

4. 徘徊

5. B

6. D

7. 檔口

8. 魚蛋/燒賣/衣物或一切合理答案

第二部分：重組句子

1. 太平山雖然不是高聳入雲，卻風景怡人。

2. 外公雖然離世，但他對我們的教訓卻永遠留在我們心坎中。

3. 這次教育營雖然令參加者身心俱疲，卻令大家滿有收獲。

4. 雖然天寒地涷，爸爸卻堅持每天到游泳池游泳。

5. 雖然小明大病一場，卻無礙他追求目標的決心。

第三部分： 改寫句子

1. 救命呀!救命呀!快來救救這隻剛掉到河裏的小貓。

2. 這篇閱讀理解的題目太難了! 太難了!我花了一天時間仍不能解答。

3. 一群美麗的天鵝在池塘裏游來游去，游來游去。

4. 真可惡!真可惡!他竟在公眾地方隨便吐痰。

5. 太漂亮了!太漂亮了!原來星空能如此璀璨。

答案由「一學趣教育中心」提供。

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